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Гришин Олег

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Denum Tech продала платформу POS-кредитования 1
10.02.2017 «МигКредит» представил мобильное приложение для Android 1
01.02.2017 «Мигкредит» запустил мобильное приложение для займов в один клик 1
17.08.2015 НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA 1
06.07.2015 «МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов 1
22.06.2015 МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов 1
14.05.2015 НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги» 1
24.03.2015 «Рапида» и «Союзтелеком» запустили сервис мобильных платежей на AliExpress 1
17.03.2015 «Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис 1
29.10.2014 «Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования 1
19.05.2014 НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей 1
16.05.2014 Платежные системы Contact и «Рапида» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
04.04.2013 «Рапида» в 3 раза уменьшила срок подключения новых партнеров с помощью Naumen Service Desk 4.0 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Гришин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11011 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
Alibaba Group 482 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 1
Naumen - Наумен 764 1
МегаФон - МегаЛабс - MegaLabs 102 1
МегаФон Ритейл 85 1
Рапида НКО - платежные система 146 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 4
Visa International 1998 3
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Экофинанс МФК - CreditPlus - Кредит Плюс 2 1
Финкарта 1 1
Срочноденьги 5 1
Почта России ПАО 2401 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 259 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5590 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2354 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6155 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27231 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13853 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1691 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13180 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6730 2
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4086 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18371 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1007 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28653 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36945 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2559 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1113 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1239 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 983 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13164 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6477 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29961 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8624 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13687 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 384 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1898 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 179 1
Visa Personal Payments 8 1
Google Android 15393 1
Apple iOS 8667 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 983 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
Alibaba Group - AliPay 87 1
MasterCard Maestro 159 1
MasterCard MoneySend 44 1
Денисова Надежда 4 2
Пецюха Артем 5 1
Польской Сергей 1 1
Хохлов Георгий 1 1
Карапетян Айк 3 1
Завадский Марк 15 1
Салахутдинов Владимир 11 1
Достов Виктор 26 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Дунаев Александр 7 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 169064 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 301 1
НКО - Некоммерческая организация 654 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7603 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54278 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27764 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6643 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18471 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 1
Паспорт - Паспортные данные 2897 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1276 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2758 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1715 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2186 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6757 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12080 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22126 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 196 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58660 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11018 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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