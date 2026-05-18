«Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро Нейромусор в отчетах Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux, сгенерир

Выпущено ядро Linux 7.0. Код на Rust в нем перестал быть экспериментом Rust в массы Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выходе новой стабильной версии ядра Linux 7.0. Исх

Нейросети убивают Linux. Линус Торвальдс шокирован потоком патчей ядра, которые написал ИИ – их стало слишком много ИИ-слоп в недрах Linux Основатель сообщества по разработке Linux и «отец» этой ОС Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался неприятно удивлен внезапно выросшим объемом патчей,

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0 В ведро, а не в ядро Создатель ОС Linux и глава одноименного сообщества Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выкатил новую порцию критики разработчиков ядра. Как пишет п

Навсегда прекращена разработка ядра Linux 6, потому что у создателя Linux «закончились пальцы на руках и ногах» Семерка вместо шестерки Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) официально заявил о прекращении разработки нынешней ветки яд

Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя альдсе все не закончится В сообществе разработчиков ядра Linux созрел план действий на случай, если Линус Торвальдс (Linux Torvalds) прекратит возглавлять его, пишет Tom’s Hardware. Торвальдс с

Python – это змея? «Отец» Linux сознался в неумении программировать на самом популярном языке в мире и призвал на помощь нейросеть Зачем программировать, когда можно не программировать Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался полным профаном во всем, что связано с языком Pytho

«Отец» Linux признался в любви к ленивым программистам, не умеющим писать код. Вайб-кодеры получили благословение У Торвальдса новая обувь Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что «довольно позитивно» (fairly positive) относи

«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры Ваш код – помойка Основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав нап

«Отец» Linux вышвырнул из ядра перспективную файловую систему. Ее разработчика он открыто ненавидит лишилось еще одного разработчика – его исключили из комьюнити по решению самого Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), создателя Linux. На этот раз под его горячую руку попал разработчик файловой

Билл Гейтс и Линус Торвальдс встретились впервые в истории после десятков лет жесточайшего соперничества рическая встреча Основатель Microsoft и создатель OC Windows Билл Гейтс (Bill Gates) и «отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) впервые встретились лично после стольких десятилетий конкуре

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка сисадмин kernel.org Кис Кук (Kees Cook) заблокирован по приказу создателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds). Гнев Торвальдса обрушился на Кука по причине путаницы с авторством коммитов.

Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет ение отказаться от поддержки i486 будет положительно воспринято другими разработчиками. Ранее лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), возглавляющий разработку ядра Linux, высказался в пользу то

Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть Классический Торвальдс Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) нашел новую технологию, которую может по-всякому обзывать, и

Линус Торвальдс назвал код ядра Linux мусором и пожелал ему смерти Код должен умереть «Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал технологию hdrtest в составе ядра Linux. Он на

Линус Торвальдс забыл опубликовать новое ядро Linux. Оно вышло с опозданием на сутки воскресенье 23 марта 2025 г., как планировалось, а на день позже, и в этом виноват непосредственно Линус Торвальдс (Linus Torvalds) – создатель Linux. Единственной причиной произошедшего стала

Главный фанат кода на языке С и ярый ненавистник Rust сложил полномочия мейнтейнера Linux из-за обиды на Торвальдса всей видимости, теперь будет единолично поддерживать раздел с DMA mapping helpers. Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), судя по всему, поддержал уход Хеллвига из числа мейнтейнеро

Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу Разворот на 180 Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно и без предупреждения полностью поменял свое мнение

Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS inux, назвав его токсичным. Этому предшествовала перепалка в интернете с самим Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), непосредственным создателем Linux. Как сообщал CNews, в начале февраля 2025

«Проблема в тебе». Линус Торвальдс прошелся катком по желающим перевести Linux на Rust На себя посмотри Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) подключился к спору между фанатами Rust и С, пишет The Regis

Унижающий разработчиков создатель Linux исправляется. Он сделает программисту уникальный подарок, который смастерит лично. Это первый подобный случай Программист с паяльником Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что подарит одному из разработчиков ядра Linux насто

Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код» Уровни на свалку Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в свойственной ему эксцентричной манере высказался по поводу

С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок стема Ядро Linux лишилось поддержки файловой системы ReiserFS. Решение о ее отключении принял лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux, осенью 2024 г. назвавший российских мейнте

Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество nux были исключены 11 российских мейнтейнеров притом поначалу без объяснений. Затем создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) назвал их «кучкой русских троллей» и заявил, что решение об

«Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux Русский? Вали отсюда и не возвращайся Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто заявил, что полностью поддерживает отстранение росси

Создатель Linux: «Я сыт по горло глючным оборудованием!» Линус Торвальдс обвинил «дырявые» чипы Intel в «кривости» операционных систем Я не виноват. Это все они Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно обрушился с критикой на производителей аппаратного

Создатель Linux Линус Торвальдс приказал разработчикам следить за словами. Его взбесили шибко грамотные программисты Язык стремится к упрощению Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) обрушился с очередной критикой на разработчиков ядра. На это

Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов ует пройти тот же тернистый путь развития, что х86 и даже ARM в свое время, считает создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Как пишет портал TechSpot, связано это с тем, как взаимодей

Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс Разработка Linux 6.8 пошла не по графику Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) отложил открытие так называемого окна слияний для ядра Linux

Рассерженный Линус Торвальдс ввел строгие правила против ленивых разработчиков. Теперь их код могут не взять в ядро Linux Радикальные методы борьбы с ленью Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linux Torvalds) во время презентации ядра Linux 6.1 ввел новые жесткие прави

«Отец» Linux задумал исключить из его ядра поддержку легендарных процессоров Intel Торвальдс ополчился на чипы Intel Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выступил с инициативой по удалению из кода ядра его ОС подде

Линус Торвальдс, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор Разработчики разгневали Торвальдса Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто выразил свое крайнее неудовольствие тем, как в после

Разработка Linux во всем мире замедлилась из-за поломки ОЗУ на ПК Линуса Торвальдса вания оперативной памяти в программе memtest86+, который длился целую ночь. Кто тормозит Торвальдса Линус Торвальдс несколько раз посетовал, что нужных ему модулей памяти нет в наличии. По его

Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE жки процессоров Intel Itanium. По инициативе главы команды разработчиков проекта Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) архитектура IA-64, на которой базируются чипы Itanium, в коде ядра версии 5.1

Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора «Российский след» в ядре Linux Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выпуске ядра Linux, получившего, по его словам, са

Линус Торвальдс отошел от дел: «Я больше не программирую» Больше не программист Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что больше не занимается программированием. Вмест

Линус Торвальдс изменил процессорам Intel впервые за 15 лет Главный линуксоид выбрал AMD Глава разработки ядра операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил о полной смене конфигурации своего рабочего ПК. Новую

Выпущено ядро Linux 5.5 Обновление ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил стабильный релиз ядра Linux версии 5.5. Несмотря

Линус Торвальдс покусился на святое: Админам запретят менять код ядра Linux Новая функция безопасности «Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) одобрил внедрение новой функции безопасности в ядро Linux, к