Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

Сервис замера скорости SpeedTest может в самом скором будущем оказаться в «черном списке» российских властей – отечественные операторы связи не смогут использовать его. Это американский сервис для замера скорости доступа в интернет, но эксперты утверждают, что в настоящее время объективных обоснований для отлучения от него операторов нет. Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно – сервис интегрирован в сети операторов связи. Пример блокировки Telegram показал, что погоня за одним сервисом может сломать половину Рунета.

SpeedTest под прицелом

Сервис SpeedTest рискует пополнить реестр запрещенных к использованию в России веб-ресурсов. Власти уже обратили на него свое внимание – сначала предложение по введению запрета использования SpeedTest (пока только операторами связи) на территории России внесла Международная академия связи (МАС), а затем в его поддержку выступили депутаты Госдумы и Федеральная служба безопасности России (ФСБ), пишут «Известия».

Владелец SpeedTest – американская компания Ookla. Сервис предназначен исключительно для замера скорости доступа в интернет, но и в нем якобы нашли возможности слежки за россиянами.

По мнению президента МАС Анастасии Оситис, Ookla сотрудничает со американскими спецслужбами. С какими именно – Оситис не уточняет, но обращение в Госдуму с предложением о блокировке SpeedTest она уже направила. Такое же письмо было адресовано и ФСБ.

Билайн SpeedTest - самый известный в России сервис проверки скорости доступа

В этом письме Оситис пишет, что SpeedTest якобы имеет встроенную функцию для сборки сведений о сетях связи, которые в дальнейшем могут использоваться «для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране». «Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», – сказано в документе.

Одно мнение на всех?

Не только Анастасия Оситис разглядела в сервисе для замера скорости интернета шпионскую технологию. По словам академика МАС Сергея Мельника, «системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и многом другом», пишут «Известия».

Мельник утверждает, что способов применения этой информации масса. С его слов, если она попадет в руки иностранных спецслужб, то ее можно будет использовать для организации адресных DDoS-атак.

«Нам ничего не известно об этом предложении – сказали CNews представители «МегаФона». – SpeedTest является самым массовым по числу пользователей, но не единственным доступным в РФ сервисом по измерению скорости передачи данных в сотовых сетях».



Рунет в опасности?

В апреле 2018 г. российские власти попытались заблокировать мессенджер Telegram – он был внесен в реестр запрещенных ресурсов, но продолжил исправно работать вплоть до официальной разблокировки в июне 2020 г. Однако атаки на Telegram поломали едва ли не все основные ресурсы Рунета, включая сервисы «Яндекса».

По словам Сергея Мельника, закрыть операторам связи доступ к SpeedTest будет непросто. «Заблокировать SpeedTest подобно многим другим ресурсам технически крайне сложно. Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас», – сказал он (цитата по «Известиям»).

Пока неизвестно, повредит ли блокировка SpeedTest работе Рунета. Но подобный прецедент (случай с блокировкой Telegram) уже создан.

Неофициальное единогласное одобрение властей

Мельник добавил, что блокировку SpeedTest одобряют не только ФСБ и Госдума, но и некие другие органы власти, перечислять которые он не стал. Между тем, к моменту выхода материала, как пишут «Известия», в России не существовало ни единого правого механизма, обязывающего операторов связи измерять скорость передачи данных исключительно при помощи российских аналогов SpeedTest. К таковым Мельник относит, в частности, «Линкметр».

Тем временем, запрет SpeedTest одобрил лично зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Даже потенциальная возможность доступа со стороны наших геополитических оппонентов к данным о работе телеком-инфраструктуры России недопустима, – заявил он «Известиям». – В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе. Поэтому, конечно, я поддерживаю запрет использования отечественными операторами западных продуктов для измерения скорости интернет-соединения».

В России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов по всему миру, что позволяет производить замеры скорости доступа в Сеть с высокой точностью, отметили собеседники издания.