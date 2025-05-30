Получите все материалы CNews по ключевому слову
Naspers Prosus Ventures Stack Overflow сайт вопросов и ответов для программистов
|30.05.2025
Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов
Настоящий, а не искусственный Крупнейший в мире веб-портал для программистов Stack Overflow решил внедрить систему вознаграждения специалистов и возможность создания перс
|10.01.2025
Знаменитый сайт для программистов на грани закрытия после почти 20 лет процветания. Его стремительно убивают нейросети
ИИ крушит Stack Overflow Портал Stack Overflow, крупнейший в мире форум для разработчиков ПО со всей планеты, стремительно теряет популярность по мере того, как все больше программистов открывают
|14.06.2023
Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали
Признание в любви Крупнейший в мире форум для программистов Stack Overflow опубликовал свой ежегодный рейтинг распространенности языков программирования. В 2023 г. ИТ-специалисты выбрали и самый востребованный, и самый любимый ими языки, и в обоих случа
|28.12.2022
Программисты во всем мире массово переходят на Linux. За 5 лет доля пользователей выросла вдвое
Программисты переходят на Linux Популярность операционных систем семейства Linux среди профессиональных разработчиков ПО стремительно растет, следует из результатов свежего опроса, проведенного Stack Overflow, площадкой для обмена знаниями, нацеленной на программистов. Так, по данным платформы, на протяжении 2022 г. в своей работе операционные системы на базе ядра Linux в качестве осн
|04.08.2021
ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования
Rust в почете у разработчиков Язык программирования Rust стал самым любым среди программистов со всего мира. К такому выводу пришли эксперты портала Stack Overflow, крупнейшего форума для программистов. Они провели ежегодный опрос, в котором приняло участие свыше 83 тыс. разработчиков из 181 страны мира. Он проходил с 25 мая по 15 июня 2021
|03.06.2021
Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов
Stack Overflow сменил владельца Компания Prosus приобрела портал Stack Overflow, считающийся крупнейшим форумом для разработчиков. По информации Wall Street Journal (WSJ), сумма сделки составила $1,8 млрд. Prosus – это «дочка» южноафриканской медиагруппы Nas
|20.05.2019
Взломан знаменитый сайт для программистов Stack Overflow
Кто-то влез внутрь Консультационная платформа для программистов Stack Overflow подверглась кибератаке. Stack Overflow - популярная система вопросов и ответов о программировании, существующая с 2008 г. К январю 2019 г. на ней были зарегистрированы бол
