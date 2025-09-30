«Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных и продвинутых угроз Группа компаний «Гарда» помогает заказчикам быстрее выявлять сложные и ранее неизвестные атаки, а также значительно сокращает время на расследование инцидентов с помощью расширенной лицензии «Гарда NDR» Extended. Новая функциональность обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры за счет объединения технологий машинного обучения, поведенческого анализа и системы обмана хакеров. «Гарда

«Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки Группа компаний «Гарда» и продуктовая студия Axel Pro завершили интеграцию решений «Гарда NDR» и AxelNAC. Результатом стала автоматизация активного реагирования на инциденты в корпоративных сетях, что позволяет заказчикам повысить уровень киберустойчивости. Интеграция «Гарда NDR<

F6 запустила сервис полного цикла SOC MDR для предупреждения и устранения киберинцидентов Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, объявляет о запуске SOC MDR. В ответ на беспрецедентный рост числа и сложности кибератак новый сервис от Центра кибербезопасности F6 обеспечит заказчикам полный цикл автономного мониторинга, реагирования и расследован

RED Security запускает новый сервис MDR для доступной и эффективной защиты от киберугроз осистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о запуске нового сервиса Managed Detection and Response (MDR). Сервис ориентирован на компании, которым необходим круг

Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак о» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection and Response). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Каспе

«Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . Обновленный комплекс «Гарда NDR» повышает эффективность детектирования сетевых угроз за счет комбинации сигнатурных и несигнатурных методов, снижает время реагирования на инциденты и нагрузку на ИБ-специалистов, оптимизир

«Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам Группа компаний «Гарда» обновила систему NDR, предназначенную для выявления и предотвращения кибератак. Теперь заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основ

«Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз Разработчики «Гарда NDR» многократно повысили производительность решения, обновленная версия позволит заказчикам

Новая версия «Гарда NDR» Производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности, группа компаний «Гарда», представляет новую версию системы выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR 3.4». Обновления позволяют быстрее обнаруживать атаки на корпоративную сеть, более оперативно и точно реагировать на инциденты. Новые формы настраиваемых отчетов упрощают контроль подозрите

«Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему тивного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналитики, классификации и распределения угроз. «Гарда Технологии» анонсировала выпуск новой версии собственной NDR- (Network Detection and Response – система выявления и реагирования на сетевые угрозы) системы «Гарда Монитор 3.1». По результатам анализа лучших практик в сегменте NDR в систему для

Флагман беспроводного звука - Sony MDR-1ABT Отечественным аудиофилам будет интересно знать о появлении на российском рынке новой флагманской модели беспроводных наушников Sony MDR-1ABT. Sony MDR-1ABT сертифицированы на воспроизведение музыки в форматах Hi-Res Audio. Благодаря фирменной технологии LDAC исключена потеря качества звука при подключении по каналу B

Трио наушников Sony На отечественном рынке беспроводных наушников появились три новые модели Sony: мониторные MDR-XB950BT, накладные MDR-ZX550BN и вкладыши MDR-AS800BT. Мониторные наушники Sony MDR-XB950BT подключаются к источнику звука по каналу Bluetooth и поддерживают технологию

В Россию прищли наушники Sony MDR-10 Компания Sony представила на российском рынке линейку закрытых наушников преимум-класса MDR-10. Технические характеристики наушников Sony MDR-10 подобраны при консультационной поддержке участников ирландской рок-группы The Script. Линейка в данный момент состоит из двух мод

Sony представила в России наушники премиум-класса Компания Sony представила на российском рынке линейку наушников премиум-класса MDR-1R. В новую премиальную линейку вошли три модели наушников: базовая MDR-1R, с беспроводной связью Bluetooth MDR-1RBT и с цифровой системой шумоподавления MDR-1RNC. Все

Sony MDR-DS7500 - новые беспроводные наушники ства более удобные, обладающие более высоким качеством звука. Компания Sony сделала новый шаг на рынке акустики, выпустив первые в мире беспроводные наушники с полной поддержкой технологий 3D-звука - MDR-DS7500. Sony MDR-DS7500 появятся на внутреннем японском рынке 10 октября и предложат своим покупателям поддержку восьмиканального (7.1) звука и технологий Dolby NR TrueHD, Dolby Digi

Sony представила профессиональные наушники Компания Sony объявила о выпуске новой линейки наушников профессионального уровня. В нее входят мониторные наушники MDR-Z1000, разработанные с учетом требований формата студийной записи. Их динамики со сверхшироким диапазоном частот используют инновационную диафрагму из жидкокристаллических полимеров. Этот м

Объемы NDR-спама выросли на 2000% PandaLabs сообщила о том, что в августе 2009 г. зафиксировала рост на 2000% числа различных спамовых NDR-сообщений, находящихся в обращении (по сравнению с количеством экземпляров, обнаруженных с января по июнь текущего года). Двадцать процентов кодов от общего числа спама, отслеживаемого Pand

In-Stat/MDR: продажи беспроводных PC-карт на подъёме Согласно исследованию, большая потребность в беспроводном доступе к локальным и корпоративным сетям образовала волну спроса на беспроводные сетевые карты. По сообщению аналитической компании In-Stat/MDR, 30% респондентов – владельцев ноутбуков - используют беспроводные PC-карты стандарта 802.11х, а другие 37% заявили, что планируют использовать такие карты в будущем. «Чтобы извлечь максиму

In-Stat/MDR: Радужные перспективы для Bluetooth Агентство In-Stat/MDR опубликовало отчет, согласно которому объём поставок микросхем, обеспечивающих передачу данных по технологии стандарта Bluetooth, по сравнению с 2001 годом вырос на 250%. Общее число постав

In-Stat/MDR: телематикой оборудуют все автомобили В конечном счете все автомобили будут оборудованы той или иной формой связи с интернетом, сообщила компания In-Stat/MDR в отчете "Доставка интернет-контента в автомобили через телематические услуги". Рост произойдет благодаря внедрению таких привлекательных приложений, как системы навигации. Однако увеличени