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ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак

ГК «Солар» и правительство Чувашской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности на ближайшие пять лет. Цель взаимодействия — повысить защищенность инфраструктуры республики в условиях ужесточившихся атак киберпреступников.

Документ подписали Олег Николаев, глава Чувашской Республики, и Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар» в ходе встречи с кабинетом министров. Участники встречи обсудили текущее положение дел в сфере информационной безопасности, тенденции киберугроз и методов защиты.

Так, по данным Минцифры Чувашии за последние два года центром мониторинга компьютерных атак и обнаружения вторжений центра информационных технологий было зафиксировано более 7,8 млн атак на инфраструктуру исполнительных органов Чувашской республики. Обострение киберугроз требует усиления ответных мер, и кибербезопасность становится приоритетной задачей.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики, сказал: «Высокий уровень цифровизации нашего региона означает и высокий уровень ответственности за безопасность различных сервисов, инструментов и платформ, которые имеют ключевое значение в работе правительства и жизни граждан. Уверен, что великолепные компетенции ГК «Солар» и опыт, в том числе в защите государственной инфраструктуры, принесут практический результат, а наши совместные усилия помогут надежно защитить ресурсы, которые с 2022 г. подвергаются особо активным атакам хакеров».

Соглашение подразумевает совместное проведение анализа технологий и угроз безопасности информации, прогнозирование их развития, осуществление исследований перспективных разработок и поиска инновационных решений в этой сфере. Также партнеры планируют оказывать взаимную техническую поддержку, проводить консультации по кибербезопасности и непосредственно меры по усилению защиты инфраструктуры Чувашской Республики. Одной из таких мер может стать развитие в регионе собственного операционного центра кибербезопасности (SOC) с опорой на опыт «Солара» и Solar JSOC, крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам в стране.

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«Данные Минцифры республики о возросшей интенсивности атак подтверждаются нашим собственным опытом и выводами экспертов нашего центра исследования киберугроз Solar 4Rays. Государственная инфраструктура — одна из наиболее интересных мишеней для злоумышленников, которые сегодня нацелены на киберфизические последствия своих атак, то есть имеющие выражение не только в цифровом пространстве, но и оказывающие негативное влияние на экономику, государственную безопасность и жизнь граждан. Считаю существенным достижением тот факт, что цифровизация проводится с учетом этих рисков и во взаимодействии с практикующими экспертами кибербезопасности. Совместно с правительством Чувашской Республики мы дадим достойный отпор атакующим», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Заключение соглашения с правительством Чувашской Республикой — часть стратегии ГК «Солар» в сфере кибербезопасности в регионах России. С начала года компания уже подписала соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с правительствами Саратовской и Калужской областей, а также Министерствами цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Калмыкия и Ростовской области. Такая политика направлена на укрепление кибербезопасности всей страны.

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