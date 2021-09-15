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EMVCo 3DS
3-D Secure
3DSecure
Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации


15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 11
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 11
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa 3
30.11.2020 ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт 1
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 1
27.08.2020 Group-IB обнаружила группу, занимающуюся хищением данных банковских карт 1
17.07.2020 Банк «Дом.рф» запустил онлайн-сервис погашения кредитов 1
09.07.2020 Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков 9
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами 9
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard 1
02.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» выпустил виртуальную карту для покупок онлайн 1
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2 9
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 Альфа-банк обновил приложение мобильного банка 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
23.10.2019 Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении 2
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 5
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 7
12.03.2019 «Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн» 1
26.02.2019 Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте 1
12.02.2019 Банк «Русский Стандарт» запустил приложение для экспресс-платежей банковской картой 1
21.11.2018 «Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay 1
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 2
03.08.2018 «Центральная касса» и Проинвестбанк выпустили карту «Скорость» для таксистов 1
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов 1
19.03.2018 Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International 1
06.03.2018 «Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами 1
27.02.2018 Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте 1
27.02.2018 «Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес 1
15.01.2018 В приложении «Промсвязьбанка» появилось бесплатное пополнение с карт сторонних банков 1
05.12.2017 Иностранные чипы для карт «Мир» будут подвергать обязательной сертификации 2
30.11.2017 Выбираем игровую платформу: на чем лучше играть 3
02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 1
09.10.2017 «Райффайзенбанк» интегрировал интернет-эквайринг с сервисом по аренде касс 1
28.08.2017 Google оставил целую страну без интернета 1
28.07.2017 Эксперт Positive Technologies рассказал о способах компрометации Apple Pay 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 1
29.05.2017 «Банк Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков 1
21.04.2017 Создатели «единой банковской карты» банкроты. Судьба собранных $9 млн неизвестна 1

Публикаций - 274, упоминаний - 466

EMVCo 3DS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 9
Google LLC 7128 7
INPAS - ИНПАС 107 6
Intervale - Интервейл 45 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Yandex - Яндекс 4099 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Samsung Electronics 5633 3
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Ingenico Group - Инженико 29 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
Золотая Корона 280 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Peak Systems - Пик Системз 23 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
Xiaomi 904 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
Bethesda Softworks 201 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Compass Plus 39 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
Verifone 46 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Planeta Informatica 1 1
PAX Technology 14 1
PayPal 438 1
Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
UltraRank - Хакерская группировка 1 1
Webmoney 329 1
АйТи 749 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Микротест 176 1
Zynga 128 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Открытие ФК 538 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Visa International 1344 7
ВТБ24 583 5
Русский стандарт Банк 302 5
МДМ Банк 150 5
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Альфа-Банк 1123 3
JCB International 113 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Assist - Ассист 123 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Diners Club International - платёжная система 52 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Росгосстрах 182 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Infinity Taxi 7 1
Челябинвестбанк 16 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Ckassa 4 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Центральная касса 11 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Татфондбанк 69 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Связь-банк 78 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Бинбанк 184 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 22
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
FastCash - метод хищения 3 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Webrank - JavaScript-сниффер 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
TQM - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества 4 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Google Android 10750 35
Apple iOS 5741 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Nintendo Wii - игровая консоль 328 10
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
MasterCard MoneySend 39 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 8
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Nintendo DS - игровая консоль 139 5
Visa Verified By Visa 33 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 4
Google Pay - Google Android Pay 297 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 3
Aladdin JaCarta 147 2
Java - Язык программирования 1167 2
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 2
EA The Sims - компьютерная игра 89 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Apple iPad 3263 2
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 2
Visa Electron 49 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
Samsung Pay 238 2
Visa SAM - Visa Secure Access Module 1 1
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Банк Санкт-Петербург - Биржевой мост 4 1
LG OLED - серия телевизоров 19 1
MasterCard SecureCode 40 1
Visa Virtual 8 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 6
Емельянова Инна 21 2
Артамонова Анна 127 2
Крылов Павел 21 2
Полехина Диана 6 2
Носова Юлия 12 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Окороков Виктор 2 1
Герасимов Александр 40 1
Скородумов Олег 17 1
Курило Андрей 35 1
Шакманас Алгирдас 33 1
Коста Артур 1 1
Шаман Александр 3 1
Шитиков Евгений 8 1
Зарьянов Алексей 11 1
Требушной Алексей 3 1
Шамайко Алексей 4 1
Кочетов Алексей 2 1
Короленко Александр 1 1
Дубовик Александр 2 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 4 1
Копытова Юлия 11 1
Точилов Мария 9 1
Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
Поляков Евгений 14 1
Шалина Мария 13 1
Рычков Андрей 10 1
Полозов Дмитрий 1 1
Басов Алексей 79 1
Воронцов Александр 2 1
Курникова Варвара 9 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Касперская Наталья 197 1
Коробкина Оксана 18 1
Врублевский Павел 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Япония 2760 14
Европа 3730 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 10
Франция - Французская Республика 2112 8
Казахстан - Республика 2621 7
Украина 3347 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Беларусь - Белоруссия 2081 5
Индия - Республика 2161 5
Азия - Азиатский регион 1512 4
Европа Юго-Восточная 37 3
Восточная Европа 1669 3
Мальта - Республика 69 2
Кения - Республика 61 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Европа Западная 610 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
США - Джорджия 37 1
США - Атланта 48 1
Россия - СФО - Новосибирск 1956 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Россия - Калининградская область 531 1
Эстония - Эстонская Республика 413 1
США - Кремниевая долина 398 1
Россия - Калуга 295 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Латинская Америка 721 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Electronista 139 1
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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