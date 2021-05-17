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FinTech Денежные переводы Money transfers



17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета
12.03.2019 «Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн»
10.10.2018 Transfergo запустил бесплатные денежные переводы 47 стран мира
07.09.2018 TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Россию
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay»
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»
27.02.2018 «Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес
25.12.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета
12.12.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту
10.11.2016 «ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину
09.11.2016 «Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank
06.10.2016 Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18%
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит»
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона»
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб.
08.02.2016 ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии
17.12.2015 Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 стали бесплатными
08.12.2015 «Ростелеком» запустил сервис «Денежные переводы»
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк
11.11.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Заубер Банке»
10.11.2015 Bank Techniquе присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»
23.10.2015 Клиентам «АйМаниБанка» стали доступны денежные переводы и оплата кредитов по системе «Золотая Корона»
12.10.2015 Contact и Intel Express возобновили денежные переводы в Грецию
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
23.09.2015 Tele2 снизила комиссию за денежные переводы почти в 3 раза
17.09.2015 «РИТ-Банк» запустил денежные переводы «Золотая Корона»

Публикаций - 977, упоминаний - 1120

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ Золотая Корона 357 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 41
Yandex - Яндекс 5563 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 28
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 499 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 23
Google LLC 10871 18
PayPal 644 18
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 15
Samsung Electronics 9670 15
Apple Inc 11108 14
VK - Mail.ru Group 3185 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 13
Microsoft Corporation 23399 13
Webmoney 522 12
Telegram Group 1001 12
Amazon Inc - Amazon.com 2779 9
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 192 7
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 42 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 583 6
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк 88 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 6
Intervale - Интервейл 46 5
Oracle Corporation 6271 5
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 55 5
Информзащита 678 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 5
МегаФон Ритейл 74 4
Meta Platforms - Facebook 4332 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 106 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 3
Twitter 2686 3
Huawei 3461 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
TietoEVRY - Tieto 135 3
Verizon Communications 916 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 94
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 79
Visa International 1866 75
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 187 64
Qiwi 918 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 36
Альфа-Банк 1580 32
Western Union - Вестерн Юнион 127 27
Почта России ПАО 1973 23
Связной ГК 1329 18
ПриватБанк - PrivatBank 196 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 17
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 16
Евросеть 1397 16
ВТБ - ВТБ24 660 12
Русский стандарт Банк 382 12
ПСБ - Промсвязьбанк 727 12
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 11
Платежный Центр РНКО 44 10
MoneyGram 30 10
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 10
Открытие ФК - Росгосстрах 291 9
eBay Inc 1595 8
American Express - Amex 310 8
Рапида НКО - платежные система 142 8
ГПБ - Газпромбанк 927 8
UnionPay - Платёжная система 92 8
Почта Банк 345 8
Free-Kassa - Фри-Касса 18 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 8
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 7
НСПК - Национальная система платежных карт 604 6
Бинбанк 193 6
МДМ Банк 259 5
QIWI Банк - Киви Банк 84 5
Татфондбанк АИКБ 80 5
МКБ - Московский кредитный банк 396 4
OTP Group - ОТП Банк 163 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 64
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10306 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 5
Президент Российской Федерации 3664 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
Федеральное казначейство России 1541 2
Судебная власть - Judicial power 2075 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 2
World Bank Group - Всемирный банк 297 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 850 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 154 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 23 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 1
Interpol Global Financial Crime Taskforce - IGFCTF 1 1
Президент Украины 118 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 68 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 149 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
Администрация Президента РФ 976 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 278 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Единая Россия - Политическая партия 259 2
АРБ - Ассоциация российских банков 195 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7436 133
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 91
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7676 76
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78773 50
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21169 33
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 31
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 27
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4166 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21744 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3826 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13523 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7329 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2909 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3700 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19448 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 15
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1135 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3897 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5370 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1098 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3612 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3084 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3448 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13081 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3620 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2601 9
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 363 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 9
Google Android 12438 72
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 73 59
Apple iOS 6725 50
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 763 37
Apple - App Store 2566 26
Google Play - Google Store - Android Market 2900 26
Qiwi Кошелек 193 18
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 160 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6573 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 14
MasterCard Maestro 148 14
Qiwi Терминалы 102 14
Microsoft Windows 10 13413 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 591 11
ПриватБанк Приват24 116 9
Apple iPad 3727 9
ВТБ Онлайн 166 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1469 8
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 7
WhatsApp Messenger 837 6
MasterCard MoneySend 39 6
Oracle Java - язык программирования 2751 6
Microsoft Windows 2000 12614 6
Samsung Pay 281 6
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 278 5
WeChat - Мессенджер 110 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 179 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 535 4
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 374 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 3
Альфа-Мобайл 78 3
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 3
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 128 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 3
Apple Touch ID 228 3
Федорова Олеся 60 57
Фролова Светлана 41 32
Гафарова Елена 26 17
Пальчун Кирилл 52 17
Айриян Сурен 34 15
Ситнов Иван 10 10
Камакин Юрий 29 8
Лавров Виталий 22 8
Абрамейцев Алексей 17 8
Журжалин Олег 10 7
Грибов Андрей 73 7
Висящев Андрей 64 5
Агеев Андрей 13 5
Стоклицкая Анна 24 5
Муканова Мадина 14 5
Блудов Сергей 8 5
Нестеров Сергей 11 5
Назмутдинова Раиса 27 5
Рогальский Михаил 18 4
Галкина Татьяна 10 4
Евдокимов Максим 26 4
Вилкул Ольга 14 4
Масленникова Анастасия 35 3
Салахутдинов Владимир 9 3
Кучеренко Маргарита 7 3
Кулачок Ольга 9 3
Путин Владимир 2696 3
Следков Максим 10 3
Шамайко Алексей 5 3
Абрамов Константин 7 3
Солонин Сергей 89 3
Иванов Юрий 21 3
Макаров Андрей 22 3
Барбаянов Дмитрий 11 3
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 3
Яловенко Илларион 15 3
Гондусов Дмитрий 10 3
Свириденко Кирилл 40 3
Ким Борис 73 3
Киричек Алексей 66 3
Россия - РФ - Российская федерация 121552 434
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 269
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 266
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 125
Грузия 1119 106
Украина 7216 92
Казахстан - Республика 4752 81
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 78
Узбекистан - Республика 1392 73
Беларусь - Белоруссия 4170 72
Таджикистан - Республика 758 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 61
Турция - Турецкая республика 2046 60
Молдавия - Республика Молдова 680 60
Азербайджан - Азербайджанская Республика 863 58
Чехия - Чешская Республика 1276 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 45
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 853 45
Израиль 2600 44
Армения - Республика 1354 42
Европа 21240 38
Греция - Греческая Республика 954 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 35
Германия - Федеративная Республика 11762 34
Монголия 272 33
Италия - Итальянская Республика 4211 29
Латвия - Латвийская Республика 788 27
Индия - Республика 5037 26
Абхазия - Республика 138 26
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 24
Азия - Азиатский регион 4635 21
Испания - Королевство 3594 20
Франция - Французская Республика 7069 19
Африка - Африканский регион 3257 19
Болгария - Республика 682 16
Канада 4699 15
Нидерланды 3289 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 779 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14890 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23613 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5183 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3241 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8851 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9886 8
НКО - Некоммерческая организация 275 7
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 286 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2958 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5629 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 176 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 106 3
Федеральное законодательство 3134 3
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4226 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 2
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» - SEPA - Single Euro Payments Area - Единая зона платежей в евро 46 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 408 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 88 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1828 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 183 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 11
FT - Financial Times 1159 3
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Thomson Reuters - Рейтер 5764 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 2
Ведомости 505 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 2
Известия ИД 453 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
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Newsbytes News Network 379 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
CNews - Auto.CNews 51 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
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AP - Associated Press 1994 1
КиноПоиск - портал о кино 156 1
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Прайм - Агентство экономической информации 857 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 4
Juniper Research 501 3
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Forrester Research 812 2
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Computer Economics 32 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 523 1
S&P 500 551 1
Pew Research Center 20 1
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Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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