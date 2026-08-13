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Випсервис В.И.П. Сервис V.I.P. Сервис Вип Корпорейт Тревел VIP Corporate Travel

Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel

Холдинг Випсервис основан в 1993 году. Это российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, по проездным документам. Холдинг — это более десяти видов бизнеса: субагентская сеть, организатор деловых поездок, билетное онлайн-агентство, разработчик ИТ-систем, агрегатор транспортного и гостиничного контента, служба консьерж-сервиса, учебный центр. В качестве оператора Випсервис управляет тремя гостиничными проектами.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 «Випсервис» перевел часть своих информационных систем в инфраструктуру «Рег.облака» 1
18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
21.09.2022 Плюсы и минусы отечественных облачных платформ 1
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 1
09.02.2016 «Випсервис» и Sabre расширяют стратегическое партнерство 2
17.02.2015 «Випсервис» выбрал Sabre в качестве стратегического поставщика технологий 4
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 2
21.03.2013 Банк «Хоум Кредит» доверился «облакам» 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
12.01.2012 «Альфа-Банк» и Biletix.ru запустили сервис онлайн-продажи авиабилетов через интернет-банк «Альфа-Клик» 1
18.01.2010 Forbes отсудил домен forbes.ru у турфирмы 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

Випсервис и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9701 4
Softline - Софтлайн 3746 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Oracle Corporation 7078 2
Diasoft - Диасофт 1147 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4974 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 2
McKinsey & Company Int 294 2
1С-Рарус 983 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 2
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
DaOffice - Даофис 4 1
Robusta - Робуста Технологии 3 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 1
Wyze Labs 12 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 650 1
9602 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Neoflex - Неофлекс 258 1
Рексофт - Reksoft 489 1
Software AG 203 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 292 1
Техно-Диасофт 8 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 6
Югория - страховая компания 44 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 5
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 3
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ЦентрОбувь ТД 29 2
Алеф Меховая компания 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 2
Альфа-Банк 1980 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Абсолют Банк 250 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Zenden Group - Дом одежды 66 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Новард УК - Novard 73 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
Разгуляй 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8864 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1671 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Верный - торговая сеть 328 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Белый Ветер 365 1
Tesco 84 1
Meta Group 54 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1689 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1171 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18147 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6696 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18048 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26288 6
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9484 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1564 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6248 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11821 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4881 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1260 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5508 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7218 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13649 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25838 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8281 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7835 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 238 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12221 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2369 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10688 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22668 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8306 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3836 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 705 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 130 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Diasoft Flextera 57 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 2
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
МегаФон ПроБизнес 20 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
Pega BPM 11 1
IBM ESB - IBM Enterprise Service Bus - IBM WS ESB - IBM Websphee ESB 5 1
Microsoft Office 4177 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oracle Java - язык программирования 3471 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 703 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 1
ELMA BPM 36 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM PureFlex System 18 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Шведов Дмитрий 11 6
Хмельницкий Сергей 6 6
Демидов Сергей 129 6
Михалев Евгений 98 6
Дружинин Станислав 20 6
Русских Тимофей 11 6
Распопов Алексей 49 5
Каримов Руслан 66 5
Стариков Дмитрий 13 4
Павлык Алексей 4 3
Маркин Евгений 6 3
Сафронов Юрий 68 3
Исаев Дмитрий 58 3
Новицкий Сергей 25 3
Якушев Сергей 20 3
Горин Дмитрий 4 2
Марин Юрий 4 2
Горбунов Юрий 2 2
Ложкин Руслан 35 2
Чижов Владимир 4 2
Косенко Тимур 2 2
Белкин Денис 3 2
Чернявский Илья 3 2
Корзакова Наталья 2 2
Садовенко Илья 65 2
Кузнецов Андрей 115 2
Гузев Иван 14 2
Попов Денис 16 2
Заржецкий Александр 37 2
Варов Константин 24 2
Серова Елена 320 2
Горбунов Вадим 12 2
Левиков Антон 69 2
Зайцев Николай 32 2
Межов Игорь 16 2
Адмиральский Сергей 39 2
Алехин Александр 6 2
Макаров Станислав 118 2
Николаева Наталья 21 2
Коротков Сергей 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166382 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 5
Европа 24971 3
Америка - Американский регион 2206 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14813 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54764 1
Швеция - Королевство 3782 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6602 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53522 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12318 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4023 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7545 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8497 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5780 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7828 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6173 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18175 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 975 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2714 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3485 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2170 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1822 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 807 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 745 1
Философия - Philosophy 530 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 997 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5730 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3835 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2761 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5586 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6538 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8253 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 3
EWDN - East-West Digital News 8 1
Forbes - Форбс 1005 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 8
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3659 2
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Dimensional Research 16 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 4
GoCloud Tech 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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