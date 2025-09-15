Разделы

Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета

СОБЫТИЯ


15.09.2025 В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

и Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth). Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно по
15.08.2025 «Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest

канского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г. Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоватьс
30.07.2025 В России заблокирован Speedtest

к Speedtest использовался российскими сотовыми операторами Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов
10.06.2024 Власти создали российский суверенный Speedtest

зиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-сое
07.07.2022 Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России

ь ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона» Исследование основано на замерах скоро
05.07.2022 Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию

ативный штраф В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет

08.07.2020 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

ссии. «Мегафон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtes
25.01.2018 Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона»

ких измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Сан
14.02.2014 Российский НИИ создает альтернативу Speedtest

иваться на мобильные устройства. По сути Intest является аналогом Speedtest, разработанного финской Ookla. «Но Speetest работает по неизвестным алгоритмам и использует неизвестные серверы, его

28.10.2011 Вышло приложение QIP SpeedTest для Android

Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android. QIPSpeedTest позволяет в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета и узнать агрегированные данные о реальной с
22.11.2006 Speedtest.net: сайт-счетчик скорости канала

ие проверки скорости требует установки Flash 7. Технология Speedtest.net основана на тесте скорости Ookla Speed Test - лицензируемом приложении, которое можно купить и установить на своём серве

