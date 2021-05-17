Индексная книга CNews*
FinTech Денежные переводы Money transfers
Публикаций - 977, упоминаний - 1120
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федорова Олеся 60 57
|Фролова Светлана 41 32
|Гафарова Елена 26 17
|Пальчун Кирилл 52 17
|Айриян Сурен 34 15
|Ситнов Иван 10 10
|Камакин Юрий 29 8
|Лавров Виталий 22 8
|Абрамейцев Алексей 17 8
|Журжалин Олег 10 7
|Грибов Андрей 73 7
|Висящев Андрей 64 5
|Агеев Андрей 13 5
|Стоклицкая Анна 24 5
|Муканова Мадина 14 5
|Блудов Сергей 8 5
|Нестеров Сергей 11 5
|Назмутдинова Раиса 27 5
|Рогальский Михаил 18 4
|Галкина Татьяна 10 4
|Евдокимов Максим 26 4
|Вилкул Ольга 14 4
|Масленникова Анастасия 35 3
|Салахутдинов Владимир 9 3
|Кучеренко Маргарита 7 3
|Кулачок Ольга 9 3
|Путин Владимир 2696 3
|Следков Максим 10 3
|Шамайко Алексей 5 3
|Абрамов Константин 7 3
|Солонин Сергей 89 3
|Иванов Юрий 21 3
|Макаров Андрей 22 3
|Барбаянов Дмитрий 11 3
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 3
|Яловенко Илларион 15 3
|Гондусов Дмитрий 10 3
|Свириденко Кирилл 40 3
|Ким Борис 73 3
|Киричек Алексей 66 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.