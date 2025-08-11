Разделы

Martin Hector Мартин Гектор


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры 1
19.02.2025 Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу 1
14.02.2025 Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS 2
10.02.2025 «Проблема в тебе». Линус Торвальдс прошелся катком по желающим перевести Linux на Rust 1
06.02.2025 Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Martin Hector и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24994 2
Apple Inc 12353 2
Intel Corporation 12384 1
Google LLC 12045 1
Red Hat 1332 1
Asahi Glass 47 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2645 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 63 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2088 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4337 2
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 115 1
Matter - Project CHIP 41 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 309 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14742 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 55 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10997 1
Linux OS 10542 5
C/C++ - Язык программирования 809 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4867 3
Google YouTube - Видеохостинг 2841 2
Pixabay 164 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3009 1
Microsoft Windows 16060 1
Microsoft Azure 1437 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 991 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 210 4
Martin Hector - Мартин Эктор 6 4
Krummrich Danilo - Круммриха Данило 1 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Япония 13408 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 807 2
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 18 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5124 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 1
The Register - The Register Hardware 1633 2
Tom’s Hardware 470 1
Wikipedia - Википедия 544 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 2
