Сербия - Республика

Китайские хакеры изощренно атаковали аэрокосмические компании России и важные предприятия Сербии 16 жертв кибершпионажа По меньшей мере 16 организаций в России и Сербии стали жертвами атак со стороны кибергруппировки Space Pirates. Операторы этих атак использовали новаторскую тактику и новые инструменты. Как сообщается в отчете компании Positive Technol

Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве и, объявила об открытии двух новых студий на территории Европы. Офисы будут расположены в Белграде (Сербия) и Варшаве (Польша) и примут в совокупности до 400 сотрудников. Более крупная белградс

«Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию свои представительства в Белграде и других городах страны. По информации издания, на май 2022 г. в Сербии проживало свыше 30 тыс. россиян. Размещение офиса в Сербии позволяет российским

«МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим» осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». М

Россия и Сербия расширяют сотрудничество в области ИТ и цифровой экономики й Никифоров провел встречу с министром по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербии Ненадом Поповичем. Стороны обсудили развитие цифровой экономики в России и Сербии

Alstom реализовала первый проект по сигнализации в Сербии пина по заказу «РЖД Интернешнл».Панчево – один из крупнейших и наиболее значимых транспортных узлов Сербии, где 8 из 17 железнодорожных линий полностью обслуживают грузовой транспорт. Модерниза

Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии Компания Tieto заключила трехсторонний договор с компанией-партнером MeaWallet и сербским процессинговым центром Chip Card. По условиям соглашения, Tieto совместно с норвежским поставщиком мобильных решений MeaWallet предоставит Chip Card решение для мобильных платежей. Об

В Сербии заработал онлайн-банк Telenor В Сербии начал работу Telenor banka — стопроцентный дочерний банк Telenor Group, который предлагает клиентам мобильные банковские сервисы. Онлайн-банк является очередной вехой в развитии мобильны

«Почтовый сберегательный банк» Сербии внедрил сетевые решения Cisco для физической безопасности щила о том, что «Почтовый сберегательный банк» (Banka Postanska Stedionica), крупный розничный банк Сербии, установил сетевое решение Cisco для обеспечения физической безопасности (Cisco Connec

«Глобус-Телеком» обеспечил связью посольство Сербии Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» завершил работы по прокладке волоконно-оптического кабеля к посольству Сербии и приступил к оказанию телекоммуникационных услуг. В настоящее время оператор подключил новую телефонную станцию, смонтированную абонентом самостоятельно, в телефонную сеть общего пользо

«Глобус-Телеком» обеспечит связью посольство Сербии Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» приступил к реализации проекта по обеспечению телекоммуникационными услугами посольства Сербии. Сумма подписанного контракта составляет около 500 тыс. руб. Согласно условиям контракта, «Глобус-Телеком» предоставит посольству услуги телефонии и доступа в интернет. В настоящее время

В Сербии разбился самолет МиГ-29 местных ВВС й истребитель МиГ-29, в результате чего погибли два человека, сообщило сегодня министерство обороны Сербии. Инцидент произошел вблизи военного аэродрома Батайница, пишет РБК. Пилот катапультиро

Облученное ядерное топливо из Сербии будет ввезено в Россию 10 июня 2009 года гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и министр науки и технологического развития Республики Сербии Божидар Джелич подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по ввозу в Россию облученного ядерного топлива исследовательского реактора «Винча» с целью временного

Telenor назначил новых руководителей в России и Сербии н, что он продолжит успешное развитие всех начинаний Telenor в России. Я также хотел бы поблагодарить Стейна-Эрика Веллана за блистательную работу, проделанную им для развития Telenor Serbia. Покидая Сербию, он принимает еще более сложный вызов – он поведет к успешному будущему наш бизнес в Индии», - заявил Ян Эдвард Тигесен, исполнительный вице-президент, глава Telenor по Центральной и Вос

МАГАТЭ способствует переправке в Россию ядерного топлива из реактора в Сербии и выводу этого реактора из строя. Для завершения проекта требуется еще $25 млн. Они будут использованы для финансирования операции по переправке отработанного топлива — высокообогащенного урана — из сербского ядерного реактора в Россию. Эта операция будет осуществлена в рамках программы по возврату в Россию ядерного топлива, оставшегося в исследовательских реакторах целого ряда стран после

Предприятия Сербии загрязняют Дунай Как сообщает информационное агентство Focus-news, предприятия Сербии ежегодно выливают в реку Дунай 72 тысячи тонн азота и 7 тысяч тонн фосфора. Это состав

В Сербии обнаружен "криптонит" В Сербии обнаружен новый минерал, химический состав которого почти в точности совпадает с составом «криптонита» из фильма «Супермен возвращается». В отличие от своего кинопрототипа, новый минерал

Сербия сделала выбор в пользу "открытого кода" Правительство Сербии активно поощряет все более широкое использование ПО с "открытым кодом" в стране. Как с

Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев ее 160 боеприпасов, содержащих обедненный уран, было обнаружено и извлечено из грунта в южной части Сербии за последние 9 недель. По сообщениям сербского агентства новостей Beta, боеприпасы, об

Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев ее 160 боеприпасов, содержащих обедненный уран, было обнаружено и извлечено из грунта в южной части Сербии за последние 9 недель. По сообщениям сербского агентства новостей Beta, боеприпасы, об

Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble Компания Trimble объявила о начале создания в Сербии на базе решений компаний одной из первых в Восточной Европе сетей виртуальных базовых станций (VRS, Virtual Reference Station). Сеть будет включать в свой состав 32 станции непрерывного

Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble Компания Trimble объявила о начале создания в Сербии на базе решений компаний одной из первых в Восточной Европе сетей виртуальных базовых станций (VRS, Virtual Reference Station). Сеть будет включать в свой состав 32 станции непрерывного

Сербия реорганизует военно-воздушные силы ва авиационных крыла, сообщает flight Global. Одно крыло будет базироваться в Ладевчи в центральной Сербии, второе - на авиабазе Батайница вблизи Белграда. Предполагается, что новая оргструктур

Сербия реорганизует военно-воздушные силы ва авиационных крыла, сообщает flight Global. Одно крыло будет базироваться в Ладевчи в центральной Сербии, второе - на авиабазе Батайница вблизи Белграда. Предполагается, что новая оргструктур

Домен YU: повторение российской истории? Многие сайты в республике Сербия до сих пор работают в зоне YU, обозначающей Югославию. Доменов второго уровня в югосла

Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии m Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 больше сум

Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии m Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 больше сум

Ericsson и Telekom Srbija построят 3G/WCDMA-сеть в Сербии дствием успешного тестирования опытной сети третьего поколения производства Ericsson, развернутой в Сербии. Заключив контракт с Ericsson, Telekom Srbija стал первым оператором на локальном рынк

В Сербии строится завод по производству чистого биогорючего Американо-венгерский консорциум "Biotech Energy" собираетс инвестировать $500 млн. в строительство завода для производство биоэтанола в г. Зренянин в Сербии. Завод, который должен вступить в сртой до конца 2009 года, станет самой масштабной валютной в Юго-Восточной Европе, сообщает BalkanTimes. Завод в Сербии станет самым современным

В Сербии строится завод по производству чистого биогорючего Американо-венгерский консорциум "Biotech Energy" собираетс инвестировать $500 млн. в строительство завода для производство биоэтанола в г. Зренянин в Сербии. Завод, который должен вступить в сртой до конца 2009 года, станет самой масштабной валютной в Юго-Восточной Европе, сообщает BalkanTimes. Завод в Сербии станет самым современным

IBM собирается инвестировать в Сербию Как сообщает SETimes, корпорация IBM 28 сентября открыла региональное представительство в столице Сербии Белграде. Как заявил генеральный директор центральноевропейского региона корпорации Бр

IBM собирается инвестировать в Сербию Как сообщает SETimes, корпорация IBM 28 сентября открыла региональное представительство в столице Сербии Белграде. Как заявил генеральный директор центральноевропейского региона корпорации Бр

"Система" идет по стопам русских миротворцев r. Кстати, Telenor совсем недавно выиграл тендер по продаже сотового оператора Mobi 63 из «большой» Сербии. В числе потенциальных претендентов на TS власти также называют France Telecom, египет

Акционер "Билайна" купил сербского оператора Telenor удалось выкупить 100% акций сербской компании. 70% акций, принадлежавших правительству Сербии, обошлись скандинавской компании в 1,05 млрд евро, тогда как владевшая 30% акций австр

Telenor завершила сделку по приобретению сербской Mobi 63 за 1,5 млрд евро лицензию на управление GSM-сетями на 10 лет с возможностью продления. На телекоммуникационном рынке Сербии существуют лишь два оператора сотовой связи — государственная компания Telekom Se

Сербский генетик открывает новый медицинский центр в Белграде Известный сербский генетик Миодраг Стойкович собирается открыть в Белграде новую клинику для лечения бе

Сербский генетик открывает новый медицинский центр в Белграде Известный сербский генетик Миодраг Стойкович собирается открыть в Белграде новую клинику для лечения бе

Telenor приобретет сербского оператора сотовой связи Mobi 63 за 1,5 млрд. евро. центного пакета акций Mobi 63, Telenor получит лицензию на осуществление деятельности на территории Сербии сроком действия на 10 лет с возможностью продления. На телекоммуникационном рынке С

МТС повоюет за Балканы елеСистемы» (МТС) будет участвовать в тендере по продаже лицензии на оказание услуг сотовой связи в Сербии, сообщил президент АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) Александр Гончарук. «Се