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Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5947 3
|LiveScience 154 2
|AP - Associated Press 2006 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
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