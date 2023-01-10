Microsoft - LinkedIn

Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn ожений App Store фирменную утилиту российской деловой социальной сети TenChat. Об этом CNews сообщили разработчики сервиса. TenChat – это полноценный отечественный аналог американской социальной сети LinkedIn, более, чем с 2 млн пользователей, как говорят разработчики. С июня 2016 г. LinkedIn подконтрольна корпорации Microsoft, в 2022 г. развернувшей против россиян полномасштабные са

LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний ворят, директор ненастоящий Неизвестные злоумышленники создали множество поддельных профилей высокопоставленных специалистов по информационной безопасности, работающих в крупнейших корпорациях в сети LinkedIn. Как отметил известный эксперт по безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), количество фейковых профилей довольно велико, и почему-то в выдаче поисковых систем поддельные профили оказыв

В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn Не секрет, что друзья не растут в огороде В даркнет в апреле 2021 г. попали персональные данные более полумиллиарда пользователей социальной сети для профессионалов LinkedIn. Администрация самой сети утверждает, что утечки как таковой не было: данные собраны из открытых источников. Сведения из LinkedIn были опубликованы на прошлой неделе на одном из

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis еских приложений Cube.js, привлекла $6,2 млн в рамках инвестиционного раунда. Возглавил раунд американский венчурный фонд Bain Capital Ventures, известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приняли участие Slack Fund, Betaworks, Eniac Ventures, Innov

Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn ет работников поставщиков военного и аэрокосмического оборудования в Европе и на Ближнем Востоке. В качестве основного инструмента атак на данный момент используется служба личных сообщений в сервисе LinkedIn: злоумышленники целенаправленно шлют фальшивые предложения работы от лица таких крупных корпораций как CollinsAerospace и GeneralDynamics. По мнению экспертов ESET, эти атаки являются

Eset: киберпреступники использовали LinkedIn для атаки на аэрокосмические и военные учреждения едоноса Inception.dll. Целью стали предприятия аэрокосмического сектора и военные учреждения в Европе и на Ближнем Востоке. Атака начиналась с фейкового сообщения в популярной деловой социальной сети LinkedIn. Сообщение выглядит как предложение рассмотреть вакансию и не вызывает подозрений. Злоумышленник прикрепляет к письму PDF-файл либо ссылку для скачивания через OneDrive. В нем якобы со

Данные 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter и LinkedIn утекли в открытый доступ ,2 млрд пользователей социальных сетей со всего мира. Суммарный объем информации, по большей части текстовой, превысил 4 ТБ. Утечка затронула пользователей трех социальных сетей – Facebook, Twitter и LinkedIn (заблокирована на территории России). Также пострадали пользователи проекта GitHub, с 2018 г. принадлежащего корпорации Microsoft – он позволяет разработчикам размещать на своих сервер

Голландский кадровик случайно поломал Linkedin и открыл вакансии главы сервиса и CEO Google Голландский HR-специалист Михел Рейндерс (Michel Rijnders) обнаружил баг в деловой социальной сети Linkedin. Ошибка позволяла подписчикам сервиса без соответствующих полномочий размещать вакан

В открытом доступе лежали приватные данные десятков миллионов пользователей LinkedIn вших полное имя, личный или профессиональный адрес электронной почты, место проживания, телефонный номер, сведения о ранее занимаемых должностях, а также ссылки на аккаунты в профессиональной соцсети Linkedin. Все это, по мнению Дьяченко, означает, что данные были собраны из профилей Linkedin. Никакой платежной информации в этой базе не содержалось. К настоящему моменту обнаруженные

Oracle обеспечила новые возможности таргетинга Matched Audiences в LinkedIn Oracle объявила об интеграции решений Oracle Marketing Cloud и LinkedIn Campaign Manager, которая открывает новые возможности таргетирования с инструментом Matched Audiences, недавно представленным LinkedIn. Это поможет маркетологам в совершенствова

Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn Взлет вице-президента Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт (Kevin Scott), ранее занимавший пост старшего вице-президента по инфраструктуре в LinkedIn. Напомним, Microsoft закрыла сделку по приобретению социальной сети по поиску работы за $26,2 млрд в декабре 2016 г. Как поясняется в пресс-релизе корпорации, введенная в штат Microsof

Microsoft покупает LinkedIn за рекордные $26,2 млрд Крупнейшая сделка Microsoft объявила о подписании обязывающего соглашения о покупке социальной сети LinkedIn. Стороны договорились, что Microsoft заплатит по $196 за каждую акцию приобретаемой компании. Сумма сделки составит $26,2 млрд, вся она будет выплачена денежными средствами. Закрыть сд

Oracle Social Relationship Management теперь поддерживает социальную сеть LinkedIn Полная облачная платформа для управления социальными взаимодействиями Oracle Social Relationship Management (SRM) теперь поддерживает социальную сеть LinkedIn, предоставляя клиентам средства для публикаций, взаимодействий, автоматизации и анализа LinkedIn на платформе Oracle SRM. Об этом CNews сообщили в корпорации Oracle. В то же вре

Facebook, Google, Twitter и LinkedIn представили собственную СУБД Facebook, Google, Twitter и LinkedIn представили совместный открытый проект WebScaleSQL, цель которого заключается в расширении возможностей MySQL для учета потребности компаний с крупными аудиториями. «WebScaleSQL - это

LinkedIn будет использовать технологию Big Data для поиска вакансий становления деловых контактов, купила за $120 млн компанию Bright, занимающуюся поиском вакансий и резюме с использованием технологии Big Data. Поглощение будет полностью завершено в марте. Платформа LinkedIn предоставляет доступ к резюме своих пользователей и позволяет искать сотрудников для работы по всему миру. Теперь она получит более совершенные технологии анализа. Сервис Bright был за

Соцсеть LinkedIn выдала всем своим сотрудникам по iPad mini Деловая социальная сеть LinkedIn выдала каждому из 3,5 тыс. своих сотрудников по планшету Apple iPad mini, сообщает Business Insider. Сотрудники LinkedIn получили модель планшета с 32 ГБ памяти, стоимость котор

Годовая выручка LinkedIn выросла на 86% до $972,3 млн Годовая выручка деловой социальной сети LinkedIn в 2012 г. выросла на 86% до $972,3 млн по сравнению с $522,2 млн в 2011 г. Прибыль возросла с $98,7 млн до $223 млн, сообщается в отчете компании. По итогам IV квартала 2012 г. выручка

Вышла новая версия приложения LinkedIn для смартфонов BlackBerry Приложение LinkedIn версии 2.1 для смартфонов BlackBerry стало доступно для загрузки в магазине BlackBerry App World. С выходом новой версии приложения общение в профессиональной социальной сети стало ещё

Забудьте про LinkedIn: компании ищут ИТ-специалистов в соцсетях для разработчиков ым хранилищем открытых исходников. Однако, есть еще одна немаловажная причина такого выбора – на GitHub собираются лучшие разработчики открытого ПО, что делает этот веб-сервис достойной альтернативой LinkedIn. «Я как-то разговаривал со своим другом, который занимался отбором кандидатов на должность инженера-программиста, и спросил у него: "Где вы проводите вербовку?" Он ответил: "На GitHub"

Хакеры напали на Last.fm Вслед за деловой социальной сетью LinkedIn и сайта знакомств eHarmony об утечке паролей сообщил ресурс Last.fm. "В настоящее время мы изучаем факт утечки паролей части пользователей Last.fm. Она произошла вслед за аналогичными

Эксперт: кража паролей LinkedIn стала возможной из-за неосторожности сотрудников соцсети Недавно социальная сеть LinkedIn подтвердила информацию о компрометации паролей 6,5 млн пользователей сайта. Файл с данными появился в общем доступе 5 июня на российском хакерском портале Insidepro.com, специализирующ

Русские хакеры украли данные миллионов пользователей соцсети LinkedIn Стало известно о крупной утечке личных данных пользователей популярной социальной сети для профессионального общения LinkedIn. Пользователь одного из русскоязычных хакерских форумов заявил о том, что осуществил взлом LinkedIn, получив доступ к аккаунтам более чем 6,5 млн пользователей. В доказательство

Русские хакеры украли данные 6,5 млн пользователей соцсети LinkedIn Стало известно о крупной утечке личных данных пользователей популярной социальной сети для профессионального общения LinkedIn. Пользователь одного из российских хакерских форумов заявил о том, что осуществил взлом LinkedIn, получив доступ к аккаунтам более чем 6,5 млн пользователей. В доказательство св

LinkedIn купила популярный веб-сервис за $119 млн Крупнейшая деловая сеть LinkedIn объявила о подписании соглашения о покупке интернет-платформы SlideShare за $118,75 млн. Основанная в октябре 2006 г., SlideShare помимо презентаций позволяет публиковать документы, PD

Председатель LinkedIn Рэйд Хоффман продаст свои акции Facebook перед IPO Рэйд Хоффман (Reid Hoffman), сооснователь и председатель правления деловой социальной сети LinkedIn, а также ранний инвестор крупнейшей в мире соцсети Facebook, сообщил о том, что планирует продать часть своих акций Facebook раньше осуществления ее IPO в текущем году. «Я продам небол

Число пользователей LinkedIn превысило 150 млн человек Крупнейшая в мире социальная сеть для делового общения LinkedIn сообщила о том, что число ее зарегистрированных пользователей недавно превысило 150 млн человек. Больше всего пользователей у LinkedIn в Нью-Йорке – около 6,1 млн человек, говор

Выручка LinkedIn выросла на 115% Крупнейшая социальная сеть для профессионалов LinkedIn, насчитывающая более 150 млн аккаунтов, опубликовала свой финансовый отчет за IV квартал 2011 г. и весь прошлый год. Выручка в IV квартале составила $167,7 млн, увеличившись на 105% по

LinkedIn: доходы в четвертом квартале 2011 г. выросли на 105% Социальная сеть для профессионального общения LinkedIn опубликовала свой финансовый отчет за четвертый квартал прошлого года, представив более высокие показатели, чем ожидали аналитики. Доходы компании в четвертом квартале 2011 г. составил

Соцсеть LinkedIn купила создателей плагина для Gmail Популярная социальная сеть для профессионального общения LinkedIn приобрела стартап Rapportive, разработчика плагина для браузеров, который добавляет

LinkedIn купила разработчиков поисковика для сайтов IndexTank Социальная сеть для профессионального общения LinkedIn объявила о новом приобретении – она купила стартап IndexTank, разработчиков поисковика для сайтов и веб-приложений. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Inde

Соцсеть LinkedIn купила сервис управления контактами Connected Популярная социальная сеть для делового общения LinkedIn приобрела стартап Connected, небольшой сервис для управления своими контактами. Об этом сообщает издание All Things D со ссылкой на источники, близкие к компании. Финансовые условия сд

LinkedIn улучшила дизайн и скорость работы приложений для iPhone и Android Популярная социальная сеть для профессионального общения LinkedIn объявила о запуске новых версий своих мобильных приложений для iPhone и Android со значительными изменениями. Так, интерфейс приложений был полностью реорганизован вокруг четырех основ

Акции LinkedIn подешевели на 25% сь цены акций большинства крупных ИТ-компаний. Больше всех пострадали акции деловой социальной сети LinkedIn, которые в ходе торгов упали уже более чем на 25%, сообщает издание BusinessInsider.

Россия: LinkedIn не попал в Топ-3 умных соцсетей Всемирная сеть профессионалов LinkedIn в России уступает по популярности трем своим отечественным аналогам: сети «Мой круг»

Деловую соцсеть LinkedIn перевели на русский Популярная социальная сеть для делового общения LinkedIn сегодня, 22 июня, объявила о запуске версии своего сайта на русском языке. По словам представителей соцсети, на сегодняшний день в LinkedIn зарегистрировано уже более 400 тыс. р

LinkedIn провел успешное IPO: стоимость компании выросла в 2 раза азмещено 10% или 7,8 млн акций по цене $45 за штуку, что значительно превысило ожидания аналитиков. LinkedIn разместила на бирже 4827804 своих акции. Еще 3012196 ценных бумаг выставили на прода

Акции LinkedIn подорожали более чем вдвое в первый день торгов на бирже Цена акций социальной сети LinkedIn, которая вчера, 19 мая, осуществила выход на фондовую биржу в Нью-Йорке, в ходе первого дня торгов увеличилась более чем вдвое по сравнению со стартовой. Хотя заявленная стартовая цена

Соцсеть LinkedIn успешно вышла на IPO о общения, сегодня, 19 мая, успешно разместила свои акции на фондовой бирже в Нью-Йорке. В ходе IPO LinkedIn разместила на бирже 7,8 млн своих акций по цене в $45 за акцию, что значительно прев

LinkedIn повысила цену своих акций перед IPO на 30% Социальная сеть для профессионального общения LinkedIn недавно повысила стоимость своих акций в ходе запланированного IPO компании с $32-$35 до $42-$45 за акцию. Об этом говорится в обновленном финансовом отчете компании, направленном в Ко