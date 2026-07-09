Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тятенкова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 26
Тятенкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 6
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
|Глазков Александр 151 16
|Желтухин Вадим 71 14
|Шадаев Максут 1207 14
|Галкин Николай 138 14
|Глухов Иван 35 13
|Цыганков Роман 58 13
|Гуденко Илья 28 13
|Аникин Дмитрий 68 13
|Сысуев Андрей 16 13
|Суровец Дмитрий 115 13
|Нестеров Алексей 174 13
|Батай Илья 59 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Урусов Виктор 157 13
|Кибалко Кирилл 45 13
|Каушанский Александр 56 12
|Махалин Тимур 28 12
|Калякин Павел 79 12
|Денисов Анатолий 57 12
|Пирогова Ирина 31 12
|Шаев Виталий 59 12
|Комлик Олег 27 12
|Аксенов Олег 62 12
|Новиков Денис 29 12
|Милованов Андрей 46 12
|Солдатенкова Ксения 41 12
|Белан Иван 41 12
|Желнова Алина 42 12
|Челидзе Джимшер 44 12
|Лукьянов Олег 21 12
|Натрусов Артем 312 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Абакумов Евгений 226 12
|Малышев Сергей 99 12
|Краснов Александр 90 12
|Катамадзе Анна 132 12
|Никитин Сергей 96 12
|Теплицкий Дмитрий 88 12
|Киселев Сергей 70 12
|Воронин Павел 195 12
|РАН - Российская академия наук 2114 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 12
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.