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Россия ЦФО Тульская область Киреевск

Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск

СОБЫТИЯ


07.08.2026 «МегаФон»: главными ценителями онлайн-кино в Тульской области стали мужчины от 30 до 40 лет 1
01.03.2024 МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла 1
07.12.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области 5
18.05.2023 МТС прокачала сеть в Томском районе накануне дачного сезона 1
18.11.2022 Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово 1
26.11.2021 AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области 1
04.04.2016 Жители 67 сельских поселений Тульской области смогут воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет 1
18.12.2015 Высокоскоростным доступом в интернет будут обеспечены 224 населенных пункта Тульской области 1
11.11.2013 «Билайн» модернизирует сеть в Тульской области 1
01.08.2012 МТС модернизировала сети мобильной и фиксированной связи в Тульской области 1
17.06.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тульской области 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростелеком 10948 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Huawei 4676 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
МКД 88 1
СофтЭксперт 48 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ГосИнформСистемы 160 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
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Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
ЭОС Дело-web 209 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 13 1
МТС 3G-сеть 121 1
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