АСВТ получил аттестат аккредитации Минкомсвязи Московской области Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о завершении аккредитации в Министерстве информац

Абоненты АСВТ смогут оплачивать услуги связи через кассы «Сбербанка» без комиссии Компания АСВТ – российский оператор связи – подписала со «Сбербанком РФ» договор, меняющий для абонентов АСВТ условия оплаты счетов за услуги связи на территории Московской области. По условиям д

АСВТ открыла студии видеоконференцсвязи HD Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о начале предоставления организациям и частным лицам новой услуги «Аренда студии видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD)». Данная услуга разр

АСВТ завершила тестирование оборудования ВКС Российский оператор связи АСВТ завершил комплексное тестирование оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) для использования в своих сетях связи. В тестовой лаборатории компании специалисты АСВТ оценивали технически

АСВТ начал тестирование технологии xWDM ь, видеонаблюдение, и др.). При этом технологии xWDM позволяют существенно оптимизировать инвестиции в сетевое строительство, в короткие сроки сделать новые услуги доступными широкому кругу абонентов АСВТ, сохраняя высокий уровень качества.

МГТС и АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и оператор АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика, сообщили в МГТС. Ранее пропуск трафика на сеть АСВТ осуществлялся без соответствующего договора, что не соответствует действующ

АСВТ представила новый комплекс услуг на базе Wi-Fi Компания АСВТ приступила к созданию опытной зоны по предоставлению инфокоммуникационных услуг на базе технологии Wi-Fi. Опытная зона будет организована на предприятиях общественного питания и на террито

АСВТ открывает новый узел связи в Подмосковье Компания АСВТ объявила об открытии нового узла связи и начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Удельная Люберецкого района Московской области. Жители поселка Удельная смо

АСВТ подписал агентское соглашение с «Московской Сотовой Связью» Компания АСВТ объявила о подписании агентского соглашения с компанией «Московская Сотовая Связь» (МСС). В рамках соглашения компания АСВТ будет предоставлять абонентам МСС услуги телефонной связи

АСВТ расширяет присутствие сети в Подмосковье Компания АСВТ объявила о начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Грибово Одинцовского района Московской области. Это событие стало очередным шагом компании АСВТ по

АСВТ и МТС заключили договор о присоединении сетей ераторов местной связи, чьи номера отнесены к разным географическим зонам. Технической основой для предоставления услуг внутризоновой телефонной связи служит собственная мультисервисная сеть компании АСВТ, объединяющая точки присоединения в каждом из муниципальных образований города, биллинговая система, а также система автономного энергоснабжения инфраструктурных элементов сети. Компания <

АСВТ запустит сеть в Щербинке Компания АСВТ объявила о запуске специализированной программы по телефонизации и организации доступа в интернет города Щербинка Московской области. Жителям ряда домов улицы Индустриальная города Щербинк

АСВТ и «Мегафон» подписали договор о присоединении сетей на зоновом уровне Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне с компанией «Мегафон» - общероссийским оператором мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Заключение дог

АСВТ и «Комстар-ОТС» заключили договор о присоединении сетей Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне между АСВТ и «Комстар-ОТС». Компания АСВТ получила лицензии на предоставление услуг зоново

АСВТ продлила ряд лицензий на предоставление услуг связи Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о продлении действия ряда лицензий на право предоставления услуг связи на территории Ставропольского края и Тамбовской области. В настоящее время АС

АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и аренд

АСВТ организовала пропуск зонового трафика «ТрансТелеКом» Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила об организации подключения на зоновом уровне магистрального оператора национального масштаба «ТрансТелеКом». Напомним, что в 2006 г. компания АСВТ

АСВТ приступает к очередному этапу развития сети NGN Компания АСВТ объявила о начале очередного этапа развития сети нового поколения. В ходе его реализации оператор повысит надежность сети и расширит спектр предоставляемых услуг. В качестве технологическо

АСВТ телефонизирует Люберцы-3 Компания АСВТ объявила о начале реализации очередного этапа комплексной телефонизации жилых домов г. Люберцы-3 Московской области. Жители новых домов получат весь набор современных услуг связи, включая

АСВТ начал предоставлять услуги связи жителям «Белого Берега» Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуг телефонной связи и доступа в интернет жителям поселка «Белый Берег», расположенного в Раменском районе Московской области

АСВТ продолжает развитие сети WiMAX Компания АСВТ объявила о начале опытной эксплуатации нового сегмента мультисервисной сети широкополосного радиодоступа на базе технологии WiMAX. Этот сегмент расположен в направлении Удельной Люберецког

АСВТ разработала решение по повышению эффективности городского управления Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале продвижения на рынок нового решения городского масштаба, направленного на повышение эффективности городского управления. Вопрос о необходимост

АСВТ строит сеть Wi-Fi в районе Пироговского водохранилища Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о завершении первого этапа нового проекта по организации услуг широкополосного радиодоступа на основе технологии Wi-Fi. В рамках проекта компания АС

АСВТ и «Леальта» запустили совместный проект Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале реализации совместного проекта по предоставлению телекоммуникационных услуг с интернет-провайдером «Леальта». В рамках проекта компания АСВ

АСВТ начинает эксплуатацию сети нового поколения NGN Компания АСВТ объявила о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. Таким образом

АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной с использованием технологии pre-WiMAX. Новый участок распол

АСВТ расширил спектр услуг для жителей района Куркино Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о расширении спектра предоставляемых услуг на территории района Куркино (г. Москва) и начале предоставления услуг доступа в интернет еще в одном из мик

АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Он расположен вблизи пос. Бо

АСВТ начинает подключение телефонных номеров в коде 499 Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале освоения номерной емкости на 200 тыс. абонентов в новом московском телефонном коде 499. На первом этапе АСВТ планирует организовать подк

АСВТ ввел в эксплуатацию первый участок сети WiMAX Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации первого участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Этот участок располо

АСВТ продолжает развитие WiMAX-сети Компания АСВТ объявила о создании новой опытной зоны сети широкополосного беспроводного доступа, построенной с использованием технологии pre WiMAX. Новая опытная зона развернута в районе поселков Вешки-

АСВТ создала ЦОВ для НП "Реестр непьющих мужиков" В октябре 2006 года, компания АСВТ – Российский операторов связи, начала предоставлять услугу центра обработки вызовов (ЦОВ) на базе собственных программно-аппаратных средств и сервисного центра. Одним из первых клиентов, и

АСВТ создает новую опытную зону своей WiMAX-сети Компания АСВТ объявила о создании очередной опытной зоны своей мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, использующей технологии pre WiMAX. Новая БС установлена на юге Москвы в районе МКАД. Нап

АСВТ начинает опытную эксплуатацию сети нового поколения NGN Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. На сегодняшний день операторы фиксированных сетей связи озабочены снижением уровня дохо

Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о назначении Ирины Федуловой на должность генерального директора. На этом посту г-жа Федулова сменила Анастасию Оситис, возглавлявшую компанию с момент

Арбитраж отказал АСВТ в удовлетворении иска о взыскании ущерба с АФК "Система" Арбитражный суд Москвы отказал АСВТ во взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба, сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система». 13 октября 2005г. АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. прин

Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система" Арбитражный суд Москвы проведет сегодня основные слушания по иску АСВТ о взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. ком

АФК "Система" увеличила долю в МТС до 52,8% а долю в МТС до 52,8%, потратив на приобретение $275,5 млн. Как говорится в сообщении компании, АФК "Система" увеличила свою долю в ТОО "ВАСТ" с 51% до 100%, приобретя 49-процентную долю в компании у АСВТ за $160 млнл. ВАСТ владеет около 3% акций МТС. Дополнительно АФК "Система" напрямую приобрела 0,8% обыкновенных акций МТС за $115,5 млн. В результате данных сделок доля АФК "Система" в МТС

МТС взяли под полный контроль стория оператора МТС началась в январе 1993 года, когда компания «М-Белл» (совместное предприятие «Московской городской телефонной сети», МГТС) и одного из первых московских альтернативных операторов АСВТ) в ходе общероссийского тендера по распределению GSM-частот получила право на оказание услуг сотовой связи в Москве. Впрочем, строить сеть стала не сама «М-Белл», а новая компания МТС, акц