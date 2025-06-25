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ИТ-аутсорсинг IT outsourcing
- Российский рынок ИТ-аутсорсинга
- Мировой рынок ИТ-аутсорсинга
- NDOS - Network and Desktop Outsourcing Services - Услуги обслуживания компьютеров и сетевого оборудования
- ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем
- NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой
- EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
- Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий
"Как мы с аутсорсерами завалили проект и какие уроки из этого извлекли" Александр Бражников, Директор по ИТ. Performance Group
СОБЫТИЯ
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Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо
ные изменения прошел рынок ИТ-аутсорсинга. О том, какие тренды сегодня определяют его развитие, чем ИТ-аутсорсинг полезен компаниям и как трансформировать сервисные ИТ-услуги в стратегическое п
|25.06.2025
|Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
|05.06.2024
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ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка
в в зависимости от требуемых стеков специалистов, а также предварительный расчет стоимости работы с ИТ-аутсорсингом. С 10:00 до 13:00 на стенде №8 будет работать ЛКС – Лимонадная космическая ст
|26.06.2023
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Григорий Афанасьев -
Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза
том же уровне, что и в начале 2022 года. Специалисты, особенно хорошие, были и останутся нужны. В России, как и во всем мире, основной формой найма остается традиционный инсорсинг CNews: Какие формы ИТ-аутсорсинга в России сегодня самые популярные? Соотнесите, пожалуйста, ситуацию с рынками развитых стран.Григорий Афанасьев: Несмотря на то, что доля аутсорсинга увеличивается, в России, как
|14.06.2023
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ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса
ов, именно такой инструмент как аутсорсинг наиболее эффективно решает большинство задач в сфере ИТ. ИТ-аутсорсинг стал одним из важнейших инструментов для ответов на вызовы современности. По да
|16.03.2023
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7 тенденций на рынке российского ИТ-аутсорсинга
щение — уже не как лозунг, а срочная потребность — стало драйвером роста отечественного ИТ-рынка 2. ИТ-аутсорсинг позволяет сохранить непрерывность бизнеса на фоне нехватки кадров Дефицит ИТ-ка
|20.05.2021
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«БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу
орудования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также
|20.11.2020
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«Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу
«Инфосистемы джет» продолжит предоставлять услуги ИТ-аутсорсинга «Детскому миру» по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Интегратор обслуживает комплекс систем на платформе SAP, от которого зависит работа 729 магазинов по всей России. Но
|13.08.2020
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«ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг»
Оператор-интегратор «ОБИТ» представил новую версию услуги «ИТ-аутсорсинг» для малого, среднего и крупного бизнеса. Обновленный формат позволяет определять индивидуальный перечень услуг ИТ-аутсорсинга под задачи клиента и дает возможность полностью отказаться от штатных системных администраторов или привлечь ИТ-экспертов в помощь существующей команде. Услуга ИТ-поддержки появи
|11.03.2020
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
|05.03.2020
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МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером CloudMTS направления облачного ИТ-аутсорсинга. В рамках услуги Professional & Managed Services профессиональная команда экспертов будет осуществлять настройку, управление и поддержку ИТ-инфраструктуры клиентов, а также выпол
|03.03.2020
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
|26.02.2020
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
|20.02.2020
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Павел Шмелев, РДТЕХ -
ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику
ь на рынке. Служба технической поддержки РДТЕХ работает семь дней в неделю 24 часа в сутки. За годы работы у нас накопился опыт для решения задач любой сложности. CNews: Какие варианты оказания услуг ИТ-аутсорсинга вы предлагаете на рынке? Павел Шмелев: Мы предлагаем клиентам несколько вариантов оказания услуги аутсорсинга, которые отличаются в зависимости от того, есть ли у заказчика собст
|11.02.2020
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро
|22.01.2020
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро
|13.03.2019
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Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей
Согласно данным Forrester Research, мировой рынок ИТ-аутсорсинга растет на 5-7% в год. Наиболее высокие показатели у сегментов облачных услуг и аутсорсинга управления приложениями — рост на 38% и 16% соответственно за 2018 год. Крупные отрасле
|06.03.2019
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Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга
остиндустриальная экономика — это экономика услуг. «Доля сегмента услуг в России ниже среднего по Европе, ниже среднего по миру, это существенный фактор, который не дает развиваться рынку в том числе ИТ-аутсорсинга», — сказал Сергей Македонский. И третий фактор — это развитие малого и среднего бизнеса, который является драйвером любого спроса и предоставления услуг, с которым в РФ, по мнени
|05.03.2019
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ИТ-Аутсорсинг 2019
овременно компании стремятся избавиться от непрофильных сервисных функций. Основным драйвером рынка ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы станет цифровая трансформация. Все большее число услуг и серв
|19.02.2019
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Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта
5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. Российский рынок ИТ начал постепенн
|11.01.2019
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Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта
5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. На данный момент участие в мероприя
|29.10.2018
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IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018
«Цифровые платформы». Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов в IBS, выступит на секции «Розница». Он расскажет о том, как современные технологии позволяют повысить эффективность ИТ-аутсорсинга - области, в которой, казалось бы, уже достигнут предел. Также эксперт представит возможные сценарии развития аутсорсинга. Тема выступления: «Аутсорсинг. Граница эффективности и
|06.08.2018
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МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга
и сервисы и решения на базе распределенной сети центров обработки данных». В результате перехода на ИТ-аутсорсинг бизнес сокращает административные и управленческие расходы на ИТ за счет уменьш
|29.03.2018
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Олег Суворов -
Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга
CNews: Вы предоставляете услуги ИТ-аутсорсинга по всей России. У вас свои подразделения или партнерская сеть? Олег Суворов: При создании направления ИТ-аутсорсинга мы стремились предложить свои услуги по всей стране, в
|05.06.2017
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«Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год
Группа компаний «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили на год сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга. Услугами IaaS «Виртуального ЦОД» (ВЦОД) интегратора ритейлер пользуется в течение 3 лет. За это время объем размещаемых данных вырос со 120 ТБ до 155 ТБ, расширился функционал п
|26.04.2017
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Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга
19 апреля компания «Наше Агентство Сервиса», лидер на рынке ИТ-аутсорсинга, провела бизнес-завтрак в ресторане «Простые вещи New Vintage». Мероприятие было организовано при содействии Ассоциации операционных директоров. Центральной темой встречи стало о
|06.04.2017
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ИТ-аутсорсинг – чего нам ждать в ближайшем будущем?
СNews: Какие бывают схемы услуг ИТ-аутсорсинга? Какая из них предпочтительнее для заказчика и исполнителя? Анатолий Патлусов:
|30.03.2017
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Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг
с клиентами», – говорит он. Как оставаться конкурентным на рынкеИсточник: Forrester Research, 2017 ИТ-аутсорсинг является одним из ключевых инструментов по улучшению клиентского сервиса в комп
|24.03.2017
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ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком
бъем рынка ИТ-услуг в России в 2015 г. составил $4,5 млрд и растет примерно на 4,7% в год. При этом ИТ-аутсорсинг составляет около 33% этого объема, и за последние три года вырос более чем на 1
|16.03.2017
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Рынок ИТ-аутсорсинга 2017
зчика видят в аутсорсерах своих конкурентов, которые могут лишить их работы. • Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2016 г.? • Какие аутсорсинговые услуги были наиболее интересны заказчикам? •
|21.12.2016
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Три модели ИТ-аутсорсинга: что нам делать с парадигмой
ряд непрерывных изменений И это не особенность конкретного договора — так работает ресурсная модель ИТ-аутсорсинга, самая распространенная в среднем бизнесе. Если бы заказчик выбрал иную — серв
|02.12.2016
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ИТ-аутсорсинг 2020: прогноз от «Инфосистемы Джет»
«Инфосистемы Джет» провели круглый стол по теме «ИТ-аутсорсинг‒2020», в рамках которого эксперты рассказали о текущих тенденциях и дали прогно
|28.01.2016
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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
нок ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». С докладами выступят: Валерий Семчуков, управляющий ИТ-акт
|18.01.2016
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Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
По оценкам экспертов, в 2015 г. объем российского рынка ИТ-аутсорсинга практически не изменился и даже немного увеличился несмотря на снижение ИТ-бюд
|16.12.2015
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Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
Т-аутсорсинга в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии
|06.10.2015
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Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России
Топ-7 поставщиков услуг ИТ-аутсорсингаВ 2014 г. Топ-7 крупнейших поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга в России сформировали Maykor, «Техносерв», «Крок», «Ай-Теко», «АМТ-Груп», «Амт
|08.07.2015
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Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели
Сегмент ИТ-аутсорсинга – один из самых быстро растущих на рынке ИТ-услуг, до начала кризиса он показы
|27.05.2015
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Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия»
Генеральный директор компании FlexSoft, член Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») Аркадий Лобас выступил с докладом «Аутсорсинг ИТ — способ получения конкурентных преимуществ» на ХХХ общем собрании, которое состоялось 22 мая 2015 г. в Москве. Аркадий Лобас предложил коммерческим банкам идею создания единого и
|25.05.2015
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Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития
группе «Техносерв» с точки зрения динамики финансовых показателей, числа клиентов? Сергей Корнеев: ИТ-аутсорсинг – это одно из приоритетных направлений развития «Техносерва». При этом мы смотр
|14.04.2015
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ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация
го аутсорсинга. Одним из драйверов роста облаков является удачное сочетание удобства, экономической эффективности и «встроенной» отраслевой экспертизы. Основные вопросы: • Каковы итоги развития рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 г.? • Какие направления развивались наиболее активно, какие показали нулевой рост? • Какие отрасли являются основными потребителями услуг аутсорсеров? • Как изменились тре
ИТ-аутсорсинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 50
|Натрусов Артем 313 44
|Ульянов Николай 176 42
|Нестеров Алексей 175 42
|Воронин Павел 196 41
|Урусов Виктор 157 41
|Аникин Дмитрий 68 41
|Чаркин Евгений 317 41
|Абакумов Евгений 227 41
|Никитин Сергей 96 41
|Новикова Елена 105 40
|Теплицкий Дмитрий 88 40
|Петухов Антон 62 40
|Нальский Максим 53 40
|Врацкий Андрей 175 40
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Шмаков Антон 72 40
|Шаев Виталий 59 40
|Аксенов Олег 62 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Артюхов Сергей 66 40
|Малышев Сергей 99 40
|Калякин Павел 79 34
|Михалев Евгений 98 32
|Желтухин Вадим 72 26
|Краснов Александр 91 26
|Галкин Николай 140 25
|Калинин Денис 70 24
|Катамадзе Анна 133 24
|Заянц Илья 57 23
|Шевченко Владимир 153 23
|Аншина Марина 79 22
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