«Россети» запустили услугу установки солнечных электростанций малой мощности «под ключ»

«Россети» запустили услугу установки солнечных электростанций малой мощности «под ключ».

Проект реализуется совместно с поставщиком решений для солнечной энергетики «Вольта энерджи». Он облегчит процесс выбора технологии при строительстве микрогенерации и упростит технологическое присоединение солнечных электростанций мощностью до 15 кВт, в целом поспособствует развитию рынка услуг по поставке и монтажу оборудования для солнечной генерации в России, считают в компании «Россети».

В рамках сотрудничества через компании группы можно будет приобрести солнечные модули, комплекты солнечных электростанций, источники бесперебойного питания, инверторы, аккумуляторные батареи и комплектующие от поставщика оборудования «Вольта энерджи». На выбор заказчикам будет предложено несколько комплектов солнечных электростанций и систем резервного питания.

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Услугой могут воспользоваться частные домохозяйства и юридические лица. Солнечная электростанция – это экологически чистый источник электроснабжения, который позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.