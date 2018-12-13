Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

АСВТ



13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
01.02.2010 АСВТ получил аттестат аккредитации Минкомсвязи Московской области 1
14.12.2009 Абоненты АСВТ смогут оплачивать услуги связи через кассы «Сбербанка» без комиссии 1
18.09.2009 АСВТ открыла студии видеоконференцсвязи HD 1
09.04.2009 АСВТ завершила тестирование оборудования ВКС 5
03.12.2008 Скандал: операторы пожаловались Медведеву на надзорный орган 1
11.11.2008 В Тамбове построят городскую систему видеонаблюдения 3
15.09.2008 АСВТ начал тестирование технологии xWDM 1
25.08.2008 МГТС устроила «разборки» 1
22.08.2008 МГТС и АСВТ заключили договор о присоединении и пропуске трафика 3
05.08.2008 АСВТ представила новый комплекс услуг на базе Wi-Fi 1
07.07.2008 АВСТ построит узел связи в Люберецком районе 1
13.05.2008 АСВТ открывает новый узел связи в Подмосковье 2
28.04.2008 АСВТ подписал агентское соглашение с «Московской Сотовой Связью» 2
03.04.2008 АСВТ расширяет присутствие сети в Подмосковье 4
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия» 1
26.03.2008 АСВТ и МТС заключили договор о присоединении сетей 3
13.03.2008 АСВТ запустит сеть в Щербинке 5
07.02.2008 АСВТ и «Мегафон» подписали договор о присоединении сетей на зоновом уровне 4
30.01.2008 АСВТ и «Комстар-ОТС» заключили договор о присоединении сетей 5
10.01.2008 АСВТ продлила ряд лицензий на предоставление услуг связи 3
01.11.2007 АСВТ организовала пропуск зонового трафика «ТрансТелеКом» 4
25.10.2007 АСВТ приступает к очередному этапу развития сети NGN 1
15.10.2007 АСВТ телефонизирует Люберцы-3 3
09.10.2007 АСВТ начал предоставлять услуги связи жителям «Белого Берега» 3
03.10.2007 АСВТ продолжает развитие сети WiMAX 4
27.09.2007 АСВТ разработала решение по повышению эффективности городского управления 3
21.09.2007 АСВТ строит сеть Wi-Fi в районе Пироговского водохранилища 2
13.09.2007 АСВТ и «Леальта» запустили совместный проект 2
30.08.2007 «Центральное бюро заказов такси» воспользуется связью «РусАлтай» 2
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 1
29.03.2007 АСВТ начинает эксплуатацию сети нового поколения NGN 3
06.03.2007 АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX 3
01.03.2007 АСВТ расширил спектр услуг для жителей района Куркино 2
20.02.2007 АСВТ вводит в эксплуатацию новый участок сети WiMAX 5
06.02.2007 АСВТ начинает подключение телефонных номеров в коде 499 1
25.01.2007 АСВТ ввел в эксплуатацию первый участок сети WiMAX 6

Публикаций - 39, упоминаний - 93

АСВТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 83 2
Питерская группа связистов 120 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 104 2
АФК Система ПАО 1111 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Акадо Телеком - Комкор 647 1
Воентелеком 135 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
ИскраУралТел 16 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 219 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 857 1
Ростелеком Связьинвест 801 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 941 1
СМАРТС Компания 268 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 239 1
Cisco Systems - Tandberg 101 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Альфа-Групп 356 2
IPOC 34 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Почта России ПАО 1608 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпромбанк - ГПБ 701 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1260 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 573 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 717 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 575 1
Рейман Леонид 539 2
Маевский Игорь 23 2
Маевский Леонид 24 2
Рожецкин Леонид 18 2
Шохин Александр 21 1
Евтушенков Владимир 137 1
Букин Максим 3 1
Свирский Павел 9 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 11 1
Приданцев Сергей 95 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2593 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 4
Россия - Российская федерация - РФ 60538 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 622 2
Великобритания - Лондон 927 2
Латвия - Юрмала 13 2
Азия - Азиатский регион 1622 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 485 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 59 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 331 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 213 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 211 1
Независимая газета 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 484 1
Прайм - Агентство экономической информации 548 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 93 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 437 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805385, в очереди разбора - 709056.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще