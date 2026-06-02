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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коновалов Антон

СОБЫТИЯ


02.06.2026 В Сеченовском университете разработан прототип системы для интраоперационной оценки мозгового кровотока 1
27.06.2022 Три российские ОС Linux перешли на отечественную версию ядра 1
05.08.2021 Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Коновалов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Qualys 72 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 124 1
Red Hat 1364 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2326 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10516 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7402 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2406 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2798 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2434 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1074 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12814 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6986 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4907 1
Linux OS 11326 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 140 1
ALMI AlterOS 110 1
Linux - Debian GNU 560 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 624 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1542 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 997 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 992 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 694 1
Шевцов Дмитрий 8 1
Пьявченко Геннадий 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 232 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1333 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 59 1
The Register - The Register Hardware 1770 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАН - Российская академия наук 2083 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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