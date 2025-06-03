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Чумаков Денис


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
ИТ в здравоохранении 2020 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

 1
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов 1
25.01.2019 Система «N3.аналитика» включена в Единый реестр российского ПО 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 1
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
01.07.2016 Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации для РМИС 1
14.03.2016 В Петербурге разработана региональная система управления данными пациентов для сферы здравоохранения 1
10.07.2015 Больше пациентов в регионах смогут записываться к врачам онлайн 1
10.06.2015 «Нетрика» обеспечит петербургским врачам доступ к электронным медицинским картам пациентов 1
20.12.2012 Более миллиона пациентов записались на прием к врачу в Пензенской области через электронную регистратуру 1
03.12.2012 «Корус Консалтинг» строит информационную систему здравоохранения в Республике Калмыкия 1
08.10.2012 «Корус Консалтинг» автоматизировал областной онкологический диспансер в Железногорске 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Чумаков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 155 15
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 56 4
Корус Консалтинг ГК 1258 3
БАРС Груп 551 2
ТехЛАБ 26 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 15 1
ФОРС - Центр разработки 650 1
Крок - Croc 1785 1
8491 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 1
Цифра ГК 2476 1
Элефус - Elephus 5 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
СП.АРМ 49 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Сван 27 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Фирма Гален 4 1
Евромед 4 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 44 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Правительство Челябинской области 67 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1609 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 341 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 419 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6891 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4643 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 4
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 176 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4888 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 348 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1043 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 375 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11893 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1244 3
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 217 3
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 47 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5586 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7675 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11485 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 797 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7355 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 491 2
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 29 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 227 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24937 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 12
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 50 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 5
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 32 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 3
Корус Консалтинг - ФТМИС - Федеральная типовая медицинская информационная система 8 3
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 24 2
InterSystems HealthShare 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 2
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 32 1
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 702 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Bregis - Ариадна ЛИС 2 1
ЕМИАС Электронный рецепт 89 1
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3298 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 37 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 58 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 5 1
1С:Медицина 45 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 26 1
Centaur Software - Dental4Windows МИС 4 1
Соловьев Владимир 107 2
Мошков Артем 14 2
Зарубина Татьяна 4 2
Шаповалов Александр 17 1
Гусенко Александр 1 1
Галстян Арсен 6 1
Ильин Алексей 23 1
Орлов Геннадий 16 1
Корогод Максим 4 1
Литошин Николай 2 1
Скворцова Вероника 69 1
Гусев Александр 37 1
Антипов Александр 22 1
Суслов Константин 23 1
Абрамов Виктор 11 1
Штыкова Елена 6 1
Игнатущенко Игорь 3 1
Мурашко Михаил 13 1
Башков Игорь 17 1
Яцковский Максим 2 1
Буханик Альберт 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1881 2
Россия - ЦФО - Курская область 665 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 341 2
Россия - СФО - Кемеровская область 943 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3096 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1956 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 836 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 718 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 701 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1336 1
Россия - СФО - Республика Тыва 330 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 331 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 906 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 1
Россия - УФО - Челябинская область 1279 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - УФО - Курганская область 531 1
Россия - ДФО - Магаданская область 441 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 322 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 533 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10187 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9084 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 794 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1924 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 532 2
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 29 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30199 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5015 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6440 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 89 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6562 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
Информатика - computer science - informatique 1094 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 374 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Девальвация 39 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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