Ланит - Лантер

«ЛАНТЕР» является авторизованным дистрибутором продукции IDTECH и SKIDATA на российском рынке, входит в группу компаний ЛАНИТ и специализируется на поставках POS-терминального оборудования, решениях для автоматизированной оплаты проезда в транспорте, автоматизированной оплаты парковок, предоставлении сервисных услуг банкам и торговым предприятиям.