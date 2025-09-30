Разделы

30.09.2025 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных и продвинутых угроз

Группа компаний «Гарда» помогает заказчикам быстрее выявлять сложные и ранее неизвестные атаки, а также значительно сокращает время на расследование инцидентов с помощью расширенной лицензии «Гарда NDR» Extended. Новая функциональность обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры за счет объединения технологий машинного обучения, поведенческого анализа и системы обмана хакеров.
20.08.2025 «Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки

Группа компаний «Гарда» и продуктовая студия Axel Pro завершили интеграцию решений «Гарда NDR» и AxelNAC. Результатом стала автоматизация активного реагирования на инциденты в корпоративных сетях, что позволяет заказчикам повысить уровень киберустойчивости.
17.07.2025 F6 запустила сервис полного цикла SOC MDR для предупреждения и устранения киберинцидентов

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, объявляет о запуске SOC MDR. В ответ на беспрецедентный рост числа и сложности кибератак новый сервис от Центра кибербезопасности F6 обеспечит заказчикам полный цикл автономного мониторинга, реагирования и расследования.
02.06.2025 RED Security запускает новый сервис MDR для доступной и эффективной защиты от киберугроз

Экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о запуске нового сервиса Managed Detection and Response (MDR). Сервис ориентирован на компании, которым необходим круглосуточный мониторинг.
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак

«Лаборатория Касперского» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection and Response). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз .

Обновленный комплекс «Гарда NDR» повышает эффективность детектирования сетевых угроз за счет комбинации сигнатурных и несигнатурных методов, снижает время реагирования на инциденты и нагрузку на ИБ-специалистов, оптимизирует расходы.
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам

Группа компаний «Гарда» обновила систему NDR, предназначенную для выявления и предотвращения кибератак. Теперь заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основе анализа поведения.
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз

Разработчики «Гарда NDR» многократно повысили производительность решения, обновленная версия позволит заказчикам эффективнее защищать корпоративные сети.

26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR»

Производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности, группа компаний «Гарда», представляет новую версию системы выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR 3.4». Обновления позволяют быстрее обнаруживать атаки на корпоративную сеть, более оперативно и точно реагировать на инциденты. Новые формы настраиваемых отчетов упрощают контроль подозрительной активности.
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему

«Гарда Технологии» анонсировала выпуск новой версии собственной NDR- (Network Detection and Response – система выявления и реагирования на сетевые угрозы) системы «Гарда Монитор 3.1». По результатам анализа лучших практик в сегменте NDR в систему добавлена функциональность поведенческой аналитики, классификации и распределения угроз.
27.04.2015 Флагман беспроводного звука - Sony MDR-1ABT

Отечественным аудиофилам будет интересно знать о появлении на российском рынке новой флагманской модели беспроводных наушников Sony MDR-1ABT. Sony MDR-1ABT сертифицированы на воспроизведение музыки в форматах Hi-Res Audio. Благодаря фирменной технологии LDAC исключена потеря качества звука при подключении по каналу Bluetooth.
30.10.2014 Трио наушников Sony

На отечественном рынке беспроводных наушников появились три новые модели Sony: мониторные MDR-XB950BT, накладные MDR-ZX550BN и вкладыши MDR-AS800BT. Мониторные наушники Sony MDR-XB950BT подключаются к источнику звука по каналу Bluetooth и поддерживают технологию шумоподавления.
28.10.2013 В Россию прищли наушники Sony MDR-10

Компания Sony представила на российском рынке линейку закрытых наушников преимум-класса MDR-10. Технические характеристики наушников Sony MDR-10 подобраны при консультационной поддержке участников ирландской рок-группы The Script. Линейка в данный момент состоит из двух моделей.
14.11.2012 Sony представила в России наушники премиум-класса

Компания Sony представила на российском рынке линейку наушников премиум-класса MDR-1R. В новую премиальную линейку вошли три модели наушников: базовая MDR-1R, с беспроводной связью Bluetooth MDR-1RBT и с цифровой системой шумоподавления MDR-1RNC.

30.08.2011 Sony MDR-DS7500 - новые беспроводные наушники

Компания Sony сделала новый шаг на рынке акустики, выпустив первые в мире беспроводные наушники с полной поддержкой технологий 3D-звука - MDR-DS7500. Sony MDR-DS7500 появятся на внутреннем японском рынке 10 октября и предложат своим покупателям поддержку восьмиканального (7.1) звука и технологий Dolby NR TrueHD, Dolby Digital.
10.03.2011 Sony представила профессиональные наушники

Компания Sony объявила о выпуске новой линейки наушников профессионального уровня. В нее входят мониторные наушники MDR-Z1000, разработанные с учетом требований формата студийной записи. Их динамики со сверхшироким диапазоном частот используют инновационную диафрагму из жидкокристаллических полимеров.
14.09.2009 Объемы NDR-спама выросли на 2000%

PandaLabs сообщила о том, что в августе 2009 г. зафиксировала рост на 2000% числа различных спамовых NDR-сообщений, находящихся в обращении (по сравнению с количеством экземпляров, обнаруженных с января по июнь текущего года). Двадцать процентов кодов от общего числа спама, отслеживаемого Panda.
10.02.2004 In-Stat/MDR: продажи беспроводных PC-карт на подъёме

Согласно исследованию, большая потребность в беспроводном доступе к локальным и корпоративным сетям образовала волну спроса на беспроводные сетевые карты. По сообщению аналитической компании In-Stat/MDR, 30% респондентов – владельцев ноутбуков - используют беспроводные PC-карты стандарта 802.11х, а другие 37% заявили, что планируют использовать такие карты в будущем. «Чтобы извлечь максимум пользы из этого рынка, производителям необходимо предлагать карты с высокой производительностью по доступным ценам».
20.01.2003 In-Stat/MDR: Радужные перспективы для Bluetooth

Агентство In-Stat/MDR опубликовало отчет, согласно которому объём поставок микросхем, обеспечивающих передачу данных по технологии стандарта Bluetooth, по сравнению с 2001 годом вырос на 250%.
22.03.2002 In-Stat/MDR: телематикой оборудуют все автомобили

В конечном счете все автомобили будут оборудованы той или иной формой связи с интернетом, сообщила компания In-Stat/MDR в отчете "Доставка интернет-контента в автомобили через телематические услуги". Рост произойдет благодаря внедрению таких привлекательных приложений, как системы навигации. Однако увеличение спроса будет сдерживаться высокой стоимостью услуг.
05.02.2002 Cahners In-Stat/MDR: развитие аутсорсинга повлечет рост спроса на ASP-решения

В настоящее время в США насчитывается 78 млн. человек, постоянно работающих на удаленной основе. Указанные данные представлены статистическим агентством Cahners In-Stat/MDR. Согласно методологии проведенного исследования, "удаленными" сотрудниками считались те, кто выполняет свою работу, не находясь непосредственно на рабочем месте, и связывается с работодателем посредством телекоммуникационных технологий.

