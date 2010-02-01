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АСВТ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 623 055 414 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.02.2010
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АСВТ получил аттестат аккредитации Минкомсвязи Московской области
Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о завершении аккредитации в Министерстве информац
|14.12.2009
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Абоненты АСВТ смогут оплачивать услуги связи через кассы «Сбербанка» без комиссии
Компания АСВТ – российский оператор связи – подписала со «Сбербанком РФ» договор, меняющий для абонентов АСВТ условия оплаты счетов за услуги связи на территории Московской области. По условиям д
|18.09.2009
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АСВТ открыла студии видеоконференцсвязи HD
Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о начале предоставления организациям и частным лицам новой услуги «Аренда студии видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD)». Данная услуга разр
|09.04.2009
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АСВТ завершила тестирование оборудования ВКС
Российский оператор связи АСВТ завершил комплексное тестирование оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) для использования в своих сетях связи. В тестовой лаборатории компании специалисты АСВТ оценивали технически
|15.09.2008
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АСВТ начал тестирование технологии xWDM
ь, видеонаблюдение, и др.). При этом технологии xWDM позволяют существенно оптимизировать инвестиции в сетевое строительство, в короткие сроки сделать новые услуги доступными широкому кругу абонентов АСВТ, сохраняя высокий уровень качества.
|22.08.2008
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МГТС и АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и оператор АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика, сообщили в МГТС. Ранее пропуск трафика на сеть АСВТ осуществлялся без соответствующего договора, что не соответствует действующ
|05.08.2008
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АСВТ представила новый комплекс услуг на базе Wi-Fi
Компания АСВТ приступила к созданию опытной зоны по предоставлению инфокоммуникационных услуг на базе технологии Wi-Fi. Опытная зона будет организована на предприятиях общественного питания и на террито
|13.05.2008
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АСВТ открывает новый узел связи в Подмосковье
Компания АСВТ объявила об открытии нового узла связи и начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Удельная Люберецкого района Московской области. Жители поселка Удельная смо
|28.04.2008
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АСВТ подписал агентское соглашение с «Московской Сотовой Связью»
Компания АСВТ объявила о подписании агентского соглашения с компанией «Московская Сотовая Связь» (МСС). В рамках соглашения компания АСВТ будет предоставлять абонентам МСС услуги телефонной связи
|03.04.2008
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АСВТ расширяет присутствие сети в Подмосковье
Компания АСВТ объявила о начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Грибово Одинцовского района Московской области. Это событие стало очередным шагом компании АСВТ по
|26.03.2008
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АСВТ и МТС заключили договор о присоединении сетей
ераторов местной связи, чьи номера отнесены к разным географическим зонам. Технической основой для предоставления услуг внутризоновой телефонной связи служит собственная мультисервисная сеть компании АСВТ, объединяющая точки присоединения в каждом из муниципальных образований города, биллинговая система, а также система автономного энергоснабжения инфраструктурных элементов сети. Компания <
|13.03.2008
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АСВТ запустит сеть в Щербинке
Компания АСВТ объявила о запуске специализированной программы по телефонизации и организации доступа в интернет города Щербинка Московской области. Жителям ряда домов улицы Индустриальная города Щербинк
|07.02.2008
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АСВТ и «Мегафон» подписали договор о присоединении сетей на зоновом уровне
Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне с компанией «Мегафон» - общероссийским оператором мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Заключение дог
|30.01.2008
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АСВТ и «Комстар-ОТС» заключили договор о присоединении сетей
Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне между АСВТ и «Комстар-ОТС». Компания АСВТ получила лицензии на предоставление услуг зоново
|10.01.2008
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АСВТ продлила ряд лицензий на предоставление услуг связи
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о продлении действия ряда лицензий на право предоставления услуг связи на территории Ставропольского края и Тамбовской области. В настоящее время АС
|13.12.2007
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АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре
Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и аренд
|01.11.2007
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АСВТ организовала пропуск зонового трафика «ТрансТелеКом»
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила об организации подключения на зоновом уровне магистрального оператора национального масштаба «ТрансТелеКом». Напомним, что в 2006 г. компания АСВТ
|25.10.2007
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АСВТ приступает к очередному этапу развития сети NGN
Компания АСВТ объявила о начале очередного этапа развития сети нового поколения. В ходе его реализации оператор повысит надежность сети и расширит спектр предоставляемых услуг. В качестве технологическо
|15.10.2007
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АСВТ телефонизирует Люберцы-3
Компания АСВТ объявила о начале реализации очередного этапа комплексной телефонизации жилых домов г. Люберцы-3 Московской области. Жители новых домов получат весь набор современных услуг связи, включая
|09.10.2007
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АСВТ начал предоставлять услуги связи жителям «Белого Берега»
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуг телефонной связи и доступа в интернет жителям поселка «Белый Берег», расположенного в Раменском районе Московской области
|03.10.2007
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АСВТ продолжает развитие сети WiMAX
Компания АСВТ объявила о начале опытной эксплуатации нового сегмента мультисервисной сети широкополосного радиодоступа на базе технологии WiMAX. Этот сегмент расположен в направлении Удельной Люберецког
|27.09.2007
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АСВТ разработала решение по повышению эффективности городского управления
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале продвижения на рынок нового решения городского масштаба, направленного на повышение эффективности городского управления. Вопрос о необходимост
|21.09.2007
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АСВТ строит сеть Wi-Fi в районе Пироговского водохранилища
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о завершении первого этапа нового проекта по организации услуг широкополосного радиодоступа на основе технологии Wi-Fi. В рамках проекта компания АС
|13.09.2007
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АСВТ и «Леальта» запустили совместный проект
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале реализации совместного проекта по предоставлению телекоммуникационных услуг с интернет-провайдером «Леальта». В рамках проекта компания АСВ
|29.03.2007
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АСВТ начинает эксплуатацию сети нового поколения NGN
Компания АСВТ объявила о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. Таким образом
|06.03.2007
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АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной с использованием технологии pre-WiMAX. Новый участок распол
|01.03.2007
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АСВТ расширил спектр услуг для жителей района Куркино
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о расширении спектра предоставляемых услуг на территории района Куркино (г. Москва) и начале предоставления услуг доступа в интернет еще в одном из мик
|20.02.2007
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АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Он расположен вблизи пос. Бо
|06.02.2007
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АСВТ начинает подключение телефонных номеров в коде 499
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале освоения номерной емкости на 200 тыс. абонентов в новом московском телефонном коде 499. На первом этапе АСВТ планирует организовать подк
|25.01.2007
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АСВТ ввел в эксплуатацию первый участок сети WiMAX
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации первого участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Этот участок располо
|16.11.2006
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АСВТ продолжает развитие WiMAX-сети
Компания АСВТ объявила о создании новой опытной зоны сети широкополосного беспроводного доступа, построенной с использованием технологии pre WiMAX. Новая опытная зона развернута в районе поселков Вешки-
|10.11.2006
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АСВТ создала ЦОВ для НП "Реестр непьющих мужиков"
В октябре 2006 года, компания АСВТ – Российский операторов связи, начала предоставлять услугу центра обработки вызовов (ЦОВ) на базе собственных программно-аппаратных средств и сервисного центра. Одним из первых клиентов, и
|31.10.2006
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АСВТ создает новую опытную зону своей WiMAX-сети
Компания АСВТ объявила о создании очередной опытной зоны своей мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, использующей технологии pre WiMAX. Новая БС установлена на юге Москвы в районе МКАД. Нап
|09.08.2006
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АСВТ начинает опытную эксплуатацию сети нового поколения NGN
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. На сегодняшний день операторы фиксированных сетей связи озабочены снижением уровня дохо
|29.06.2006
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Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ
Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о назначении Ирины Федуловой на должность генерального директора. На этом посту г-жа Федулова сменила Анастасию Оситис, возглавлявшую компанию с момент
|29.12.2005
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Арбитраж отказал АСВТ в удовлетворении иска о взыскании ущерба с АФК "Система"
Арбитражный суд Москвы отказал АСВТ во взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба, сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система». 13 октября 2005г. АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. прин
|28.12.2005
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Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система"
Арбитражный суд Москвы проведет сегодня основные слушания по иску АСВТ о взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. ком
|23.12.2005
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АФК "Система" увеличила долю в МТС до 52,8%
а долю в МТС до 52,8%, потратив на приобретение $275,5 млн. Как говорится в сообщении компании, АФК "Система" увеличила свою долю в ТОО "ВАСТ" с 51% до 100%, приобретя 49-процентную долю в компании у АСВТ за $160 млнл. ВАСТ владеет около 3% акций МТС. Дополнительно АФК "Система" напрямую приобрела 0,8% обыкновенных акций МТС за $115,5 млн. В результате данных сделок доля АФК "Система" в МТС
|23.12.2005
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МТС взяли под полный контроль
стория оператора МТС началась в январе 1993 года, когда компания «М-Белл» (совместное предприятие «Московской городской телефонной сети», МГТС) и одного из первых московских альтернативных операторов АСВТ) в ходе общероссийского тендера по распределению GSM-частот получила право на оказание услуг сотовой связи в Москве. Впрочем, строить сеть стала не сама «М-Белл», а новая компания МТС, акц
|15.11.2005
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Владелец МТС попал под суд
Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска телекоммуникационной компании АСВТ о взыскании с АФК «Система» ущерба в размере 50 млрд. рублей. Как сообщают в компании-истце, ущерб им был причинен неисполнением генерального договора о сотрудничестве, который был заключе
АСВТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Оситис Анастасия 12 9
|Потехина Ирина 19 5
|Кучарин Вадим 10 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Евтушенков Владимир 217 4
|Рожецкин Леонид 48 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
|Кирюшин Геннадий 91 3
|Королев Игорь 65 3
|Фридман Михаил 146 3
|Свирский Павел 21 3
|Солонин Виталий 90 2
|Яшин Валерий 80 2
|Текебаев Омурбек 10 2
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Гольцов Александр 84 2
|Маевский Игорь 39 2
|Сердюков Анатолий 84 2
|Маевский Леонид 57 2
|Кузьмичев Алексей 54 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Авен Петр 67 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Хан Герман 56 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Марченко Игорь 13 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Буянов Алексей 28 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Богатов Антон 79 1
|Лужков Юрий 113 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Проколов Роман 48 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Боярсков Борис 37 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Хохлов Юрий 15 1
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