Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФГИС ЕПГУ (РПГУ)
Госуслуги РФ
Суперсервисы
Запись на прием к врачу
Публикаций - 89, упоминаний - 100
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 348 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
|Макаров Владимир 69 7
|Путин Владимир 2456 6
|Ивакин Роман 56 6
|Козырев Алексей 274 5
|Симаков Олег 107 4
|Лысенко Эдуард 225 4
|Медведев Дмитрий 1594 4
|Соловьев Владимир 102 3
|Ермолаев Артем 347 3
|Авербах Владимир 122 3
|Захаров Павел 59 3
|Васильев Сергей 39 3
|Серова Елена 317 3
|Переверзев Михаил 20 3
|Ашенбреннер Инна 15 3
|Левашов Александр 88 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Семенов Александр 89 2
|Евраев Михаил 228 2
|Маркелов Константин 25 2
|Чернышенко Дмитрий 277 2
|Дюков Андрей 14 2
|Антонов Александр 74 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Гаттаров Руслан 140 2
|Сафронов Роман 35 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Ципорин Павел 56 1
|Лукошков Дмитрий 29 1
|Скворцова Вероника 66 1
|Качанов Олег 60 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Бойко Елена 166 1
|Шадаев Максут 430 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Швецов Владимир 30 1
|Смирнова Екатерина 8 1
|Терехов Александр 13 1
|Ожгихин Иван 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 4
|РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
|Forbes - Форбс 570 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru