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Оситис Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|В России заблокирован Speedtest 1
|17.10.2024
|Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет 2
|01.06.2018
|Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
|28.06.2011
|Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
|23.11.2006
|Рейтинг: 20 самых богатых связистов России 2006 1
|29.06.2006
|Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ 1
|22.11.2005
|Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 3
|15.11.2005
|Владелец МТС попал под суд 1
|14.10.2005
|У "Системы" пытаются отобрать все вырученные на IPO деньги 1
|04.07.2005
|"Железная леди" телекома наняла специалиста по корпоративным конфликтам 1
|04.07.2005
|АФК "Система" теряет часть акций МТС 1
Оситис Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
|АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 2 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 633 1
|Евтушенков Владимир 209 2
|Фридман Михаил 139 2
|Кузьмичев Алексей 51 2
|Свирский Павел 21 2
|Хан Герман 52 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
|Кирюшин Геннадий 90 2
|Королев Игорь 65 2
|Кучарин Вадим 10 2
|Потехина Ирина 18 2
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
|Путин Владимир 3276 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 116 1
|Кузнецов Сергей 159 1
|Мамут Александр 130 1
|Шохин Александр 34 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Провоторов Александр 157 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Виноградов Александр 63 1
|Гончарук Александр 92 1
|Потанин Владимир 70 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Златопольский Антон 21 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Зимин Дмитрий 41 1
|Авен Петр 61 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Керимов Сулейман 25 1
|Родионов Иван 71 1
|Акаев Айдар 28 1
|Перцовский Александр 13 1
|Семенов Вадим 65 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Forbes - Форбс 877 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
|Известия ИД 671 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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