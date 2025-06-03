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Шаев Виталий
УПОМИНАНИЯ
Шаев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 206 42
|Шадаев Максут 1049 42
|Натрусов Артем 291 41
|Теплицкий Дмитрий 73 36
|Чаркин Евгений 299 35
|Урусов Виктор 131 26
|Врацкий Андрей 144 26
|Аникин Дмитрий 47 26
|Воронин Павел 148 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Аксенов Олег 46 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Ульянов Николай 123 21
|Харитонов Вадим 28 21
|Соловьев Виталий 37 20
|Нестеров Алексей 145 20
|Калякин Павел 66 20
|Оберемок Надежда 30 20
|Нальский Максим 36 20
|Милованов Андрей 31 20
|Артюхов Сергей 46 20
|Новикова Елена 89 20
|Шмаков Антон 46 20
|Денисов Анатолий 35 20
|Малышев Сергей 83 20
|Никитин Сергей 75 20
|Петухов Антон 47 20
|Распопов Алексей 34 20
|Александров Александр 79 16
|Меденцев Константин 98 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 57 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 36 16
|Чаркин Владимир 16 16
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