Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Адмиральский Сергей
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Публикаций - 38, упоминаний - 46
Адмиральский Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер Цифровой 117 4
|Microsoft Corporation 11168 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
|ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
|Ericsson 864 2
|Inventive Retail Group 63 2
|МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|SAP SE 3220 1
|Сервис Плюс 97 1
|Вертикаль - башенный оператор 43 1
|Tionix - Тионикс 48 1
|ICL Services 51 1
|Крок 1221 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Oracle Corporation 3363 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
|HP Inc. 2937 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
|Кастильо Игорь 24 5
|Носов Николай 12 3
|Михалев Евгений 40 3
|Алексин Михаил 18 3
|Асратян Петр 35 3
|Кадыков Роман 15 3
|Потапов Сергей 28 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Беляев Владислав 65 3
|Журютин Михаил 8 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Говорухин Иван 7 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Королев Максим 4 2
|Спиридонов Александр 35 2
|Ходов Алексей 3 2
|Стромилов Алексей 3 2
|Чернухин Алексей 3 2
|Коровко Вадим 17 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Юдин Александр 6 2
|Голубев Александр 13 2
|Спевак Сергей 12 2
|Гальперин Александр 4 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Водяницкий Александр 5 2
|Разницын Сергей 6 2
|Сергеев Александр 21 2
|Зайцев Николай 28 1
|Репин Никита 9 1
|Крысина Ольга 109 1
|Пономарева Ксения 5 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Быстров Алексей 4 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Викторов Алексей 9 1
|Бунто Алексей 5 1
|Поярков Александр 2 1
|Парамонов Александр 2 1
|Баканов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru