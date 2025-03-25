Линус Торвальдс забыл опубликовать новое ядро Linux. Оно вышло с опозданием на сутки

Создатель Linux забыл выпустить ядро 6.14, в результате чего оно вышло с опозданием на сутки. В своей забывчивости он признался сам, подчеркнув, что подобное – образец подлинной некомпетентности.

Забывчивый Торвальдс

Состоялся релиз ядра Linux 6.14 с довольно внушительным списком изменений по сравнению с предыдущей стабильной сборкой. Однако оно вышло не в воскресенье 23 марта 2025 г., как планировалось, а на день позже, и в этом виноват непосредственно Линус Торвальдс (Linus Torvalds) – создатель Linux.

Единственной причиной произошедшего стала самая обычная забывчивость. Торвальдс банально забыл, что нужно выпустить сборку, и вспомнил об этом лишь на следующий день, нарушив давнюю традицию воскресных релизов и, вероятно, заставив сообщество разработчиков Linux понервничать.

О плохо сработавшей памяти Торвальдс заявил лично, так что это можно считать официальной причиной незапланированного переноса релиза Linux 6.14. По крайней мере, пока Торвальдс не решит «изменить показания», как он часто делает в последнее время. CNews писал, что он то защищает адептов языка программирования С в споре с фанатами Rust, то, наоборот, встает на сторону последних, и все это в течение всего лишь нескольких дней.

Некомпетентный Торвальдс

Однако к моменту выхода материала не было ни намека на то, что Торвальдс собрался в обозримом будущем открещиваться от своих слов про собственную забывчивость. Напротив, он даже прокомментировал случившееся, назвав опоздание с релизом Linux 6.14 на целые сутки «чистой некомпетентностью» (pure incompetence).

wikipedia.org Торвальдс свою вину в случившемся признает

«Я бы хотел дать какое-нибудь хорошее оправдание, почему я не выпустил релиз 6.14 вчера в рамках моего обычного графика релизов в воскресенье днем», – написал Торвальдс в понедельник 24 марта 2025 г. – Я хотел бы сказать, что в последнюю минуту произошло что-то важное и задержало ход событий, но нет Это просто чистая некомпетентность».

По словам Торвальдса, в воскресенье 23 марта 2025 г. он занимался своими обычными делами, и в этот день не случилось ничего экстраординарного, что могло бы заставить его забыть о необходимости нажать кнопку «опубликовать». Что стало причиной сбоя в работе его памяти, «отец» Linux не сообщил.

Без предупреждения

В последние годы Торвальдс неоднократно нарушал традицию воскресного выпуска нового ядра Linux, однако это первый случай, когда он сделал это без предупреждения. Раньше, если он не мог опубликовать новый релиз вовремя, он заранее, хотя бы за сутки, предупреждал об этом.

Например, Торвальдс переносил выпуск той или иной сборки на несколько дней по причине нахождения в командировке или отпуске, но при этом он всегда уведомлял об этом сообщество разработчиков. Однако на этот раз все было не так. 16 марта 2025 г. он опубликовал сообщение, в котором говорил о планах по выпуску Linux 6.14 в воскресенье 24 марта 2025 г. В этом посте не было никаких указаний на перенос даты публикации, да и в последующие дни он ничего такого не писал.

Последствий не будет?

Пока неизвестно, как просроченный на сутки релиз ядра 6.14 повлияет на графики выхода дистрибутивов Linux на его основе. Не за горами релиз Ubuntu 25.04 и Fedora 42, запланированных на весну 2025 г., которые будут базироваться на этой версии ядра.

Среди многочисленных изменений в Linux 6.14 стоит выделить завершение работы над драйвером NTSYNC, который нужендля улучшения производительности игр, напускаемых через Wine и Steam Play. Помимо этого, был внедрены драйвер AMDXDNA для нейропроцессора AMD Ryzen AI и поддержка флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Разработчики продолжили внедрять код Rust в ядро Linux, руководствуясь, вероятно, тем, что Торвальдс пока что поддерживает такие начинания. Они внесли в него инструменты, упрощающие процесс написания драйверов на Rust. Также были исправлены мелкие недочеты и удален патч, внедренный в ядро два года назад с целью повышения его производительности, но на деле замедлявший его.