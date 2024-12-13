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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦТиП Цифровые технологии и платформы

ЦТиП - Цифровые технологии и платформы


13.12.2024 «ЕвроХим» запускает мониторинг эффективности работы цифровых инструментов 1
13.09.2024 «К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой 1
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 1
22.04.2024 На НАК «Азоте» внедрили первую комплексную рекомендательную систему на аммиаках 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 2
12.02.2024 IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений 1
30.01.2024 МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ЦТиП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Honeywell 282 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
К2Тех 131 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
DEEP Robotics 4 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 4
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 9 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 6 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 11 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФосАгро 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Saras S.p.A. 6 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 11 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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