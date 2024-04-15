Еврохим МХК EuroChem Group AG международная химическая компания минерально-химическая компания
ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений и одна из трех компаний в мире с собственными производственными мощностями во всех основных сегментах удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Драйверы роста компании - инвестиции в модернизацию и строительство предприятий по производству удобрений; расширение мощностей, а также фокус на операционной эффективности по всей цепочке создания стоимости бизнеса.
"Цифровизация строительства промышленных объектов. Опыт применения отечественного ПО" Константин Дроздов, Руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «ЕвроХим» на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
|15.04.2024
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Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий
ух ключевых производственных дивизионов — минеральных удобрений и горнорудного. Валерий Черепанов, «Еврохим»: Стали недоступны одни технологии, но можно развивать свои или найти другие Помимо э
|12.02.2024
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IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений
ботку удобрений и повышает стабильность производственного процесса. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — российский производитель минеральных удобрений. Компания уделяет особое внимание в
|30.01.2024
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МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим
го, бадделеитового и железорудного концентрата, входящего в состав производителя удобрений АО «МХК «ЕвроХим». Об этом CNews сообщили представители МТС. Запущенная в опытно-промышленную эксплуат
|09.12.2021
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VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3»
лог-3». Тестирование проходило на базе витрины налоговой отчетности минерально-химической компании «Еврохим». За 8 месяцев совместного сотрудничества был успешно протестирован полный перечень с
|27.04.2021
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Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования
ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе пл
|08.02.2017
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«ЕвроХим-БМУ» с помощью «Первого инженера» внедрил систему автоматизации вентиляторной градирни
Специалисты инжиниринговой компании «Первый инженер» завершили комплексные работы по автоматизации вентиляторной градирни на производстве компании «ЕвроХим-БМУ» (мощностью 6 тыс. м3ч). Основными целями работ были нормализация водооборотного цикла энергетического цеха, повышение производительности и улучшение технико-экономических показател
|26.09.2016
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Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим»
Компания Axelot внедрила на складе компании «Торговый Дом Еврохим» решение «1С:WMS». Новая система автоматизации складской логистики позволяет компании
|15.08.2016
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«ЕвроХим» использует унифицированные коммуникации от Avaya
кта по внедрению технологии унифицированных коммуникаций Avaya для «Минерально-химической компании «ЕвроХим». «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами международной к
|15.10.2015
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«ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» автоматизировал учет рабочей документации с помощью ЭЛАР
Корпорация ЭЛАР внедрила электронный архив проектно-сметной документации на предприятии «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» («ЕвроХим-УКК»). Система разработана на базе ЕСМ-платформы «ЭЛАР Саперион» и автоматизирует процессы обработки, регистрации, безопасного и структур
|04.09.2013
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«Ростелеком» создал виртуальную частную сеть и проложил ВОЛС для «ЕвроХима»
птической линии связи (ВОЛС) для крупнейшего в России производителя минеральных удобрений компании «ЕвроХим». Виртуальная частная сеть объединила предприятия компании в городах Невинномысск, Но
|21.12.2010
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«АйТи» модернизирует «дочку» «ЕвроХима»
Компания «АйТи» завершила подготовку рабочей документации на комплекс информационных и инженерных систем для дочерней структуры «ЕвроХима» — «Туапсинский балкерный терминал». Стоимость проекта составила около 4 млн руб., говорится в сообщении «АйТи». В настоящее время на «Туапсинском балкерном терминале» завершается прое
|07.07.2009
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«АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи на Ковдорском ГОКе
Компания «АйТи», в рамках реализации программы по модернизации ИТ-инфраструктуры МХК «ЕвроХим», успешно завершила проект по созданию универсальной кабельной инфраструктуры и корпо
|24.04.2009
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Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима»
Российский производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» и корпорация Oracle объявили об успешном развёртывании полнофункциональной системы у
|15.12.2008
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«АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи для «ЕвроХим-БМУ»
Компания «АйТи» завершила работы на заводе «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Результатом проекта, который шел 3,5 года, стало созда
|10.10.2007
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«АйТи» модернизирует телефонию в «ЕвроХиме»
бельной инфраструктуры в московском офисе и на 5 российских заводах минерально-химической компании «ЕвроХим». Проект шел более 2 лет, бюджет его превысил $3 млн. Сейчас «АйТи» начала следующий
|23.07.2007
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Inline Technologies перевезла ИТ-инфраструктуру офиса «ЕвроХима»
а о завершении проекта по переносу ИТ-инфраструктуры в новое здание для московского офиса ОАО «МХК «ЕвроХим». Цель проекта состояла в обеспечении бесперебойного функционирования офиса компании
|04.12.2006
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Дочерняя компания "ЕвроХим" автоматизирует перевозку грузов
автоматизации перевозок грузов (Harvester Shipmanagement Limited, сервисная дочерняя компания МХК «ЕвроХим», решающая транспортно-логистические задачи), решена задача учета движения товарных о
|01.03.2006
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"ЕвроХим" постоил единую информационную систему
"Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и корпорация Oracle, производитель корпоративного программного обеспечения, объявили
|19.09.2005
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"ЕвроХим" построит ЕСКК
иально-технических ресурсов (ЕСКК МТР) для производителя удобрений, минерально-химической компании «ЕвроХим». Цель проекта — создание единого справочника и современной системы классификаци
|05.08.2005
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"ЕвроХим" внедрит систему управления ж/д-перевозками
интегрированной системы управления железнодорожными перевозками в "Минерально-химической компании «ЕвроХим». Внедрение системы позволит холдингу «ЕвроХим» ускорить процесс оформления же
|18.01.2005
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"Еврохим" инвестирует $11,5 млн. в информационные технологии управления
Компания «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и корпорация объявили о подписании контракта на внедрение полнофункциональной систем
|14.01.2005
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"ЕвроХим" построит корпоративную NPL-сеть
риступила к строительству корпоративной сети высокоскоростных цифровых каналов связи (NPL) для МХК «ЕвроХим» («Минерально-химическая компания «ЕвроХим»). Скорость передачи данных внутри
Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чибисов Владимир 23 22
|Натрусов Артем 284 10
|Аксаков Анатолий 155 9
|Чаркин Евгений 296 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Чамара Денис 59 9
|Клепиков Алексей 117 9
|Бычков Александр 40 9
|Сергеев Сергей 138 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 9
|Кучугин Илья 42 9
|Лигачев Глеб 87 9
|Беляев Владислав 84 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Нагаев Олег 30 9
|Меньшов Кирилл 118 9
|Ушацкий Андрей 105 9
|Попов Андрей 111 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Воронин Петр 35 9
|Самедов Тимур 21 9
|Кузьмич Всеволод 31 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Суворов Антон 21 9
|Эпштейн Герман 32 9
|Таланов Максим 13 9
|Шипов Савва 101 8
|Белоусов Максим 108 7
|Черненко Андрей 69 6
|Хасин Михаил 27 5
|Коротков Андрей 85 5
|Лоран Анна 7 5
|Киселёв Алексей 60 5
|Дроздов Константин 6 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Шевченко Владимир 146 4
|Горбатько Александр 105 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Федечкин Эдуард 55 4
|Старовойтов Александр 13 4
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