Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Тульская область Узловский район Узловая
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 30
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Раков Ярослав 51 3
|Водясов Алексей 222 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Мылицын Роман 111 1
|Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 8 1
|Калугин Сергей 169 1
|Чинкова Мария 29 1
|Бойко Алексей 143 1
|Валькович Владимир 15 1
|Оганов Артем 9 1
|Анисимов Владимир 9 1
|Кашников Артемий 32 1
|Панарин Олег 1 1
|Дудкин Максим 43 1
|Чудесников Михаил 5 1
|Земнухов Денис 33 1
|Тугарев Артем 8 1
|Репьев Алексей 4 1
|Williams Stan - Уильямс Стэн 8 1
|Смагин Дмитрий 38 1
|Двинина Олеся 92 1
|EE Times 160 1
|Юность - радиостанция 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.