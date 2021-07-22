Сербия - Республика

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Сербия
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22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
19.03.2021 В российской IBM поменяли руководителя 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
20.01.2021 SAS приобрела компанию Boemska 1
15.01.2021 Уходит глава российской IBM 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
16.07.2020 Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 2
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta 1
20.11.2019 В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
04.10.2019 «Яндекс.такси» поможет небольшим компаниям организовать рабочие поездки 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
19.06.2019 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов 1
06.12.2018 Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
15.01.2018 Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта 1
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане 1

Публикаций - 129, упоминаний - 152

Сербия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 252 14
Microsoft Corporation 11060 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
IBM 3537 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
SEC Consult Services 929 4
Yandex - Яндекс 4101 4
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 3
SAP SE 3211 2
Telegram Group 702 2
Samsung Electronics 5651 2
Facebook 3765 2
Lenovo Group 1636 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Prestigio 167 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Yandex Go - Yango 10 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Canyon 17 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Stafory - Стафори 14 1
BlackBerry Cylance 3 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Google LLC 7144 1
Playrix Holding 14 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
XDSpy - Хакерская группировка 2 1
BenefittY - Бест-РК 2 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 17 1
SweetCard - Свиткард 2 1
NetApp 485 1
Автодория 37 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Oracle Corporation 3342 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Яндекс.Такси 271 4
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Uber Technologies 258 2
Foodfox 11 2
Uber 257 2
Яндекс.Еда 93 2
ESW Capital 5 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Gotech Innovation 8 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Wetherspoons 1 1
Emerging Travel Group 3 1
TON Issuer 5 1
MLU B.V. 10 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Europcar 6 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
РЖД Интернешнл 2 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Совкомбанк ПАО 147 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Free TON Community 5 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 39 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Google Android 10750 6
Linux OS 4253 4
Microsoft Azure 1171 3
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Webstresser DDoS-сервис 4 2
Apple iOS 5741 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 2
Telegram Gram - Криптовалюта 32 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 2
IBM System X 63 2
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Яндекс.Ровер 9 1
Oracle Hyperion 73 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Microsoft Windows 852 1
Oracle Primavera 29 1
Microsoft Dynamics 365 for Retail 1 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Яндекс Go 50 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
FAN ID - Паспорт болельщика 2 1
TON Crystal 2 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
vDOS - сервис организации заказных DDoS-атак 3 1
Yoloco 3 1
Галушкин Олег 168 2
Дуров Павел 216 2
Никифоров Николай 1126 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
Левиев Лев 15 1
Маркин Алексей 4 1
Семененко Георгий 1 1
Дуров Николай 17 1
Полищук Дмитрий 11 1
Хохлов Дмитрий 8 1
Бухман Дмитрий 9 1
Семененко Петр 1 1
Костевич Сергей 5 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Романков Андрей 15 1
Сухотина Ксения 6 1
Абрамович Роман 23 1
Юрьев Никита 5 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
Ferizi Ardit - Феризи Ардит 2 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Краснопольский Алексей 12 1
Акулькин Алексей 1 1
Гостев Александр 54 1
Швейцов Алексей 1 1
Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
Бойко Елена 151 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Рязанов Антон 10 1
Носков Константин 201 1
Черкасов Сергей 10 1
Солонин Сергей 82 1
Зайцев Михаил 145 1
Абызов Михаил 64 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонова Кристина 44 1
Лопатин Артем 7 1
Дергунова Ольга 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 86
Германия - Федеративная Республика 3624 44
Украина 3361 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 36
Европа 3745 30
Франция - Французская Республика 2120 30
Беларусь - Белоруссия 2087 29
Казахстан - Республика 2627 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
Восточная Европа 1676 18
Индия - Республика 2169 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 18
Эстония - Эстонская Республика 414 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 12
Финляндия - Финляндская Республика 815 11
Бразилия - Федеративная Республика 1123 9
Италия - Итальянская Республика 1381 9
Литва - Литовская Республика 329 9
Испания - Королевство 1251 9
Румыния 342 9
Израиль 719 8
Хорватия - Республика 118 8
Латвия - Латвийская Республика 450 8
Япония 2778 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
Польша - Республика 826 7
Нидерланды 972 7
Молдавия - Республика Молдова 428 7
Азия - Азиатский регион 1513 6
Чехия - Чешская Республика 494 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 5
Португалия - Португальская Республика 317 5
Канада 1301 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 5
Турция - Турецкая республика 952 5
Кипр - Республика 247 5
Черногория 86 5
Греция - Греческая Республика 320 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
POI - points of interest 60 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Русский язык 978 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Bloomberg 785 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CoinMarKetCap 14 1
PC Magazine - PCMag 39 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
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DePaul University - Университет Де Поля 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Oracle Excellence Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759734, в очереди разбора - 663424.
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