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АСВТ

АСВТ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 623 055 414 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 623 055 414 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 623 055 414 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.02.2010 АСВТ получил аттестат аккредитации Минкомсвязи Московской области

Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о завершении аккредитации в Министерстве информац
14.12.2009 Абоненты АСВТ смогут оплачивать услуги связи через кассы «Сбербанка» без комиссии

Компания АСВТ – российский оператор связи – подписала со «Сбербанком РФ» договор, меняющий для абонентов АСВТ условия оплаты счетов за услуги связи на территории Московской области. По условиям д
18.09.2009 АСВТ открыла студии видеоконференцсвязи HD

Компания АСВТ – российский оператор связи – объявила о начале предоставления организациям и частным лицам новой услуги «Аренда студии видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD)». Данная услуга разр
09.04.2009 АСВТ завершила тестирование оборудования ВКС

Российский оператор связи АСВТ завершил комплексное тестирование оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) для использования в своих сетях связи. В тестовой лаборатории компании специалисты АСВТ оценивали технически
15.09.2008 АСВТ начал тестирование технологии xWDM

ь, видеонаблюдение, и др.). При этом технологии xWDM позволяют существенно оптимизировать инвестиции в сетевое строительство, в короткие сроки сделать новые услуги доступными широкому кругу абонентов АСВТ, сохраняя высокий уровень качества.
22.08.2008 МГТС и АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика

"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и оператор АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика, сообщили в МГТС. Ранее пропуск трафика на сеть АСВТ осуществлялся без соответствующего договора, что не соответствует действующ
05.08.2008 АСВТ представила новый комплекс услуг на базе Wi-Fi

Компания АСВТ приступила к созданию опытной зоны по предоставлению инфокоммуникационных услуг на базе технологии Wi-Fi. Опытная зона будет организована на предприятиях общественного питания и на террито
13.05.2008 АСВТ открывает новый узел связи в Подмосковье

Компания АСВТ объявила об открытии нового узла связи и начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Удельная Люберецкого района Московской области. Жители поселка Удельная смо
28.04.2008 АСВТ подписал агентское соглашение с «Московской Сотовой Связью»

Компания АСВТ объявила о подписании агентского соглашения с компанией «Московская Сотовая Связь» (МСС). В рамках соглашения компания АСВТ будет предоставлять абонентам МСС услуги телефонной связи
03.04.2008 АСВТ расширяет присутствие сети в Подмосковье

Компания АСВТ объявила о начале предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг в пос. Грибово Одинцовского района Московской области. Это событие стало очередным шагом компании АСВТ по
26.03.2008 АСВТ и МТС заключили договор о присоединении сетей

ераторов местной связи, чьи номера отнесены к разным географическим зонам. Технической основой для предоставления услуг внутризоновой телефонной связи служит собственная мультисервисная сеть компании АСВТ, объединяющая точки присоединения в каждом из муниципальных образований города, биллинговая система, а также система автономного энергоснабжения инфраструктурных элементов сети. Компания <
13.03.2008 АСВТ запустит сеть в Щербинке

Компания АСВТ объявила о запуске специализированной программы по телефонизации и организации доступа в интернет города Щербинка Московской области. Жителям ряда домов улицы Индустриальная города Щербинк
07.02.2008 АСВТ и «Мегафон» подписали договор о присоединении сетей на зоновом уровне

Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне с компанией «Мегафон» - общероссийским оператором мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Заключение дог
30.01.2008 АСВТ и «Комстар-ОТС» заключили договор о присоединении сетей

Компания АСВТ объявила о заключении договора о присоединении сетей электросвязи на зоновом уровне между АСВТ и «Комстар-ОТС». Компания АСВТ получила лицензии на предоставление услуг зоново
10.01.2008 АСВТ продлила ряд лицензий на предоставление услуг связи

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о продлении действия ряда лицензий на право предоставления услуг связи на территории Ставропольского края и Тамбовской области. В настоящее время АС
13.12.2007 АСВТ запустил сеть NGN в московском бизнес-центре

Компания АСВТ объявила о готовности к переключению абонентов, расположенных в здании бизнес-центра на Дербеневской улице в Москве, на стандарт сети нового поколения (NGN). Абонентам – владельцам и аренд
01.11.2007 АСВТ организовала пропуск зонового трафика «ТрансТелеКом»

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила об организации подключения на зоновом уровне магистрального оператора национального масштаба «ТрансТелеКом». Напомним, что в 2006 г. компания АСВТ

25.10.2007 АСВТ приступает к очередному этапу развития сети NGN

Компания АСВТ объявила о начале очередного этапа развития сети нового поколения. В ходе его реализации оператор повысит надежность сети и расширит спектр предоставляемых услуг. В качестве технологическо
15.10.2007 АСВТ телефонизирует Люберцы-3

Компания АСВТ объявила о начале реализации очередного этапа комплексной телефонизации жилых домов г. Люберцы-3 Московской области. Жители новых домов получат весь набор современных услуг связи, включая

09.10.2007 АСВТ начал предоставлять услуги связи жителям «Белого Берега»

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале предоставления услуг телефонной связи и доступа в интернет жителям поселка «Белый Берег», расположенного в Раменском районе Московской области
03.10.2007 АСВТ продолжает развитие сети WiMAX

Компания АСВТ объявила о начале опытной эксплуатации нового сегмента мультисервисной сети широкополосного радиодоступа на базе технологии WiMAX. Этот сегмент расположен в направлении Удельной Люберецког
27.09.2007 АСВТ разработала решение по повышению эффективности городского управления

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале продвижения на рынок нового решения городского масштаба, направленного на повышение эффективности городского управления. Вопрос о необходимост
21.09.2007 АСВТ строит сеть Wi-Fi в районе Пироговского водохранилища

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о завершении первого этапа нового проекта по организации услуг широкополосного радиодоступа на основе технологии Wi-Fi. В рамках проекта компания АС
13.09.2007 АСВТ и «Леальта» запустили совместный проект

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале реализации совместного проекта по предоставлению телекоммуникационных услуг с интернет-провайдером «Леальта». В рамках проекта компания АСВ
29.03.2007 АСВТ начинает эксплуатацию сети нового поколения NGN

Компания АСВТ объявила о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. Таким образом

06.03.2007 АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной с использованием технологии pre-WiMAX. Новый участок распол
01.03.2007 АСВТ расширил спектр услуг для жителей района Куркино

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о расширении спектра предоставляемых услуг на территории района Куркино (г. Москва) и начале предоставления услуг доступа в интернет еще в одном из мик
20.02.2007 АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Он расположен вблизи пос. Бо
06.02.2007 АСВТ начинает подключение телефонных номеров в коде 499

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале освоения номерной емкости на 200 тыс. абонентов в новом московском телефонном коде 499. На первом этапе АСВТ планирует организовать подк
25.01.2007 АСВТ ввел в эксплуатацию первый участок сети WiMAX

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о начале эксплуатации первого участка мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, построенной на базе технологии pre-WiMAX. Этот участок располо
16.11.2006 АСВТ продолжает развитие WiMAX-сети

Компания АСВТ объявила о создании новой опытной зоны сети широкополосного беспроводного доступа, построенной с использованием технологии pre WiMAX. Новая опытная зона развернута в районе поселков Вешки-
10.11.2006 АСВТ создала ЦОВ для НП "Реестр непьющих мужиков"

В октябре 2006 года, компания АСВТ – Российский операторов связи, начала предоставлять услугу центра обработки вызовов (ЦОВ) на базе собственных программно-аппаратных средств и сервисного центра. Одним из первых клиентов, и
31.10.2006 АСВТ создает новую опытную зону своей WiMAX-сети

Компания АСВТ объявила о создании очередной опытной зоны своей мультисервисной сети широкополосного радиодоступа, использующей технологии pre WiMAX. Новая БС установлена на юге Москвы в районе МКАД. Нап
09.08.2006 АСВТ начинает опытную эксплуатацию сети нового поколения NGN

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявил о начале эксплуатации мультисервисной сети нового поколения NGN. На сегодняшний день операторы фиксированных сетей связи озабочены снижением уровня дохо
29.06.2006 Ирина Федулова стала генеральным директором АСВТ

Компания АСВТ, российский оператор связи, объявила о назначении Ирины Федуловой на должность генерального директора. На этом посту г-жа Федулова сменила Анастасию Оситис, возглавлявшую компанию с момент
29.12.2005 Арбитраж отказал АСВТ в удовлетворении иска о взыскании ущерба с АФК "Система"

Арбитражный суд Москвы отказал АСВТ во взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба, сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система». 13 октября 2005г. АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. прин
28.12.2005 Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система"

Арбитражный суд Москвы проведет сегодня основные слушания по иску АСВТ о взыскании с АФК «Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. ком
23.12.2005 АФК "Система" увеличила долю в МТС до 52,8%

а долю в МТС до 52,8%, потратив на приобретение $275,5 млн. Как говорится в сообщении компании, АФК "Система" увеличила свою долю в ТОО "ВАСТ" с 51% до 100%, приобретя 49-процентную долю в компании у АСВТ за $160 млнл. ВАСТ владеет около 3% акций МТС. Дополнительно АФК "Система" напрямую приобрела 0,8% обыкновенных акций МТС за $115,5 млн. В результате данных сделок доля АФК "Система" в МТС
23.12.2005 МТС взяли под полный контроль

стория оператора МТС началась в январе 1993 года, когда компания «М-Белл» (совместное предприятие «Московской городской телефонной сети», МГТС) и одного из первых московских альтернативных операторов АСВТ) в ходе общероссийского тендера по распределению GSM-частот получила право на оказание услуг сотовой связи в Москве. Впрочем, строить сеть стала не сама «М-Белл», а новая компания МТС, акц
15.11.2005 Владелец МТС попал под суд

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска телекоммуникационной компании АСВТ о взыскании с АФК «Система» ущерба в размере 50 млрд. рублей. Как сообщают в компании-истце, ущерб им был причинен неисполнением генерального договора о сотрудничестве, который был заключе

Публикаций - 96, упоминаний - 106

АСВТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 21
МегаФон 10742 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ВАСТ ТОО 9 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Ростелеком 10948 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Питерская группа связистов 441 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
Cisco Systems 5372 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Deutsche Telekom 954 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 3
Lovit - Ловител 12 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 2
МТС - Система Телеком 239 2
АСВТ - РадиоПейдж 2 2
Альфа-Групп 745 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Альфа-Эко 55 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Юнитайл - Unitile 5 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Неофарм - Столички 9 2
Почта России ПАО 2370 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Континенталь 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
First National Holdings 40 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Канады 51 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Международная академия информатизации 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 18
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 337 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
АСВТ - РусАлтай 9 8
Искра СДО - Федеральная сеть делового обслуживания 8 6
LG Starex УПАТС 5 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
Почта России - ЕСПП - Единая система почтовых переводов России 1 1
Naumen Telecom 8 1
FreePik 1841 1
Comverse MyCall Converged Telephony 1 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 4 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Мобильный спутниковый офис 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 1
Cisco Codian 27 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Оситис Анастасия 12 9
Потехина Ирина 19 5
Кучарин Вадим 10 5
Рейман Леонид 1065 5
Евтушенков Владимир 217 4
Рожецкин Леонид 48 4
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
Кирюшин Геннадий 91 3
Королев Игорь 65 3
Фридман Михаил 146 3
Свирский Павел 21 3
Солонин Виталий 90 2
Яшин Валерий 80 2
Текебаев Омурбек 10 2
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
Путин Владимир 3454 2
Гольцов Александр 84 2
Маевский Игорь 39 2
Сердюков Анатолий 84 2
Маевский Леонид 57 2
Кузьмичев Алексей 54 2
Смирнов Михаил 73 2
Авен Петр 67 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Хан Герман 56 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
Марченко Игорь 13 1
Зайцев Владимир 55 1
Буянов Алексей 28 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Юрченко Евгений 133 1
Приданцев Сергей 149 1
Богатов Антон 79 1
Лужков Юрий 113 1
Бабаев Кирилл 56 1
Проколов Роман 48 1
Заболотный Игорь 45 1
Боярсков Борис 37 1
Филиппов Сергей 36 1
Хохлов Юрий 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 10
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Дания - Королевство 1337 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 3
Москва - Куркино 18 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 41 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 77 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа Восточная 3138 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Испания - Королевство 3840 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 8
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
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Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Инфобизнес 24 1
Финансовая газета 24 1
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Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Независимая газета 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
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Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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