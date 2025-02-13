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Ланит Лантер

Ланит - Лантер

«ЛАНТЕР» является авторизованным дистрибутором продукции IDTECH и SKIDATA на российском рынке, входит в группу компаний ЛАНИТ и специализируется на поставках POS-терминального оборудования, решениях для автоматизированной оплаты проезда в транспорте, автоматизированной оплаты парковок, предоставлении сервисных услуг банкам и торговым предприятиям. 


13.02.2025 «Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 1
10.02.2022 «Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс» 1
28.12.2020 «Лантер» и Osmi Cards перевели карты лояльности в формат NFC 1
06.05.2020 «Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена 1
23.09.2019 «Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам 1
11.07.2018 «Лантер» представил собственную онлайн-кассу 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 1
18.05.2018 «Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ 1
19.03.2018 «Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
12.01.2017 Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО 1
16.11.2016 «Ланит» представил интеграционное решение в сфере физической и информационной защиты аэропортов 1
19.10.2016 «Лантер» обеспечил возможность оплаты проезда на МЦК банковской картой 1
12.10.2016 «Лантер» представил новые ИТ-решения для банков, ритейлеров и представителей транспортной сферы 1
22.07.2016 «Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях 1
14.06.2016 «Лантер» реализовал бесконтактную оплату проезда в метрополитене Казани 1
01.06.2016 «Ланит» предложил российским аэропортам новое средство информирования пассажиров 1
29.04.2016 «Лантер» запустил бесконтактную оплату проезда в Новосибирском метрополитене 1
29.02.2016 «Лантер» запустил бесконтактную оплату проезда на 11 станциях «Московского метрополитена» 1
27.01.2016 «Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях 1
10.08.2015 Автобусы Санкт-Петербурга оснащают оборудованием для оплаты проезда банковскими картами 2
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы 2
27.10.2014 «Лантер» представила новые продукты для систем самообслуживания банков и транспортных компаний 1
12.09.2014 «Лантер» внедрил новую систему оплаты в кофематах С.Т.А.Р. 1
19.05.2014 «Лантер» установит вендинговые аппараты по выдаче банковских карт на стадионе «Открытие Арена» 1
05.03.2014 «Лантер» в 2013 г. увеличил выручку по сервисному направлению на 220% 2
10.04.2013 «Лантер» внедрила в Англо-американской школе локальную платежную систему 3
23.01.2013 Платежный модуль Lan4Tap сертифицирован по стандарту PCI PA-DSS 3
26.11.2012 Artezio создает департамент банковских технологий 1
16.07.2012 ЦФТ сертифицировал решение «Лантер» для организации обслуживания карт «Золотая Корона» 1
14.11.2011 «ЦРТ Сервис» будет устанавливать POS-системы клиентам компании «Лантер» 2
31.03.2011 Прекратив продавать Diebold, «Ланит» рассказывает банкам об опасности его банкоматов 1
24.12.2010 МВД подтвердило факт проверки в «Ланите» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 30
Verifone 61 3
Ланит ЛАН АТМсервис 36 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Амтел-Сервис 36 2
Deiteriy - Дейтерий 72 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Крок - Croc 1777 2
Apple Inc 12132 2
Корус Консалтинг ГК 1222 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Ланит - Artezio - Артезио 81 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Yandex - Яндекс 7401 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Ланит Интеграция 190 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Ланит - diHouse - Дихаус 192 1
Caravan - Караван 89 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Samsung Electronics 10281 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
ViVOtech 2 1
Финансист 64 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 6
Visa International 1950 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 3
Новосибирский метрополитен 14 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Казанский метрополитен 12 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Международный аэропорт Жуковский 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 207 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Открытие Арена - стадион 21 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Traft - Трафт 23 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 154 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 1
Мосгортранс ГУП 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 9
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 4
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 4
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 935 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 756 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2946 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2199 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 2
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 71 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 89 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 227 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 303 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2801 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 10
Visa payWave 77 6
Apple Pay 490 4
Samsung Pay 292 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 3
Лантер LAN-4Tap - Платежный модуль 4 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 2
Microsoft Windows 10 1768 1
Google Android 14044 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
Apple Face ID 211 1
Apple Touch ID 280 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2763 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
Diebold Nixdorf - Opteva 13 1
Агафонов Андрей 19 18
Арефьев Андрей 52 2
Кунях Виктор 2 2
Жидкова Яна 4 2
Солнцев Кирилл 2 1
Михайлов Евгений 18 1
Богаткин Алексей 31 1
Семенов Александр 146 1
Кирсанова Светлана 69 1
Соколов Максим 27 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Шустиков Сергей 18 1
Владимиров Андрей 18 1
Грибов Владимир 31 1
Головачев Михаил 20 1
Шигапов Антон 10 1
Адылин Павел 18 1
Котов Александр 9 1
Медведев Андрей 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 1
Филиппов Михаил 3 1
Пилипчук Андрей 3 1
Хегай Алина 3 1
Пекшев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 6
Россия - СФО - Новосибирск 4319 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2978 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 462 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 157 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Украина 7621 1
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 18 1
Финляндия - Финляндская Республика 3609 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 29 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Европа 21798 1
Россия - Зарубино 17 1
Китай - Цзилинь 14 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2602 9
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
Английский язык 6654 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Аудит - аудиторский услуги 2679 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3487 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 22 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 1
Спорт - Футбол 649 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1740 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 4
ПЛАС-Форум 14 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

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