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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Карелия Республика Рускеала Горный парк



06.05.2025 От Калининграда до Находки: «МегаФон» ускорил мобильный интернет для дачников и туристов 1
13.11.2024 «Купибилет»: возможно ли построение маршрута для путешествий с помощью ИИ 2
25.06.2024 «МегаФон»: кировчане заинтересовались фестивалями за пределами региона 1
24.06.2024 «МегаФон»: интерес орловцев к фестивалям вырос на 70% 1
19.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии 1
06.06.2023 МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону 1
14.03.2023 17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM 1
10.02.2022 «Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс» 3
02.03.2021 Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 2
МегаФон 9196 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
Ланит - Лантер 36 1
Yandex - Яндекс 7650 1
Telegram Group 2163 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
РЖД - Российские железные дороги 1937 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2957 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 690 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8042 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2857 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1557 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3005 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1725 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4856 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2063 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2954 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2087 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4533 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8546 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5865 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2572 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3613 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11461 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1030 1
Оповещение и уведомление - Notification 4830 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 174 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7935 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 521 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6813 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 1
МТС Big Data 285 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Мишустин Михаил 692 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Парфенчиков Артур 13 1
Кунях Виктор 4 1
Кочкин Александр 21 1
Максимов Александр 27 1
Долгих Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика 695 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 31 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7681 2
Россия - ЦФО - Калужская область 997 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 30 1
Турция - Турецкая республика 2408 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3062 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Германия - Федеративная Республика 12771 1
Португалия - Португальская Республика 926 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1501 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1172 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 237 1
Беларусь - Белоруссия 5808 1
Армения - Республика 2315 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 175 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 310 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 622 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 604 1
Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Атлантический океан - Балтийское море - Верхнесвирское водохранилище - Онежское озеро 7 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5231 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6487 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2460 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 2
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 9 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7217 1
Английский язык 6728 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4968 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 633 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 614 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 46 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1115 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1739 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1706 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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