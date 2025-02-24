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FinTech Денежные переводы Money transfers

СОБЫТИЯ


24.02.2025 МТС запустила в мобильном приложении денежные переводы по России

ПАО «МТС» запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении «Мой МТС» на устройствах с операционной системой Android. Об этом CNews сообщили представители МТС. Перевести деньги можно по номеру

01.02.2022 «Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай

«Сбер» сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный коше
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета

функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) россияне назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%). Просмотр кино и видео занял в этом рейтинге пользы интернета четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета р
21.07.2020 Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»

деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты. Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и стр
12.03.2019 «Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новый партнерский сервис «Денежные переводы онлайн». Сервис позволяет переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья в режиме реального времени. Перевест
14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим»

Анализируя запросы потенциальных клиентов, мы осознали, насколько велик спрос на удобные и выгодные денежные переводы во всех концах нашей гигантской страны, занимающей 1/6 часть суши. Чтобы ка
10.10.2018 Transfergo запустил бесплатные денежные переводы 47 стран мира

х переводов в 47 стран мира. Это значит, что транзакции отныне будут осуществляться полностью без комиссий и скрытых сборов. «В сегодняшнем глобальном обществе люди должны иметь возможность совершать денежные переводы друзьям и членам семьи, проживающим за границей, абсолютно бесплатно, – сказал основатель и CEO Transfergo Даумантас Двилинскас. – Наш путь начался из желания решить важнейшую
07.09.2018 TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Россию

Финтех-сервис TransferGo сообщил о запуске услуги, в рамках которой денежный перевод в Россию можно отправить безвозмедно и без скрытых сборов. На данном этапе б
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay»

совместно с международными платежными системами Mastercard и Visa и банком ВТБ представляет сервис «Денежные переводы Samsung Pay», который позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить де
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»

«Золотая Корона» и «Мегафон» объявили о начале сотрудничества. В розничной сети «Мегафон Ритейл» теперь представлен сервис «Золотая Корона – Денежные переводы».В салонах связи «Мегафон» появилась возможность осуществлять мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» по России и в страны ближнего зарубежья. Сервис «Золотая Кор
27.02.2018 «Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес

Mail.Ru Group объявила о том, что пользователи веб- и мобильной версий «Почты Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной почты. Перевести деньги можно как пользователю Mail.Ru, так и владельцу ящика на другом сервисе. Переводы в «Почте» можно использова
25.12.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии

Банк «Открытие» заявил о том, что стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Сервис реализован с помощью нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой степенью точ
18.04.2017 Денежные переводы «Лидер» теперь доступны во всех пунктах «Почты Кыргызстана»

«Почта Кыргызстана») объявили о сотрудничестве. Как результат, клиенты могут получить или отправить денежный перевод с помощью платежной системы в филиалах «Почты Кыргызстана». Сеть точек выдач
18.04.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage

колько секунд адресату придет сообщение о запросе денег, который отобразится в интерфейсе мессенджера. Получателю останется нажать на полученный запрос, ввести код доступа от приложения и подтвердить перевод денег.«В современном мире банковских технологий нужно уметь быстро адаптироваться и реагировать на появляющиеся возможности, чтобы предлагать клиентам удобные и понятные решения их повс
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам

еобходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе». «ВКонтакте» запустила денежные переводы между пользователями в сентябре 2016 года. Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, получить — на выпущенные в России карты Mastercard, Mae
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

В коммерческом банке «Региональные финансы» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона». Получить и отправить денежные переводы возможно во
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%

В 2016 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» физическими лицами совершено свыше 34 млн транзакций на общую сумму p745 млрд. По сравнению с показателями 2015 г. прирост по обороту составил 12%, сообщили CNews в «Золотой

26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета

нковские счета физических и юридических лиц, открытых в банках разных стран мира. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. В частности, в «Visa Qiwi Кошельке» повышены максимальные лимиты на однократные денежные переводы, зачисляемые на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке ЕС, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и М
12.12.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту

вод получатель может зачислить себе на банковскую карту «Юнистрим» одной кнопкой. При этом получить денежный перевод, отправленный по России, теперь можно сразу на такую карту, сообщили CNews в
10.11.2016 «ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину

С сегодняшнего дня денежные переводы «ВКонтакте» можно отправлять украинским пользователям социальной сети. Полу
09.11.2016 «Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину

Социальная сеть «Одноклассники» запустила денежные переводы в Украину. Переводить деньги можно на карты Mastercard и Maestro. Функция реализована на базе собственного процессинга банковских карт Mail.Ru Group, сообщили CNews в «Однокла
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank

Азербайджанcкий Unibank стал новым участником международных денежных переводов «Золотая Корона». Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны во всех офисах обслуживания кредитной организации, расположенных в Баку и 14 регионах республики, сообщили CNews в «Золотой Короне». Unibank р
06.10.2016 Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы

ивалютные переводы по системе Contact в страны СНГ, Латвию, Литву, Эстонию, а также Чехию и Израиль. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Клиенты системы Contact теперь могут без комиссии отправлять денежные переводы в рублях из любого «Qiwi Терминала» или своего аккаунта в электронном кошельке Visa Qiwi Wallet. Для отправки перевода по системе Contact в платежных сервисах Qiwi необходимо

05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»

ых переводов в СНГ. Мы прикладываем максимум усилий для развития сервиса в этой стране и рады присоединению нового партнера», — заявила Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы». «Внедрение новых финансовых сервисов — одна из первостепенных задач нашего банка. Денежные переводы без открытия счета очень популярны среди наших клиентов, и мы наде
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов

ублях составляет 1%, но не менее p50 и не более p1 тыс. При отправке валютного перевода комиссия за денежный перевод составляет 0% при условии конвертации валюты по курсу системы на момент отпр
20.07.2016 Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

зации этой стратегии Геобанк присоединился к сервису денежных переводов «Золотая Корона» и предлагает своим действующим и потенциальным клиентам воспользоваться высокотехнологичной услугой. Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты Геобанка могут в 25 стран мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту получения, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США, евро ил
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы

19 июля 2016 г. при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» и платежной системы Mastercard «Одноклассники» (ОК) в партнерстве с банком ВТБ24 запустили международные денежные переводы внутри социальной сети. Российские пользователи ОК могут переводить деньги на карты друзей и родственников в 16 странах — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии,

07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»

Технобанк (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в 21 отделении банка, расположенных в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве, сообщили CNews в «Золотой Короне». Ожидается, что подключение ново
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию

В платежных сервисах Qiwi стали доступны денежные переводы в три новые страны: Турцию, Израиль и Чехию. Перевести деньги по этим направлениям теперь так же легко, как и в другие страны, где работает система Contact, сообщили CNews в г
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси

«БСБ Банк» (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в отделениях банка, расположенных в Минске. Подключение нового сервиса позволит финансовой организации расширить линейку продуктов для физических лиц, сообщи
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии

С мая 2016 г. во всех офисах банка «Югра» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» без взимания комиссии. Специальный тариф — «Комиссия 0%» — за денежные переводы в страны СНГ и дальнего зарубежья действует при отправке валютного пере
27.05.2016 «Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник»

С 1 июня у платежной карты «Спутник» банка «Юнистрим» появится мобильный банк. Отправлять денежные переводы из мобильного приложения можно будет бесплатно, сообщили CNews в «Юнистрим»
25.05.2016 Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн»

из самых активно растущих рынков денежных переводов, отметили в компании. Например, можно отправить денежный перевод с использованием банковского счета в «Промышленный и коммерческий банк Китая
28.04.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка

ивным клиентам. Развивая розничное направление своего бизнеса, Спиритбанк предлагает своим клиентам новую высокотехнологичную услугу — сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона». Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты Спиритбанка могут в 27 стран мира в трех валютах на выбор: рубли, доллары США и евро. Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более p1 тыс. ру
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18%

За первые 3 месяца 2016 г. через сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» было совершено почти 7 млн транзакций на общую сумму p138 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество денежных переводов выросло на 25%, а прирост по о
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

ации и операции с ценными бумагами. С присоединением к сервису мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» в линейке розничных продуктов банка появился новый высокотехнологичный продукт. Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты банка КОР могут в 27 стран мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из нацио
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»

«Бонки рушди Тоджикистон» («Банк развития Таджикистана») присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». У пользователей сервиса появилась возможность совершать международные денежные переводы в 80 филиалах банка, расположенных во всех ключевых регионах Таджикистана, соо
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит»

АБ «Девон-Кредит» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Денежные переводы доступны во всех отделениях банка, инфраструктура которого насчитывает 31 офис в Татарстане, Башкортостане и Чувашии, сообщили CNews в «Золотой Короне». «Девон-Кредит» — униве
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове

его бизнеса и частных клиентов. Основным акционером банка является группа Société Générale. Клиенты Mobiasbancа — Groupe Société Générale S.A. получили возможность осуществлять мгновенные безадресные денежные переводы «Золотая Корона» в страны СНГ и дальнего зарубежья по тарифам от 1% (в зависимости от суммы и направления транзакции). Кроме того, в банке действует специальное предложение —

17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона»

ен более чем в 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» на Урале в октябре 2015 г. Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты Центров продаж и обслуживания «Ростелекома» в Ураль

Публикаций - 1135, упоминаний - 1304

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Золотая Корона 362 164
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Yandex - Яндекс 9216 43
МегаФон 10742 40
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 33
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Ростелеком 10948 28
Webmoney - Вебмани.Ру 547 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Apple Inc 13154 23
Telegram Group 2940 23
VK - Mail.ru Group 3602 21
Google LLC 12688 21
PayPal 671 20
Microsoft Corporation 25775 18
Samsung Electronics 11064 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 14
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 14
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 13
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 13
Europlat - Европлат 24 12
X Corp - Twitter 2938 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Oracle Corporation 7074 9
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
9594 8
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 8
Информзащита 941 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 135
Visa International 1993 122
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 107
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 98
NanduQ - Qiwi 1013 94
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 73
Альфа-Банк 1979 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 45
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 41
Почта России ПАО 2370 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 34
ПриватБанк - PrivatBank 197 30
Кампэй - Comepay - платежная система 43 24
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 23
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 22
Связной ГК 1401 20
Евросеть 1421 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
Русский стандарт Банк 509 18
ВТБ - ВТБ24 671 17
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 16
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Россети Ленэнерго 1699 14
ВТБ - Почта Банк 514 13
Рапида НКО - платежные система 145 13
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 11
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 10
American Express - Amex 338 10
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 93
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 2
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Союз пенсионеров России 9 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 391
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 229
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 205
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 188
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 148
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 128
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 115
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 98
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 57
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 57
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 54
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 50
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 46
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 45
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 44
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 28
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 28
Google Android 15243 102
Apple iOS 8583 86
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 74
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 55
Apple - App Store 3109 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 42
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 42
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 39
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Apple iPhone 6 4861 33
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 32
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 29
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 26
MasterCard Maestro 159 24
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 19
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 19
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 18
ПриватБанк - PrivatMoney 22 16
Apple iPad 4011 16
Microsoft Windows 16882 15
MasterCard MoneySend 44 15
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 13
ПриватБанк - Приват24 116 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 11
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 11
Apple Pay 519 10
Samsung Pay 296 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 9
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 8
Федорова Олеся 63 63
Пальчун Кирилл 84 38
Фролова Светлана 42 37
Гафарова Елена 26 20
Айриян Сурен 34 19
Абрамейцев Алексей 17 11
Камакин Юрий 30 10
Ситнов Иван 10 10
Журжалин Олег 10 9
Арлазаров Владимир 290 9
Грибов Андрей 74 9
Лавров Виталий 22 9
Агеев Андрей 13 8
Висящев Андрей 64 7
Нестеров Сергей 12 7
Муканова Мадина 14 7
Назмутдинова Раиса 29 6
Рогальский Михаил 20 6
Вилкул Ольга 15 6
Блудов Сергей 8 6
Badulescu Alexandru - Бадулеску Александру 7 6
Путин Владимир 3454 6
Ким Борис 75 6
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Евдокимов Максим 27 6
Мишурис Марина 20 5
Абрамов Константин 11 5
Волков Дмитрий 69 5
Островский Святослав 47 5
Стоклицкая Анна 24 5
Галкина Татьяна 49 5
Рябый Илья 20 4
Барбаянов Дмитрий 11 4
Румянцев Вадим 10 4
Кулачок Ольга 10 4
Кучеренко Маргарита 8 4
Солонин Сергей 110 4
Мамонтов Игорь 29 4
Макаров Андрей 29 4
Салахутдинов Владимир 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 785
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 336
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 272
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 171
Украина 7928 131
Грузия 1332 117
Казахстан - Республика 6048 110
Таджикистан - Республика 953 94
Европа 24964 92
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 88
Беларусь - Белоруссия 6289 87
Узбекистан - Республика 2005 86
Турция - Турецкая республика 2620 85
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 77
Молдавия - Республика Молдова 738 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 64
Израиль 2856 58
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 55
Чехия - Чешская Республика 1349 51
Армения - Республика 2449 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Монголия 382 41
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Греция - Греческая Республика 1017 39
Индия - Bharat 5869 36
Абхазия - Республика 196 34
Франция - Французская Республика 8177 33
Азия - Азиатский регион 5920 32
Латвия - Латвийская Республика 836 32
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 26
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 24
Испания - Королевство 3840 23
Литва - Литовская Республика 673 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Европа Восточная 3138 20
Канада 5081 20
Африка - Африканский регион 3641 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 875
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 237
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 221
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 148
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 112
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 64
Паспорт - Паспортные данные 2848 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 48
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 46
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 40
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
НКО - Некоммерческая организация 636 32
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
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Миграция населения - Миграционные службы 447 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 22
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 20
Английский язык 7030 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 19
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 18
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 17
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Bloomberg 1627 4
РИА Новости 1033 4
Известия ИД 770 4
FT - Financial Times 1296 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Forbes - Форбс 1002 2
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Фонтанка 39 2
Newsbytes News Network 379 2
The Times 75 1
Kyodo 47 1
New York Post 53 1
Times 661 1
The Banker 6 1
The Observer 40 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Тульские новости 2 1
Петербург Online 7 1
Krutoy Media - Love Radio - Радио Дача - Радио Шансон - Радио Русский Хит - Такси FM - Восток FM - Первое Спортивное 4 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Код Дурова 17 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Bell - Издание 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 7
MasterCard - Mobile Payments Study 17 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Research 834 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
comScore 379 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Juniper Research 131 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Рустелеком ТК 305 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Wainhouse Research 40 1
Computer Economics 32 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Cyber Dialogue 10 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Flurry Analytics 6 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P 500 565 1
B2B International 50 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Интерфакс-100 21 1
eMarketer 206 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
University of Essex - Эссекский университет 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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