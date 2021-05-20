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ИТ-аутсорсинг IT outsourcing

ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing


20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу
13.08.2020 «ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг»
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
05.03.2020 МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
20.02.2020 Павел Шмелев, РДТЕХ -

ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей
06.03.2019 Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга
05.03.2019 ИТ-Аутсорсинг 2019
19.02.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта
29.10.2018 IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018
06.08.2018 МТС выходит на рынок ИТ-аутсорсинга
29.03.2018 Олег Суворов -

Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга
05.06.2017 «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год
26.04.2017 Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга
06.04.2017 ИТ-аутсорсинг – чего нам ждать в ближайшем будущем?
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком
16.03.2017 Рынок ИТ-аутсорсинга 2017
21.12.2016 Три модели ИТ-аутсорсинга: что нам делать с парадигмой
02.12.2016 ИТ-аутсорсинг 2020: прогноз от «Инфосистемы Джет»
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
18.01.2016 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
16.12.2015 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса»
06.10.2015 Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России
08.07.2015 Конференция CNews. ИТ-аутсорсинг: лучшие практики и новые бизнес-модели
25.05.2015 Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития
14.04.2015 ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация
03.04.2015 Галина Мусина - ИТ-аутсорсинг – это эффективный способ развития бизнеса в ритейле
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация»
12.01.2015 Сергей Соловьев - 7 главных тенденций 2015 года: куда движется рынок ИТ-аутсорсинга?
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис
27.11.2014 Развитию аутсорсинга поможет рост облачных услуг
26.11.2014 ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы
24.11.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы»

Публикаций - 898, упоминаний - 1351

ИТ-аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 91
IBM - International Business Machines Corp 8941 80
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 75
Айтеко - iTeco 915 67
SAP SE 4595 67
Крок - Croc 1616 64
HP Inc. 5313 54
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 54
Oracle Corporation 6035 53
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 49
Корус Консалтинг ГК 1014 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 47
Softline - Софтлайн 1870 46
6072 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 42
Астерос - Asteros 624 41
1С-Битрикс - Bitrix 443 41
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 41
1С-ИжТиСи 5461 41
Сервионика - Servionica 165 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 34
Dell EMC 4736 31
VMware 2025 29
Cisco Systems 4720 29
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 28
NVision Group - Энвижн Груп 660 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 23
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 23
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 22
Россервис 53 22
АйТи 1179 20
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 20
Google LLC 10352 20
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 45 19
Accenture - Аксенчер 810 19
Программный продукт ГК 3960 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 73
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
Альфа-Банк 1476 22
Открытие ФК 2713 20
Роснефть НК 434 16
ВТБ - ВТБ24 658 15
Почта России ПАО 1853 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 14
ГПБ - Газпромбанк 842 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 13
Газпром нефть 439 13
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 12
X5 Group 709 12
Почта Банк 319 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 10
Май - Российская торговая компания 416 10
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 10
ТНК-ВР Холдинг 248 9
Газпром ПАО 1008 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Башнефть ПАО АНК 118 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 8
Аэрофлот 648 8
РСХБ - Россельхозбанк 228 8
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 7
Бинбанк 190 7
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 7
МТС банк 290 7
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 63 6
Совкомбанк ПАО 171 6
Русский стандарт Банк 370 6
Связной ГК 1190 6
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 44
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Правительство РФ 8292 21
Президент Российской Федерации 3770 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
Федеральное казначейство России 1345 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
Правительство Москвы 1640 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
World Bank Group - Всемирный банк 278 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
Счётная палата РФ 628 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 21
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 13
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
TIA - Telecommunications Industry Association 70 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
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Apple iOS 6422 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 8
Microsoft Office 365 834 8
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Microsoft Azure 1276 8
Microsoft Office 3247 8
Microsoft Dynamics CRM 525 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
Microsoft Skype 1940 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 5
HPE OpenView 197 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 5
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
Apple iPad 3663 5
OmniNet - Omnitracker 56 4
ЦФТ Faktura 159 4
Apple - App Store 2437 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
Шевченко Владимир 138 23
Аншина Марина 76 20
Македонский Сергей 46 18
Калинин Денис 70 17
Щепилов Евгений 36 17
Кузовкин Алексей 154 16
Макаров Валентин 173 15
Козлов Михаил 167 15
Шилов Сергей 75 14
Кочанов Дмитрий 17 14
Бобровников Борис 99 13
Серова Елена 317 12
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Самойлов Юрий 69 11
Мелузов Андрей 15 11
Мацоцкий Сергей 173 11
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Гришанова Ирина 26 10
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Залманов Андрей 29 7
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
Африка - Африканский регион 2928 14
Ближний Восток 2549 14
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 12
Америка 2011 12
Финляндия - Финляндская Республика 1816 11
Швеция - Королевство 2072 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 11
Россия - Сибирь 1579 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 410
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 343
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 173
Аутсорсинг 1351 121
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 121
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 86
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 73
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 47
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 31
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 22
Экономический эффект 694 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 14
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 12
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 11
Информационное общество - Государственная программа 1238 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 9
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
Инсорсинг - Инхаус 88 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 6
ЕСН - Единый социальный налог 98 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
Образование в России 460 6
Страхование - Страховое дело 1920 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 60
Silicon.com 354 12
TAdviser - Центр выбора технологий 243 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
Forbes - Форбс 591 4
CNews TV 524 3
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FT - Financial Times 1118 2
ZDnet 584 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
РИА Новости 766 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Открытые системы ИД 160 2
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Intelligent Enterprise 27 1
The Times 74 1
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МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
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Создано именных указателей - 79534.
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