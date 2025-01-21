Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

EMVCo 3DS 3-D Secure 3DSecure Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.01.2025 ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader

ственный считыватель банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Vendotek EMV Reader принимает все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC, легко замещая с
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков

Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых ор
31.01.2024 Роль 3D-Secure 2.2 в борьбе с фродом

трудников. БПС Процессинг, один из крупнейших российских процессинговых центров, предлагает решение 3D-Secure 2.2, как одно из наиболее эффективных и актуальных в сегменте безопасности платежей
20.11.2023 Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay

Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

ие 3D Secure может достигать $300 тыс. и более Следующие версии протокола разрабатывались компанией EMVCo в рамках международного стандарта EMV (Europay – MasterCard – VISA) под брендом EMV 3D

30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков

т о появлении нового типа мошенничества с использованием подложных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. По данным Group-IB, ежемесячно происходит

16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2

России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стр
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0

Assist прошла сертификацию платежной системы Visa по протоколу 3D-Secure 2.0, который позволяет не использовать одноразовые пароли при онлайн-оплате. Новый протокол дает ряд преимуществ онлайн-компаниям и покупателям, значительно ускоряя процесс оплаты по

20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн

оторых операциях в процессе оплаты онлайн банковской картой из-за особенностей протокола 3D Secure (3DS). За счет уязвимости в запросе на аутентификацию плательщика (PAReq) злоумышленники могут
28.04.2017 Nintendo возвращается к 2D

Nintendo расширила линейку портативных игровых консолей 3DS. Уже 28 июля все желающие смогут приобрести карманную игровую систему New Nintendo 2DS XL. Новинка займёт место в линейке между моделями Nintendo 2DS и New Nintendo 3DS XL. New Ninte
30.01.2017 Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания

банковских терминалов самообслуживания. Технология Gemalto обеспечивает безопасную замену платежных EMV-карт, которые мгновенно печатаются на месте, благодаря чему клиенты банка получают возмож
23.11.2016 Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS

Konica Minolta Business Solutions Russia (Konica Minolta) объявила о начале российских продаж новой струйной системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS. Как рассказали CNews в компании, Машина выполняет высококачественную послепечатную отделку продукции цифровых и офсетных печатных машин, включающую не только лакировку, но и опциональное г
22.09.2016 Банк «Открытие» внедрил технологию 3D Secure для корпоративных карт

Банк «Открытие» подключил технологию 3D Secure по корпоративным картам Visa Business. Эта технология обеспечивает безопасность при расчетах в интернете. Как сообщили CNews в «Открытии», при покупках в интернет-магазинах банк будет
24.05.2016 Gemalto поможет Rakbank перейти на бесконтактные платежи EMV в ОАЭ

Rakbank (ОАЭ) выбрал компанию Gemalto, специализирующуюся в области цифровой безопасности, для поддержки перехода на бесконтактные платежи EMV. Компания поставляет Rakbank свои карты с двойным интерфейсом, персонализированные банком с использованием уже внедренной системы выпуска карт Dexxis от Gemalto. Об этом говорится в заявлен
16.05.2016 Банк «Союз» внедрил технологию 3-D Secure для держателей банковских карт

Банк «Союз» объявил о внедрении технологии 3-D Secure в целях повышения безопасности совершения платежей в интернете с использованием банк
11.01.2016 Banco Popular Dominicano выбрал биотехнологические банковские EMV-карты Gemalto

Компания Gemalto будет поставлять Banco Popular Dominicano, банку Доминиканской республики, биотехнологические банковские EMV-карты Optelio. Как сообщили CNews в Gemalto, эти «зеленые» банковские карты изготовлены из возобновляемого материала PLA (полилактидной кислоты, заменителя пластмассы), который производится
06.10.2015 Клиенты ВТБ24 смогут подключить услугу 3D Secure в любом из банкоматов банка

Услугу 3D Secure для совершения безопасных транзакций в интернете клиенты ВТБ24 теперь смогут подключить в любом банкомате банка. Раньше для этого требовалось обращаться в офис банка. Подключение услу
30.09.2015 Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto

Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты Clarista компании Gemalto, рабочей платформой для которых является операционная система Multos, стандартная для данной отрасли. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Введение бесконтактны
03.08.2015 «СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure

C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания клиентов — держателей банковских ка
01.06.2015 ВТБ24 защитит расчеты юридических лиц в интернете с помощью EMV-ридеров

вые коды можно генерировать самостоятельно и без зависимости от операторов сотовой связи, используя EMV-ридер и EMV-карту, которые являются универсальными и для системы «Банк-клиент Онла
05.02.2015 За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь

Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, должны будут
11.11.2014 «Интерактивный Банк» совместно с «МультиКартой» внедрил технологию 3D-Secure

«Интерактивный Банк» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта» внедрил технологию 3D-Secure, которая обеспечивает клиентам должный уровень безопасности при совершении онлайн-операций с банковскими картами. Как сообщили CNews в «МультиКарте», данная технология будет автоматич
15.09.2014 «ВТБ Банк» внедрил технологию 3D Secure

«ВТБ Банк» (Украина) с целью повышения безопасности расчетов за товары и услуги в интернете с использованием платежных карт внедрил технологию 3D Secure — MasterCard SecureCode и Verified by Visa. 3D Secure добавляет ещё один шаг аутентификации при совершении онлайн-платежей путем ввода держателем карточки секретного пароля в м
09.09.2014 RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт

Индустрия платежных карт сегодня находится на стадии трансформации: грядет переход на стандарт EMV (Europay + MasterCard + Visa). В результате большинство стран неминуемо столкнется со значительным ростом мошенничества при платежах без карт (card-not-present, или CNP — операции по карте

19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard

«Тройка-Д Банк» подключил технологию 3D-Secure для эмитируемых банком платежных карт MasterCard. Протокол MasterCard SecureCode обеспечивает дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили C
21.04.2014 «Нордеа Банк» внедрил 3D Secure для защиты клиентов при оплате покупок в Сети

«Нордеа Банк» внедряет технологию 3D Secure, разработанную международными платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide для обеспечения дополнительной защиты при оплате покупок в интернете. Об этом CNews сообщи
14.04.2014 Пять лучших игр для Nintendo 3DS

ия» (aka Revelations) так бы и прозябали на задворках истории, но Capcom очень точно выбрала целевую платформу для своего проекта. И пусть впоследствии игра добралась и до старших консолей, именно на 3DS она чувствует себя максимально комфортно и уместно. Собственно, Resident Evil: Revelations – это своеобразный мостик между классическими и современными «Обителями зла». От первых тут – гнет
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA

В этой статье мы рассмотрим три основных гаджета, производители которых называют их портативными игровыми консолями: NVIDIA Shield, Sony PlayStation Vita и Nintendo 3DS (XL) и попробуем разобраться, какие плюсы и минусы у них имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей.   NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo 3DS XL Д
19.03.2014 Visa и MasterCard начнут работу по внедрению в США чиповой технологии EMV в 2015 г.

ским учетным записям. В состав группы помимо основателей войдут банки, кредитные союзы, ритейлеры и отраслевые организации. Первостепенной задачей участников станет внедрение в США чиповой технологии EMV. Карты с защитной системой EMV уже используются в Европе и Азии. Они хранят данные на компьютерных чипах, а не на магнитных полосках, что затрудняет взлом. Также система безопасности
28.02.2014 2сan запустил в России EMV-решение для мобильного эквайринга

российского mPOS-рынка, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию полностью сертифицированного EMV-решения для мобильного эквайринга. Как говорится в заявлении «Смартфина», поступившем в р
21.02.2014 «МТС-Банк» внедрил технологию 3D Secure для держателей банковских карт

«МТС-Банк» запустил новый сервис для держателей банковских карт — 3D Secure. Об этом CNews сообщили в «МТС-Банке» Технология 3D Secure позволяет безошибочно идентифицировать держателя карты, осуществляющего платеж в интернете, поскольку каждая операция
14.02.2014 Подключить сервис 3D-Secure теперь можно в банкоматах «Ханты-Мансийского банка»

«Ханты-Мансийский банк» расширил возможности управления сервисом 3D-Secure, обеспечивающим безопасность расчетов в интернете с использованием банковских карт. Теперь подключить сервис можно не только с помощью «Web-банкинга», но через банкоматы и информацион
10.02.2014 «Банк ИТБ» внедрил технологию безопасных онлайн-операций 3-D Secure

«Банк ИТБ» внедрил технологию 3-D Secure, которая, как ожидается, обеспечит клиентам банка должный уровень безопасности опера
30.01.2014 «СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure

«СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure. Система Payguide Issuer Intervale обеспечит возможность проведения аутентификации к
25.12.2013 «Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure для банковских карт

Банк «Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure в целях обеспечения безопасности проведения расчетов с использованием банковских карт MasterCard и Visa в интернете. Теперь клиенты банка будут подтверждать каждую операцию по карте с
18.12.2013 «СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию

ДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard WorldWide на EMV-технологию. Перевод проводится строго в соответствии с требованиями международных платежн
13.11.2013 «МДМ Банк» внедрил технологию безопасных интернет-платежей 3-D Secure

й оплаты покупок и услуг в интернете для клиентов-держателей пластиковых карт Visa и MasterCard — 3-D Secure. C ее помощью осуществляется подтверждение платежа в интернете одноразовым паролем,

18.10.2013 «Петрокарт» обезопасил расчеты платежными картами в интернете с помощью 3-D Secure

Российский процессинговый центр «Петрокарт» совместно с Tieto внедрил технологию 3-D Secure для платежных карт Visa. С помощью данного решения «Петрокарт» получил возможность п
03.10.2013 Банк «Кредит-Москва» обезопасил платежные операции клиентов в интернете с помощью 3D Secure

Банк «Кредит-Москва» внедрил для держателей своих банковских карт, в том числе, кредитных карт Plastilin новый сервис 3D Secure, разработанный международными платежными системами. Эта инновационная технология призвана обезопасить платежные операции с использованием банковских карт в интернете, так как позволяе
30.09.2013 Банк «Открытие» запустил технологию 3-D Secure

Банк «Открытие» сообщил о внедрении технологии 3-D Secure, которая повышает безопасность расчетов по банковским картам в интернете. В частност

Публикаций - 438, упоминаний - 540

EMVCo 3DS и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 823 32
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 24
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 17
ЦФТ - Золотая Корона 362 16
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 16
Microsoft Corporation 25775 14
Thales - Gemalto 189 13
Verifone 62 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Apple Inc 13154 11
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Autodesk 639 10
Sony 6739 10
TietoEVRY - Tieto 145 9
Samsung Electronics 11064 9
Google LLC 12688 8
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 8
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 8
Thales - Gemalto - GemPlus 52 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
Информзащита 941 7
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 6
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 6
МегаФон 10742 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ingenico Group - Инженико 50 5
Deiteriy - Дейтерий 75 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 5
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
PayPal 671 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 181
Visa International 1993 174
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Альфа-Банк 1979 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
American Express - Amex 338 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Diners Club International - платёжная система 82 13
Русский стандарт Банк 509 13
ВТБ - ВТБ24 671 11
JCB International 146 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Assist - Ассист 218 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 4
Рапида НКО - платежные система 145 4
Global Payments - Total System Services 16 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство ПМР - Правительство Приднестровской Молдавской республики 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 5
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 116
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 104
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 97
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 91
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 74
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 64
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 61
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 60
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 60
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 53
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 49
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 199 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 26
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 21
MasterCard SecureCode 79 50
Google Android 15243 44
Visa Verified By Visa 62 37
Apple iOS 8583 35
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 28
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 21
MasterCard Maestro 159 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple - App Store 3109 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Apple Pay 519 14
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 13
Autodesk 3ds Max 86 13
Visa payWave 78 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 12
Microsoft Windows 16882 11
Nintendo Wii - игровая консоль 760 10
MasterCard MoneySend 44 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Apple iPhone 6 4861 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 8
Visa Electron 63 8
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 8
Samsung Pay 296 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Autodesk AutoCAD 376 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Visa Platinum 23 6
Nintendo Wii U 75 6
Apple iPad 4011 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 6
Смирнова-Крелль Оксана 52 11
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 6
Григорьев Василий 21 6
Носов Константин 21 4
Богаткин Алексей 31 3
Комлев Владимир 35 3
Васильев Игорь 23 3
Сухоставский Игорь 6 3
Вишняков Дмитрий 11 3
Claudel Eric - Клодель Эрик 3 3
Бхалла Аджей 5 3
Крылов Павел 25 3
Свириденко Кирилл 40 2
Попов Алексей 339 2
Евдокимов Максим 27 2
Полехина Диана 6 2
Твердохлебов Иван 3 2
Рычков Андрей 12 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Гаев Владимир 11 2
Шкинев Олег 5 2
Шустиков Сергей 19 2
Теплыгин Владимир 7 2
Нахманович Марк 7 2
Аминов Рустем 6 2
Пецюха Артем 5 2
Чернова Алёна 2 2
Калинин Вячеслав 4 2
Нараян Раджан 5 2
Parker Steven - Паркер Стивен 17 2
Врублевский Павел 105 2
Каштанов Дмитрий 28 2
Королев Андрей 13 2
Коробкина Оксана 15 2
Емельянова Инна 22 2
Артамонова Анна 183 2
Артимович Дмитрий 45 1
Хомков Игорь 47 1
Осипов Александр 96 1
Гусев Дмитрий 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Европа 24964 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Япония 13807 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Казахстан - Республика 6048 17
Франция - Французская Республика 8177 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Украина 7928 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Ближний Восток 3154 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 9
Индия - Bharat 5869 8
Узбекистан - Республика 2005 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Армения - Республика 2449 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Нидерланды 3746 6
Европа Восточная 3138 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Китай - Тайвань 4245 5
Грузия 1332 5
Молдавия - Республика Молдова 738 4
Туркмения - Туркменистан 456 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 340
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 95
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 8
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 8
Английский язык 7030 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Digital Trends - Издание 35 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
IGN 54 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
SlashGear 134 1
TechRadar 97 1
Kotaku 24 1
Electronista 166 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 1
Время новостей 31 1
Asahi Shimbun 19 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
MasterCard - Mobile Payments Study 17 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Frost & Sullivan 207 1
The Nilson Report 6 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ABI Research 236 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ITG Group - INPAS Event 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще