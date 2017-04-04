Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Фарминдустрия Антибиотики Antibiotics
С изобретением антибиотиков в 20 веке многие заболевания такие как туберкулез, сепсис и пневмония, считавшиеся ранее фатальными, стали успешно излечиваться. Однако из-за их чрезмерного применения бактерии научились «приспосабливаться» и иногда перестают реагировать на эти препараты. Каждый год в ноябре под эгидой ВОЗ проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, главной задачей которой является привлечение внимания общественности к одной из наиболее серьезных опасностей для мирового здравоохранения – проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).
Действие антибактериальной терапии заключается в подавлении размножения болезнетворных микроорганизмов. Однако по мере их распространения растет и их устойчивость к противомикробным средствам, что угрожает способности специалистов лечить даже распространенные инфекционные заболевания. ВОЗ называет проблему УПП одной из 10 стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Эксперты выяснили, что к 2050 году устойчивые супербактерии вызовут около 10 миллионов смертей, не считая рака. Это сделает смерть от инфекции – одной из самых распространенных. Проблема получила свое распространение из-за того, что в странах, где антибиотики можно купить без рецепта, многие люди самостоятельно начинают прием препаратов или не соблюдают в полной мере назначения врача. Как следствие, человек может чувствовать себя лучше, при том, что в его организме еще будут оставаться патогенные микроорганизмы. Кроме того, при отсутствии стандартных лечебных рекомендаций, антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и используются сверх меры.
- Пенициллины - Penicillins - антимикробные препараты
- Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология
СОБЫТИЯ
|04.04.2017
|
Антибиотики приводят к агрессивному поведению?
ие. Однако это первое исследование, которое показывает, что даже малые дозы такого антибиотика, как пенициллин, могут повлиять и на баланс бактерий в кишечнике, и на поведение. Впрочем, у канад
|05.06.2013
|
Новый антибиотик: мощный и безопасный
как не могли продолжить синтез полипептидной цепи. Кроме того, ученые отметили, что KKL-35 в 100 раз эффективнее современных лекарств для блокировки размножения бактерий, вызывающих туберкулез. Новый антибиотик обещает быть более безопасным: не вызывать устойчивость у бактерий и не провоцировать развитие мутантных штаммов Но самое важное это то, что лекарства, содержащие молекулу KKL-35, не
|14.02.2013
|
Антибиотики в мясе грозят новыми эпидемиями
уктов питания потребляют 80% от всего количества антибиотиков. Все это употребляется в пищу, в том числе и на постсоветском пространстве, куда США поставляют значительное количество мясной продукции. Антибиотики в пище не только опасны для иммунитета, но и ведут к появлению новых опасных штаммов бактерий. В ходе исследования, проведенного NARMS (National Antimicrobial Resistance Monitoring
|24.08.2012
|
Антибиотики провоцируют ожирение
льтатом изменений микробиома. Дело в том, что одной из важнейших функций микробиома является участие в расщеплении питательных веществ и регуляция метаболизма. В настоящее время фермеры дают животным антибиотики не только для профилактики инфекционных заболеваний, но и из-за того, что по какой-то причине регулярные малые дозы антибактериальных препаратов ускоряют рост и увеличение массы тел
|21.11.2011
|
Коварный антибиотик: чаще принимаешь - тяжелее болеешь
реду через сточные воды, могут передавать гены устойчивости опасным возбудителям, которые, защитившись таким образом от популярных антибактерильных средств, вызывают тяжелые трудноизлечимые инфекции. Антибиотики, бесспорно, являются наиболее важным инструментом в борьбе с опасными для жизни человека инфекционными заболеваниями, однако в повседневной жизни к их применению следует подходить с
|09.08.2010
|
Новый антибиотик убивает бактерии, устойчивые к лекарствам
ничтожать ряд устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий: резистентный к метициллину (синтетический пенициллин) золотистый стафилококк и даже грамотрицательные бактерии E.coli, Pseudomonas, Kle
|15.04.2008
|
В крови аллигаторов найдены эффективные антибиотики
овых рода крокодилов, проявляет высокую антимикробную активность в отношении бактерий и дрожжевых грибков. Даже золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, на который не действуют самые современные антибиотики метициллинового ряда и который является главной причиной внутрибольничных инфекций, не оказался исключением. Д-р Мерчант обратился за помощью к сотрудникам университета штата Луизиа
|19.09.2007
|
Антибиотики, возможно, действуют по единому механизму
Современные антибиотики принято классифицировать не только по структуре, но и по направленности их действия в бактериальной клетке, в частности, по действию на репликацию ДНК, на синтез белка или клеточной
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 6
|Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
|CNews Мишень 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.