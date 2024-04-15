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Еврохим МХК EuroChem Group AG международная химическая компания минерально-химическая компания

Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания

ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений и одна из трех компаний в мире с собственными производственными мощностями во всех основных сегментах удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Драйверы роста компании - инвестиции в модернизацию и строительство предприятий по производству удобрений; расширение мощностей, а также фокус на операционной эффективности по всей цепочке создания стоимости бизнеса.

 

 

"Цифровизация строительства промышленных объектов. Опыт применения отечественного ПО"  Константин Дроздов, Руководитель по информационным технологиям Дивизиона управления крупными проектами, МХК «ЕвроХим» на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий

ух ключевых производственных дивизионов — минеральных удобрений и горнорудного. Валерий Черепанов, «Еврохим»: Стали недоступны одни технологии, но можно развивать свои или найти другие Помимо э
12.02.2024 IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений

ботку удобрений и повышает стабильность производственного процесса. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — российский производитель минеральных удобрений. Компания уделяет особое внимание в
30.01.2024 МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим

го, бадделеитового и железорудного концентрата, входящего в состав производителя удобрений АО «МХК «ЕвроХим». Об этом CNews сообщили представители МТС. Запущенная в опытно-промышленную эксплуат
09.12.2021 VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3»

лог-3». Тестирование проходило на базе витрины налоговой отчетности минерально-химической компании «Еврохим». За 8 месяцев совместного сотрудничества был успешно протестирован полный перечень с
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования

ГК «Корус консалтинг» внедрила систему автоматизированного бюджетирования и отчетности в дивизионе «ЕвроХим» по методологии, разработанной с привлечением экспертов PwC. Новое решение на базе пл
08.02.2017 «ЕвроХим-БМУ» с помощью «Первого инженера» внедрил систему автоматизации вентиляторной градирни

Специалисты инжиниринговой компании «Первый инженер» завершили комплексные работы по автоматизации вентиляторной градирни на производстве компании «ЕвроХим-БМУ» (мощностью 6 тыс. м3ч). Основными целями работ были нормализация водооборотного цикла энергетического цеха, повышение производительности и улучшение технико-экономических показател
26.09.2016 Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим»

Компания Axelot внедрила на складе компании «Торговый Дом Еврохим» решение «1С:WMS». Новая система автоматизации складской логистики позволяет компании
15.08.2016 «ЕвроХим» использует унифицированные коммуникации от Avaya

кта по внедрению технологии унифицированных коммуникаций Avaya для «Минерально-химической компании «ЕвроХим». «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами международной к
15.10.2015 «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» автоматизировал учет рабочей документации с помощью ЭЛАР

Корпорация ЭЛАР внедрила электронный архив проектно-сметной документации на предприятии «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» («ЕвроХим-УКК»). Система разработана на базе ЕСМ-платформы «ЭЛАР Саперион» и автоматизирует процессы обработки, регистрации, безопасного и структур
04.09.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть и проложил ВОЛС для «ЕвроХима»

птической линии связи (ВОЛС) для крупнейшего в России производителя минеральных удобрений компании «ЕвроХим». Виртуальная частная сеть объединила предприятия компании в городах Невинномысск, Но
21.12.2010 «АйТи» модернизирует «дочку» «ЕвроХима»

Компания «АйТи» завершила подготовку рабочей документации на комплекс информационных и инженерных систем для дочерней структуры «ЕвроХима» — «Туапсинский балкерный терминал». Стоимость проекта составила около 4 млн руб., говорится в сообщении «АйТи». В настоящее время на «Туапсинском балкерном терминале» завершается прое
07.07.2009 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи на Ковдорском ГОКе

Компания «АйТи», в рамках реализации программы по модернизации ИТ-инфраструктуры МХК «ЕвроХим», успешно завершила проект по созданию универсальной кабельной инфраструктуры и корпо
24.04.2009 Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима»

Российский производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» и корпорация Oracle объявили об успешном развёртывании полнофункциональной системы у
15.12.2008 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи для «ЕвроХим-БМУ»

Компания «АйТи» завершила работы на заводе «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Результатом проекта, который шел 3,5 года, стало созда
10.10.2007 «АйТи» модернизирует телефонию в «ЕвроХиме»

бельной инфраструктуры в московском офисе и на 5 российских заводах минерально-химической компании «ЕвроХим». Проект шел более 2 лет, бюджет его превысил $3 млн. Сейчас «АйТи» начала следующий

23.07.2007 Inline Technologies перевезла ИТ-инфраструктуру офиса «ЕвроХима»

а о завершении проекта по переносу ИТ-инфраструктуры в новое здание для московского офиса ОАО «МХК «ЕвроХим». Цель проекта состояла в обеспечении бесперебойного функционирования офиса компании

04.12.2006 Дочерняя компания "ЕвроХим" автоматизирует перевозку грузов

автоматизации перевозок грузов (Harvester Shipmanagement Limited, сервисная дочерняя компания МХК «ЕвроХим», решающая транспортно-логистические задачи), решена задача учета движения товарных о
01.03.2006 "ЕвроХим" постоил единую информационную систему

"Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и корпорация Oracle, производитель корпоративного программного обеспечения, объявили
19.09.2005 "ЕвроХим" построит ЕСКК

иально-технических ресурсов (ЕСКК МТР) для производителя удобрений, минерально-химической компании «ЕвроХим». Цель проекта — создание единого справочника и современной системы классификаци
05.08.2005 "ЕвроХим" внедрит систему управления ж/д-перевозками

интегрированной системы управления железнодорожными перевозками в "Минерально-химической компании «ЕвроХим». Внедрение системы позволит холдингу «ЕвроХим» ускорить процесс оформления же
18.01.2005 "Еврохим" инвестирует $11,5 млн. в информационные технологии управления

Компания «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и корпорация объявили о подписании контракта на внедрение полнофункциональной систем
14.01.2005 "ЕвроХим" построит корпоративную NPL-сеть

риступила к строительству корпоративной сети высокоскоростных цифровых каналов связи (NPL) для МХК «ЕвроХим» («Минерально-химическая компания «ЕвроХим»). Скорость передачи данных внутри


Публикаций - 132, упоминаний - 231

Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 20
Ростелеком 9701 19
SAP SE 5277 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 16
Microsoft Corporation 24625 10
IBM - International Business Machines Corp 9441 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 7
МегаФон 8805 7
8213 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 7
АйТи 1365 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Intel Corporation 12197 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 5
Ростелеком - Связьинвест 1707 5
Цифра ГК 2426 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 4
Открытые технологии 701 4
Терн ГК - Tern Group 75 4
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 7 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
Крок - Croc 1777 3
АФК Система ПАО 1797 3
Accenture plc 682 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
Прогноз 1650 3
Google LLC 11775 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 3
Oracle Siebel Systems 507 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 14
Лента - Сеть розничной торговли 2080 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Ингосстрах СПАО 421 12
МКБ - Московский кредитный банк 558 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 11
Газпром ПАО 1342 11
ФосАгро 126 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 10
Северсталь ПАО - Severstal 478 10
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 10
Евросеть 1404 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 9
Coca-Cola Company 254 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ВТБ - ВТБ24 665 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 8
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Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 8
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Linux OS 9937 3
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Apple iOS 7809 2
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Apache Hadoop 427 2
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Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
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IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Microsoft Windows 15657 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Aspen aspenONE 27 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Oracle Autonomous Data Guard 2 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Чибисов Владимир 23 22
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Аксаков Анатолий 155 9
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Черненко Андрей 69 6
Хасин Михаил 27 5
Коротков Андрей 85 5
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Киселёв Алексей 60 5
Дроздов Константин 6 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 17
Европа 21767 16
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Азия - Азиатский регион 5528 10
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 7
Украина 7608 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 6
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Казахстан - Республика 5526 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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