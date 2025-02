Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу

Линус Торвальдс заявил, что будет принимать Rust-код в состав ядра Linux в обход мейнтейнеров, даже если те выступают против кода на этом языке. Но сказал он пока лишь в личной переписке с одним из главных противников Rust. Несколько дней назад Торвальдс публично высказывал прямо противоположное мнение

Разворот на 180

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) внезапно и без предупреждения полностью поменял свое мнение относительно присутствия кода на языке Rust в составе ядра Linux. Отныне он собирается принимать этот код в ядро даже в обход мейнтейнеров, хотя меньше недели назад он открыто хамил адептам Rust и заявлял, что ядро отлично работает на коде С.

Кардинальную смену позиции Торвальдса по этому вопросу озвучил не он сам, а один из главных противников присутствия кода Rust в ядре Linux – специалист по поддержке ядра Кристоф Хеллвиг (Christoph Hellwig). В начале февраля 2025 г. CNews писал, что Хеллвиг сравнил Rust с раковой опухолью, которая, если ее не вырезать, рано или поздно отравит весь организм, в данном случае, ядро ОС.

Бесшумный камингаут

К моменту выхода материала Торвальдс не делал никаких официальных заявлений о своей внезапно вспыхнувшей любви к Rust. По словам Хеллвига, Торвальдс и он обсуждали это в личной переписке.

wikipedia.org Торвальдс запросто может в очередной раз поменять мнение на противоположное

«Линус в частном порядке сказал, что он обязательно будет внедрять код Rust, несмотря на возражения мейнтейнеров» (Linus in private said that he absolutely is going to merge Rust code over a maintainers objection), – отметил Хеллвиг, подчеркнув, что Торвальдс сделал это заявление именно в личной переписке (He did so in private in case you are looking for a reference).

«Так что на данный момент, как разработчик или сопровождающий Linux вы должны иметь дело с Rust, хотите вы этого или нет», – подытожил один из главных борцов с кодом Rust в ядре Linux (So as of now, as a Linux developer or maintainer you must deal with Rust if you want to or not).

Бессильная злоба

Явно недовольный сменой мнения Торвальдса относительно Rust, Хеллвиг в очередной раз назвал код на этом языке раковой опухолью, которая если не уничтожит ядро Linux, то как минимум расползется по нему и фрагментирует его.

«Работа с такой кодовой базой стала моим худшим кошмаром, потому что идет постоянная череда переписывания частей с языка А на язык B по причине X, а затем обратно по причине Z. И это без обычного "творческого" процесса Linux, связанного со спорами между мейнтейнерами», – высказался Хеллвиг (Having worked on codebase like that they are my worst nightmare, because there is a constant churn of rewriting parts from language A to language B because of reason X and then back because of reason Z. And that is without the usual "creative" Linux process of infighting maintainers).

Ничего не понимаю

Хеллвиг признался, что пока не понимает, в чем в принципе заключается смысл идеи привнесения кода на Rust в ядро Linux, которое десятилетиями писалось на С. Между тем, сторонники Rust, которых Торвальдс раньше публично оскорблял, и которые из-за этого ушли из Linux-сообщества, много раз разъясняли свою точку зрения.

Все они напирают на то, что С – небезопасный язык в плане работы с памятью, вследствие чего ядро Linux напоминает решето из-за большого количества уязвимостей. Rust лишен этих проблем. К тому же это более современный язык программирования – он вышел в 2012 г., а С – на 40 лет раньше, в 1972 г. Ему 53 года, и многие пишущие на нем программисты появились на свет на десятилетия позже, чем он сам.

Как пишет портал OpenNet, поддержка более современного языка в лице Rust может привлечь в сообщество разработчиков Linux новых участников. Также ряд особенностей Rust упростит создание новых драйверов и модулей.

Промежуточные итоги

Споры между сторонниками Rust и фанатами С, которые, как сообщал CNews, ни в какую не хотят отказываться от этого языка, привели к масштабным проблемам в сообществе. Специалисты, ратовавшие за переписывание ядра Linux на Rust, покинули его и в их числе – основатель проекта Rust for Linux Ведсон Алмейда Фильо (Wedson Almeida Filho).

Основатель дистрибутива Asahi Linux Гектор Мартин (Hector Martin), единственного в своем роде, способного работать на новых процессорах Apple M, тоже ушел из сообщества. Он тоже выступает за Rust, но Торвальдс в публичном поле заявил ему, если он хочет перевести Linux с С на Rust, то проблема не в Linux и не в С, а в нем самом.

В итоге к моменту выхода материала официальная позиция Торвальдса относительно Rust так и не прозвучала. Сначала он оскорбляет ключевых участников сообщества, после чего те уходят, затем в приватной переписке меняет свое мнение.