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Сербия Республика

Сербия - Республика

СОБЫТИЯ


04.08.2023 Китайские хакеры изощренно атаковали аэрокосмические компании России и важные предприятия Сербии

16 жертв кибершпионажа По меньшей мере 16 организаций в России и Сербии стали жертвами атак со стороны кибергруппировки Space Pirates. Операторы этих атак использовали новаторскую тактику и новые инструменты. Как сообщается в отчете компании Positive Technol
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве

и, объявила об открытии двух новых студий на территории Европы. Офисы будут расположены в Белграде (Сербия) и Варшаве (Польша) и примут в совокупности до 400 сотрудников. Более крупная белградс
30.05.2022 «Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию

свои представительства в Белграде и других городах страны. По информации издания, на май 2022 г. в Сербии проживало свыше 30 тыс. россиян. Размещение офиса в Сербии позволяет российским
15.04.2022 «МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»

осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр. Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». М
25.08.2017 Россия и Сербия расширяют сотрудничество в области ИТ и цифровой экономики

й Никифоров провел встречу с министром по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербии Ненадом Поповичем. Стороны обсудили развитие цифровой экономики в России и Сербии

20.03.2017 Alstom реализовала первый проект по сигнализации в Сербии

пина по заказу «РЖД Интернешнл».Панчево – один из крупнейших и наиболее значимых транспортных узлов Сербии, где 8 из 17 железнодорожных линий полностью обслуживают грузовой транспорт. Модерниза
19.12.2014 Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии

Компания Tieto заключила трехсторонний договор с компанией-партнером MeaWallet и сербским процессинговым центром Chip Card. По условиям соглашения, Tieto совместно с норвежским поставщиком мобильных решений MeaWallet предоставит Chip Card решение для мобильных платежей. Об

11.09.2014 В Сербии заработал онлайн-банк Telenor

В Сербии начал работу Telenor banka — стопроцентный дочерний банк Telenor Group, который предлагает клиентам мобильные банковские сервисы. Онлайн-банк является очередной вехой в развитии мобильны
22.03.2012 «Почтовый сберегательный банк» Сербии внедрил сетевые решения Cisco для физической безопасности

щила о том, что «Почтовый сберегательный банк» (Banka Postanska Stedionica), крупный розничный банк Сербии, установил сетевое решение Cisco для обеспечения физической безопасности (Cisco Connec
30.11.2009 «Глобус-Телеком» обеспечил связью посольство Сербии

Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» завершил работы по прокладке волоконно-оптического кабеля к посольству Сербии и приступил к оказанию телекоммуникационных услуг. В настоящее время оператор подключил новую телефонную станцию, смонтированную абонентом самостоятельно, в телефонную сеть общего пользо
16.10.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит связью посольство Сербии

Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» приступил к реализации проекта по обеспечению телекоммуникационными услугами посольства Сербии. Сумма подписанного контракта составляет около 500 тыс. руб. Согласно условиям контракта, «Глобус-Телеком» предоставит посольству услуги телефонии и доступа в интернет. В настоящее время
07.07.2009 В Сербии разбился самолет МиГ-29 местных ВВС

й истребитель МиГ-29, в результате чего погибли два человека, сообщило сегодня министерство обороны Сербии. Инцидент произошел вблизи военного аэродрома Батайница, пишет РБК. Пилот катапультиро
11.06.2009 Облученное ядерное топливо из Сербии будет ввезено в Россию

10 июня 2009 года гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и министр науки и технологического развития Республики Сербии Божидар Джелич подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по ввозу в Россию облученного ядерного топлива исследовательского реактора «Винча» с целью временного
11.03.2009 Telenor назначил новых руководителей в России и Сербии

н, что он продолжит успешное развитие всех начинаний Telenor в России. Я также хотел бы поблагодарить Стейна-Эрика Веллана за блистательную работу, проделанную им для развития Telenor Serbia. Покидая Сербию, он принимает еще более сложный вызов – он поведет к успешному будущему наш бизнес в Индии», - заявил Ян Эдвард Тигесен, исполнительный вице-президент, глава Telenor по Центральной и Вос
18.04.2008 МАГАТЭ способствует переправке в Россию ядерного топлива из реактора в Сербии

и выводу этого реактора из строя. Для завершения проекта требуется еще $25 млн. Они будут использованы для финансирования операции по переправке отработанного топлива — высокообогащенного урана — из сербского ядерного реактора в Россию. Эта операция будет осуществлена в рамках программы по возврату в Россию ядерного топлива, оставшегося в исследовательских реакторах целого ряда стран после
20.06.2007 Предприятия Сербии загрязняют Дунай

Как сообщает информационное агентство Focus-news, предприятия Сербии ежегодно выливают в реку Дунай 72 тысячи тонн азота и 7 тысяч тонн фосфора. Это состав
24.04.2007 В Сербии обнаружен "криптонит"

В Сербии обнаружен новый минерал, химический состав которого почти в точности совпадает с составом «криптонита» из фильма «Супермен возвращается». В отличие от своего кинопрототипа, новый минерал
18.01.2007 Сербия сделала выбор в пользу "открытого кода"

Правительство Сербии активно поощряет все более широкое использование ПО с "открытым кодом" в стране. Как с
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев

ее 160 боеприпасов, содержащих обедненный уран, было обнаружено и извлечено из грунта в южной части Сербии за последние 9 недель. По сообщениям сербского агентства новостей Beta, боеприпасы, об
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев

ее 160 боеприпасов, содержащих обедненный уран, было обнаружено и извлечено из грунта в южной части Сербии за последние 9 недель. По сообщениям сербского агентства новостей Beta, боеприпасы, об
11.12.2006 Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble

Компания Trimble объявила о начале создания в Сербии на базе решений компаний одной из первых в Восточной Европе сетей виртуальных базовых станций (VRS, Virtual Reference Station). Сеть будет включать в свой состав 32 станции непрерывного

11.12.2006 Сербия создает GPS-инфраструктуру на базе решений Trimble

Компания Trimble объявила о начале создания в Сербии на базе решений компаний одной из первых в Восточной Европе сетей виртуальных базовых станций (VRS, Virtual Reference Station). Сеть будет включать в свой состав 32 станции непрерывного

27.11.2006 Сербия реорганизует военно-воздушные силы

ва авиационных крыла, сообщает flight Global. Одно крыло будет базироваться в Ладевчи в центральной Сербии, второе - на авиабазе Батайница вблизи Белграда. Предполагается, что новая оргструктур
27.11.2006 Сербия реорганизует военно-воздушные силы

ва авиационных крыла, сообщает flight Global. Одно крыло будет базироваться в Ладевчи в центральной Сербии, второе - на авиабазе Батайница вблизи Белграда. Предполагается, что новая оргструктур
17.11.2006 Домен YU: повторение российской истории?

Многие сайты в республике Сербия до сих пор работают в зоне YU, обозначающей Югославию. Доменов второго уровня в югосла
13.11.2006 Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии

m Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 больше сум
13.11.2006 Mobilcom Austria станет третьим мобильным оператором в Сербии

m Austria" выиграла тендер и получила лицензию, позволяющую ей стать третьим мобильным оператором в Сербии. Как сообщает сербская газета "Блиц", австрийская компания предложила на €1 больше сум
26.10.2006 Ericsson и Telekom Srbija построят 3G/WCDMA-сеть в Сербии

дствием успешного тестирования опытной сети третьего поколения производства Ericsson, развернутой в Сербии. Заключив контракт с Ericsson, Telekom Srbija стал первым оператором на локальном рынк
17.10.2006 В Сербии строится завод по производству чистого биогорючего

Американо-венгерский консорциум "Biotech Energy" собираетс инвестировать $500 млн. в строительство завода для производство биоэтанола в г. Зренянин в Сербии. Завод, который должен вступить в сртой до конца 2009 года, станет самой масштабной валютной в Юго-Восточной Европе, сообщает BalkanTimes. Завод в Сербии станет самым современным

17.10.2006 В Сербии строится завод по производству чистого биогорючего

Американо-венгерский консорциум "Biotech Energy" собираетс инвестировать $500 млн. в строительство завода для производство биоэтанола в г. Зренянин в Сербии. Завод, который должен вступить в сртой до конца 2009 года, станет самой масштабной валютной в Юго-Восточной Европе, сообщает BalkanTimes. Завод в Сербии станет самым современным

06.10.2006 IBM собирается инвестировать в Сербию

Как сообщает SETimes, корпорация IBM 28 сентября открыла региональное представительство в столице Сербии Белграде. Как заявил генеральный директор центральноевропейского региона корпорации Бр
06.10.2006 IBM собирается инвестировать в Сербию

Как сообщает SETimes, корпорация IBM 28 сентября открыла региональное представительство в столице Сербии Белграде. Как заявил генеральный директор центральноевропейского региона корпорации Бр
07.09.2006 "Система" идет по стопам русских миротворцев

r. Кстати, Telenor совсем недавно выиграл тендер по продаже сотового оператора Mobi 63 из «большой» Сербии. В числе потенциальных претендентов на TS власти также называют France Telecom, египет
01.09.2006 Акционер "Билайна" купил сербского оператора

Telenor удалось выкупить 100% акций сербской компании. 70% акций, принадлежавших правительству Сербии, обошлись скандинавской компании в 1,05 млрд евро, тогда как владевшая 30% акций австр
31.08.2006 Telenor завершила сделку по приобретению сербской Mobi 63 за 1,5 млрд евро

лицензию на управление GSM-сетями на 10 лет с возможностью продления. На телекоммуникационном рынке Сербии существуют лишь два оператора сотовой связи — государственная компания Telekom Se
18.08.2006 Сербский генетик открывает новый медицинский центр в Белграде

Известный сербский генетик Миодраг Стойкович собирается открыть в Белграде новую клинику для лечения бе
18.08.2006 Сербский генетик открывает новый медицинский центр в Белграде

Известный сербский генетик Миодраг Стойкович собирается открыть в Белграде новую клинику для лечения бе
31.07.2006 Telenor приобретет сербского оператора сотовой связи Mobi 63 за 1,5 млрд. евро.

центного пакета акций Mobi 63, Telenor получит лицензию на осуществление деятельности на территории Сербии сроком действия на 10 лет с возможностью продления. На телекоммуникационном рынке С
17.05.2006 МТС повоюет за Балканы

елеСистемы» (МТС) будет участвовать в тендере по продаже лицензии на оказание услуг сотовой связи в Сербии, сообщил президент АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) Александр Гончарук. «Се
06.04.2006 Начальная цена сербского оператора Mobtel составила 800 млн евро

Правительство Сербии и австрийские инвесторы установили стартовую цену ведущей сербской сотовой компании Mo

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Сербия и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МегаФон 10742 16
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 16
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Google LLC 12688 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 9
Apple Inc 13154 9
Ростелеком 10948 8
SAP SE 5601 8
Cisco Systems 5372 7
Oracle Corporation 7074 7
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 6
Samsung Electronics 11064 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Telegram Group 2940 6
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Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Huawei 4676 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Red Hat 1378 5
Vodafone Group 1412 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Intel Corporation 12811 4
9594 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
NanduQ - Qiwi 1013 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
Альфа-Групп 745 5
Holdenhurst Holding 4 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Газпром нефть 725 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 3
CCB - Commercial Commerce Bank 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Visa International 1993 3
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Яндекс.Лавка 315 2
Foodfox 16 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
VFS Global 9 2
Uber 357 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Россети Ленэнерго 1699 2
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Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Free TON Community 6 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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Microsoft Office 4170 6
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Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 5 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
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