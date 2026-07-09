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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тятенкова Елена

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
08.11.2024 MANGO OFFICE стал разработчиком года в сфере систем бизнес-коммуникаций 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
24.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
09.08.2023 Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
25.07.2023 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Тятенкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1123 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 14
R-Vision - Р-Вижн 262 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 13
9522 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1741 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 285 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 13
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 143 12
Ланит Интеграция 218 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 784 12
Polymedia - Полимедиа 158 12
Газинформсервис - ГИС 488 12
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 8
Hoff Tech - Хофф Тех 46 8
Аусферр ИТЦ 44 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
Picvario - Пикварио 21 5
Ростелеком 10881 5
МегаФон 10646 5
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 424 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 429 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 50 3
ИАС Диджитал 7 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 3
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 72 2
Oracle Corporation 7061 2
Альфа-Банк 1967 22
ВТБ - Почта Банк 512 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 15
Кофемания 85 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 207 14
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 61 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 41 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
РЖД - Российские железные дороги 2086 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 12
ФосАгро 172 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 297 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 66 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 12
Finn Flare - ФФ Стайл 46 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 11
Северсталь ПАО - Severstal 620 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 11
Hansa - Ханса 114 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 9
Альфа-Капитал УК 150 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 12
Федеральное казначейство России 1940 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8178 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 906 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9207 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7762 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 13
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 738 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7613 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1089 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 236 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1246 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1159 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3641 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 206 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4844 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2843 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7382 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5044 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 770 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5589 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1157 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13646 7
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 613 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1989 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 714 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 351 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11717 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 126 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2452 5
Новые облачные технологии - МойОфис 951 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 115 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 434 13
НКТ - Р7-Офис 537 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 12
Протек - Здравсити 32 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 292 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1025 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 60 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 568 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 3
OpenAI - ChatGPT 693 2
Передовые технологии - RuDesktop 35 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1097 2
Okdesk - Облачные Решения 73 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 212 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1311 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 72 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 154 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 124 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 98 1
Softline - Polymatica Dashboards 40 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 76 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 648 1
ITG - ITPOD Storage 28 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 116 1
Глазков Александр 151 16
Желтухин Вадим 71 14
Шадаев Максут 1207 14
Галкин Николай 138 14
Глухов Иван 35 13
Цыганков Роман 58 13
Гуденко Илья 28 13
Аникин Дмитрий 68 13
Сысуев Андрей 16 13
Суровец Дмитрий 115 13
Нестеров Алексей 174 13
Батай Илья 59 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Урусов Виктор 157 13
Кибалко Кирилл 45 13
Каушанский Александр 56 12
Махалин Тимур 28 12
Калякин Павел 79 12
Денисов Анатолий 57 12
Пирогова Ирина 31 12
Шаев Виталий 59 12
Комлик Олег 27 12
Аксенов Олег 62 12
Новиков Денис 29 12
Милованов Андрей 46 12
Солдатенкова Ксения 41 12
Белан Иван 41 12
Желнова Алина 42 12
Челидзе Джимшер 44 12
Лукьянов Олег 21 12
Натрусов Артем 312 12
Чаркин Евгений 317 12
Абакумов Евгений 226 12
Малышев Сергей 99 12
Краснов Александр 90 12
Катамадзе Анна 132 12
Никитин Сергей 96 12
Теплицкий Дмитрий 88 12
Киселев Сергей 70 12
Воронин Павел 195 12
Россия - РФ - Российская федерация 164980 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 1
Европа 24911 1
Азия - Азиатский регион 5894 1
Индия - Bharat 5842 1
Индонезия - Республика 1050 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 19
Экономический эффект 1321 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 510 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 525 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5646 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8854 5
Энергетика - Energy - Energetically 5810 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2304 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7028 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7731 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6465 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2186 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7349 1
Паспорт - Паспортные данные 2824 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 964 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 725 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1838 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 276 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2505 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 166 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 1
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 3
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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