«МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»

«МТС банк» объявил о расширении списка стран для осуществления денежных переводов за рубеж без комиссии через систему «Юнистрим». Теперь пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях с выплатой в евро в Италию, Сербию и на Кипр.

Осуществить денежный перевод с получением наличными в евро можно через приложение «МТС банка» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная сумма разового перевода составляет 350 тыс. руб., ежемесячный лимит – 400 тыс. руб.

Для осуществления перевода необходимо: открыть мобильное приложение «МТС банка»; зайти в раздел «Платежи» и нажать «Переводы за рубеж»; выбрать счет списания, страну перевода, ввести сумму и указать платежную систему «Юнистрим».

Ранее «МТС банк» реализовал денежные переводы через систему «Юнистрим» в следующие страны: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» Цифровизация

Кроме того, клиентам банка доступны денежные переводы с выплатой наличными через систему Contact в странах СНГ, Грузии, Турции, Израиле, Вьетнаме, Греции, Литве и Монголии.