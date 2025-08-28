Разделы

| Фото: Сгенерировано Нейросетью «Кандинский» |

Rambler, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября

CNews приглашает принять участие в Форуме 18 сентября 2025 г. «Технологии искусственного интеллекта».

Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.

Подробная информация на сайте форума.

В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.

С докладами выступят:

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Антон Анищенко, член правления, Почта Банк
Сергей Карпович, Chief Data Scientist (CDS), Портал «Рамблер»
Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»
Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа,« Европейская Медиа Группа»
Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»
Владимир Тарасов, вице-президент, «Ренессанс Страхование»
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике
Роман Мезенцев, ИТ-директор, Почта Банк
Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»
Карина Садова, руководитель направления ИИ, Х5 Digital
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, «ГК Москабельмет»
Андрей Коптелов, исполнительный директор, Департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк
Вячеслав Истин, директор по ИТ, Кондитерское объединение «Любимый Край»
Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»
Артур Ишмаев, руководитель отдела внедрения и развития нейросетей, ПИК
Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»
Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, «Ozon Банк»
Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк
Валерий Сидоренко, генеральный директор, Интериум. Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России
Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры».
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, ГК ФСК
Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution
Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, Точка Банк
Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba
Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог»

цифровизация
цифровизация

Основные темы к обсуждению:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

  • Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
  • Какие сложности возникли в ходе внедрения?
  • Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
  • Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

  • Как развивается российский рынок ИИ
  • Как государство поддерживает внедрение ИИ
  • Какие задачи можно доверить ИИ
  • Какие технологии ИИ наиболее востребованы
  • Где взять данные для обучения ИИ
  • Как научиться извлекать прибыль из ИИ
  • Насколько безопасен ИИ
  • Как мотивировать сотрудников использовать ИИ
  • ИИ как инструмент разработчиков
  • Как ИИ помогает обучать персонал
  • Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем

Секции:

ИИ в финансах и страховании

  • Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе
  • ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса
  • Какие рутинные операции можно передать ИИ
  • Можно ли доверить ИИ комплаенс
  • Рекомендательные системы в финансовом секторе
  • ИИ-решения для обработки документов
  • ИИ на службе информационной безопасности
  • Можно ли верить ИИ
  • ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством
  • Как заработать деньги с помощью ИИ

ИИ в производственных отраслях

  • Как ИИ помогает превратить данные в ценность
  • Какие отраслевые решения представлены на рынке
  • ИИ-инструменты мониторинга качества продукции
  • ИИ-контроль производственной безопасности
  • Предиктивная аналитика на базе ИИ
  • Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ
  • Умная логистика и управление поставками
  • Как ИИ помогает работать с клиентами
  • HR-инструменты на базе ИИ
  • Цифровые сотрудники в производственных компаниях

ИИ в торговле и сервисе

  • Как ИИ помогает увеличивать объем продаж
  • Цифровой продавец — реально ли это
  • ИИ как инструмент прогнозирования спроса
  • ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов
  • Как ИИ помогает организовать логистику и доставку
  • Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услуг
  • Обучение линейного персонала с помощью ИИ
  • ИИ в креативной индустрии
  • ИИ и умный магазин
  • Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

