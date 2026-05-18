Солнце - звезда Солнечной системы

Так как выбрасываемая энергия ничем не восполняется, Солнце непрерывно теряет массу. Расчеты показали, что ежегодно Солнце теряет около 179 трлн. тонн своей массы. Это сравнимо, например, с 3,5% общей массы атмосферы Земли. Из-за изменения массы сила притяжения планет уменьшается, в связи с чем их орбиты увеличиваются. К моменту превращения Солнца в красный гигант диаметр орбиты Земли увеличится на 150 тыс. км.

Солнце составляет 99,8% массы Солнечной системы. Это 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кг. Все остальные планеты, спутники, астероиды и другие материи, включая всех людей на Земле вмещаются в оставшиеся 0,2%. солнечные вспышки солнечная туманность солнечное затмение



Cнимoк мaгнитнoгo пoля Coлнцa Cнимoк мaгнитнoгo пoля Coлнцa Красный цвет — фотосфера Солнца, оранжевая — внешняя оболочка или хромосфера. Внизу — протуберанец — плазменное образование, удерживаемое магнитным полем звезды. Красный цвет — фотосфера Солнца, оранжевая — внешняя оболочка или хромосфера. Внизу — протуберанец — плазменное образование, удерживаемое магнитным полем звезды. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. Расстояние между Землёй и Луной в сравнении с Солнцем. Свастика – главный символ Солнца. Распространена была по всему миру, в том числе, и у славян. Изначально это был просто крест – при некоторых атмосферных условиях на Солнце и рядом с ним можно увидеть крест. Потом в крест как символ Солнца начали вкладывать более узкие символы. Тёмный крест на светлом фоне – символ “нехорошего”, ночного Солнца. Светлый на тёмном – наоборот. Чтобы придать символу динамику, к окончаниям креста добавляли перекладины. Вот только за давностью веков потерялась конкретика, и теперь неизвестно, вращение в какую сторону делало свастику положительным символом. Впрочем, после известных событий середины ХХ века у свастики осталось одно-единственное толкование. Свастика – главный символ Солнца. Распространена была по всему миру, в том числе, и у славян. Изначально это был просто крест – при некоторых атмосферных условиях на Солнце и рядом с ним можно увидеть крест. Потом в крест как символ Солнца начали вкладывать более узкие символы. Тёмный крест на светлом фоне – символ “нехорошего”, ночного Солнца. Светлый на тёмном – наоборот. Чтобы придать символу динамику, к окончаниям креста добавляли перекладины. Вот только за давностью веков потерялась конкретика, и теперь неизвестно, вращение в какую сторону делало свастику положительным символом. Впрочем, после известных событий середины ХХ века у свастики осталось одно-единственное толкование.

Меркурий Венера Земля ( Луна ) Солнце и Луна кажутся нам одинакового размера благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе. Марс (Фобос, Деймос) марсоход Юпитер (Ганимед, Каллисто , всего 80 спутников) Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис , всего 82 спутника) Уран (27 спутников) Нептун ( Тритон , всего 14 спутников)

Чем солнечный свет может быть опасен?

Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на клетки кожи, повреждая ДНК и увеличивая риск развития злокачественных новообразований, включая меланому, базально-клеточный и плоскоклеточный рак. Меланома особенно опасна из-за способности к метастазированию и быстрому росту. Регулярная самодиагностика кожи, особенно при появлении новых или изменении существующих родинок (изменение цвета, быстрый рост), крайне важна для своевременного обращения к дерматологу.

Как и когда следует защищаться от солнца?

Рекомендуется защита от прямых солнечных лучей с помощью одежды (непрозрачной для света), широкополой шляпы и солнцезащитных кремов. Важно ориентироваться на ультрафиолетовый индекс, указываемый в приложениях о погоде. До индекса 2 можно находиться на улице без опасений, но при индексе выше 2, особенно выше 6, необходимо использовать солнцезащитные средства.

Что такое SPF и как понять, какой именно SPF нужен?

SPF (Sun Protection Factor) указывает на фактор защиты от солнца. SPF 50 обеспечивает защиту на 97-98%, но стопроцентной защиты не существует. Для светлой кожи при повседневном использовании достаточно SPF 30, а при активном солнце (УФ-индекс > 6) или на пляже рекомендуется SPF 50.

Как на кожу действуют солярии и маникюрные лампы?

Солярии оказывают негативное воздействие на кожу, ускоряя фотостарение. Использование ламп для сушки гель-лака при маникюре также связано с ультрафиолетовым излучением, которое может провоцировать кожные заболевания. Рекомендуется защищать кожу рук во время маникюра перчатками или другими средствами. Длительное воздействие УФ-излучения при частом использовании гель-лака может привести к нарушению пигментации кожи кистей рук.

Как вырабатывается витамин D?

Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году.

Правда ли, что россияне могут недополучать витамин D?

Известно, что бОльшая часть территории России находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина.

Влияет ли образ жизни на выработку витамина D?

У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда – все это поглощает огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия.

Какие есть симптомы дефицита витамина D?

Недомогание и слабость, боли в мышцах, костях, суставах, частые простудные заболевания, вследствие ослабленного иммунитета, проблемы с кожей, проблемы с зубами. Кроме вышеперечисленных симптомов – нарушение сна, снижение настроения, медленное заживление ран.

* Пресс-служба РНИМУ