Ланит Лантер
«ЛАНТЕР» является авторизованным дистрибутором продукции IDTECH и SKIDATA на российском рынке, входит в группу компаний ЛАНИТ и специализируется на поставках POS-терминального оборудования, решениях для автоматизированной оплаты проезда в транспорте, автоматизированной оплаты парковок, предоставлении сервисных услуг банкам и торговым предприятиям.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 2
|Агафонов Андрей 19 18
|Арефьев Андрей 52 2
|Кунях Виктор 2 2
|Жидкова Яна 4 2
|Солнцев Кирилл 2 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Богаткин Алексей 31 1
|Семенов Александр 146 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Соколов Максим 27 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Шустиков Сергей 18 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Грибов Владимир 31 1
|Головачев Михаил 20 1
|Шигапов Антон 10 1
|Адылин Павел 18 1
|Котов Александр 9 1
|Медведев Андрей 6 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 1
|Филиппов Михаил 3 1
|Пилипчук Андрей 3 1
|Хегай Алина 3 1
|Пекшев Илья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
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