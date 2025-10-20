Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Патч KB5066835 для Windows 11 ломает в системе службу восстановления. Сама по себе она работает, но в ней не функционируют мышь и клавиатура, то есть пользоваться ею нельзя. Случись что, и придется либо переустанавливать ОС, либо искать резервную копию, если она вообще есть.

Сломать то, что должно чинить

В Windows 11 вышла из строя встроенная среда восстановления (Windows Recovery Environment WinRE). Как пишет портал TechPowerUp, без вмешательства Microsoft здесь не обошлось – она выпустила обновление для системы, уничтожающее этот очень полезный инструмент.

Если точнее, то сама по себе WinRE загружается и даже функционирует – пользователь будет видеть ее основное меню на экране. Вот только зайти ни в один из пунктов Microsoft ему не позволит – в среде восстановления не работают ни мышка, ни клавиатура, а другие средства взаимодействия с Windows в WinRE не работают. Вопрос относительно тачскрина пока открыт, но сенсорный монитор или ноутбук есть у подавляющего меньшинства пользователей, как планшет или игровая приставка на Windows 11.

В чем именно проблема

Неработоспособной среду восстановления в Windows 11 делает обновление KB5066835. Его Microsoft выпустила в октябре 2025 г., и, судя по отзывам пользователей, устанавливать его все же не стоит.

Microsoft Обновлять Windows - к беде. Не обновлять - тоже

Если с системой что-то случится, например, произойдет сбой реестра или какая-либо программа установится неправильно, вследствие чего корректность работы ОС будет нарушена, спасти Windows 11 стандартными средствами не получится. Придется или переустанавливать ее и тратить долгие часы на настройку и установку нужного ПО, или восстанавливать ее из резервной копии, сделанной при помощи стороннего ПО. Последний вариант самый простой, вот только не все делают такие бэкапы в принципе не говоря уже о резервном копировании системы целиком на регулярной основе.

Оставайтесь на линии

Как правило, Microsoft старается как можно дольше игнорировать проблему и не выпускать «патч к патчу», но это, по-видимому, не тот случай. Скорее всего, перспектива получить груду негативных отзывов от пользователей лишившихся возможности восстановления системы после, к примеру, установки кривого апдейта, корпорацию не радует.

Microsoft уже отреагировала и признала факт наличия проблемы. Она даже заявила, что ищет пути решения проблемы. Вот только сроки его нахождения Microsoft называет лишь абстрактные, утверждая, что выпустит нужный патч «в ближайшие дни».

Опять же, нет никакой гарантии, что это обновление не сломает что-либо еще важное в системе – для Microsoft в последние годы это стало стандартной практикой. Между тем, обновление KB5066835, если оно уже внедрилось в систему, можно удалить – как из стандартного меню в оснастке «Параметры», так и через командную строку.

Патч один, а проблем много

Обновление KB5066835 несет в себе целую гору неприятностей для пользователей, поломка WinRE – далеко не единственное, что оно ломает. Среди прочего оно выводит из строя localhost – инструмент, при помощи которого веб-разработчики тестируют свои творения в режиме офлайн.

Как в случае с WinRE, поломка доменного имени localhost стала предметом для бурного обсуждения. Эта тема весьма популярна как на официальном форуме Microsoft, так и на сторонних ресурсах, весьма востребованных сред программистов – это сообщества Reddit и Stack Overflow.

В адрес Microsoft летит гигантское количество негативных отзывов. Параллельно веб-разработчики совместными усилиями выявили несколько способов восстановления работы localhost. Самый простой – удаление патча KB5066835, но также в некоторых случаях помогает и внесение небольших, хотя и весьма спорных изменений в реестр Windows.