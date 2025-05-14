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Москва Куркино


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
26.09.2023 МТС подключила к высокоскоростному интернету новые дома ЖК «ЗИЛАРТ» 1
28.04.2023 МТС обеспечила жителей ЖК «ЗИЛАРТ» гигабитным интернетом 1
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе 1
10.11.2022 Около 150 тыс. жителей новостроек в Москве получили доступ к гигабитному интернету МТС с начала 2022 года 1
27.11.2013 «Яндекс» составил карты жилой недвижимости Москвы 1
07.10.2013 «Билайн» открыл в Тульской области 9 брендированных модулей 1
28.09.2007 ISO 27001 в России: модно и бессмысленно 1
01.03.2007 АСВТ расширил спектр услуг для жителей района Куркино 1
09.08.2006 АСВТ начинает опытную эксплуатацию сети нового поколения NGN 1
18.08.2004 РБК СОФТ разработал сайт для строительного концерна «МонАрх» 1
16.03.2004 В Куркино будет построен телекоммуникационный центр 1
06.11.2003 30 декабря в Москве откроют новый телефонный код 1
01.07.2003 АСВТ завершил телефонизацию района Куркино 1
21.05.2003 Минпечати подвело итоги очередного конкурса на право теле- и радиовещания 1
06.03.2003 МГТС введет на юге Москвы код "499" с 1 июля 2003 г. 1
25.04.2002 Сеть "МегаФон" увеличивает охват в Москве и Московской области 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 4
АСВТ 92 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 2
Мостелеком 72 2
МегаФон 9219 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Yandex - Яндекс 7670 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
АГГАРТА 1 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 21 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
УЭЗ СЗ АО - Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов ГУП 1 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
101Hotels.com 456 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Этажи 0 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
МонАрх Концерн 9 1
Технорад 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 797 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5471 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2576 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 2
Аналоговые технологии 2791 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3678 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4883 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 350 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
Плясенко Павел 17 2
Поляков Дмитрий 43 2
Путин Владимир 3237 1
Лукацкий Алексей 122 1
Лужков Юрий 113 1
Лагутин Владимир 39 1
Гребнева Марина 1 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Чайковский Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 8
Россия - РФ - Российская федерация 148376 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 4
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 4
Беларусь - Белоруссия 5816 3
Армения - Республика 2318 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 359 3
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 85 3
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Москва - САО - Хорошёвский район 32 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 301 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 140 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 26 2
Москва - ЮВАО - Кузьминки 32 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 2
Москва - ВАО - Гольяново 12 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 2
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1249 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1150 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 243 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 1
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Москва - Садовое кольцо 149 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 535 1
Москва - СВАО - Бибирево 21 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 526 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 78 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6279 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3039 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3679 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 922 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2332 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Аренда 2478 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2673 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6541 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
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