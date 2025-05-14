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Москва Куркино
УПОМИНАНИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
|Microsoft Windows 2000 8662 1
|Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
|ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
|Плясенко Павел 17 2
|Поляков Дмитрий 43 2
|Путин Владимир 3237 1
|Лукацкий Алексей 122 1
|Лужков Юрий 113 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Гребнева Марина 1 1
|Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
|Чайковский Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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