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Солнце звезда Солнечной системы

Солнце - звезда Солнечной системы

  • Так как выбрасываемая энергия ничем не восполняется, Солнце непрерывно теряет массу. Расчеты показали, что ежегодно Солнце теряет около 179 трлн. тонн своей массы. Это сравнимо, например, с 3,5% общей массы атмосферы Земли. Из-за изменения массы сила притяжения планет уменьшается, в связи с чем их орбиты увеличиваются. К моменту превращения Солнца в красный гигант диаметр орбиты Земли увеличится на 150 тыс. км.

  • Солнце составляет 99,8% массы Солнечной системы. Это 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кг. Все остальные планеты, спутники, астероиды и другие материи, включая всех людей на Земле вмещаются в оставшиеся 0,2%.

Cнимoк мaгнитнoгo пoля Coлнцa Cнимoк мaгнитнoгo пoля Coлнцa
Красный цвет — фотосфера Солнца, оранжевая — внешняя оболочка или хромосфера. Внизу — протуберанец — плазменное образование, удерживаемое магнитным полем звезды. Красный цвет — фотосфера Солнца, оранжевая — внешняя оболочка или хромосфера. Внизу — протуберанец — плазменное образование, удерживаемое магнитным полем звезды.
Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем.
Свастика – главный символ Солнца. Распространена была по всему миру, в том числе, и у славян. Изначально это был просто крест – при некоторых атмосферных условиях на Солнце и рядом с ним можно увидеть крест. Потом в крест как символ Солнца начали вкладывать более узкие символы. Тёмный крест на светлом фоне – символ “нехорошего”, ночного Солнца. Светлый на тёмном – наоборот. Чтобы придать символу динамику, к окончаниям креста добавляли перекладины. Вот только за давностью веков потерялась конкретика, и теперь неизвестно, вращение в какую сторону делало свастику положительным символом. Впрочем, после известных событий середины ХХ века у свастики осталось одно-единственное толкование. Свастика – главный символ Солнца. Распространена была по всему миру, в том числе, и у славян. Изначально это был просто крест – при некоторых атмосферных условиях на Солнце и рядом с ним можно увидеть крест. Потом в крест как символ Солнца начали вкладывать более узкие символы. Тёмный крест на светлом фоне – символ “нехорошего”, ночного Солнца. Светлый на тёмном – наоборот. Чтобы придать символу динамику, к окончаниям креста добавляли перекладины. Вот только за давностью веков потерялась конкретика, и теперь неизвестно, вращение в какую сторону делало свастику положительным символом. Впрочем, после известных событий середины ХХ века у свастики осталось одно-единственное толкование.

    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна) Солнце и Луна кажутся нам одинакового размера благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе.
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

 

 

Чем солнечный свет может быть опасен?
Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на клетки кожи, повреждая ДНК и увеличивая риск развития злокачественных новообразований, включая меланому, базально-клеточный и плоскоклеточный рак. Меланома особенно опасна из-за способности к метастазированию и быстрому росту. Регулярная самодиагностика кожи, особенно при появлении новых или изменении существующих родинок (изменение цвета, быстрый рост), крайне важна для своевременного обращения к дерматологу.

Как и когда следует защищаться от солнца?
Рекомендуется защита от прямых солнечных лучей с помощью одежды (непрозрачной для света), широкополой шляпы и солнцезащитных кремов. Важно ориентироваться на ультрафиолетовый индекс, указываемый в приложениях о погоде. До индекса 2 можно находиться на улице без опасений, но при индексе выше 2, особенно выше 6, необходимо использовать солнцезащитные средства.

Что такое SPF и как понять, какой именно SPF нужен?
SPF (Sun Protection Factor) указывает на фактор защиты от солнца. SPF 50 обеспечивает защиту на 97-98%, но стопроцентной защиты не существует. Для светлой кожи при повседневном использовании достаточно SPF 30, а при активном солнце (УФ-индекс > 6) или на пляже рекомендуется SPF 50.

Как на кожу действуют солярии и маникюрные лампы?
Солярии оказывают негативное воздействие на кожу, ускоряя фотостарение. Использование ламп для сушки гель-лака при маникюре также связано с ультрафиолетовым излучением, которое может провоцировать кожные заболевания. Рекомендуется защищать кожу рук во время маникюра перчатками или другими средствами. Длительное воздействие УФ-излучения при частом использовании гель-лака может привести к нарушению пигментации кожи кистей рук.

Как вырабатывается витамин D?
Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году.

Правда ли, что россияне могут недополучать витамин D?
Известно, что бОльшая часть территории России находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина.

Влияет ли образ жизни на выработку витамина D?
У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда – все это поглощает огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия.

Какие есть симптомы дефицита витамина D?
Недомогание и слабость, боли в мышцах, костях, суставах, частые простудные заболевания, вследствие ослабленного иммунитета, проблемы с кожей, проблемы с зубами. Кроме вышеперечисленных симптомов – нарушение сна, снижение настроения, медленное заживление ран.

* Пресс-служба РНИМУ

 

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Публикаций - 5490, упоминаний - 8419

Солнце и организации, системы, технологии, персоны:

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Olympus 475 51
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 15
РНФ - Российский научный фонд 201 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 13
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 13
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 11
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 170
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 106
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 29
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 26
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 18
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Greenpeace - Гринпис 130 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Climate Group 4 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Eclipse Foundation 26 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1173
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1011
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 906
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 736
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 593
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 576
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 521
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 516
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 501
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 501
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 490
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 482
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 445
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 434
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 427
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 422
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 420
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 411
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 390
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 388
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 383
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 373
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 369
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 355
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 344
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 341
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 335
Наушники - Headphones 4478 333
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 331
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 330
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 313
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 301
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 298
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 277
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 262
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 261
Контрастность 3042 260
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 247
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 247
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 245
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 348
Google Android 15243 328
Microsoft Windows 16882 170
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 160
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 148
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 138
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 130
Microsoft Windows 2000 8678 127
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 124
Apple iOS 8583 101
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 101
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 74
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 72
Apple iPhone 6 4861 70
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 68
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 66
Apple iPad 4011 63
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 62
Samsung Galaxy 1035 60
Космодром Байконур 1072 60
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 60
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 60
Google YouTube - Видеохостинг 3002 58
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 57
Oracle Java - язык программирования 3469 57
Samsung SVR-диктофон 464 56
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 56
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 55
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 52
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 52
Microsoft Office 4170 50
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 50
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 49
Linux OS 11533 48
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 46
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 45
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 45
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 44
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 43
Ксенин Алекс 311 60
Газаров Артур 77 35
Лаптева Марина 114 29
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 22
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 21
Левкевич Михаил 59 19
Чубайс Анатолий 222 16
Путин Владимир 3454 15
Принцевская Людмила 34 14
Симонов Игорь 103 14
Рахманов Максим 47 13
Brown Michael - Браун Майкл 36 13
Кожевников Алексей 66 13
Гордеева Анна 36 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Brown Mike - Браун Майк 15 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Двинина Олеся 89 10
Музалев Дмитрий 13 9
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 9
Перминов Анатолий 131 8
Boss Alan - Босс Алан 9 8
Чеботарев Дмитрий 16 8
Малафеев Андрей 52 8
Акиньшина Оксана 11 8
Anderson John - Андерсон Джон 14 8
Лахова Олеся 35 7
Никитин Николай 24 7
Stefanyshyn-Piper Heidemarie - Стефанишин-Пайпер Хайдемари 12 7
Чурсин Юрий 9 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 7
Вексельберг Виктор 155 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Алфёров Жорес 57 6
Андронов Алексей 28 6
Калери Александр 19 6
Овсянников Денис 23 6
Пасеков Владимир 24 6
Поторочина Ольга 7 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 1682
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1484
Солнечная система - Solar system 2569 1231
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1151
Европа 24964 523
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 362
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 360
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 358
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 351
Япония 13807 346
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 283
Германия - Федеративная Республика 13221 277
США - Калифорния 4829 268
Юпитер - планета Солнечной системы 557 240
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 225
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 201
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 170
Франция - Французская Республика 8177 157
Индия - Bharat 5869 144
Южная Корея - Республика 7052 139
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 122
Канада 5081 122
Венера - планета Солнечной системы 298 118
Нептун - планета Солнечной системы 203 111
Италия - Итальянская Республика 4508 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 106
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 102
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 101
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 100
Азия - Азиатский регион 5920 96
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 92
Сатурн - Титан (спутник) 533 91
Африка - Африканский регион 3641 85
Китай - Тайвань 4245 77
Финляндия - Финляндская Республика 3697 73
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 73
США - Колумбия - Вашингтон 1487 71
Нидерланды 3746 65
США - Аризона 549 65
Уран - планета Солнечной системы 550 64
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 966
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 804
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 497
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 473
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 393
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 349
Энергетика - Energy - Energetically 5855 344
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 320
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 307
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 289
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 264
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 261
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 257
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 251
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 239
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 237
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 233
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 229
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 211
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 210
Ergonomics - Эргономика 1755 207
Физика - Physics - область естествознания 2940 194
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 187
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 183
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 175
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 174
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 170
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 166
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 164
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 158
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 157
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 150
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 148
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 148
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 141
Ботаника - Растения - Plantae 1167 136
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 136
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 134
Молекула - Molecula 1102 130
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 126
CNews - ZOOM.CNews 1866 207
CNews RND - R&D.CNews 2274 207
New Scientist 1448 130
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 101
Nature 832 92
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 88
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 83
Space Weather 117 66
Phys.org 972 57
Space Daily 528 52
Future - Space.com 200 50
SpaceDaily - Space Daily 187 48
SpaceWeather 56 41
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 36
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 31
Bloomberg 1627 22
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 20
AP - Associated Press 2007 20
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
Известия ИД 770 18
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 18
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 16
ScienceDaily 399 16
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 14
EurekAlert 291 12
NEWSru.com 229 11
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 11
Wikipedia - Википедия 650 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
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Optics 143 9
Universe Today 34 9
PhysicsWeb 184 8
CNews Межзвездные перелеты 43 8
FT - Financial Times 1296 8
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 8
NE Asia Online 313 8
Geophysical Research Letters 31 7
Applied Physics Letters 39 7
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Forrester Research 834 4
S&P 500 565 4
NPD DisplaySearch 285 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Microsoft Research 144 3
IBM Research 111 3
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Counterpoint Research 110 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
Photizo Group 9 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
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Internet Stock Report 994 2
In-Stat 115 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
IDTechEx 4 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
AdIndex 13 1
Forbes Cloud 100 6 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 65
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 58
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 57
РАН - Российская академия наук 2122 53
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 45
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 44
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 42
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 38
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 33
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 31
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 29
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 28
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 27
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 25
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 21
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 21
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 19
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 18
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 17
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 16
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 15
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 15
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 15
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 14
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 14
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 13
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 13
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 13
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 13
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 13
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 12
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 17
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 13
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CeBIT 614 13
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Международный женский день - 8 марта 418 12
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 7
SEMICON 13 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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