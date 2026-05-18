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Солнце звезда Солнечной системы
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Так как выбрасываемая энергия ничем не восполняется, Солнце непрерывно теряет массу. Расчеты показали, что ежегодно Солнце теряет около 179 трлн. тонн своей массы. Это сравнимо, например, с 3,5% общей массы атмосферы Земли. Из-за изменения массы сила притяжения планет уменьшается, в связи с чем их орбиты увеличиваются. К моменту превращения Солнца в красный гигант диаметр орбиты Земли увеличится на 150 тыс. км.
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Солнце составляет 99,8% массы Солнечной системы. Это 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 кг. Все остальные планеты, спутники, астероиды и другие материи, включая всех людей на Земле вмещаются в оставшиеся 0,2%.
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- Меркурий
- Венера
- Земля (Луна) Солнце и Луна кажутся нам одинакового размера благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше Солнца, но зато в 400 раз ближе.
- Марс (Фобос, Деймос) марсоход
- Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
- Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, всего 82 спутника)
- Уран (27 спутников)
- Нептун (Тритон, всего 14 спутников)
- Плутон (Харон, Стикс)
- Эрида
- Пояс Койпера
- Облако Оорта
- Перигелий
- Метеоритика
- Астрономия
- Космические технологии
- Пилотируемая космонавтика
- День космонавтики
Чем солнечный свет может быть опасен?
Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на клетки кожи, повреждая ДНК и увеличивая риск развития злокачественных новообразований, включая меланому, базально-клеточный и плоскоклеточный рак. Меланома особенно опасна из-за способности к метастазированию и быстрому росту. Регулярная самодиагностика кожи, особенно при появлении новых или изменении существующих родинок (изменение цвета, быстрый рост), крайне важна для своевременного обращения к дерматологу.
Как и когда следует защищаться от солнца?
Рекомендуется защита от прямых солнечных лучей с помощью одежды (непрозрачной для света), широкополой шляпы и солнцезащитных кремов. Важно ориентироваться на ультрафиолетовый индекс, указываемый в приложениях о погоде. До индекса 2 можно находиться на улице без опасений, но при индексе выше 2, особенно выше 6, необходимо использовать солнцезащитные средства.
Что такое SPF и как понять, какой именно SPF нужен?
SPF (Sun Protection Factor) указывает на фактор защиты от солнца. SPF 50 обеспечивает защиту на 97-98%, но стопроцентной защиты не существует. Для светлой кожи при повседневном использовании достаточно SPF 30, а при активном солнце (УФ-индекс > 6) или на пляже рекомендуется SPF 50.
Как на кожу действуют солярии и маникюрные лампы?
Солярии оказывают негативное воздействие на кожу, ускоряя фотостарение. Использование ламп для сушки гель-лака при маникюре также связано с ультрафиолетовым излучением, которое может провоцировать кожные заболевания. Рекомендуется защищать кожу рук во время маникюра перчатками или другими средствами. Длительное воздействие УФ-излучения при частом использовании гель-лака может привести к нарушению пигментации кожи кистей рук.
Как вырабатывается витамин D?
Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году.
Правда ли, что россияне могут недополучать витамин D?
Известно, что бОльшая часть территории России находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина.
Влияет ли образ жизни на выработку витамина D?
У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда – все это поглощает огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия.
Какие есть симптомы дефицита витамина D?
Недомогание и слабость, боли в мышцах, костях, суставах, частые простудные заболевания, вследствие ослабленного иммунитета, проблемы с кожей, проблемы с зубами. Кроме вышеперечисленных симптомов – нарушение сна, снижение настроения, медленное заживление ран.
* Пресс-служба РНИМУ
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Солнце и организации, системы, технологии, персоны:
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