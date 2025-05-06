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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Big Data 285 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
|Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
|Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Парфенчиков Артур 13 1
|Кунях Виктор 4 1
|Кочкин Александр 21 1
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