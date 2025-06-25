ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо ные изменения прошел рынок ИТ-аутсорсинга. О том, какие тренды сегодня определяют его развитие, чем ИТ-аутсорсинг полезен компаниям и как трансформировать сервисные ИТ-услуги в стратегическое п

ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка в в зависимости от требуемых стеков специалистов, а также предварительный расчет стоимости работы с ИТ-аутсорсингом. С 10:00 до 13:00 на стенде №8 будет работать ЛКС – Лимонадная космическая ст

Григорий Афанасьев - Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза том же уровне, что и в начале 2022 года. Специалисты, особенно хорошие, были и останутся нужны. В России, как и во всем мире, основной формой найма остается традиционный инсорсинг CNews: Какие формы ИТ-аутсорсинга в России сегодня самые популярные? Соотнесите, пожалуйста, ситуацию с рынками развитых стран.Григорий Афанасьев: Несмотря на то, что доля аутсорсинга увеличивается, в России, как

ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса ов, именно такой инструмент как аутсорсинг наиболее эффективно решает большинство задач в сфере ИТ. ИТ-аутсорсинг стал одним из важнейших инструментов для ответов на вызовы современности. По да

7 тенденций на рынке российского ИТ-аутсорсинга щение — уже не как лозунг, а срочная потребность — стало драйвером роста отечественного ИТ-рынка 2. ИТ-аутсорсинг позволяет сохранить непрерывность бизнеса на фоне нехватки кадров Дефицит ИТ-ка

«БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу орудования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также

«Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу «Инфосистемы джет» продолжит предоставлять услуги ИТ-аутсорсинга «Детскому миру» по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Интегратор обслуживает комплекс систем на платформе SAP, от которого зависит работа 729 магазинов по всей России. Но

«ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг» Оператор-интегратор «ОБИТ» представил новую версию услуги «ИТ-аутсорсинг» для малого, среднего и крупного бизнеса. Обновленный формат позволяет определять индивидуальный перечень услуг ИТ-аутсорсинга под задачи клиента и дает возможность полностью отказаться от штатных системных администраторов или привлечь ИТ-экспертов в помощь существующей команде. Услуга ИТ-поддержки появи

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн

МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером CloudMTS направления облачного ИТ-аутсорсинга. В рамках услуги Professional & Managed Services профессиональная команда экспертов будет осуществлять настройку, управление и поддержку ИТ-инфраструктуры клиентов, а также выпол

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн

Павел Шмелев, РДТЕХ - ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику ь на рынке. Служба технической поддержки РДТЕХ работает семь дней в неделю 24 часа в сутки. За годы работы у нас накопился опыт для решения задач любой сложности. CNews: Какие варианты оказания услуг ИТ-аутсорсинга вы предлагаете на рынке? Павел Шмелев: Мы предлагаем клиентам несколько вариантов оказания услуги аутсорсинга, которые отличаются в зависимости от того, есть ли у заказчика собст

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро

Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей Согласно данным Forrester Research, мировой рынок ИТ-аутсорсинга растет на 5-7% в год. Наиболее высокие показатели у сегментов облачных услуг и аутсорсинга управления приложениями — рост на 38% и 16% соответственно за 2018 год. Крупные отрасле

Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга остиндустриальная экономика — это экономика услуг. «Доля сегмента услуг в России ниже среднего по Европе, ниже среднего по миру, это существенный фактор, который не дает развиваться рынку в том числе ИТ-аутсорсинга», — сказал Сергей Македонский. И третий фактор — это развитие малого и среднего бизнеса, который является драйвером любого спроса и предоставления услуг, с которым в РФ, по мнени

ИТ-Аутсорсинг 2019 овременно компании стремятся избавиться от непрофильных сервисных функций. Основным драйвером рынка ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы станет цифровая трансформация. Все большее число услуг и серв

Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. Российский рынок ИТ начал постепенн

Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. На данный момент участие в мероприя

IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018 «Цифровые платформы». Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов в IBS, выступит на секции «Розница». Он расскажет о том, как современные технологии позволяют повысить эффективность ИТ-аутсорсинга - области, в которой, казалось бы, уже достигнут предел. Также эксперт представит возможные сценарии развития аутсорсинга. Тема выступления: «Аутсорсинг. Граница эффективности и

МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга и сервисы и решения на базе распределенной сети центров обработки данных». В результате перехода на ИТ-аутсорсинг бизнес сокращает административные и управленческие расходы на ИТ за счет уменьш

Олег Суворов - Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга CNews: Вы предоставляете услуги ИТ-аутсорсинга по всей России. У вас свои подразделения или партнерская сеть? Олег Суворов: При создании направления ИТ-аутсорсинга мы стремились предложить свои услуги по всей стране, в

«Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год Группа компаний «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили на год сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга. Услугами IaaS «Виртуального ЦОД» (ВЦОД) интегратора ритейлер пользуется в течение 3 лет. За это время объем размещаемых данных вырос со 120 ТБ до 155 ТБ, расширился функционал п

Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга 19 апреля компания «Наше Агентство Сервиса», лидер на рынке ИТ-аутсорсинга, провела бизнес-завтрак в ресторане «Простые вещи New Vintage». Мероприятие было организовано при содействии Ассоциации операционных директоров. Центральной темой встречи стало о

ИТ-аутсорсинг – чего нам ждать в ближайшем будущем? СNews: Какие бывают схемы услуг ИТ-аутсорсинга? Какая из них предпочтительнее для заказчика и исполнителя? Анатолий Патлусов:

Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг с клиентами», – говорит он. Как оставаться конкурентным на рынкеИсточник: Forrester Research, 2017 ИТ-аутсорсинг является одним из ключевых инструментов по улучшению клиентского сервиса в комп

ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком бъем рынка ИТ-услуг в России в 2015 г. составил $4,5 млрд и растет примерно на 4,7% в год. При этом ИТ-аутсорсинг составляет около 33% этого объема, и за последние три года вырос более чем на 1

Рынок ИТ-аутсорсинга 2017 зчика видят в аутсорсерах своих конкурентов, которые могут лишить их работы. • Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2016 г.? • Какие аутсорсинговые услуги были наиболее интересны заказчикам? •

Три модели ИТ-аутсорсинга: что нам делать с парадигмой ряд непрерывных изменений И это не особенность конкретного договора — так работает ресурсная модель ИТ-аутсорсинга, самая распространенная в среднем бизнесе. Если бы заказчик выбрал иную — серв

ИТ-аутсорсинг 2020: прогноз от «Инфосистемы Джет» «Инфосистемы Джет» провели круглый стол по теме «ИТ-аутсорсинг‒2020», в рамках которого эксперты рассказали о текущих тенденциях и дали прогно

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» нок ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». С докладами выступят: Валерий Семчуков, управляющий ИТ-акт

Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» По оценкам экспертов, в 2015 г. объем российского рынка ИТ-аутсорсинга практически не изменился и даже немного увеличился несмотря на снижение ИТ-бюд

Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» Т-аутсорсинга в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии

Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России Топ-7 поставщиков услуг ИТ-аутсорсингаВ 2014 г. Топ-7 крупнейших поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга в России сформировали Maykor, «Техносерв», «Крок», «Ай-Теко», «АМТ-Груп», «Амт

Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели Сегмент ИТ-аутсорсинга – один из самых быстро растущих на рынке ИТ-услуг, до начала кризиса он показы

Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия» Генеральный директор компании FlexSoft, член Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») Аркадий Лобас выступил с докладом «Аутсорсинг ИТ — способ получения конкурентных преимуществ» на ХХХ общем собрании, которое состоялось 22 мая 2015 г. в Москве. Аркадий Лобас предложил коммерческим банкам идею создания единого и

Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития группе «Техносерв» с точки зрения динамики финансовых показателей, числа клиентов? Сергей Корнеев: ИТ-аутсорсинг – это одно из приоритетных направлений развития «Техносерва». При этом мы смотр