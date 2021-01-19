Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Элефус Elephus


УПОМИНАНИЯ


ИТ в здравоохранении 2020 1
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 2
13.05.2020 «Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако 1
17.09.2019 «Элефус» защитил персональные данные пациентов радиологических кабинетов в поликлиниках Москвы 2
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Элефус и организации, системы, технологии, персоны:

Laval - Лаваль 6 1
Cisco Systems 5183 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 159 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 1
Администрация Краснодарского края 62 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3081 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 161 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 9 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 217 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 548 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 21 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Microsoft Windows 16127 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
Стрельцов Алексей 1 1
Гринев Александр 2 1
Кириллов Павел 7 1
Ковязин Алексей 1 1
Парфенова Дарья 1 1
Чумаков Денис 20 1
Корогод Максим 4 1
Литошин Николай 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 58 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 374 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1015 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще