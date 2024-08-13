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Кристина Майнина, Министр , Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики "Практические шаги к цифровой трансформации региона, опыт Чувашской Республики" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
СОБЫТИЯ
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Правительство Чувашской Республики и организации, системы, технологии, персоны:
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|Рудычева Наталья 95 1
|Михайлик Алексей 13 1
|Башлыков Александр 11 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Ильин Николай 25 1
|Озеров Николай 5 1
|Веселов Андрей 22 1
|Игнатьев Михаил 7 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Павлов Виталий 5 1
|Терещенко Максим 29 1
|Карабанова Елена 2 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Паламарчук Алексей 64 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Парфентьев Алексей 183 1
|Терещенко Денис 95 1
|Ципорин Павел 103 1
|Бечин Антон 3 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Иванов Борис 64 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Протопопов Сергей 7 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Алексеева Марина 26 1
|Майнина Кристина 18 1
|Урусов Виктор 157 1
|Ведомости 1466 1
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