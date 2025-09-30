Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Трансформация потребностей клиентов среднего и малого бизнеса в информационной безопасности" 21 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Информационная безопасность 2023"
|30.09.2025
|
«Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных и продвинутых угроз
Группа компаний «Гарда» помогает заказчикам быстрее выявлять сложные и ранее неизвестные атаки, а также значительно сокращает время на расследование инцидентов с помощью расширенной лицензии «Гарда NDR» Extended. Новая функциональность обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры за счет объединения технологий машинного обучения, поведенческого анализа и системы обмана хакеров. «Гарда
|20.08.2025
|
«Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки
Группа компаний «Гарда» и продуктовая студия Axel Pro завершили интеграцию решений «Гарда NDR» и AxelNAC. Результатом стала автоматизация активного реагирования на инциденты в корпоративных сетях, что позволяет заказчикам повысить уровень киберустойчивости. Интеграция «Гарда NDR<
|17.07.2025
|
F6 запустила сервис полного цикла SOC MDR для предупреждения и устранения киберинцидентов
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, объявляет о запуске SOC MDR. В ответ на беспрецедентный рост числа и сложности кибератак новый сервис от Центра кибербезопасности F6 обеспечит заказчикам полный цикл автономного мониторинга, реагирования и расследован
|02.06.2025
|
RED Security запускает новый сервис MDR для доступной и эффективной защиты от киберугроз
осистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о запуске нового сервиса Managed Detection and Response (MDR). Сервис ориентирован на компании, которым необходим круг
|27.01.2025
|
Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак
о» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection and Response). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Каспе
|11.12.2024
|
«Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз .
Обновленный комплекс «Гарда NDR» повышает эффективность детектирования сетевых угроз за счет комбинации сигнатурных и несигнатурных методов, снижает время реагирования на инциденты и нагрузку на ИБ-специалистов, оптимизир
|29.08.2024
|
«Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам
Группа компаний «Гарда» обновила систему NDR, предназначенную для выявления и предотвращения кибератак. Теперь заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основ
|20.06.2024
|
«Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз
Разработчики «Гарда NDR» многократно повысили производительность решения, обновленная версия позволит заказчикам
|26.12.2023
|
Новая версия «Гарда NDR»
Производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности, группа компаний «Гарда», представляет новую версию системы выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR 3.4». Обновления позволяют быстрее обнаруживать атаки на корпоративную сеть, более оперативно и точно реагировать на инциденты. Новые формы настраиваемых отчетов упрощают контроль подозрите
|29.05.2023
|
«Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему
тивного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналитики, классификации и распределения угроз. «Гарда Технологии» анонсировала выпуск новой версии собственной NDR- (Network Detection and Response – система выявления и реагирования на сетевые угрозы) системы «Гарда Монитор 3.1». По результатам анализа лучших практик в сегменте NDR в систему для
|27.04.2015
|
Флагман беспроводного звука - Sony MDR-1ABT
Отечественным аудиофилам будет интересно знать о появлении на российском рынке новой флагманской модели беспроводных наушников Sony MDR-1ABT. Sony MDR-1ABT сертифицированы на воспроизведение музыки в форматах Hi-Res Audio. Благодаря фирменной технологии LDAC исключена потеря качества звука при подключении по каналу B
|30.10.2014
|
Трио наушников Sony
На отечественном рынке беспроводных наушников появились три новые модели Sony: мониторные MDR-XB950BT, накладные MDR-ZX550BN и вкладыши MDR-AS800BT. Мониторные наушники Sony MDR-XB950BT подключаются к источнику звука по каналу Bluetooth и поддерживают технологию
|28.10.2013
|
В Россию прищли наушники Sony MDR-10
Компания Sony представила на российском рынке линейку закрытых наушников преимум-класса MDR-10. Технические характеристики наушников Sony MDR-10 подобраны при консультационной поддержке участников ирландской рок-группы The Script. Линейка в данный момент состоит из двух мод
|14.11.2012
|
Sony представила в России наушники премиум-класса
Компания Sony представила на российском рынке линейку наушников премиум-класса MDR-1R. В новую премиальную линейку вошли три модели наушников: базовая MDR-1R, с беспроводной связью Bluetooth MDR-1RBT и с цифровой системой шумоподавления MDR-1RNC. Все
|30.08.2011
|
Sony MDR-DS7500 - новые беспроводные наушники
ства более удобные, обладающие более высоким качеством звука. Компания Sony сделала новый шаг на рынке акустики, выпустив первые в мире беспроводные наушники с полной поддержкой технологий 3D-звука - MDR-DS7500. Sony MDR-DS7500 появятся на внутреннем японском рынке 10 октября и предложат своим покупателям поддержку восьмиканального (7.1) звука и технологий Dolby NR TrueHD, Dolby Digi
|10.03.2011
|
Sony представила профессиональные наушники
Компания Sony объявила о выпуске новой линейки наушников профессионального уровня. В нее входят мониторные наушники MDR-Z1000, разработанные с учетом требований формата студийной записи. Их динамики со сверхшироким диапазоном частот используют инновационную диафрагму из жидкокристаллических полимеров. Этот м
|14.09.2009
|
Объемы NDR-спама выросли на 2000%
PandaLabs сообщила о том, что в августе 2009 г. зафиксировала рост на 2000% числа различных спамовых NDR-сообщений, находящихся в обращении (по сравнению с количеством экземпляров, обнаруженных с января по июнь текущего года). Двадцать процентов кодов от общего числа спама, отслеживаемого Pand
|10.02.2004
|
In-Stat/MDR: продажи беспроводных PC-карт на подъёме
Согласно исследованию, большая потребность в беспроводном доступе к локальным и корпоративным сетям образовала волну спроса на беспроводные сетевые карты. По сообщению аналитической компании In-Stat/MDR, 30% респондентов – владельцев ноутбуков - используют беспроводные PC-карты стандарта 802.11х, а другие 37% заявили, что планируют использовать такие карты в будущем. «Чтобы извлечь максиму
|20.01.2003
|
In-Stat/MDR: Радужные перспективы для Bluetooth
Агентство In-Stat/MDR опубликовало отчет, согласно которому объём поставок микросхем, обеспечивающих передачу данных по технологии стандарта Bluetooth, по сравнению с 2001 годом вырос на 250%. Общее число постав
|22.03.2002
|
In-Stat/MDR: телематикой оборудуют все автомобили
В конечном счете все автомобили будут оборудованы той или иной формой связи с интернетом, сообщила компания In-Stat/MDR в отчете "Доставка интернет-контента в автомобили через телематические услуги". Рост произойдет благодаря внедрению таких привлекательных приложений, как системы навигации. Однако увеличени
|05.02.2002
|
Cahners In-Stat/MDR: развитие аутсорсинга повлечет рост спроса на ASP-решения
В настоящее время в США насчитывается 78 млн. человек, постоянно работающих на удаленной основе. Указанные данные представлены статистическим агентством Cahners In-Stat/MDR. Согласно методологии проведенного исследования, "удаленными" сотрудниками считались те, кто выполняет свою работу, не находясь непосредственно на рабочем месте, и связывается с работодател
