Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сербия
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 129, упоминаний - 152
Сербия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галушкин Олег 168 2
|Дуров Павел 216 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
|Левиев Лев 15 1
|Маркин Алексей 4 1
|Семененко Георгий 1 1
|Дуров Николай 17 1
|Полищук Дмитрий 11 1
|Хохлов Дмитрий 8 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Семененко Петр 1 1
|Костевич Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Романков Андрей 15 1
|Сухотина Ксения 6 1
|Абрамович Роман 23 1
|Юрьев Никита 5 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
|Ferizi Ardit - Феризи Ардит 2 1
|Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Акулькин Алексей 1 1
|Гостев Александр 54 1
|Швейцов Алексей 1 1
|Alonso Marta Martínez - Алонсо Марта Мартинес 1 1
|Бойко Елена 151 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Рязанов Антон 10 1
|Носков Константин 201 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Солонин Сергей 82 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Абызов Михаил 64 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Филатов Андрей 99 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Лопатин Артем 7 1
|Дергунова Ольга 58 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|The Network 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759734, в очереди разбора - 663424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759734, в очереди разбора - 663424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru