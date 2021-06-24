Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Калмыкия Республика
Публикаций - 188, упоминаний - 298
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корняков Арслан 18 17
|Медведев Дмитрий 1459 7
|Никифоров Николай 1127 7
|Орловский Виктор 232 6
|Кирюшин Геннадий 39 5
|Дюков Андрей 14 4
|Енин Игорь 4 3
|Маевский Леонид 24 3
|Суслов Константин 19 3
|Этеев Алексей 3 3
|Путин Владимир 1877 3
|Бобровников Борис 87 2
|Захаров Павел 55 2
|Семенов Александр 73 2
|Калугин Сергей 163 2
|Попов Алексей 322 2
|Маевский Игорь 23 2
|Бортников Александр 19 2
|Гурко Александр 129 2
|Таврин Иван 83 2
|Орлов Алексей 10 2
|Бастрыкин Александр 11 2
|Смирнов Алексей 151 2
|Провоторов Александр 146 2
|Островский Владимир 22 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Новодворский Алексей 97 1
|Зингерман Борис 35 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Петров Аркадий 1 1
|Новиков Алексей 39 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Арсентьев Андрей 55 1
|Степченков Максим 36 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Карпов Иван 41 1
|Зорин Александр 49 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|CNews Analytics 2239 7
|Juniper Research 285 1
|Gartner 2285 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|BCG - Boston Consulting Group 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru