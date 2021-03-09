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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Адмиральский Сергей


09.03.2021 «Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб» 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 5
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
09.08.2012 Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security для «Столичного ювелирного завода» 1
02.10.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-тренды в торговле 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 3
08.07.2008 CNews Forum 2008 расскажет о завтрашних ИТ 2
11.01.2008 Рынок ИТ-услуг: за кем останутся ИТ-сервисы? 1
20.09.2007 Какие ИТ-услуги нужны рознице? 1

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Адмиральский Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Белый Ветер Цифровой 117 4
Microsoft Corporation 11168 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Ericsson 864 2
Inventive Retail Group 63 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Saprun - Сапран групп 38 1
SAP SE 3220 1
Сервис Плюс 97 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
Tionix - Тионикс 48 1
ICL Services 51 1
Крок 1221 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Oracle Corporation 3363 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
HP Inc. 2937 1
Адамас - Ювелирный завод 56 7
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Май - Российская торговая компания 49 3
Черкизово ГК 73 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Mascotte 20 2
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 2
Эконика - Женская обувная сеть 15 2
En+ Group 17 2
Снежная Королева 38 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Zenden Group 24 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Adidas 97 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
Столичные аптеки 11 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 2
Спортмастер 116 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
X5 Group 600 2
PepsiCo - Пепсико 96 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Аэрофлот 493 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ЛогЛаб 2 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
DMI Дятьково 5 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
Кораблик-Р 7 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ИТ-аутсорсинг 672 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Linux OS 4276 1
Manhattan SCALE 30 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
IBM Cognos BI 143 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Кастильо Игорь 24 5
Носов Николай 12 3
Михалев Евгений 40 3
Алексин Михаил 18 3
Асратян Петр 35 3
Кадыков Роман 15 3
Потапов Сергей 28 3
Пашенцев Виталий 11 3
Беляев Владислав 65 3
Журютин Михаил 8 3
Сапельников Сергей 100 3
Говорухин Иван 7 2
Шляпин Евгений 16 2
Королев Максим 4 2
Спиридонов Александр 35 2
Ходов Алексей 3 2
Стромилов Алексей 3 2
Чернухин Алексей 3 2
Коровко Вадим 17 2
Ясаков Михаил 7 2
Юдин Александр 6 2
Голубев Александр 13 2
Спевак Сергей 12 2
Гальперин Александр 4 2
Захаров Дмитрий 35 2
Водяницкий Александр 5 2
Разницын Сергей 6 2
Сергеев Александр 21 2
Зайцев Николай 28 1
Репин Никита 9 1
Крысина Ольга 109 1
Пономарева Ксения 5 1
Мехришвили Александр 11 1
Быстров Алексей 4 1
Мочальников Алексей 10 1
Викторов Алексей 9 1
Бунто Алексей 5 1
Поярков Александр 2 1
Парамонов Александр 2 1
Баканов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Восточная Европа 1691 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Украина 3398 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Европа 3788 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Аутсорсинг 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
Forrester Research 388 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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