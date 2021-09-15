Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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EMVCo 3DS
3-D Secure
3DSecure
Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации
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Публикаций - 274, упоминаний - 466
EMVCo 3DS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнова-Крелль Оксана 49 6
|Емельянова Инна 21 2
|Артамонова Анна 127 2
|Крылов Павел 21 2
|Полехина Диана 6 2
|Носова Юлия 12 1
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
|Окороков Виктор 2 1
|Герасимов Александр 40 1
|Скородумов Олег 17 1
|Курило Андрей 35 1
|Шакманас Алгирдас 33 1
|Коста Артур 1 1
|Шаман Александр 3 1
|Шитиков Евгений 8 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Требушной Алексей 3 1
|Шамайко Алексей 4 1
|Кочетов Алексей 2 1
|Короленко Александр 1 1
|Дубовик Александр 2 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 4 1
|Копытова Юлия 11 1
|Точилов Мария 9 1
|Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
|Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
|Поляков Евгений 14 1
|Шалина Мария 13 1
|Рычков Андрей 10 1
|Полозов Дмитрий 1 1
|Басов Алексей 79 1
|Воронцов Александр 2 1
|Курникова Варвара 9 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Касперская Наталья 197 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Врублевский Павел 75 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|Electronista 139 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757267, в очереди разбора - 660957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757267, в очереди разбора - 660957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru