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Правительство Чувашской Республики Цифровое общество Чувашии Электронная Чувашия Государственная программа Чувашской Республики Геопортал Чувашии

 

 

Кристина Майнина, Министр , Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики "Практические шаги к цифровой трансформации региона, опыт Чувашской Республики" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
 

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13.08.2024 ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак 1
07.06.2024 Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 1
14.04.2014 На геопортале Чувашии теперь можно изучить социально-экономические показатели республики 2
12.02.2014 Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии 2
31.01.2014 На геопортале Чувашии появились новые тематические карты 3
05.09.2013 Количество абонентов мобильной связи в Чувашии достигло 2,03 млн 1
10.01.2012 Николай Озеров назначен председателем госкомитета Чувашии по связи и информатизации 1
12.07.2007 Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Правительство Чувашской Республики и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Системы и Технологии ГК 129 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 1
Анкомп - Ancomp 7 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9216 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Cloud4Y 311 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
АйТи 1519 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Comindware - Колловэар 202 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Микротест 284 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Монолит-Инфо 138 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 1
МКД 88 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ГосИнформСистемы 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 2
SportTech - Спорттех - Спортивные технологии - Цифровая трансформация спорта - Инновационные технологии для спорта, тренировок и подготовки спортсменов 14 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
NASA Landsat 83 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 17 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
3Logic - FragMachine 11 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 7 1
Esri Geoportal Server 3 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 17 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Apache Hadoop 470 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Николаев Олег 17 2
Рудычева Наталья 95 1
Михайлик Алексей 13 1
Башлыков Александр 11 1
Новожилов Алексей 20 1
Горожанин Михаил 10 1
Ильин Николай 25 1
Озеров Николай 5 1
Веселов Андрей 22 1
Игнатьев Михаил 7 1
Чернышев Андрей 74 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Павлов Виталий 5 1
Терещенко Максим 29 1
Карабанова Елена 2 1
Благовещенский Николай 1 1
Паламарчук Алексей 64 1
Канделаки Татьяна 2 1
Парфентьев Алексей 183 1
Терещенко Денис 95 1
Ципорин Павел 103 1
Бечин Антон 3 1
Гвоздева Наталья 16 1
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Ляпунов Игорь 132 1
Кузнецов Александр 162 1
Зарубин Юрий 8 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 270 1
Финансовая грамотность 40 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 222 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
СПб ГБПОУ Петровский колледж 3 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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