ГК «Терминальные Технологии» создала российский считыватель карт для банкоматов Vendotek EMV Reader ственный считыватель банковских карт для банкоматов, терминалов и систем самообслуживания. Vendotek EMV Reader принимает все виды бесконтактных карт и платежи смартфонами с NFC, легко замещая с

НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых ор

Роль 3D-Secure 2.2 в борьбе с фродом трудников. БПС Процессинг, один из крупнейших российских процессинговых центров, предлагает решение 3D-Secure 2.2, как одно из наиболее эффективных и актуальных в сегменте безопасности платежей

Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без

Visa и MasterCard обложат россиян особой данью ие 3D Secure может достигать $300 тыс. и более Следующие версии протокола разрабатывались компанией EMVCo в рамках международного стандарта EMV (Europay – MasterCard – VISA) под брендом EMV 3D

Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков т о появлении нового типа мошенничества с использованием подложных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете. По данным Group-IB, ежемесячно происходит

В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2 России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стр

Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 Assist прошла сертификацию платежной системы Visa по протоколу 3D-Secure 2.0, который позволяет не использовать одноразовые пароли при онлайн-оплате. Новый протокол дает ряд преимуществ онлайн-компаниям и покупателям, значительно ускоряя процесс оплаты по

ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн оторых операциях в процессе оплаты онлайн банковской картой из-за особенностей протокола 3D Secure (3DS). За счет уязвимости в запросе на аутентификацию плательщика (PAReq) злоумышленники могут

Nintendo возвращается к 2D Nintendo расширила линейку портативных игровых консолей 3DS. Уже 28 июля все желающие смогут приобрести карманную игровую систему New Nintendo 2DS XL. Новинка займёт место в линейке между моделями Nintendo 2DS и New Nintendo 3DS XL. New Ninte

Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания банковских терминалов самообслуживания. Технология Gemalto обеспечивает безопасную замену платежных EMV-карт, которые мгновенно печатаются на месте, благодаря чему клиенты банка получают возмож

Konica Minolta начала продажи цифровой системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS Konica Minolta Business Solutions Russia (Konica Minolta) объявила о начале российских продаж новой струйной системы выборочного лакирования MGI JetVarnish 3DS. Как рассказали CNews в компании, Машина выполняет высококачественную послепечатную отделку продукции цифровых и офсетных печатных машин, включающую не только лакировку, но и опциональное г

Банк «Открытие» внедрил технологию 3D Secure для корпоративных карт Банк «Открытие» подключил технологию 3D Secure по корпоративным картам Visa Business. Эта технология обеспечивает безопасность при расчетах в интернете. Как сообщили CNews в «Открытии», при покупках в интернет-магазинах банк будет

Gemalto поможет Rakbank перейти на бесконтактные платежи EMV в ОАЭ Rakbank (ОАЭ) выбрал компанию Gemalto, специализирующуюся в области цифровой безопасности, для поддержки перехода на бесконтактные платежи EMV. Компания поставляет Rakbank свои карты с двойным интерфейсом, персонализированные банком с использованием уже внедренной системы выпуска карт Dexxis от Gemalto. Об этом говорится в заявлен

Банк «Союз» внедрил технологию 3-D Secure для держателей банковских карт Банк «Союз» объявил о внедрении технологии 3-D Secure в целях повышения безопасности совершения платежей в интернете с использованием банк

Banco Popular Dominicano выбрал биотехнологические банковские EMV-карты Gemalto Компания Gemalto будет поставлять Banco Popular Dominicano, банку Доминиканской республики, биотехнологические банковские EMV-карты Optelio. Как сообщили CNews в Gemalto, эти «зеленые» банковские карты изготовлены из возобновляемого материала PLA (полилактидной кислоты, заменителя пластмассы), который производится

Клиенты ВТБ24 смогут подключить услугу 3D Secure в любом из банкоматов банка Услугу 3D Secure для совершения безопасных транзакций в интернете клиенты ВТБ24 теперь смогут подключить в любом банкомате банка. Раньше для этого требовалось обращаться в офис банка. Подключение услу

Riyad Bank запускает в Саудовской Аравии бесконтактные банковские EMV-карты при поддержке Gemalto Riyad Bank, финансовое учреждение в Саудовской Аравии, переводит весь портфель своих банковских услуг на бесконтактные EMV-карты Clarista компании Gemalto, рабочей платформой для которых является операционная система Multos, стандартная для данной отрасли. Об этом CNews сообщили в Gemalto. Введение бесконтактны

«СДМ-Банк» обезопасит расчеты в интернете при помощи карт с запуском сервиса 3D Secure C 4 августа 2015 г. «СДМ-Банк» вводит новую услугу — 3D Secure, цель которой — повышение качества обслуживания клиентов — держателей банковских ка

ВТБ24 защитит расчеты юридических лиц в интернете с помощью EMV-ридеров вые коды можно генерировать самостоятельно и без зависимости от операторов сотовой связи, используя EMV-ридер и EMV-карту, которые являются универсальными и для системы «Банк-клиент Онла

За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, должны будут

«Интерактивный Банк» совместно с «МультиКартой» внедрил технологию 3D-Secure «Интерактивный Банк» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта» внедрил технологию 3D-Secure, которая обеспечивает клиентам должный уровень безопасности при совершении онлайн-операций с банковскими картами. Как сообщили CNews в «МультиКарте», данная технология будет автоматич

«ВТБ Банк» внедрил технологию 3D Secure «ВТБ Банк» (Украина) с целью повышения безопасности расчетов за товары и услуги в интернете с использованием платежных карт внедрил технологию 3D Secure — MasterCard SecureCode и Verified by Visa. 3D Secure добавляет ещё один шаг аутентификации при совершении онлайн-платежей путем ввода держателем карточки секретного пароля в м

RSA: с переходом на EMV большинство стран столкнется с ростом мошенничества при платежах без карт Индустрия платежных карт сегодня находится на стадии трансформации: грядет переход на стандарт EMV (Europay + MasterCard + Visa). В результате большинство стран неминуемо столкнется со значительным ростом мошенничества при платежах без карт (card-not-present, или CNP — операции по карте

«Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard «Тройка-Д Банк» подключил технологию 3D-Secure для эмитируемых банком платежных карт MasterCard. Протокол MasterCard SecureCode обеспечивает дополнительную защиту при оплате платежной картой товаров и услуг в интернете, сообщили C

«Нордеа Банк» внедрил 3D Secure для защиты клиентов при оплате покупок в Сети «Нордеа Банк» внедряет технологию 3D Secure, разработанную международными платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide для обеспечения дополнительной защиты при оплате покупок в интернете. Об этом CNews сообщи

Пять лучших игр для Nintendo 3DS ия» (aka Revelations) так бы и прозябали на задворках истории, но Capcom очень точно выбрала целевую платформу для своего проекта. И пусть впоследствии игра добралась и до старших консолей, именно на 3DS она чувствует себя максимально комфортно и уместно. Собственно, Resident Evil: Revelations – это своеобразный мостик между классическими и современными «Обителями зла». От первых тут – гнет

Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA В этой статье мы рассмотрим три основных гаджета, производители которых называют их портативными игровыми консолями: NVIDIA Shield, Sony PlayStation Vita и Nintendo 3DS (XL) и попробуем разобраться, какие плюсы и минусы у них имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей. NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo 3DS XL Д

Visa и MasterCard начнут работу по внедрению в США чиповой технологии EMV в 2015 г. ским учетным записям. В состав группы помимо основателей войдут банки, кредитные союзы, ритейлеры и отраслевые организации. Первостепенной задачей участников станет внедрение в США чиповой технологии EMV. Карты с защитной системой EMV уже используются в Европе и Азии. Они хранят данные на компьютерных чипах, а не на магнитных полосках, что затрудняет взлом. Также система безопасности

2сan запустил в России EMV-решение для мобильного эквайринга российского mPOS-рынка, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию полностью сертифицированного EMV-решения для мобильного эквайринга. Как говорится в заявлении «Смартфина», поступившем в р

«МТС-Банк» внедрил технологию 3D Secure для держателей банковских карт «МТС-Банк» запустил новый сервис для держателей банковских карт — 3D Secure. Об этом CNews сообщили в «МТС-Банке» Технология 3D Secure позволяет безошибочно идентифицировать держателя карты, осуществляющего платеж в интернете, поскольку каждая операция

Подключить сервис 3D-Secure теперь можно в банкоматах «Ханты-Мансийского банка» «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности управления сервисом 3D-Secure, обеспечивающим безопасность расчетов в интернете с использованием банковских карт. Теперь подключить сервис можно не только с помощью «Web-банкинга», но через банкоматы и информацион

«Банк ИТБ» внедрил технологию безопасных онлайн-операций 3-D Secure «Банк ИТБ» внедрил технологию 3-D Secure, которая, как ожидается, обеспечит клиентам банка должный уровень безопасности опера

«СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure «СКБ-банк» объявил о выборе компании «Интервэйл» поставщиком по внедрению решения 3-D Secure. Система Payguide Issuer Intervale обеспечит возможность проведения аутентификации к

«Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure для банковских карт Банк «Ренессанс Кредит» внедрил технологию 3D-Secure в целях обеспечения безопасности проведения расчетов с использованием банковских карт MasterCard и Visa в интернете. Теперь клиенты банка будут подтверждать каждую операцию по карте с

«СДМ-Банк» переводит карты MasterCard на EMV-технологию ДМ-Банк» сообщил о переводе банковских карт международной платежной системы MasterCard WorldWide на EMV-технологию. Перевод проводится строго в соответствии с требованиями международных платежн

«МДМ Банк» внедрил технологию безопасных интернет-платежей 3-D Secure й оплаты покупок и услуг в интернете для клиентов-держателей пластиковых карт Visa и MasterCard — 3-D Secure. C ее помощью осуществляется подтверждение платежа в интернете одноразовым паролем,

«Петрокарт» обезопасил расчеты платежными картами в интернете с помощью 3-D Secure Российский процессинговый центр «Петрокарт» совместно с Tieto внедрил технологию 3-D Secure для платежных карт Visa. С помощью данного решения «Петрокарт» получил возможность п

Банк «Кредит-Москва» обезопасил платежные операции клиентов в интернете с помощью 3D Secure Банк «Кредит-Москва» внедрил для держателей своих банковских карт, в том числе, кредитных карт Plastilin новый сервис 3D Secure, разработанный международными платежными системами. Эта инновационная технология призвана обезопасить платежные операции с использованием банковских карт в интернете, так как позволяе