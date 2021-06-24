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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Калмыкия Республика


24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 3
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 6
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 4
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии 5
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
01.08.2019 «Ростелеком» начал строительство оптики для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Калмыкии 2
19.07.2019 «ГосWeb» в России строят по британскому образцу. Его опробуют на детских садах и больницах 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
07.06.2019 Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество 4
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 3
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 2
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии 2
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 2
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
15.06.2017 Минкомсвязи: «Система-112» начала работу в Санкт-Петербурге 1
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ 1
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 1
09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты 2
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» 3

Публикаций - 188, упоминаний - 298

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 17
СМАРТС Компания 276 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 8
Корус Консалтинг ГК 820 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 6
АФК Система ПАО 1148 6
Microsoft Corporation 12409 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 5
Netrika - Нетрика 84 5
Вайнах Телеком 42 5
Ростелеком Связьинвест 819 4
Крок 1261 4
InterSystems - ИнтерСистемз 78 4
IBM 3892 4
Сумма Телеком - Sumtel 124 4
SAP SE 3347 3
Электросвязь 22 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
AMD Graphics Product Group - ATI 409 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
СМАРТС Астрахань-GSM 4 3
Yota - Скартел 623 3
Барс груп 402 3
Cisco Systems 2298 3
СМАРТС Ярославль-GSM 7 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 3
Oracle Corporation 3602 3
NVision Group - Энвижн Груп 556 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
4205 2
КСК Технологии 28 2
ФОРС - Центр разработки 202 2
Aquarius - Аквариус 223 2
Таттелеком 117 2
РТЛабс 145 2
Red Hat 691 2
Sony 2830 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 12
Почта России ПАО 1631 8
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 14 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Аэрофлот 507 2
Серверы и компоненты 6 2
Евросеть 1062 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
EPIC Telecom Invest 95 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
РАО ЕЭС России ПАО 99 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 82 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Achemar Holdings 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
Ингосстрах СПАО 215 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Русагро Группа Компаний 148 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
Связной ГК 935 1
Tesla Motors 241 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Уралсиб Банк 396 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
Россети ПАО 169 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Альфа-Групп 371 1
Ак Барс Банк 174 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 28
Правительство РФ 2264 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 4
Арбитражный суд города Москвы 376 4
Президент Российской Федерации 1460 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 3
Правительство Самарской области 48 3
Правительство Ставропольского края 23 3
ПФР Департамент информационных технологий 111 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
Администрация Смоленской области 19 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4CIO 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 11
3G - Стандарт мобильной связи 3920 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 6
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 5
РМИС - Региональная медицинская информационная система 21 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 4
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 3
УУС - Универсальные услуги связи 30 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 85 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 134 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Google Android 10773 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 4
Apple iOS 5750 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 2
Google YouTube - Видеохостинг 1970 2
Азбука интернета 21 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 2
Linux OS 4553 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 41 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 2
СП.АРМ 18 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 154 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1320 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
SpaceX 34 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Корняков Арслан 18 17
Медведев Дмитрий 1459 7
Никифоров Николай 1127 7
Орловский Виктор 232 6
Кирюшин Геннадий 39 5
Дюков Андрей 14 4
Енин Игорь 4 3
Маевский Леонид 24 3
Суслов Константин 19 3
Этеев Алексей 3 3
Путин Владимир 1877 3
Бобровников Борис 87 2
Захаров Павел 55 2
Семенов Александр 73 2
Калугин Сергей 163 2
Попов Алексей 322 2
Маевский Игорь 23 2
Бортников Александр 19 2
Гурко Александр 129 2
Таврин Иван 83 2
Орлов Алексей 10 2
Бастрыкин Александр 11 2
Смирнов Алексей 151 2
Провоторов Александр 146 2
Островский Владимир 22 2
Щеголев Игорь 676 2
Копаев Геннадий 16 2
Новодворский Алексей 97 1
Зингерман Борис 35 1
Мискевич Евгений 29 1
Петров Аркадий 1 1
Новиков Алексей 39 1
Нащекин Алексей 111 1
Арсентьев Андрей 55 1
Степченков Максим 36 1
Серебряникова Анна 47 1
Карпов Иван 41 1
Зорин Александр 49 1
Васильева Татьяна 5 1
Каюмов Шамиль 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 53
Россия - ЮФО - Астраханская область 386 51
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 51
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 43
Россия - ЦФО - Тульская область 779 37
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 36
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 33
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 69 33
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 33
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 367 32
Россия - ЮФО - Волгоградская область 418 30
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 291 28
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 28
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 27
Россия - СФО - Республика Алтай 732 26
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 151 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 25
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 176 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 25
Россия - ЦФО - Ярославская область 352 25
Россия - ЦФО - Белгородская область 388 24
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 23
Россия - СФО - Кемеровская область 516 23
Россия - СФО - Новосибирская область 866 21
Россия - СФО - Иркутская область 601 20
Россия - ПФО - Пензенская область 369 20
Россия - СЗФО - Псковская область 366 20
Россия - СЗФО - Новгородская область 323 19
Россия - ДФО - Бурятия Республика 314 19
Россия - УФО - Тюменская область 616 19
Россия - СЗФО - Калининградская область 605 19
Россия - ПФО - Самарская область 603 19
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 19
Россия - ЦФО - Курская область 349 18
Россия - ЦФО - Ивановская область 274 18
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 18
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 3
Федеральное законодательство 258 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
Информационное общество - Государственная программа 283 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 49 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Образование в России 465 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
МПС - Международные платежные системы 25 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 114 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Русский язык 1081 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
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