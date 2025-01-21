Получите все материалы CNews по ключевому слову
EMVCo 3DS 3-D Secure 3DSecure Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.01.2025
|
ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader
ственный считыватель банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Vendotek EMV Reader принимает все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC, легко замещая с
|06.05.2024
|
НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков
Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых ор
|31.01.2024
|
Роль 3D-Secure 2.2 в борьбе с фродом
трудников. БПС Процессинг, один из крупнейших российских процессинговых центров, предлагает решение 3D-Secure 2.2, как одно из наиболее эффективных и актуальных в сегменте безопасности платежей
|20.11.2023
|
Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay
Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без
|15.09.2021
|
Visa и MasterCard обложат россиян особой данью
ие 3D Secure может достигать $300 тыс. и более Следующие версии протокола разрабатывались компанией EMVCo в рамках международного стандарта EMV (Europay – MasterCard – VISA) под брендом EMV 3D
|30.06.2021
|
Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков
т о появлении нового типа мошенничества с использованием подложных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. По данным Group-IB, ежемесячно происходит
|16.03.2020
|
В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стр
|24.09.2019
|
Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0
Assist прошла сертификацию платежной системы Visa по протоколу 3D-Secure 2.0, который позволяет не использовать одноразовые пароли при онлайн-оплате. Новый протокол дает ряд преимуществ онлайн-компаниям и покупателям, значительно ускоряя процесс оплаты по
|20.09.2019
|
ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн
оторых операциях в процессе оплаты онлайн банковской картой из-за особенностей протокола 3D Secure (3DS). За счет уязвимости в запросе на аутентификацию плательщика (PAReq) злоумышленники могут
|28.04.2017
|
Nintendo возвращается к 2D
Nintendo расширила линейку портативных игровых консолей 3DS. Уже 28 июля все желающие смогут приобрести карманную игровую систему New Nintendo 2DS XL. Новинка займёт место в линейке между моделями Nintendo 2DS и New Nintendo 3DS XL. New Ninte
|30.01.2017
|
Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания
банковских терминалов самообслуживания. Технология Gemalto обеспечивает безопасную замену платежных EMV-карт, которые мгновенно печатаются на месте, благодаря чему клиенты банка получают возмож
|23.11.2016
|
Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS
Konica Minolta Business Solutions Russia (Konica Minolta) объявила о начале российских продаж новой струйной системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS. Как рассказали CNews в компании, Машина выполняет высококачественную послепечатную отделку продукции цифровых и офсетных печатных машин, включающую не только лакировку, но и опциональное г
|22.09.2016
|
Банк «Открытие» внедрил технологию 3D Secure для корпоративных карт
Банк «Открытие» подключил технологию 3D Secure по корпоративным картам Visa Business. Эта технология обеспечивает безопасность при расчетах в интернете. Как сообщили CNews в «Открытии», при покупках в интернет-магазинах банк будет
|24.05.2016
|
Gemalto поможет Rakbank перейти на бесконтактные платежи EMV в ОАЭ
Rakbank (ОАЭ) выбрал компанию Gemalto, специализирующуюся в области цифровой безопасности, для поддержки перехода на бесконтактные платежи EMV. Компания поставляет Rakbank свои карты с двойным интерфейсом, персонализированные банком с использованием уже внедренной системы выпуска карт Dexxis от Gemalto. Об этом говорится в заявлен
|16.05.2016
|
Банк «Союз» внедрил технологию 3-D Secure для держателей банковских карт
Банк «Союз» объявил о внедрении технологии 3-D Secure в целях повышения безопасности совершения платежей в интернете с использованием банк
|11.01.2016
|
Banco Popular Dominicano выбрал биотехнологические банковские EMV-карты Gemalto
Компания Gemalto будет поставлять Banco Popular Dominicano, банку Доминиканской республики, биотехнологические банковские EMV-карты Optelio. Как сообщили CNews в Gemalto, эти «зеленые» банковские карты изготовлены из возобновляемого материала PLA (полилактидной кислоты, заменителя пластмассы), который производится
|06.10.2015
|
Клиенты ВТБ24 смогут подключить услугу 3D Secure в любом из банкоматов банка
Услугу 3D Secure для совершения безопасных транзакций в интернете клиенты ВТБ24 теперь смогут подключить в любом банкомате банка. Раньше для этого требовалось обращаться в офис банка. Подключение услу
|30.09.2015
|
Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto
Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты Clarista компании Gemalto, рабочей платформой для которых является операционная система Multos, стандартная для данной отрасли. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Введение бесконтактны
|03.08.2015
|
«СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure
C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания клиентов — держателей банковских ка
|01.06.2015
|
ВТБ24 защитит расчеты юридических лиц в интернете с помощью EMV-ридеров
вые коды можно генерировать самостоятельно и без зависимости от операторов сотовой связи, используя EMV-ридер и EMV-карту, которые являются универсальными и для системы «Банк-клиент Онла
|05.02.2015
|
За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь
Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, должны будут
|11.11.2014
|
«Интерактивный Банк» совместно с «МультиКартой» внедрил технологию 3D-Secure
«Интерактивный Банк» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта» внедрил технологию 3D-Secure, которая обеспечивает клиентам должный уровень безопасности при совершении онлайн-операций с банковскими картами. Как сообщили CNews в «МультиКарте», данная технология будет автоматич
|15.09.2014
|
«ВТБ Банк» внедрил технологию 3D Secure
«ВТБ Банк» (Украина) с целью повышения безопасности расчетов за товары и услуги в интернете с использованием платежных карт внедрил технологию 3D Secure — MasterCard SecureCode и Verified by Visa. 3D Secure добавляет ещё один шаг аутентификации при совершении онлайн-платежей путем ввода держателем карточки секретного пароля в м
|09.09.2014
|
RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт
Индустрия платежных карт сегодня находится на стадии трансформации: грядет переход на стандарт EMV (Europay + MasterCard + Visa). В результате большинство стран неминуемо столкнется со значительным ростом мошенничества при платежах без карт (card-not-present, или CNP — операции по карте
|19.08.2014
|
«Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
«Тройка-Д Банк» подключил технологию 3D-Secure для эмитируемых банком платежных карт MasterCard. Протокол MasterCard SecureCode обеспечивает дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили C
|21.04.2014
|
«Нордеа Банк» внедрил 3D Secure для защиты клиентов при оплате покупок в Сети
«Нордеа Банк» внедряет технологию 3D Secure, разработанную международными платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide для обеспечения дополнительной защиты при оплате покупок в интернете. Об этом CNews сообщи
|14.04.2014
|
Пять лучших игр для Nintendo 3DS
ия» (aka Revelations) так бы и прозябали на задворках истории, но Capcom очень точно выбрала целевую платформу для своего проекта. И пусть впоследствии игра добралась и до старших консолей, именно на 3DS она чувствует себя максимально комфортно и уместно. Собственно, Resident Evil: Revelations – это своеобразный мостик между классическими и современными «Обителями зла». От первых тут – гнет
|07.04.2014
|
Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA
В этой статье мы рассмотрим три основных гаджета, производители которых называют их портативными игровыми консолями: NVIDIA Shield, Sony PlayStation Vita и Nintendo 3DS (XL) и попробуем разобраться, какие плюсы и минусы у них имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей. NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo 3DS XL Д
|19.03.2014
|
Visa и MasterCard начнут работу по внедрению в США чиповой технологии EMV в 2015 г.
ским учетным записям. В состав группы помимо основателей войдут банки, кредитные союзы, ритейлеры и отраслевые организации. Первостепенной задачей участников станет внедрение в США чиповой технологии EMV. Карты с защитной системой EMV уже используются в Европе и Азии. Они хранят данные на компьютерных чипах, а не на магнитных полосках, что затрудняет взлом. Также система безопасности
|28.02.2014
|
2сan запустил в России EMV-решение для мобильного эквайринга
российского mPOS-рынка, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию полностью сертифицированного EMV-решения для мобильного эквайринга. Как говорится в заявлении «Смартфина», поступившем в р
|21.02.2014
|
«МТС-Банк» внедрил технологию 3D Secure для держателей банковских карт
«МТС-Банк» запустил новый сервис для держателей банковских карт — 3D Secure. Об этом CNews сообщили в «МТС-Банке» Технология 3D Secure позволяет безошибочно идентифицировать держателя карты, осуществляющего платеж в интернете, поскольку каждая операция
|14.02.2014
|
Подключить сервис 3D-Secure теперь можно в банкоматах «Ханты-Мансийского банка»
«Ханты-Мансийский банк» расширил возможности управления сервисом 3D-Secure, обеспечивающим безопасность расчетов в интернете с использованием банковских карт. Теперь подключить сервис можно не только с помощью «Web-банкинга», но через банкоматы и информацион
|10.02.2014
|
«Банк ИТБ» внедрил технологию безопасных онлайн-операций 3-D Secure
«Банк ИТБ» внедрил технологию 3-D Secure, которая, как ожидается, обеспечит клиентам банка должный уровень безопасности опера
|30.01.2014
|
«СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure
«СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure. Система Payguide Issuer Intervale обеспечит возможность проведения аутентификации к
|25.12.2013
|
«Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure для банковских карт
Банк «Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure в целях обеспечения безопасности проведения расчетов с использованием банковских карт MasterCard и Visa в интернете. Теперь клиенты банка будут подтверждать каждую операцию по карте с
|18.12.2013
|
«СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию
ДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard WorldWide на EMV-технологию. Перевод проводится строго в соответствии с требованиями международных платежн
|13.11.2013
|
«МДМ Банк» внедрил технологию безопасных интернет-платежей 3-D Secure
й оплаты покупок и услуг в интернете для клиентов-держателей пластиковых карт Visa и MasterCard — 3-D Secure. C ее помощью осуществляется подтверждение платежа в интернете одноразовым паролем,
|18.10.2013
|
«Петрокарт» обезопасил расчеты платежными картами в интернете с помощью 3-D Secure
Российский процессинговый центр «Петрокарт» совместно с Tieto внедрил технологию 3-D Secure для платежных карт Visa. С помощью данного решения «Петрокарт» получил возможность п
|03.10.2013
|
Банк «Кредит-Москва» обезопасил платежные операции клиентов в интернете с помощью 3D Secure
Банк «Кредит-Москва» внедрил для держателей своих банковских карт, в том числе, кредитных карт Plastilin новый сервис 3D Secure, разработанный международными платежными системами. Эта инновационная технология призвана обезопасить платежные операции с использованием банковских карт в интернете, так как позволяе
|30.09.2013
|
Банк «Открытие» запустил технологию 3-D Secure
Банк «Открытие» сообщил о внедрении технологии 3-D Secure, которая повышает безопасность расчетов по банковским картам в интернете. В частност
EMVCo 3DS и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнова-Крелль Оксана 52 11
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 6
|Григорьев Василий 21 6
|Носов Константин 21 4
|Богаткин Алексей 31 3
|Комлев Владимир 35 3
|Васильев Игорь 23 3
|Сухоставский Игорь 6 3
|Вишняков Дмитрий 11 3
|Claudel Eric - Клодель Эрик 3 3
|Бхалла Аджей 5 3
|Крылов Павел 25 3
|Свириденко Кирилл 40 2
|Попов Алексей 339 2
|Евдокимов Максим 27 2
|Полехина Диана 6 2
|Твердохлебов Иван 3 2
|Рычков Андрей 12 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Гаев Владимир 11 2
|Шкинев Олег 5 2
|Шустиков Сергей 19 2
|Теплыгин Владимир 7 2
|Нахманович Марк 7 2
|Аминов Рустем 6 2
|Пецюха Артем 5 2
|Чернова Алёна 2 2
|Калинин Вячеслав 4 2
|Нараян Раджан 5 2
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 2
|Врублевский Павел 105 2
|Каштанов Дмитрий 28 2
|Королев Андрей 13 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Емельянова Инна 22 2
|Артамонова Анна 183 2
|Артимович Дмитрий 45 1
|Хомков Игорь 47 1
|Осипов Александр 96 1
|Гусев Дмитрий 92 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.