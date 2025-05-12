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Здравоохранение Нервная система Бессонница инсомния асомния агрипния



12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис 1
24.06.2024 «МегаФон»: интерес орловцев к фестивалям вырос на 70% 1
25.08.2023 77% ИТ-специалистов хоть раз сталкивались с выгоранием 1
10.03.2021 Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов 1
26.03.2019 «Лаборатория Касперского»: больше половины российских школьников получают в соцсетях приглашение «дружить» от незнакомцев 1
03.08.2015 Власти защитили «Настоящего детектива» от пиратов 1
29.04.2014 Власти сообщили об успехах в борьбе с торрентами 1
11.06.2013 Что ждет любителей выпить, особенно на выходных 1
24.05.2013 Равнодушие помогает справиться с бессонницей 1
01.04.2013 Dr. Aleх Apps выпустил серию аутотренинговых приложений 1
26.02.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение в 4 городах 1
26.01.2011 Недосып заставляет организм запасать калории 1
24.02.2009 Как россияне заботятся о своем здоровье: исследование 1
03.10.2008 «ЭР-Телеком» запустил цифровое кабельное ТВ в Самаре 1
07.05.2008 Синдром хронической усталости исследовали на генетическом уровне 1
23.10.2007 Недостаток сна нарушает работу мозга 1
10.10.2007 В мире началась пандемия депрессии 1
16.01.2007 Создан первый "сухой" электрофизиологический сенсор на нанотрубках 1
18.10.2006 Каждый восьмой американец страдает интернет-зависимостью 1
05.07.2006 Ученые выяснили, как работают биочасы человека 1
05.07.2006 Ученые выяснили, как работают биочасы человека 1
21.02.2005 Мобильники излучают меньше нормы 1
02.02.2005 Мобильники подрывают здоровье нации 1
04.03.2004 Геймеры вырастают толстыми и жестокими? 1
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика 1
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 2
Microsoft Corporation 24814 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 1
Samsung Electronics 10361 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Lenovo Motorola 3505 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Sony 6568 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Цифра ГК 2467 1
Nintendo 775 1
Microsoft - Activision Blizzard 480 1
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Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
МегаФон 9212 1
Fitbit 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Lilly - Eli Lilly and Company 29 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
Unsplash 977 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 2
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TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 627 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1002 2
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1848 2
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ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 616 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 36 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 470 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4481 7
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 582 6
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 2
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 341 2
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Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2802 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
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AP - Associated Press 2006 2
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VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
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День молодёжи - 27 июня 934 1
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