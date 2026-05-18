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Linus Benedict Torvalds Торвальдс Линус Бенедикт

СОБЫТИЯ


18.05.2026 «Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро

Нейромусор в отчетах Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux, сгенерир
13.04.2026 Выпущено ядро Linux 7.0. Код на Rust в нем перестал быть экспериментом

Rust в массы Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выходе новой стабильной версии ядра Linux 7.0. Исх
30.03.2026 Нейросети убивают Linux. Линус Торвальдс шокирован потоком патчей ядра, которые написал ИИ – их стало слишком много

ИИ-слоп в недрах Linux Основатель сообщества по разработке Linux и «отец» этой ОС Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался неприятно удивлен внезапно выросшим объемом патчей,
12.02.2026 «Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

В ведро, а не в ядро Создатель ОС Linux и глава одноименного сообщества Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выкатил новую порцию критики разработчиков ядра. Как пишет п
09.02.2026 Навсегда прекращена разработка ядра Linux 6, потому что у создателя Linux «закончились пальцы на руках и ногах»

Семерка вместо шестерки Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) официально заявил о прекращении разработки нынешней ветки яд
29.01.2026 Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя

альдсе все не закончится В сообществе разработчиков ядра Linux созрел план действий на случай, если Линус Торвальдс (Linux Torvalds) прекратит возглавлять его, пишет Tom’s Hardware. Торвальдс с
12.01.2026 Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть

Зачем программировать, когда можно не программировать Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Pytho
19.11.2025 «Отец» Linux признался в любви к ленивым программистам, не умеющим писать код. Вайб-кодеры получили благословение

У Торвальдса новая обувь Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что «довольно позитивно» (fairly positive) относи
11.08.2025 «Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

Ваш код – помойка Основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав нап
30.06.2025 «Отец» Linux вышвырнул из ядра перспективную файловую систему. Ее разработчика он открыто ненавидит

лишилось еще одного разработчика – его исключили из комьюнити по решению самого Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), создателя Linux. На этот раз под его горячую руку попал разработчик файловой
23.06.2025 Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые в истории после десятков лет жесточайшего соперничества

рическая встреча Основатель Microsoft и создатель OC Windows Билл Гейтс (Bill Gates) и «отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) впервые встретились лично после стольких десятилетий конкуре
02.06.2025 «Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов.
05.05.2025 Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет

ение отказаться от поддержки i486 будет положительно воспринято другими разработчиками. Ранее лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), возглавляющий разработку ядра Linux, высказался в пользу то
28.04.2025 Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Классический Торвальдс Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) нашел новую технологию, которую может по-всякому обзывать, и
31.03.2025 Линус Торвальдс назвал код ядра Linux мусором и пожелал ему смерти

Код должен умереть «Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал технологию hdrtest в составе ядра Linux. Он на
25.03.2025 Линус Торвальдс забыл опубликовать новое ядро Linux. Оно вышло с опозданием на сутки

воскресенье 23 марта 2025 г., как планировалось, а на день позже, и в этом виноват непосредственно Линус Торвальдс (Linus Torvalds) – создатель Linux. Единственной причиной произошедшего стала
26.02.2025 Главный фанат кода на языке С и ярый ненавистник Rust сложил полномочия мейнтейнера Linux из-за обиды на Торвальдса

всей видимости, теперь будет единолично поддерживать раздел с DMA mapping helpers. Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), судя по всему, поддержал уход Хеллвига из числа мейнтейнеро
19.02.2025 Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу

Разворот на 180 Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно и без предупреждения полностью поменял свое мнение

14.02.2025 Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS

inux, назвав его токсичным. Этому предшествовала перепалка в интернете с самим Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), непосредственным создателем Linux. Как сообщал CNews, в начале февраля 2025

10.02.2025 «Проблема в тебе». Линус Торвальдс прошелся катком по желающим перевести Linux на Rust

На себя посмотри Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) подключился к спору между фанатами Rust и С, пишет The Regis
13.01.2025 Унижающий разработчиков создатель Linux исправляется. Он сделает программисту уникальный подарок, который смастерит лично. Это первый подобный случай

Программист с паяльником Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что подарит одному из разработчиков ядра Linux насто
06.12.2024 Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код»

Уровни на свалку Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в свойственной ему эксцентричной манере высказался по поводу
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок

стема Ядро Linux лишилось поддержки файловой системы ReiserFS. Решение о ее отключении принял лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux, осенью 2024 г. назвавший российских мейнте
28.10.2024 Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество

nux были исключены 11 российских мейнтейнеров притом поначалу без объяснений. Затем создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) назвал их «кучкой русских троллей» и заявил, что решение об

24.10.2024 «Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux

Русский? Вали отсюда и не возвращайся Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто заявил, что полностью поддерживает отстранение росси
23.10.2024 Создатель Linux: «Я сыт по горло глючным оборудованием!» Линус Торвальдс обвинил «дырявые» чипы Intel в «кривости» операционных систем

Я не виноват. Это все они Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно обрушился с критикой на производителей аппаратного

08.10.2024 Создатель Linux Линус Торвальдс приказал разработчикам следить за словами. Его взбесили шибко грамотные программисты

Язык стремится к упрощению Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) обрушился с очередной критикой на разработчиков ядра. На это
16.07.2024 Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов

ует пройти тот же тернистый путь развития, что х86 и даже ARM в свое время, считает создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Как пишет портал TechSpot, связано это с тем, как взаимодей
15.01.2024 Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс

Разработка Linux 6.8 пошла не по графику Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) отложил открытие так называемого окна слияний для ядра Linux
12.12.2022 Рассерженный Линус Торвальдс ввел строгие правила против ленивых разработчиков. Теперь их код могут не взять в ядро Linux

Радикальные методы борьбы с ленью Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linux Torvalds) во время презентации ядра Linux 6.1 ввел новые жесткие прави
24.10.2022 «Отец» Linux задумал исключить из его ядра поддержку легендарных процессоров Intel

Торвальдс ополчился на чипы Intel Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выступил с инициативой по удалению из кода ядра его ОС подде
18.10.2022 Линус Торвальдс, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор

Разработчики разгневали Торвальдса Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто выразил свое крайнее неудовольствие тем, как в после
10.10.2022 Разработка Linux во всем мире замедлилась из-за поломки ОЗУ на ПК Линуса Торвальдса

вания оперативной памяти в программе memtest86+, который длился целую ночь. Кто тормозит Торвальдса Линус Торвальдс несколько раз посетовал, что нужных ему модулей памяти нет в наличии. По его

02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE

жки процессоров Intel Itanium. По инициативе главы команды разработчиков проекта Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) архитектура IA-64, на которой базируются чипы Itanium, в коде ядра версии 5.1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора

«Российский след» в ядре Linux Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выпуске ядра Linux, получившего, по его словам, са
06.07.2020 Линус Торвальдс отошел от дел: «Я больше не программирую»

Больше не программист Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что больше не занимается программированием. Вмест
25.05.2020 Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет

Главный линуксоид выбрал AMD Глава разработки ядра операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил о полной смене конфигурации своего рабочего ПК. Новую
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5

Обновление ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил стабильный релиз ядра Linux версии 5.5. Несмотря

04.10.2019 Линус Торвальдс покусился на святое: Админам запретят менять код ядра Linux

Новая функция безопасности «Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) одобрил внедрение новой функции безопасности в ядро Linux, к
08.04.2019 «Отец» Linux объявил Twitter, Facebook и Instagram «болезнью»

Соцсети — это болезнь Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) считает Twitter, Facebook и Instagram «болезнью», о чем он с

Публикаций - 236, упоминаний - 750

Linus Benedict Torvalds и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 68
Microsoft Corporation 25775 67
Red Hat 1378 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Google LLC 12688 34
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 30
Apple Inc 13154 21
Oracle Corporation 7074 21
Nvidia Corp 4002 13
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 12
HP Inc. 5883 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
HP - Hewlett-Packard 3662 9
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 9
Samsung Electronics 11064 9
Novafora - Transmeta 196 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Broadcom - VMware 2610 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
Ростелеком 10948 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Dell EMC 5180 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Sony 6739 5
AT&T Inc 1725 4
Adobe Systems 1597 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Fujitsu 2105 4
Nginx - Энджайникс 209 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Мортон 26 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Walt Disney Company 647 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
LEGO 260 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
КонсультантПлюс 161 1
Merrill Lynch 454 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Warner 540 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
LG Chem 27 1
AutoZone 7 1
РЖД ДЦВ - Дорожный центр внедрения 2 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 6 1
Sylvan Abbey 1 1
Национальный цифровой агрегатор - НЦА - Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media 7 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 1
Фирма Мелодия 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
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U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
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