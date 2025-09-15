Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|15.09.2025
|
В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России
и Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth). Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно по
|15.08.2025
|
«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest
канского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г. Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоватьс
|30.07.2025
|
В России заблокирован Speedtest
к Speedtest использовался российскими сотовыми операторами Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс
|17.10.2024
|
Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет
России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов
|10.06.2024
|
Власти создали российский суверенный Speedtest
зиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-сое
|07.07.2022
|
Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России
ь ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона» Исследование основано на замерах скоро
|05.07.2022
|
Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию
ативный штраф В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет
|08.07.2020
|
«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
ссии. «Мегафон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtes
|25.01.2018
|
Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона»
ких измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Сан
|14.02.2014
|
Российский НИИ создает альтернативу Speedtest
иваться на мобильные устройства. По сути Intest является аналогом Speedtest, разработанного финской Ookla. «Но Speetest работает по неизвестным алгоритмам и использует неизвестные серверы, его
|28.10.2011
|
Вышло приложение QIP SpeedTest для Android
Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android. QIPSpeedTest позволяет в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета и узнать агрегированные данные о реальной с
|22.11.2006
|
Speedtest.net: сайт-счетчик скорости канала
ие проверки скорости требует установки Flash 7. Технология Speedtest.net основана на тесте скорости Ookla Speed Test - лицензируемом приложении, которое можно купить и установить на своём серве
