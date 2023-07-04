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Шустиков Сергей

СОБЫТИЯ


04.07.2023 Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2 1
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ 1
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 1
23.01.2013 Платежный модуль Lan4Tap сертифицирован по стандарту PCI PA-DSS 1
15.01.2013 Сервис 2can сертифицирован Deiteriy на соответствие стандарту PCI DSS 1
21.12.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис Platiza.ru по стандарту PCI DSS 1
13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS 1
03.07.2012 Deiteriy протестировала интернет-сервисы ITonline Group на безопасность 1
31.01.2012 Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS 1
17.08.2011 Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0 1
22.06.2011 Deiteriy получила статус PCI QSA 1
14.09.2010 Digital Security провела аудит «MOBI.Деньги» по стандарту PCI DSS 1
13.08.2010 Digital Security провела аудит процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS 1
06.07.2009 Digital Security сертифицировал процессинговый центр PayOnline System по PCI DSS 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Шустиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 75 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 61 2
ID Finance - Platiza - Платиза 17 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 9 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 769 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Ланит - Лантер 37 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Visa International 1988 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 13
American Express - Amex 338 5
JCB International 146 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 2
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1234 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 4
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 979 18
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 16
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 978 6
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 28 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 409 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4976 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 3
Стандартизация - Standardization 2320 2
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 75 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1311 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9238 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1643 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 411 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 510 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 379 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 292 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1565 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 440 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26452 1
Оцифровка - Digitization 5117 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3768 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15331 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 453 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5056 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 2
Google Android 15123 1
Apple iOS 8521 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 715 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 1
Абасалиев Марат 9 4
Богаткин Алексей 31 2
Саломатов Илья 9 1
Безгодов Евгений 7 1
Степаненко Игорь 6 1
Павлов Руслан 2 1
Кошкарова Екатерина 1 1
Арефьев Андрей 67 1
Лебедь Сергей 30 1
Ян Константин 24 1
Лысенко Юрий 33 1
Медведовский Илья 34 1
Акатьева Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 2
Европа Восточная 3136 2
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Европа 24882 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 6
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1538 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3770 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
Practical Security Village 5 1
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