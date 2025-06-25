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ИТ-аутсорсинг IT outsourcing

ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing

 

 

"Как мы с аутсорсерами завалили проект и какие уроки из этого извлекли" Александр Бражников, Директор по ИТ. Performance Group

СОБЫТИЯ

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Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо

ные изменения прошел рынок ИТ-аутсорсинга. О том, какие тренды сегодня определяют его развитие, чем ИТ-аутсорсинг полезен компаниям и как трансформировать сервисные ИТ-услуги в стратегическое п
25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
05.06.2024 ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка

в в зависимости от требуемых стеков специалистов, а также предварительный расчет стоимости работы с ИТ-аутсорсингом. С 10:00 до 13:00 на стенде №8 будет работать ЛКС – Лимонадная космическая ст
26.06.2023 Григорий Афанасьев -

Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза

том же уровне, что и в начале 2022 года. Специалисты, особенно хорошие, были и останутся нужны. В России, как и во всем мире, основной формой найма остается традиционный инсорсинг CNews: Какие формы ИТ-аутсорсинга в России сегодня самые популярные? Соотнесите, пожалуйста, ситуацию с рынками развитых стран.Григорий Афанасьев: Несмотря на то, что доля аутсорсинга увеличивается, в России, как
14.06.2023 ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса

ов, именно такой инструмент как аутсорсинг наиболее эффективно решает большинство задач в сфере ИТ. ИТ-аутсорсинг стал одним из важнейших инструментов для ответов на вызовы современности. По да
16.03.2023 7 тенденций на рынке российского ИТ-аутсорсинга

щение — уже не как лозунг, а срочная потребность — стало драйвером роста отечественного ИТ-рынка 2. ИТ-аутсорсинг позволяет сохранить непрерывность бизнеса на фоне нехватки кадров Дефицит ИТ-ка
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу

орудования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу

«Инфосистемы джет» продолжит предоставлять услуги ИТ-аутсорсинга «Детскому миру» по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Интегратор обслуживает комплекс систем на платформе SAP, от которого зависит работа 729 магазинов по всей России. Но
13.08.2020 «ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг»

Оператор-интегратор «ОБИТ» представил новую версию услуги «ИТ-аутсорсинг» для малого, среднего и крупного бизнеса. Обновленный формат позволяет определять индивидуальный перечень услуг ИТ-аутсорсинга под задачи клиента и дает возможность полностью отказаться от штатных системных администраторов или привлечь ИТ-экспертов в помощь существующей команде. Услуга ИТ-поддержки появи
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
05.03.2020 МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о запуске провайдером CloudMTS направления облачного ИТ-аутсорсинга. В рамках услуги Professional & Managed Services профессиональная команда экспертов будет осуществлять настройку, управление и поддержку ИТ-инфраструктуры клиентов, а также выпол
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Подтвердили выступление с докладом: Виталий Савенков, техн
20.02.2020 Павел Шмелев, РДТЕХ -

ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику

ь на рынке. Служба технической поддержки РДТЕХ работает семь дней в неделю 24 часа в сутки. За годы работы у нас накопился опыт для решения задач любой сложности. CNews: Какие варианты оказания услуг ИТ-аутсорсинга вы предлагаете на рынке? Павел Шмелев: Мы предлагаем клиентам несколько вариантов оказания услуги аутсорсинга, которые отличаются в зависимости от того, есть ли у заказчика собст
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком». Основные вопросы к обсуждению: Сегмент ИТ-аутсорсинга в Ро
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей

Согласно данным Forrester Research, мировой рынок ИТ-аутсорсинга растет на 5-7% в год. Наиболее высокие показатели у сегментов облачных услуг и аутсорсинга управления приложениями — рост на 38% и 16% соответственно за 2018 год. Крупные отрасле
06.03.2019 Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга

остиндустриальная экономика — это экономика услуг. «Доля сегмента услуг в России ниже среднего по Европе, ниже среднего по миру, это существенный фактор, который не дает развиваться рынку в том числе ИТ-аутсорсинга», — сказал Сергей Македонский. И третий фактор — это развитие малого и среднего бизнеса, который является драйвером любого спроса и предоставления услуг, с которым в РФ, по мнени
05.03.2019 ИТ-Аутсорсинг 2019

овременно компании стремятся избавиться от непрофильных сервисных функций. Основным драйвером рынка ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы станет цифровая трансформация. Все большее число услуг и серв
19.02.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта

5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. Российский рынок ИТ начал постепенн
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта

5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019». Регистрация на мероприятие на сайте. На данный момент участие в мероприя
29.10.2018 IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018

«Цифровые платформы». Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов в IBS, выступит на секции «Розница». Он расскажет о том, как современные технологии позволяют повысить эффективность ИТ-аутсорсинга - области, в которой, казалось бы, уже достигнут предел. Также эксперт представит возможные сценарии развития аутсорсинга. Тема выступления: «Аутсорсинг. Граница эффективности и

06.08.2018 МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга

и сервисы и решения на базе распределенной сети центров обработки данных». В результате перехода на ИТ-аутсорсинг бизнес сокращает административные и управленческие расходы на ИТ за счет уменьш
29.03.2018 Олег Суворов -

Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга

CNews: Вы предоставляете услуги ИТ-аутсорсинга по всей России. У вас свои подразделения или партнерская сеть? Олег Суворов: При создании направления ИТ-аутсорсинга мы стремились предложить свои услуги по всей стране, в
05.06.2017 «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год

Группа компаний «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили на год сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга. Услугами IaaS «Виртуального ЦОД» (ВЦОД) интегратора ритейлер пользуется в течение 3 лет. За это время объем размещаемых данных вырос со 120 ТБ до 155 ТБ, расширился функционал п
26.04.2017 Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга

19 апреля компания «Наше Агентство Сервиса», лидер на рынке ИТ-аутсорсинга, провела бизнес-завтрак в ресторане «Простые вещи New Vintage». Мероприятие было организовано при содействии Ассоциации операционных директоров. Центральной темой встречи стало о
06.04.2017 ИТ-аутсорсинг – чего нам ждать в ближайшем будущем?

СNews: Какие бывают схемы услуг ИТ-аутсорсинга? Какая из них предпочтительнее для заказчика и исполнителя? Анатолий Патлусов:
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг

с клиентами», – говорит он. Как оставаться конкурентным на рынкеИсточник: Forrester Research, 2017 ИТ-аутсорсинг является одним из ключевых инструментов по улучшению клиентского сервиса в комп
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком

бъем рынка ИТ-услуг в России в 2015 г. составил $4,5 млрд и растет примерно на 4,7% в год. При этом ИТ-аутсорсинг составляет около 33% этого объема, и за последние три года вырос более чем на 1
16.03.2017 Рынок ИТ-аутсорсинга 2017

зчика видят в аутсорсерах своих конкурентов, которые могут лишить их работы. • Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2016 г.? • Какие аутсорсинговые услуги были наиболее интересны заказчикам? •
21.12.2016 Три модели ИТ-аутсорсинга: что нам делать с парадигмой

ряд непрерывных изменений И это не особенность конкретного договора — так работает ресурсная модель ИТ-аутсорсинга, самая распространенная в среднем бизнесе. Если бы заказчик выбрал иную — серв
02.12.2016 ИТ-аутсорсинг 2020: прогноз от «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» провели круглый стол по теме «ИТ-аутсорсинг‒2020», в рамках которого эксперты рассказали о текущих тенденциях и дали прогно
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»

нок ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы?  Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». С докладами выступят: Валерий Семчуков, управляющий ИТ-акт
18.01.2016 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»

По оценкам экспертов, в 2015 г. объем российского рынка ИТ-аутсорсинга практически не изменился и даже немного увеличился несмотря на снижение ИТ-бюд
16.12.2015 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»

Т-аутсорсинга в ближайшие годы? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии
06.10.2015 Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России

Топ-7 поставщиков услуг ИТ-аутсорсингаВ 2014 г. Топ-7 крупнейших поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга в России сформировали Maykor, «Техносерв», «Крок», «Ай-Теко», «АМТ-Груп», «Амт
08.07.2015 Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели

Сегмент ИТ-аутсорсинга – один из самых быстро растущих на рынке ИТ-услуг, до начала кризиса он показы
27.05.2015 Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия»

Генеральный директор компании FlexSoft, член Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») Аркадий Лобас выступил с докладом «Аутсорсинг ИТ — способ получения конкурентных преимуществ» на ХХХ общем собрании, которое состоялось 22 мая 2015 г. в Москве. Аркадий Лобас предложил коммерческим банкам идею создания единого и
25.05.2015 Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития

группе «Техносерв» с точки зрения динамики финансовых показателей, числа клиентов? Сергей Корнеев: ИТ-аутсорсинг – это одно из приоритетных направлений развития «Техносерва». При этом мы смотр
14.04.2015 ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация

го аутсорсинга. Одним из драйверов роста облаков является удачное сочетание удобства, экономической эффективности и «встроенной» отраслевой экспертизы. Основные вопросы: • Каковы итоги развития рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 г.? • Какие направления развивались наиболее активно, какие показали нулевой рост? • Какие отрасли являются основными потребителями услуг аутсорсеров? • Как изменились тре

Публикаций - 1395, упоминаний - 1946

ИТ-аутсорсинг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 134
Microsoft Corporation 25774 124
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 120
IBM - International Business Machines Corp 9699 110
SAP SE 5601 103
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 101
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
Крок - Croc 1964 90
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 90
Oracle Corporation 7074 83
Softline - Софтлайн 3743 71
HP Inc. 5883 71
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 71
Ростелеком 10948 68
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 67
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 64
Т1 Сервионика - Servionica 278 60
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 54
Cisco Systems 5372 47
Ланит Интеграция 219 46
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 45
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 42
АйТи 1519 42
Polymedia - Полимедиа 158 42
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
ФинГрад - FinGrad 48 40
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 40
Аусферр ИТЦ 44 40
Газинформсервис - ГИС 496 40
Broadcom - VMware 2610 39
Dell EMC 5180 37
МегаФон 10742 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 112
РЖД - Российские железные дороги 2096 61
ВТБ - Почта Банк 514 58
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 53
Альфа-Банк 1979 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 29
Русагро Группа Компаний 379 29
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
Газпром нефть 725 24
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Кофемания 85 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 23
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 22
Cotton Club - Коттон Клаб 30 21
Почта России ПАО 2370 21
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 20
Газпром ПАО 1493 20
Роснефть НК - нефтяная компания 562 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 117
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 64
Федеральное казначейство России 1949 64
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 50
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 25
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 882
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 570
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 392
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 353
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 346
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 344
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 317
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 316
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 307
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 272
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 246
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 225
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 219
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 200
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 174
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 173
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 170
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 164
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 152
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 147
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 134
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 126
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 124
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 123
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 117
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 114
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 113
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 105
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 103
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 101
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 95
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 94
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 87
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 87
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 85
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 83
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 83
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 82
Microsoft Windows 2000 8678 59
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 55
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 53
НКТ - Р7-Офис 543 44
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 42
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
Linux OS 11533 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 36
Microsoft Windows 16882 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 28
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 28
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 24
Apple iPhone 6 4861 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 22
Google Android 15243 19
Microsoft Office 4170 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
Microsoft Office 365 1042 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Apple iOS 8583 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Microsoft Azure 1526 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
Шадаев Максут 1210 50
Натрусов Артем 313 44
Ульянов Николай 176 42
Нестеров Алексей 175 42
Воронин Павел 196 41
Урусов Виктор 157 41
Аникин Дмитрий 68 41
Чаркин Евгений 317 41
Абакумов Евгений 227 41
Никитин Сергей 96 41
Новикова Елена 105 40
Теплицкий Дмитрий 88 40
Петухов Антон 62 40
Нальский Максим 53 40
Врацкий Андрей 175 40
Соловьев Виталий 52 40
Каушанский Александр 56 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Харитонов Вадим 43 40
Шмаков Антон 72 40
Шаев Виталий 59 40
Аксенов Олег 62 40
Оберемок Надежда 45 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Артюхов Сергей 66 40
Малышев Сергей 99 40
Калякин Павел 79 34
Михалев Евгений 98 32
Желтухин Вадим 72 26
Краснов Александр 91 26
Галкин Николай 140 25
Калинин Денис 70 24
Катамадзе Анна 133 24
Заянц Илья 57 23
Шевченко Владимир 153 23
Аншина Марина 79 22
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 330
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 202
Европа 24962 161
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 157
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 129
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 81
Индия - Bharat 5869 80
Германия - Федеративная Республика 13220 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 52
Украина 7928 52
Европа Восточная 3138 50
Азия - Азиатский регион 5920 45
Россия - СФО - Новосибирск 4875 42
Беларусь - Белоруссия 6289 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 38
Казахстан - Республика 6047 37
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 31
Франция - Французская Республика 8176 29
Европа Западная 1496 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 26
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 830 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Ближний Восток 3154 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 25
Африка - Африканский регион 3640 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 23
Япония 13807 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 18
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 17
Швеция - Королевство 3781 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 521
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 486
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 392
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 372
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 271
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 252
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 243
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 217
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 191
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 185
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 150
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 142
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 136
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 116
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 97
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 97
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 91
Энергетика - Energy - Energetically 5855 69
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 68
Экономический эффект 1342 63
Аренда 2687 62
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 62
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 57
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 56
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 54
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 53
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 52
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 51
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 50
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 48
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 48
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 48
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 43
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 42
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 72
TAdviser - Центр выбора технологий 468 20
Silicon.com 364 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Открытые системы ИД 176 5
Forbes - Форбс 1002 5
Ведомости 1466 5
CNews TV 747 4
ЭнергоРынок 11 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
CNews Журнал 167 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
FT - Financial Times 1295 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Fortune 211 3
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Компьютерра 45 2
Мобильные системы 118 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Silicon 494 2
Times 661 2
CIO Insight 5 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Register - The Register Hardware 1783 2
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Harvard Business Review 22 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 245
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 239
IDC - International Data Corporation 4975 116
Gartner - Гартнер 3658 97
CNews Рынок ИТ-услуг 171 45
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 40
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 25
Forrester Research 834 22
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 15
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 11
CNews Инновация года - награда 155 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
Datamonitor 83 7
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 7
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 6
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 6
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 4
Fortune Global 500 295 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
IAOP Global Outsourcing 100 18 4
Frost & Sullivan 207 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 3
Computer Economics 32 3
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
CNews Fast рейтинг 55 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Harris Interactive 81 2
Gartner - Dataquest 353 2
Quocirca 12 2
Aberdeen Group 53 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Deloitte Technology Fast 16 2
РАН - Российская академия наук 2122 18
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Т1 Цифровая академия 54 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
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