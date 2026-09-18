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Россия ЦФО Тульская область Узловский район Узловая

Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая

СОБЫТИЯ


18.09.2026 В России открылся огромный завод автоматических коробок передач 1
26.09.2024 В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники 1
11.07.2024 Cloud4Y предоставил «Халмек Литиум» резервный ЦОД 1
14.11.2022 МТС «разогнала» мобильный интернет для пассажиров ж/д вокзала Узловая Тульской области 1
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
02.04.2015 «ТТК-Центр» увеличил совокупный доход по итогам 2014 г. на 13,7% 1
07.10.2013 «Билайн» открыл в Тульской области 9 брендированных модулей 1
22.02.2013 «Билайн» повысил скорость доступа в интернет в Тульской области 1
08.02.2013 Абонентов «Билайн ТВ» в Тульской области стало больше на 40% 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
17.06.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тульской области 1
16.09.2010 Чистая прибыль «ТТК-Центра» в первом полугодии составила 15,2 млн руб. 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1
19.12.2005 ИВК создает сетевую инфраструктуру для нужд УФНС России по Тульской области 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 4
Intel Corporation 12861 3
Ростелеком 11023 2
МегаФон 10901 2
HP Inc. 5907 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1704 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Broadcom - VMware 2621 1
Dell EMC 5204 1
Microsoft Corporation 25846 1
Huawei 4703 1
Lenovo Group 2472 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
9673 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Cloud4Y 311 1
ФОРС - Центр разработки 707 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 28 1
Google LLC 12766 1
Sphere 30 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 15 1
Nvidia Corp 4066 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Газпром нефть 740 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 639 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
BMI Group - BMI Russia - БМИ - БМИ Солюшнс 3 1
Halmek Lithium - Халмек Литиум 1 1
ОЭЗ ППТ Узловая - Особая экономическая зона промышленного производственного типа 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3081 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
РНФ - Российский научный фонд 213 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13048 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 759 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12974 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18290 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15525 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1116 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3256 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 3
Microsoft Windows 16975 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 2
Adaptive Optimization 5 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 91 1
Intel Gaudi - artificial intelligence processor 3 1
Linux OS 11622 1
Microsoft Azure 1530 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 1
Apache Hadoop 471 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 287 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
Broadcom - VMware vSphere 619 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
HPE ProLiant 410 1
Intel Xeon E 197 1
ЭОС Дело-web 209 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 482 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 1
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 17 1
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Водясов Алексей 222 1
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Мылицын Роман 111 1
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Оганов Артем 9 1
Анисимов Владимир 9 1
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Панарин Олег 1 1
Дудкин Максим 43 1
Чудесников Михаил 5 1
Земнухов Денис 33 1
Тугарев Артем 8 1
Репьев Алексей 4 1
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Двинина Олеся 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 15
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 13
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Европа 25016 1
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Беларусь - Белоруссия 6334 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2776 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7520 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1217 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5790 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8144 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2507 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1093 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6219 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2764 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3022 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 1
EE Times 160 1
Юность - радиостанция 52 1
Markets&Markets Research 114 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 79 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 33 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
UNLV - University of Nevada, Las Vegas - Университет Невады в Лас-Вегасе - Невадский университет в Лас-Вегасе 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1291 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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