Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания

ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений и одна из трех компаний в мире с собственными производственными мощностями во всех основных сегментах удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Драйверы роста компании - инвестиции в модернизацию и строительство предприятий по производству удобрений; расширение мощностей, а также фокус на операционной эффективности по всей цепочке создания стоимости бизнеса.

"Цифровизация строительства промышленных объектов. Опыт применения отечественного ПО" Константин Дроздов, Руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «ЕвроХим» на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва