Здравоохранение Фарминдустрия Антибиотики Antibiotics

Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics

С изобретением антибиотиков в 20 веке многие заболевания такие как туберкулез, сепсис и пневмония, считавшиеся ранее фатальными, стали успешно излечиваться. Однако из-за их чрезмерного применения бактерии научились «приспосабливаться» и иногда перестают реагировать на эти препараты. Каждый год в ноябре под эгидой ВОЗ проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, главной задачей которой является привлечение внимания общественности к одной из наиболее серьезных опасностей для мирового здравоохранения – проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).

Действие антибактериальной терапии заключается в подавлении размножения болезнетворных микроорганизмов. Однако по мере их распространения растет и их устойчивость к противомикробным средствам, что угрожает способности специалистов лечить даже распространенные инфекционные заболевания. ВОЗ называет проблему УПП одной из 10 стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Эксперты выяснили, что к 2050 году устойчивые супербактерии вызовут около 10 миллионов смертей, не считая рака. Это сделает смерть от инфекции – одной из самых распространенных. Проблема получила свое распространение из-за того, что в странах, где антибиотики можно купить без рецепта, многие люди самостоятельно начинают прием препаратов или не соблюдают в полной мере назначения врача. Как следствие, человек может чувствовать себя лучше, при том, что в его организме еще будут оставаться патогенные микроорганизмы. Кроме того, при отсутствии стандартных лечебных рекомендаций, антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и используются сверх меры.

 

Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на несколько дней. В ней выросла колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество — пенициллин. Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на несколько дней. В ней выросла колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество — пенициллин.
Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898-1974) стоит у истоков создания первого советского антибиотика. Пенициллин, разработанный Зинаидой Виссарионовной, оказался в 1,4 раза более эффективным по сравнению с англо-американским аналогом. Ей принадлежит также идея использования хлора для дезинфекции воды в городских водопроводах. Этот метод был успешно протестирован в сложных условиях Великой Отечественной войны, особенно в период Сталинградской битвы. Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898-1974) стоит у истоков создания первого советского антибиотика. Пенициллин, разработанный Зинаидой Виссарионовной, оказался в 1,4 раза более эффективным по сравнению с англо-американским аналогом. Ей принадлежит также идея использования хлора для дезинфекции воды в городских водопроводах. Этот метод был успешно протестирован в сложных условиях Великой Отечественной войны, особенно в период Сталинградской битвы.
Природные антибиотики. Природные антибиотики.
Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на несколько дней. В ней выросла колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество — пенициллин.

04.04.2017 Антибиотики приводят к агрессивному поведению?

ие. Однако это первое исследование, которое показывает, что даже малые дозы такого антибиотика, как пенициллин, могут повлиять и на баланс бактерий в кишечнике, и на поведение. Впрочем, у канад
05.06.2013 Новый антибиотик: мощный и безопасный

как не могли продолжить синтез полипептидной цепи. Кроме того, ученые отметили, что KKL-35 в 100 раз эффективнее современных лекарств для блокировки размножения бактерий, вызывающих туберкулез. Новый антибиотик обещает быть более безопасным: не вызывать устойчивость у бактерий и не провоцировать развитие мутантных штаммов Но самое важное это то, что лекарства, содержащие молекулу KKL-35, не
14.02.2013 Антибиотики в мясе грозят новыми эпидемиями

уктов питания потребляют 80% от всего количества антибиотиков. Все это употребляется в пищу, в том числе и на постсоветском пространстве, куда США поставляют значительное количество мясной продукции. Антибиотики в пище не только опасны для иммунитета, но и ведут к появлению новых опасных штаммов бактерий. В ходе исследования, проведенного NARMS (National Antimicrobial Resistance Monitoring

24.08.2012 Антибиотики провоцируют ожирение

льтатом изменений микробиома. Дело в том, что одной из важнейших функций микробиома является участие в расщеплении питательных веществ и регуляция метаболизма. В настоящее время фермеры дают животным антибиотики не только для профилактики инфекционных заболеваний, но и из-за того, что по какой-то причине регулярные малые дозы антибактериальных препаратов ускоряют рост и увеличение массы тел
21.11.2011 Коварный антибиотик: чаще принимаешь - тяжелее болеешь

реду через сточные воды, могут передавать гены устойчивости опасным возбудителям, которые, защитившись таким образом от популярных антибактерильных средств, вызывают тяжелые трудноизлечимые инфекции. Антибиотики, бесспорно, являются наиболее важным инструментом в борьбе с опасными для жизни человека инфекционными заболеваниями, однако в повседневной жизни к их применению следует подходить с
09.08.2010 Новый антибиотик убивает бактерии, устойчивые к лекарствам

ничтожать ряд устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий: резистентный к метициллину (синтетический пенициллин) золотистый стафилококк и даже грамотрицательные бактерии E.coli, Pseudomonas, Kle
15.04.2008 В крови аллигаторов найдены эффективные антибиотики

овых рода крокодилов, проявляет высокую антимикробную активность в отношении бактерий и дрожжевых грибков. Даже золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, на который не действуют самые современные антибиотики метициллинового ряда и который является главной причиной внутрибольничных инфекций, не оказался исключением. Д-р Мерчант обратился за помощью к сотрудникам университета штата Луизиа
19.09.2007 Антибиотики, возможно, действуют по единому механизму

Современные антибиотики принято классифицировать не только по структуре, но и по направленности их действия в бактериальной клетке, в частности, по действию на репликацию ДНК, на синтез белка или клеточной

