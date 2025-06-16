Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северсталь Инфоком
«Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании «Северсталь». Компания отвечает за информационные технологии и реализует современные решения в добывающей, металлургической и деревообрабатывающей промышленности, в машиностроении, в ретейле и туристическом сегменте.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 26 дел, на cумму 50 527 346 ₽*
СОБЫТИЯ
|16.06.2025
|
«Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16 и ПО «Надежность 2.2.0». Об
|05.06.2025
|
Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»
АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили
|25.04.2025
|
«Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в «Стальэмаль»
Центр корпоративных процессов «1С» «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в ООО «Стальэмаль» - производител
|16.10.2024
|
IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности
Группа компаний IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о партнерстве в области цифровизации промышленных пр
|16.09.2024
|
«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов
Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую линейку ИT-холдинга LANSOFT), подписали меморандум об объединении экспертиз в
|11.09.2024
|
«Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис»
Компания «Северсталь-инфоком» стала партнером особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Партнерство
|18.08.2010
|
Tieto предоставит «Северстали» услуги поддержки приложений и развития решений на базе Oracle EBS
o, предоставляющая услуги в сфере информационных технологий, исследований и разработок, и компания «Северсталь-Инфоком», которая осуществляет техническое обслуживание всей информационной и теле
|10.12.2009
|
IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали»
Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, и компания «Северсталь-Инфоком» объединили интеллектуальные и технологические ресурсы, создав совместное
