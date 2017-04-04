Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics

С изобретением антибиотиков в 20 веке многие заболевания такие как туберкулез, сепсис и пневмония, считавшиеся ранее фатальными, стали успешно излечиваться. Однако из-за их чрезмерного применения бактерии научились «приспосабливаться» и иногда перестают реагировать на эти препараты. Каждый год в ноябре под эгидой ВОЗ проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, главной задачей которой является привлечение внимания общественности к одной из наиболее серьезных опасностей для мирового здравоохранения – проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).

Действие антибактериальной терапии заключается в подавлении размножения болезнетворных микроорганизмов. Однако по мере их распространения растет и их устойчивость к противомикробным средствам, что угрожает способности специалистов лечить даже распространенные инфекционные заболевания. ВОЗ называет проблему УПП одной из 10 стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Эксперты выяснили, что к 2050 году устойчивые супербактерии вызовут около 10 миллионов смертей, не считая рака. Это сделает смерть от инфекции – одной из самых распространенных. Проблема получила свое распространение из-за того, что в странах, где антибиотики можно купить без рецепта, многие люди самостоятельно начинают прием препаратов или не соблюдают в полной мере назначения врача. Как следствие, человек может чувствовать себя лучше, при том, что в его организме еще будут оставаться патогенные микроорганизмы. Кроме того, при отсутствии стандартных лечебных рекомендаций, антибиотики часто назначаются врачами и ветеринарами избыточно и используются сверх меры.