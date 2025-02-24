МТС запустила в мобильном приложении денежные переводы по России ПАО «МТС» запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении «Мой МТС» на устройствах с операционной системой Android. Об этом CNews сообщили представители МТС. Перевести деньги можно по номеру

«Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай «Сбер» сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный коше

Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) россияне назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%). Просмотр кино и видео занял в этом рейтинге пользы интернета четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета р

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«Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн» «Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новый партнерский сервис «Денежные переводы онлайн». Сервис позволяет переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья в режиме реального времени. Перевест

Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» Анализируя запросы потенциальных клиентов, мы осознали, насколько велик спрос на удобные и выгодные денежные переводы во всех концах нашей гигантской страны, занимающей 1/6 часть суши. Чтобы ка

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TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Россию Финтех-сервис TransferGo сообщил о запуске услуги, в рамках которой денежный перевод в Россию можно отправить безвозмедно и без скрытых сборов. На данном этапе б

Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» совместно с международными платежными системами Mastercard и Visa и банком ВТБ представляет сервис «Денежные переводы Samsung Pay», который позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить де

Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» «Золотая Корона» и «Мегафон» объявили о начале сотрудничества. В розничной сети «Мегафон Ритейл» теперь представлен сервис «Золотая Корона – Денежные переводы».В салонах связи «Мегафон» появилась возможность осуществлять мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» по России и в страны ближнего зарубежья. Сервис «Золотая Кор

«Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес Mail.Ru Group объявила о том, что пользователи веб- и мобильной версий «Почты Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной почты. Перевести деньги можно как пользователю Mail.Ru, так и владельцу ящика на другом сервисе. Переводы в «Почте» можно использова

Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии Банк «Открытие» заявил о том, что стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Сервис реализован с помощью нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой степенью точ

Денежные переводы «Лидер» теперь доступны во всех пунктах «Почты Кыргызстана» «Почта Кыргызстана») объявили о сотрудничестве. Как результат, клиенты могут получить или отправить денежный перевод с помощью платежной системы в филиалах «Почты Кыргызстана». Сеть точек выдач

Банк «Открытие» запустил денежные переводы через iMessage колько секунд адресату придет сообщение о запросе денег, который отобразится в интерфейсе мессенджера. Получателю останется нажать на полученный запрос, ввести код доступа от приложения и подтвердить перевод денег.«В современном мире банковских технологий нужно уметь быстро адаптироваться и реагировать на появляющиеся возможности, чтобы предлагать клиентам удобные и понятные решения их повс

«ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам еобходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе». «ВКонтакте» запустила денежные переводы между пользователями в сентябре 2016 года. Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, получить — на выпущенные в России карты Mastercard, Mae

Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» В коммерческом банке «Региональные финансы» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона». Получить и отправить денежные переводы возможно во

Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12% В 2016 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» физическими лицами совершено свыше 34 млн транзакций на общую сумму p745 млрд. По сравнению с показателями 2015 г. прирост по обороту составил 12%, сообщили CNews в «Золотой

В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета нковские счета физических и юридических лиц, открытых в банках разных стран мира. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. В частности, в «Visa Qiwi Кошельке» повышены максимальные лимиты на однократные денежные переводы, зачисляемые на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке ЕС, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и М

В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту вод получатель может зачислить себе на банковскую карту «Юнистрим» одной кнопкой. При этом получить денежный перевод, отправленный по России, теперь можно сразу на такую карту, сообщили CNews в

«ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину С сегодняшнего дня денежные переводы «ВКонтакте» можно отправлять украинским пользователям социальной сети. Полу

«Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину Социальная сеть «Одноклассники» запустила денежные переводы в Украину. Переводить деньги можно на карты Mastercard и Maestro. Функция реализована на базе собственного процессинга банковских карт Mail.Ru Group, сообщили CNews в «Однокла

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank Азербайджанcкий Unibank стал новым участником международных денежных переводов «Золотая Корона». Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны во всех офисах обслуживания кредитной организации, расположенных в Баку и 14 регионах республики, сообщили CNews в «Золотой Короне». Unibank р

Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы ивалютные переводы по системе Contact в страны СНГ, Латвию, Литву, Эстонию, а также Чехию и Израиль. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Клиенты системы Contact теперь могут без комиссии отправлять денежные переводы в рублях из любого «Qiwi Терминала» или своего аккаунта в электронном кошельке Visa Qiwi Wallet. Для отправки перевода по системе Contact в платежных сервисах Qiwi необходимо

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» ых переводов в СНГ. Мы прикладываем максимум усилий для развития сервиса в этой стране и рады присоединению нового партнера», — заявила Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы». «Внедрение новых финансовых сервисов — одна из первостепенных задач нашего банка. Денежные переводы без открытия счета очень популярны среди наших клиентов, и мы наде

«Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов ублях составляет 1%, но не менее p50 и не более p1 тыс. При отправке валютного перевода комиссия за денежный перевод составляет 0% при условии конвертации валюты по курсу системы на момент отпр

Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» зации этой стратегии Геобанк присоединился к сервису денежных переводов «Золотая Корона» и предлагает своим действующим и потенциальным клиентам воспользоваться высокотехнологичной услугой. Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты Геобанка могут в 25 стран мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту получения, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США, евро ил

«Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы 19 июля 2016 г. при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» и платежной системы Mastercard «Одноклассники» (ОК) в партнерстве с банком ВТБ24 запустили международные денежные переводы внутри социальной сети. Российские пользователи ОК могут переводить деньги на карты друзей и родственников в 16 странах — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии,

Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» Технобанк (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в 21 отделении банка, расположенных в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве, сообщили CNews в «Золотой Короне». Ожидается, что подключение ново

Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию В платежных сервисах Qiwi стали доступны денежные переводы в три новые страны: Турцию, Израиль и Чехию. Перевести деньги по этим направлениям теперь так же легко, как и в другие страны, где работает система Contact, сообщили CNews в г

«БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси «БСБ Банк» (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в отделениях банка, расположенных в Минске. Подключение нового сервиса позволит финансовой организации расширить линейку продуктов для физических лиц, сообщи

В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии С мая 2016 г. во всех офисах банка «Югра» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» без взимания комиссии. Специальный тариф — «Комиссия 0%» — за денежные переводы в страны СНГ и дальнего зарубежья действует при отправке валютного пере

«Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник» С 1 июня у платежной карты «Спутник» банка «Юнистрим» появится мобильный банк. Отправлять денежные переводы из мобильного приложения можно будет бесплатно, сообщили CNews в «Юнистрим»

Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн» из самых активно растущих рынков денежных переводов, отметили в компании. Например, можно отправить денежный перевод с использованием банковского счета в «Промышленный и коммерческий банк Китая

Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка ивным клиентам. Развивая розничное направление своего бизнеса, Спиритбанк предлагает своим клиентам новую высокотехнологичную услугу — сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона». Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты Спиритбанка могут в 27 стран мира в трех валютах на выбор: рубли, доллары США и евро. Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более p1 тыс. ру

В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18% За первые 3 месяца 2016 г. через сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» было совершено почти 7 млн транзакций на общую сумму p138 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество денежных переводов выросло на 25%, а прирост по о

Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» ации и операции с ценными бумагами. С присоединением к сервису мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» в линейке розничных продуктов банка появился новый высокотехнологичный продукт. Отправить денежный перевод «Золотая Корона» клиенты банка КОР могут в 27 стран мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из нацио

«Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» «Бонки рушди Тоджикистон» («Банк развития Таджикистана») присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». У пользователей сервиса появилась возможность совершать международные денежные переводы в 80 филиалах банка, расположенных во всех ключевых регионах Таджикистана, соо

Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит» АБ «Девон-Кредит» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Денежные переводы доступны во всех отделениях банка, инфраструктура которого насчитывает 31 офис в Татарстане, Башкортостане и Чувашии, сообщили CNews в «Золотой Короне». «Девон-Кредит» — униве

Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове его бизнеса и частных клиентов. Основным акционером банка является группа Société Générale. Клиенты Mobiasbancа — Groupe Société Générale S.A. получили возможность осуществлять мгновенные безадресные денежные переводы «Золотая Корона» в страны СНГ и дальнего зарубежья по тарифам от 1% (в зависимости от суммы и направления транзакции). Кроме того, в банке действует специальное предложение —