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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оситис Анастасия


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 В России заблокирован Speedtest 1
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет 2
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
23.11.2006 Рейтинг: 20 самых богатых связистов России 2006 1
29.06.2006 Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 3
15.11.2005 Владелец МТС попал под суд 1
14.10.2005 У "Системы" пытаются отобрать все вырученные на IPO деньги 1
04.07.2005 "Железная леди" телекома наняла специалиста по корпоративным конфликтам 1
04.07.2005 АФК "Система" теряет часть акций МТС 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Оситис Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

АСВТ 93 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 8
МегаФон 9456 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8986 4
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Питерская группа связистов 435 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 3
Ростелеком 10057 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 488 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1191 1
Vodafone Group 1384 1
KPMG 262 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 193 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 98 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 120 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Mustcom 37 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Мостелеком 75 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 198 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
МТС - Система Телеком 236 1
Альфа-Групп 719 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 3
BP - British Petroleum 182 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Альфа-Эко 55 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 962 1
Почта России ПАО 2194 1
Газпром ПАО 1378 1
ГПБ - Газпромбанк 1126 1
НСПК - Национальная система платежных карт 868 1
Альфа-Банк 1807 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 45 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 72 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 5 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
РУСАЛ - АГК - Ачинский глинозёмный комбинат - РУСАЛ Ачинск 2 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5123 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3467 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 277 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 3
Международная академия связи - МАС 42 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
Профсоюз работников связи России 9 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21379 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28455 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9432 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2293 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3317 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25108 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9920 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8348 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13197 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 633 1
Евтушенков Владимир 209 2
Фридман Михаил 139 2
Кузьмичев Алексей 51 2
Свирский Павел 21 2
Хан Герман 52 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 2
Рожецкин Леонид 48 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
Кирюшин Геннадий 90 2
Королев Игорь 65 2
Кучарин Вадим 10 2
Потехина Ирина 18 2
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
Путин Владимир 3276 1
Рейман Леонид 1053 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Кузнецов Сергей 159 1
Мамут Александр 130 1
Шохин Александр 34 1
Вексельберг Виктор 153 1
Провоторов Александр 157 1
Дерипаска Олег 37 1
Виноградов Александр 63 1
Гончарук Александр 92 1
Потанин Владимир 70 1
Гусинский Владимир 19 1
Златопольский Антон 21 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Зимин Дмитрий 41 1
Авен Петр 61 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Керимов Сулейман 25 1
Родионов Иван 71 1
Акаев Айдар 28 1
Перцовский Александр 13 1
Семенов Вадим 65 1
Новицкий Евгений 32 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Юрченко Евгений 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 2
Турция - Турецкая республика 2442 2
Норвегия - Королевство 1817 2
Дания - Королевство 1312 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2938 1
Индия - Bharat 5588 1
Европа Восточная 3111 1
Россия - ЮФО - Севастополь 558 1
Ближний Восток 2999 1
Великобритания - Лондон 2393 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 1
Испания - Королевство 3743 1
Америка Латинская 1855 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 876 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Швеция - Королевство 3651 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 744 1
Европа 24461 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Румыния 737 1
Россия - ПФО - Самарская область 1400 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 938 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 601 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7162 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 3
Аудит - аудиторский услуги 2890 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8066 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 107 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1311 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6076 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11227 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2589 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5819 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4197 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 907 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1779 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5109 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1417 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3632 1
Приватизация - форма преобразования собственности 533 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 220 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2850 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2113 1
Профсоюз - Профессиональный союз 271 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 362 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6342 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3593 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Forbes - Форбс 877 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Известия ИД 671 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 91 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 308 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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