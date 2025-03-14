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Россия ЮФО Калмыкия Республика

Россия - ЮФО - Калмыкия Республика

СОБЫТИЯ


14.03.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Калмыкии»

Ozon запустил витрину «Сделано в Калмыкии» при поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в рамках проекта компании «Сделано

24.09.2024 «Ростелеком» инвестировал в развитие Калмыкии более 400 млн рублей за три года

«Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Калмыкии более 400 млн руб. за период с 2021 г. Компания в рамках федеральной программы «Цифр
17.07.2024 МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград

чила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети практически на всем отрезке в пути от республи
06.06.2024 «Ростелеком» и правительство Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве

овать по вопросам разработки предложений в целях реализации проекта «Цифровой регион» на территории Калмыкии. В соответствии с соглашением цифровая трансформация охватит ключевые отрасли эконом
30.05.2024 Postgres Professional проводит бесплатный IT-лагерь для школьников Калмыкии

азработчик систем управления данных, совместно с IT-кластером «Цифровая Калмыкия» организуют бесплатную летнюю IT-школу. При поддержке компании первые шаги в IT-профессии сделают более 240 школьников Калмыкии. Учащиеся 6-11 классов узнают основы языка программирования Python, познакомятся с самой популярной в мире СУБД PostgreSQL и напишут свою первую программу под руководством опытных спец
23.05.2024 Министерство цифрового развития Республики Калмыкия и «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Республика Калмыкия станет ещё одним регионом, внедряющим решения «Ред Софт» в рамках реализации програм
11.01.2024 «Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя»

она к информационной системе «Карта жителя» позволит повысить качество предоставления льгот жителям Калмыкии и обеспечит их адресность». Проект «Карта жителя» будет реализован на базе программн
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

Жителям Калмыкии теперь проще получить медицинскую помощь – за несколько месяцев доля успешных записе
29.08.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии

я больше вычислительных мощностей, их легко докупить в пару кликов», — сказал директор «Мегафона» в Калмыкии Игорь Малиев. «Мегафон облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152, то есть персонал
23.05.2023 «Билайн» обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов в Калмыкии

«Билайн» модернизировал сеть и обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов, расположенных в 9 районах Республики Калмыкия. Оператор провел расширение полосы под пропуск интернет-трафика (рефарминг в диапазоне L 900 МГц). В результате жители этих поселков теперь могут пользоваться всеми возможно
17.06.2022 «Билайн» поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия

На Петербургском Международном Экономическом форуме Правительство Республики Калмыкия и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии для развития цифровой экономики в регионе. «Билайн» готов предоставлять новые технологии и сервисы
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

150 школ региона перейдут на российское ПО. По условиям соглашения, все образовательные организации Калмыкии получат лицензии «МойОфис Образование» по нулевой стоимости. Это безопасное российск
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт»

специалисты «Базальт СПО» завершили обучение системных администраторов организаций здравоохранения Калмыкии. Сотрудники медицинских учреждений освоили работу с российской защищенной операционн
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн

С 14 января 2021 г. в Республике Калмыкия стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Жители региона могут получить талон
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии

«Ростелеком» подключил к интернету 95 социально значимых объектов в Калмыкии. Работа была проведена в рамках первого этапа реализации госконтракта по созданию те
01.08.2019 «Ростелеком» начал строительство оптики для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Калмыкии

елекома» построят более 1 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 142 населенных пунктов Калмыкии. Оптическая сеть передачи данных охватит 143 образовательных учреждения (школы и учр
07.06.2019 Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество

Sberсloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Республика Калмыкия заключили пятилетнее соглашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение подписа
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации

В перечень приоритетных цифровых проектов, которые будут реализованы в Республике Калмыкия в ближайшее время, вошли решения, включенные в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии

ение 2018 г.: это значительно стимулирует развитие оптических технологий ETTH и PON, что в условиях Республики Калмыкия с ее обширной территорией и малой плотностью населения, но высокой потреб
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги

«Нетрика» о завершении проекта по подключению Калмыкии к Концентратору услуг Федеральной электронной регистратуры (ФЭР). Концентратор предс
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом»

Новый учебный год «Азбуки интернета» стартовал в Калмыкии. На базе Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения (РКЦСОН) в Э
27.01.2017 «Ростелеком» организует систему пожарного мониторинга в образовательных учреждениях Калмыкии

еком» организует систему мониторинга пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики Калмыкия. Благодаря внедрению программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» сиг
15.11.2016 «Ростелеком» в Калмыкии подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов

Компания «Ростелеком» в Калмыкии проводит интернет в новые районы Элисты, в том числе в Южный и Северо-Западный. Прое
06.09.2016 В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения

изации регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калмыкии. Как объяснили CNews в компании, модернизация проведена на базе интеграционной платф
15.07.2016 Пенсионеры Калмыкии осваивают интернет с «Ростелекомом»

омпьютерной грамотности «Азбука интернета» для людей старшего поколения. С момента старта проекта в Калмыкии прошел ровно месяц, и желающих освоить компьютер и интернет становится всё больше и 
17.05.2016 «Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Калмыкии

телеком» обеспечит работу системы видеонаблюдения при проведении Единых государственных экзаменов в Калмыкии в 2016 г. Трансляция сдачи выпускных экзаменов пройдет в режиме реального времени из
05.11.2015 «Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей в частном секторе Целинного района Республики Калмыкия

- в южном и северо-западном районах. Комментируя ход строительных работ в Элисте и Целинном районе Калмыкии, директор Калмыцкого филиала «Ростелекома» Арслан Корняков отметил: «Ростелеком» вкл
25.08.2015 «Ростелеком» подключил к интернету 14 структурных подразделений «Калмэнергосбыта»

алмэнергосбытом», подключила к интернету 14 структурных подразделений компании в районах республики Калмыкия и городе Элисте. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». «Мы в “Ростелекоме” очень ц
30.07.2015 Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии

чиваем количество регионов, жители которых могут воспользоваться всеми услугами Yota. Теперь жители Калмыкии и Мордовии могут попробовать наш безлимитный интернет на всех устройствах: от смартф
15.07.2015 «Ростелеком» в Калмыкии с начала года ввел в эксплуатацию более 1000 портов оптической сети передачи данных

В рамках программы по развитию телеком-инфраструктуры Калмыкии «Ростелеком» продолжает активное строительство крупнейшей в республике оптоволоконно
15.06.2015 Более 24 тыс. жителей Калмыкии выбрали интернет от «Ростелекома»

их линий связи в рамках проекта «Оптика в дом» позволило увеличить количество абонентов интернета в Калмыкии. В настоящее время в проекте задействованы более 500 многоквартирных домов в районны
04.06.2015 «Ростелеком» объединил в единую сеть передачи данных банкоматы «Сбербанка» в Калмыкии

рбанк» является одним из ключевых корпоративных клиентов «Ростелекома» на всей территории России. В Калмыкии мы предоставляем банку услуги доступа в сеть интернет и фиксированной телефонной свя
17.02.2015 «Ростелеком» в Калмыкии приступил к подключению абонентов по «оптике» в частном секторе

«Ростелеком» в Калмыкии приступил к подключению абонентов по «оптике» в частном секторе города Элисты. Подкл
11.02.2015 В Калмыкии автоматизировали управление государственным и муниципальным имуществом

ть внедрение системы в республике, а также порекомендовали администрациям муниципальных образований Калмыкии рассмотреть возможность ее внедрения». Специалисты AT Consulting провели обследовани
22.01.2015 «Ростелеком» в Калмыкии завершил внедрение «Геоинформационной системы автоматизации управления госимуществом»

«Ростелеком» в Калмыкии в сотрудничестве с региональным Министерством по земельным и имущественным отношения
14.01.2015 «Ростелеком» в Калмыкии обеспечил построение комплексной системы экстренного оповещения населения

«Ростелеком» в Калмыкии в рамках государственных контрактов с региональным Министерством по строительству, т
26.12.2014 ИТ-система из Новосибирского Академпарка внедрена в ведомствах Калмыкии

чения госуслуг и сократятся затраты бюджета на их оказание. Решение Smart-Route откроет госслужащим Калмыкии доступ ко всем 128-ми видам сведений, предоставляемых федеральными органами власти.

05.12.2014 «Оптику» от «Ростелекома» подключили более 9 тыс. домохозяйств республики Калмыкия

г. «Ростелеком» приступил к строительству оптоволоконных сетей во всех тринадцати районных центрах Калмыкии. На сегодняшний день «Ростелекомом» проложено более 55 км оптических сетей в Элисте

03.12.2014 МТС запустила LTE в Калмыкии

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Калмыкии. Жители республики могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на ск
21.08.2014 «Ростелеком» обеспечил услугами связи все МФЦ Калмыкии

азделений регионального Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». МФЦ располагаются в столице республики г. Элисте и районных центрах Калмыкии – городе Городовиковск, поселках Комсомольский, Кетченеры, Яшкуль, Малые Дербеты, селах Яшалта и Приютное. В рамках централизованного договора, «Ростелеком» обеспечил заказчика безлими

Публикаций - 378, упоминаний - 551

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
МегаФон 10742 45
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 32
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Microsoft Corporation 25775 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
СМАРТС Астрахань-GSM 30 6
СМАРТС Пенза-GSM 25 6
СМАРТС Ярославль-GSM 40 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Вайнах Телеком 50 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
Электросвязь 268 5
9594 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 4
СМАРТС Самара-GSM 11 4
Samsung Electronics 11064 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Почта России ПАО 2370 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Связной ГК 1401 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Angentro Trading and Investments 23 4
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
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ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Евросеть 1421 3
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
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Achemar Holdings 2 2
Серверы и компоненты 6 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 14
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Linux OS 11533 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 6
Google Android 15243 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 4
МТС Big Data 324 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iOS 8583 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Apple iPhone 6 4861 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 3
InterSystems HealthShare 28 3
Apple iPad 4011 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Microsoft Windows 16882 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Корняков Арслан 18 18
Кирюшин Геннадий 91 11
Путин Владимир 3454 10
Орловский Виктор 408 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Никифоров Николай 1138 7
Этеев Алексей 5 5
Семенов Александр 166 4
Ляпунов Игорь 132 4
Дюков Андрей 21 4
Енин Игорь 4 4
Ашенбреннер Инна 15 4
Трубникова Елена 5 4
Брюквин Юрий 300 3
Маевский Леонид 57 3
Попов Алексей 339 3
Суслов Константин 23 3
Игнатова Мария 143 3
Гирев Андрей 77 3
Натыров Бадма 3 3
Хасиков Бату 3 3
Захаров Павел 60 2
Маркелов Константин 42 2
Таврин Иван 120 2
Бобровников Борис 104 2
Калугин Сергей 169 2
Маевский Игорь 39 2
Провоторов Александр 158 2
Бортников Александр 30 2
Гурко Александр 139 2
Владимиров Олег 11 2
Чумаков Денис 21 2
Орлов Алексей 21 2
Бастрыкин Александр 27 2
Стак Александр 34 2
Островский Владимир 25 2
Грызлов Борис 32 2
Трандин Сергей 128 2
Евкуров Юнус-Бек 6 2
Таскаев Андрей 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 255
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 126
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 116
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 99
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 92
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 91
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 79
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 71
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 70
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 68
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 66
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 65
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 64
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 63
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 62
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 62
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 61
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 61
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 60
Россия - ПФО - Самарская область 1577 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 54
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 53
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 52
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 50
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 48
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 47
Россия - ПФО - Пензенская область 637 46
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 44
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 43
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 43
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 41
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 40
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 39
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 36
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Россия - ДФО - Амурская область 954 36
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 35
Россия - ДФО - Магаданская область 533 34
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Рустелеком ТК 305 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 4 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
Directum Grant 5 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
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РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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