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Севергин Кирилл



25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Севергин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 31 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5254 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1879 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24611 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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