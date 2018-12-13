Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСВТ
Публикаций - 39, упоминаний - 93
АСВТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
|Альфа-Групп 356 2
|IPOC 34 2
|Сибирский агрохолдинг 2 2
|Трансаэро - авиакомпания 42 2
|Юнитайл - Unitile 5 2
|Почта России ПАО 1608 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
|Газпромбанк - ГПБ 701 1
|ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
|Рейман Леонид 539 2
|Маевский Игорь 23 2
|Маевский Леонид 24 2
|Рожецкин Леонид 18 2
|Шохин Александр 21 1
|Евтушенков Владимир 137 1
|Букин Максим 3 1
|Свирский Павел 9 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
|Приданцев Сергей 95 1
|Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 211 1
|Независимая газета 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 484 1
|Прайм - Агентство экономической информации 548 1
|Компьютерра 11 1
|Мобильные системы 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805385, в очереди разбора - 709056.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805385, в очереди разбора - 709056.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru