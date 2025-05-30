Разделы

Naspers Prosus Ventures Stack Overflow сайт вопросов и ответов для программистов

Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов

СОБЫТИЯ


30.05.2025 Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Настоящий, а не искусственный Крупнейший в мире веб-портал для программистов Stack Overflow решил внедрить систему вознаграждения специалистов и возможность создания перс
10.01.2025 Знаменитый сайт для программистов на грани закрытия после почти 20 лет процветания. Его стремительно убивают нейросети

ИИ крушит Stack Overflow Портал Stack Overflow, крупнейший в мире форум для разработчиков ПО со всей планеты, стремительно теряет популярность по мере того, как все больше программистов открывают

14.06.2023 Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали

Признание в любви Крупнейший в мире форум для программистов Stack Overflow опубликовал свой ежегодный рейтинг распространенности языков программирования. В 2023 г. ИТ-специалисты выбрали и самый востребованный, и самый любимый ими языки, и в обоих случа
28.12.2022 Программисты во всем мире массово переходят на Linux. За 5 лет доля пользователей выросла вдвое

Программисты переходят на Linux Популярность операционных систем семейства Linux среди профессиональных разработчиков ПО стремительно растет, следует из результатов свежего опроса, проведенного Stack Overflow, площадкой для обмена знаниями, нацеленной на программистов. Так, по данным платформы, на протяжении 2022 г. в своей работе операционные системы на базе ядра Linux в качестве осн
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования

Rust в почете у разработчиков Язык программирования Rust стал самым любым среди программистов со всего мира. К такому выводу пришли эксперты портала Stack Overflow, крупнейшего форума для программистов. Они провели ежегодный опрос, в котором приняло участие свыше 83 тыс. разработчиков из 181 страны мира. Он проходил с 25 мая по 15 июня 2021
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов

Stack Overflow сменил владельца Компания Prosus приобрела портал Stack Overflow, считающийся крупнейшим форумом для разработчиков. По информации Wall Street Journal (WSJ), сумма сделки составила $1,8 млрд. Prosus – это «дочка» южноафриканской медиагруппы Nas
20.05.2019 Взломан знаменитый сайт для программистов Stack Overflow

Кто-то влез внутрь Консультационная платформа для программистов Stack Overflow подверглась кибератаке. Stack Overflow - популярная система вопросов и ответов о программировании, существующая с 2008 г. К январю 2019 г. на ней были зарегистрированы бол

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420812, в очереди разбора - 726210.
Создано именных указателей - 190851.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

