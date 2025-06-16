Северсталь Инфоком

«Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании «Северсталь». Компания отвечает за информационные технологии и реализует современные решения в добывающей, металлургической и деревообрабатывающей промышленности, в машиностроении, в ретейле и туристическом сегменте.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 26 дел, на cумму 50 527 346 ₽*

Публикаций - 91, упоминаний - 122