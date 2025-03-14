Россия - ЮФО - Калмыкия Республика

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Калмыкии» Ozon запустил витрину «Сделано в Калмыкии» при поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в рамках проекта компании «Сделано

«Ростелеком» инвестировал в развитие Калмыкии более 400 млн рублей за три года «Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Калмыкии более 400 млн руб. за период с 2021 г. Компания в рамках федеральной программы «Цифр

МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград чила покрытие LTE на участке трассы «Каспий» от Элисты до Волгограда. Теперь автопутешественники из Калмыкии и других регионов России будут в сети практически на всем отрезке в пути от республи

«Ростелеком» и правительство Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве овать по вопросам разработки предложений в целях реализации проекта «Цифровой регион» на территории Калмыкии. В соответствии с соглашением цифровая трансформация охватит ключевые отрасли эконом

Postgres Professional проводит бесплатный IT-лагерь для школьников Калмыкии азработчик систем управления данных, совместно с IT-кластером «Цифровая Калмыкия» организуют бесплатную летнюю IT-школу. При поддержке компании первые шаги в IT-профессии сделают более 240 школьников Калмыкии. Учащиеся 6-11 классов узнают основы языка программирования Python, познакомятся с самой популярной в мире СУБД PostgreSQL и напишут свою первую программу под руководством опытных спец

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия и «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве Республика Калмыкия станет ещё одним регионом, внедряющим решения «Ред Софт» в рамках реализации програм

«Сбер», «Расчетные решения» и правительство Калмыкии запускают первую на Юге России «Карту жителя» она к информационной системе «Карта жителя» позволит повысить качество предоставления льгот жителям Калмыкии и обеспечит их адресность». Проект «Карта жителя» будет реализован на базе программн

Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» Жителям Калмыкии теперь проще получить медицинскую помощь – за несколько месяцев доля успешных записе

«Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии я больше вычислительных мощностей, их легко докупить в пару кликов», — сказал директор «Мегафона» в Калмыкии Игорь Малиев. «Мегафон облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152, то есть персонал

«Билайн» обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов в Калмыкии «Билайн» модернизировал сеть и обеспечил скоростным мобильным интернетом 13 населенных пунктов, расположенных в 9 районах Республики Калмыкия. Оператор провел расширение полосы под пропуск интернет-трафика (рефарминг в диапазоне L 900 МГц). В результате жители этих поселков теперь могут пользоваться всеми возможно

«Билайн» поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия На Петербургском Международном Экономическом форуме Правительство Республики Калмыкия и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии для развития цифровой экономики в регионе. «Билайн» готов предоставлять новые технологии и сервисы

Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 150 школ региона перейдут на российское ПО. По условиям соглашения, все образовательные организации Калмыкии получат лицензии «МойОфис Образование» по нулевой стоимости. Это безопасное российск

Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» специалисты «Базальт СПО» завершили обучение системных администраторов организаций здравоохранения Калмыкии. Сотрудники медицинских учреждений освоили работу с российской защищенной операционн

Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн С 14 января 2021 г. в Республике Калмыкия стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Жители региона могут получить талон

«Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии «Ростелеком» подключил к интернету 95 социально значимых объектов в Калмыкии. Работа была проведена в рамках первого этапа реализации госконтракта по созданию те

«Ростелеком» начал строительство оптики для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Калмыкии елекома» построят более 1 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 142 населенных пунктов Калмыкии. Оптическая сеть передачи данных охватит 143 образовательных учреждения (школы и учр

Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество Sberсloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Республика Калмыкия заключили пятилетнее соглашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение подписа

Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации В перечень приоритетных цифровых проектов, которые будут реализованы в Республике Калмыкия в ближайшее время, вошли решения, включенные в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая

«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии ение 2018 г.: это значительно стимулирует развитие оптических технологий ETTH и PON, что в условиях Республики Калмыкия с ее обширной территорией и малой плотностью населения, но высокой потреб

Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги «Нетрика» о завершении проекта по подключению Калмыкии к Концентратору услуг Федеральной электронной регистратуры (ФЭР). Концентратор предс

Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» Новый учебный год «Азбуки интернета» стартовал в Калмыкии. На базе Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения (РКЦСОН) в Э

«Ростелеком» организует систему пожарного мониторинга в образовательных учреждениях Калмыкии еком» организует систему мониторинга пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики Калмыкия. Благодаря внедрению программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» сиг

«Ростелеком» в Калмыкии подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов Компания «Ростелеком» в Калмыкии проводит интернет в новые районы Элисты, в том числе в Южный и Северо-Западный. Прое

В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения изации регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калмыкии. Как объяснили CNews в компании, модернизация проведена на базе интеграционной платф

Пенсионеры Калмыкии осваивают интернет с «Ростелекомом» омпьютерной грамотности «Азбука интернета» для людей старшего поколения. С момента старта проекта в Калмыкии прошел ровно месяц, и желающих освоить компьютер и интернет становится всё больше и

«Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Калмыкии телеком» обеспечит работу системы видеонаблюдения при проведении Единых государственных экзаменов в Калмыкии в 2016 г. Трансляция сдачи выпускных экзаменов пройдет в режиме реального времени из

«Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей в частном секторе Целинного района Республики Калмыкия - в южном и северо-западном районах. Комментируя ход строительных работ в Элисте и Целинном районе Калмыкии, директор Калмыцкого филиала «Ростелекома» Арслан Корняков отметил: «Ростелеком» вкл

«Ростелеком» подключил к интернету 14 структурных подразделений «Калмэнергосбыта» алмэнергосбытом», подключила к интернету 14 структурных подразделений компании в районах республики Калмыкия и городе Элисте. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме». «Мы в “Ростелекоме” очень ц

Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии чиваем количество регионов, жители которых могут воспользоваться всеми услугами Yota. Теперь жители Калмыкии и Мордовии могут попробовать наш безлимитный интернет на всех устройствах: от смартф

«Ростелеком» в Калмыкии с начала года ввел в эксплуатацию более 1000 портов оптической сети передачи данных В рамках программы по развитию телеком-инфраструктуры Калмыкии «Ростелеком» продолжает активное строительство крупнейшей в республике оптоволоконно

Более 24 тыс. жителей Калмыкии выбрали интернет от «Ростелекома» их линий связи в рамках проекта «Оптика в дом» позволило увеличить количество абонентов интернета в Калмыкии. В настоящее время в проекте задействованы более 500 многоквартирных домов в районны

«Ростелеком» объединил в единую сеть передачи данных банкоматы «Сбербанка» в Калмыкии рбанк» является одним из ключевых корпоративных клиентов «Ростелекома» на всей территории России. В Калмыкии мы предоставляем банку услуги доступа в сеть интернет и фиксированной телефонной свя

«Ростелеком» в Калмыкии приступил к подключению абонентов по «оптике» в частном секторе «Ростелеком» в Калмыкии приступил к подключению абонентов по «оптике» в частном секторе города Элисты. Подкл

В Калмыкии автоматизировали управление государственным и муниципальным имуществом ть внедрение системы в республике, а также порекомендовали администрациям муниципальных образований Калмыкии рассмотреть возможность ее внедрения». Специалисты AT Consulting провели обследовани

«Ростелеком» в Калмыкии завершил внедрение «Геоинформационной системы автоматизации управления госимуществом» «Ростелеком» в Калмыкии в сотрудничестве с региональным Министерством по земельным и имущественным отношения

«Ростелеком» в Калмыкии обеспечил построение комплексной системы экстренного оповещения населения «Ростелеком» в Калмыкии в рамках государственных контрактов с региональным Министерством по строительству, т

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«Оптику» от «Ростелекома» подключили более 9 тыс. домохозяйств республики Калмыкия г. «Ростелеком» приступил к строительству оптоволоконных сетей во всех тринадцати районных центрах Калмыкии. На сегодняшний день «Ростелекомом» проложено более 55 км оптических сетей в Элисте

МТС запустила LTE в Калмыкии МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Калмыкии. Жители республики могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на ск