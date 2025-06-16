Разделы

Северсталь Инфоком

Северсталь Инфоком

«Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании «Северсталь». Компания отвечает за информационные технологии и реализует современные решения в добывающей, металлургической и деревообрабатывающей промышленности, в машиностроении, в ретейле и туристическом сегменте.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.06.2025 «Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16 и ПО «Надежность 2.2.0». Об
05.06.2025 Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»

АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили

25.04.2025 «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в «Стальэмаль»

Центр корпоративных процессов «1С» «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в ООО «Стальэмаль» - производител
16.10.2024 IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности

Группа компаний IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о партнерстве в области цифровизации промышленных пр
16.09.2024 «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов

Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга LANSOFT), подписали меморандум об объединении экспертиз в
11.09.2024 «Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис»

Компания «Северсталь-инфоком» стала партнером особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Партнерство

18.08.2010 Tieto предоставит «Северстали» услуги поддержки приложений и развития решений на базе Oracle EBS

o, предоставляющая услуги в сфере информационных технологий, исследований и разработок, и компания «Северсталь-Инфоком», которая осуществляет техническое обслуживание всей информационной и теле
10.12.2009 IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали»

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, и компания «Северсталь-Инфоком» объединили интеллектуальные и технологические ресурсы, создав совместное


Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 18
8983 17
Diasoft - Диасофт 1021 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 14
SAP SE 5426 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 13
Газинформсервис - ГИС 410 13
R-Vision - Р-Вижн 215 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - СберБизнес Софт 88 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 12
Аусферр ИТЦ 43 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 12
Ланит Интеграция 213 12
Polymedia - Полимедиа 156 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 8
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
Ростелеком 10306 8
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 6
Терн ГК - Tern Group 78 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 5
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 42 5
Picvario - Пикварио 18 5
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 35 5
МегаФон 9892 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Nubes - Нубес 70 3
Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
SAP CIS - САП СНГ 863 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 3
Северсталь ПАО - Severstal 560 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 19
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 42 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 16
Кофемания 70 15
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 15
Альфа-Банк 1868 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 15
Cotton Club - Коттон Клаб 28 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 14
РЖД - Российские железные дороги 2001 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 13
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 12
Finn Flare - ФФ Стайл 45 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 12
ВТБ - Почта Банк 503 12
ФосАгро 151 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 12
Восток-Сервис ГК 57 12
Hansa - Ханса 114 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 10
Северсталь Российская сталь 23 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 19
Федеральное казначейство России 1879 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 13
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 217 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 886 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 12
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 590 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 9
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 958 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 13
НКТ - Р7-Офис 478 13
Новые облачные технологии - МойОфис 891 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 13
Протек - Здравсити 28 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
Северсталь - MES металлургия 8 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 4
Северсталь Инфоком - Надежность ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 4 3
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 20 2
Доброта Севера - Музеи Русского Севера 4 2
JavaScript - JS - язык программирования 1329 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 2
Microsoft Windows 16327 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
1С:ERP Управление предприятием 712 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Цифровой инспектор 9 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 33 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
Дунаев Сергей 61 23
Чаркин Евгений 314 18
Лукьянов Олег 18 16
Челидзе Джимшер 42 15
Шадаев Максут 1146 15
Галкин Николай 121 15
Махалин Тимур 25 14
Желтухин Вадим 64 14
Суровец Дмитрий 101 14
Михалев Евгений 96 14
Урусов Виктор 149 13
Степанов Павел 35 13
Глухов Иван 29 13
Пирогова Ирина 31 13
Шаев Виталий 59 13
Аникин Дмитрий 65 13
Натрусов Артем 312 13
Абакумов Евгений 224 13
Ульянов Николай 162 13
Теплицкий Дмитрий 88 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Нестеров Алексей 169 13
Глазков Александр 148 13
Воронин Павел 179 13
Аветисян Арутюн 41 12
Петухов Антон 62 12
Карпунин Алексей 50 12
Ермаков Николай 17 12
Нальский Максим 51 12
Врацкий Андрей 165 12
Заянц Илья 56 12
Соловьев Виталий 52 12
Джабиев Георгий 53 12
Кибалко Кирилл 42 12
Смирнов Вячеслав 43 12
Лобанов Максим 49 12
Тятенкова Елена 25 12
Каушанский Александр 53 12
Ионов Андрей 15 12
Калякин Павел 76 12
Россия - РФ - Российская федерация 156831 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 266 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - Крайний Север 316 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 2
Польша - Республика 2001 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Казахстан - Республика 5792 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Украина 7793 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Европа 24634 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 81 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 42 1
Латвия - Латвийская Республика 824 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Европа Восточная 3121 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 16
Экономический эффект 1219 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 14
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 10
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Энергетика - Energy - Energetically 5524 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 346 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Ведомости 1233 2
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Forbes - Форбс 910 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Инновация года - награда 133 1
РАН - Российская академия наук 2014 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
ИнфоКом 118 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 15
CNews AWARDS - награда 549 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
