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Севергин Кирилл
|25.04.2025
|Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
|30.07.2024
|АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1
Севергин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 2
|Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 31 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 114 1
|Власюк Максим 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147823 2
|Россия - СЗФО - Архангельская область 735 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 969 1
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