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Салахутдинов Владимир

СОБЫТИЯ


28.10.2026 «Х5 Медиа» расширяет свою рекламную сеть, открывая доступ к омниканальной платформе «Эфир» 1
13.03.2024 X5 начинает роботизацию распределительных центров 1
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России» 1
02.02.2017 Внедрение международной почтовой платежной системы PosTransfer начнется со стран СНГ 1
06.04.2016 «Почта Банк» открыл свои первые отделения на «Почте России» 1
01.04.2016 «Почта Банк» откроет десятки отделений по всей стране 1
07.07.2015 МТС запускает услугу денежных переводов в отделения «Почты России» 1
01.06.2015 «Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья 1
17.03.2015 «Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис 1
02.12.2014 Полисы «ВТБ Страхования» теперь можно приобрести на сайте «Почты России» 1
25.11.2014 «Почта России», «Банк Русский Стандарт» и MasterCard запустили сервисы денежных переводов 1
30.01.2014 Владимир Салахутдинов займется реформированием блока финансовых услуг «Почты России» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Салахутдинов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Почта России ПАО 2405 10
ВТБ - Почта Банк 515 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 2
Visa International 1998 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 2
American Express - Amex 341 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
X5 Group - Чижик 63 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 39 1
Walmart - Wal-Mart Stores 410 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
Русский стандарт Банк 512 1
ВТБ Страхование 61 1
Capital One - Diners Club International - DCI - Diners 94 1
FMR - Fidelity Managment & Research 34 1
Рапида НКО - платежные система 146 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2637 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1692 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 384 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2803 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4962 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 1
Data monetization - Монетизация данных 2019 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 72 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 558 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 1
Мобильная связь - Короткий номер 401 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1008 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3434 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2959 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5464 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1331 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1261 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2330 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 287 2
MasterCard Maestro 159 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Руденко Дмитрий 34 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1716 1
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НКО - Некоммерческая организация 655 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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