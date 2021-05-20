Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-аутсорсинг IT outsourcing
Публикаций - 898, упоминаний - 1351
ИТ-аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Владимир 138 23
|Аншина Марина 76 20
|Македонский Сергей 46 18
|Калинин Денис 70 17
|Щепилов Евгений 36 17
|Кузовкин Алексей 154 16
|Макаров Валентин 173 15
|Козлов Михаил 167 15
|Шилов Сергей 75 14
|Кочанов Дмитрий 17 14
|Бобровников Борис 99 13
|Серова Елена 317 12
|Сульгин Сергей 45 12
|Самойлов Юрий 69 11
|Мелузов Андрей 15 11
|Мацоцкий Сергей 173 11
|Корнеев Сергей 81 11
|Семенова Ирина 43 10
|Попова Мария 139 10
|Аитов Тимур 188 10
|Гришанова Ирина 26 10
|Ершова Элеонора 64 10
|Михалев Евгений 44 9
|Эренбург Михаил 39 9
|Файнбойм Александр 10 9
|Медведев Дмитрий 1604 8
|Путин Владимир 2542 8
|Галкин Андрей 19 7
|Залманов Андрей 29 7
|Саввин Антон 17 7
|Рыстенко Михаил 61 7
|Шалманов Сергей 199 6
|Илюхин Олег 17 6
|Суворов Олег 9 6
|Карачинский Анатолий 89 6
|Пегасов Сергей 55 6
|Ананьин Алексей 74 6
|Вагизов Руслан 18 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Фомичев Андрей 68 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru