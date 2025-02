Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS

Создатель Linux Линус Торвальдс своими высказываниями и поведением вынудил основателя проекта Asahi Linux Гектора Мартина покинуть сообщество. Торвальдс на глазах у миллиардов людей нахамил ему. В числе причин своего ухода Мартин назвал токсичность нынешнего сообщества Linux и выгорание. Его Asahi Linux – уникальный дистрибутив, способный работать на процессорах Apple M.

Минус один крупный разработчик

Основатель дистрибутива Asahi Linux Гектор Мартин (Hector Martin) объявил о своем уходе из сообщества Linux, назвав его токсичным. Этому предшествовала перепалка в интернете с самим Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), непосредственным создателем Linux.

Как сообщал CNews, в начале февраля 2025 г. Торвальдс откровенно нахамил Мартину и сделал это не в личной переписке, а в сообщении, которое может прочитать любой из миллиардов пользователей интернета. Конфликт произошел после того, как Мартин вежливо попросил Торвальдса высказать свое мнение относительно необходимости перевода ядра Linux с языка С на Rust.

Это давний спор – С имеет множество уязвимостей, в отличие от гораздо более защищенного и современного Rust, но значительное количество разработчиков Linux не хотят отказываться от него и в целом что-то менять. В их число, как оказалось, входит и сам Торвальдс, но вместо того, чтобы корректно объяснить свою позицию, Торвальдс перешел на личности. «Как насчет того, чтобы принять тот факт, что, возможно, проблема в вас. Вы думаете, что знаете лучше. Но текущий процесс работает», – ответил Торвальдс Мартину (How about you accept the fact that maybe the problem is you. You think you know better. But the current process works). В данном случае Торвальдс имел в виду то, что и на «дырявом» языке С ядро Linux вполне функционирует.

Яд стекает с экрана

Мартин написал прощальное письмо, в котором рассказал не только о своем уходе из собственного проекта Asahi Linux, но и о причинах такого решения. Объяснение растянулось почти на 30 абзацев и более чем на 12 тыс. символов без учета пробелов.

LinkedIn Гектор Мартин

Выжимка из письма Гектора – он ушел на почве выгорания, снижения поддержки со стороны пользователей и их излишне потребительское отношение и токсичной атмосферы в сообществе разработчиков ядра Linux. Также он упомянул сокращение размеров пожертвований на разработку.

При этом Гектор не стал открыто говорить, что ушел после ссоры с Торвальдсом. Последний упоминается в письме Гектора лишь дважды, и никаких масштабных переходов на личности в этих упоминаниях нет.

«Я считаю, что действия Линуса (Торвальдса – прим. CNews) по интеграции Rust в Linux являются серьезным провалом руководства. Такой большой проект нуждается в значительной поддержке со стороны основных заинтересованных сторон, чтобы выжить, в то время как его подход, похоже, заключался в том, чтобы просто подождать и посмотреть. Между тем, несколько сопровождающих подсистем ниже его сделали все возможное, чтобы заблокировать или помешать проекту, выпустить неприемлемые словесные оскорбления и в целом нанести ущерб моральному духу, без каких-либо последствий. Один из основных сопровождающих Rust for Linux уже ушел в отставку несколько месяцев назад», – написал Гектор Мартин.

Прощальное письмо Мартина

Речь здесь об идеологе и основателя проекта Rust for Linux и по совместительству софтверном инженере Microsoft с огромным стажем Ведсоне Алмейде Фильо (Wedson Almeida Filho). Как сообщал CNews, он ушел из своего проекта в сентябре 2024 г., заявив, что устал от «бесполезной нетехнической ерунды» и дискуссий не по теме, преобладающих в сообществе.

Уйти, а потом снова уйти

Уход Мартина из Asahi Linux стал вторым его демаршем за последний месяц. Ранее он освободил пост мейнтейнера платформы ARM/Apple в ядре Linux, и причиной тому, как пишет портал OpenNet, тоже является Торвальдс, вернее, его манера высказывать свое мнение в хамской и часто грубой форме. Торвальдс упрекнул Мартина в излишней самоуверенности.

Есть те, кого заменять не стоит

Гектор Мартин очень важен для сообщества Linux в целом. Его дистрибутив Asahi Linux уникален – пока только лишь он умеет работать на процессорах Apple серии М, то есть его можно установить и запустить на современных компьютерах Mac и ноутбуках MacBook. Проект был основан в 2020 г., как только Apple отказалась от процессоров Intel и выпустила первые MacBook на чипах М1.

youtube Из-за Торвальдса Linux-сообщество за последние полгода лишилось более десятка талантливых специалистов

Появление первой стабильной сборки Asahi Linux состоялось в 2022 г. В настоящее время дистрибутив работает с процессорами М1 и М2, тогда как в распоряжении Apple есть также М3 и М4 в различных модификациях.

Разработчики объяснили причину выбора такого названия для своего проекта. На сайте дистрибутива Asahi Linux указано, что Asahi в переводе с японского означает «восходящее солнце», а также это название сорта яблок – «Асахи ринго» (Asahi ringo). Этот сорт также известен под названием «Макинтош», от которого произошло название компьютеров Apple Mac. Да и название самой компании Apple переводится как «Яблоко».

Редакция CNews обнаружила также, что в список разработчиков Asahi Linux входит Асахи Лина (Asahi Lina), отвечающая за разработку GPU-драйвера. Ее имя созвучно с названием дистрибутива. Совпадение это или нет, разработчики Asahi Linux к моменту выхода материала не объясняли.