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Випсервис В.И.П. Сервис V.I.P. Сервис Вип Корпорейт Тревел VIP Corporate Travel
Холдинг Випсервис основан в 1993 году. Это российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, по проездным документам. Холдинг — это более десяти видов бизнеса: субагентская сеть, организатор деловых поездок, билетное онлайн-агентство, разработчик ИТ-систем, агрегатор транспортного и гостиничного контента, служба консьерж-сервиса, учебный центр. В качестве оператора Випсервис управляет тремя гостиничными проектами.
СОБЫТИЯ
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Випсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1689 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1171 1
|Шведов Дмитрий 11 6
|Хмельницкий Сергей 6 6
|Демидов Сергей 129 6
|Михалев Евгений 98 6
|Дружинин Станислав 20 6
|Русских Тимофей 11 6
|Распопов Алексей 49 5
|Каримов Руслан 66 5
|Стариков Дмитрий 13 4
|Павлык Алексей 4 3
|Маркин Евгений 6 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Исаев Дмитрий 58 3
|Новицкий Сергей 25 3
|Якушев Сергей 20 3
|Горин Дмитрий 4 2
|Марин Юрий 4 2
|Горбунов Юрий 2 2
|Ложкин Руслан 35 2
|Чижов Владимир 4 2
|Косенко Тимур 2 2
|Белкин Денис 3 2
|Чернявский Илья 3 2
|Корзакова Наталья 2 2
|Садовенко Илья 65 2
|Кузнецов Андрей 115 2
|Гузев Иван 14 2
|Попов Денис 16 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Варов Константин 24 2
|Серова Елена 320 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Левиков Антон 69 2
|Зайцев Николай 32 2
|Межов Игорь 16 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Алехин Александр 6 2
|Макаров Станислав 118 2
|Николаева Наталья 21 2
|Коротков Сергей 7 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 3
|EWDN - East-West Digital News 8 1
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|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Gartner - Гартнер 3659 2
|Forrester Research 834 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|Dimensional Research 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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