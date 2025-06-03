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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шаев Виталий


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
02.11.2023 «Р7-графика» названа «технологией года» на CNews Awards 2023 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Шаев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 316 42
8491 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 545 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13260 26
Ланит Интеграция 195 26
Сбер - СберБизнес Софт 63 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 26
R-Vision - Р-Вижн 174 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 78 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 22
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 20
Polymedia - Полимедиа 140 20
ФинГрад - FinGrad 33 20
Аусферр ИТЦ 28 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 17
ММК Информсервис 53 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2058 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 16
Т1 Иннотех 182 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 16
Diasoft - Диасофт 934 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 13
Северсталь Инфоком 74 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 85 12
Microsoft Corporation 24859 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 49 9
Oracle Corporation 6760 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 7
Ростелеком 9946 6
SAP SE 5331 6
МегаФон 9295 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 70 6
IBM - International Business Machines Corp 9473 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 266 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 42
РЖД - Российские железные дороги 1942 42
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 26
ВТБ - Почта Банк 473 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 24
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 20
Лента - Сеть розничной торговли 2148 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 52 15
Кофемания 59 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 258 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 14
ФосАгро 129 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 13
Северсталь ПАО - Severstal 499 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
Альфа-Банк 1799 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 214 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 11
Абсолют Банк 235 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 95 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 9
Альфа-Капитал УК 117 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 8
Русагро Группа Компаний 296 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 42
Федеральное казначейство России 1816 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 26
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 343 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 322 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 42
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 37
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5509 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6505 32
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8374 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 28
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3050 27
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 190 26
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1305 26
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 883 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 155 26
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16230 21
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1326 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4277 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 254 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 28 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4072 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4888 12
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 797 11
НКТ - Р7-Офис 411 43
Новые облачные технологии - МойОфис 812 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 210 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 80 26
НКТ - Р7-графика 31 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 22
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Айсорс - Isource Inspector 22 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1773 13
Протек - Здравсити 26 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 8
Microsoft Windows 15910 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 6
СалютДевайсы - GigaChat 247 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 46 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
Linux OS 10239 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 3
OpenAI ChatGPT 404 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 2
Microsoft Office 3822 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
Trinity FlexApp СХД 6 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 2
1С:Аналитика 21 2
Microsoft Teams - MS Teams 577 2
Абакумов Евгений 206 42
Шадаев Максут 1049 42
Натрусов Артем 291 41
Теплицкий Дмитрий 73 36
Чаркин Евгений 299 35
Урусов Виктор 131 26
Врацкий Андрей 144 26
Аникин Дмитрий 47 26
Воронин Павел 148 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Аксенов Олег 46 24
Каушанский Александр 33 23
Белан Иван 26 23
Желнова Алина 27 22
Ульянов Николай 123 21
Харитонов Вадим 28 21
Соловьев Виталий 37 20
Нестеров Алексей 145 20
Калякин Павел 66 20
Оберемок Надежда 30 20
Нальский Максим 36 20
Милованов Андрей 31 20
Артюхов Сергей 46 20
Новикова Елена 89 20
Шмаков Антон 46 20
Денисов Анатолий 35 20
Малышев Сергей 83 20
Никитин Сергей 75 20
Петухов Антон 47 20
Распопов Алексей 34 20
Александров Александр 79 16
Меденцев Константин 98 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 57 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 36 16
Чаркин Владимир 16 16
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 13
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Европа 24389 3
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Турция - Турецкая республика 2420 3
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Германия - Федеративная Республика 12785 2
Ближний Восток 2983 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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