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ФГИС ЕПГУ (РПГУ)
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02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 1
12.01.2022 Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз 1
01.12.2021 «ЭлНетМед» поможет частным клиникам интегрироваться в ЕГИСЗ МЗ России 1
16.08.2021 В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО» 1
20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1
19.01.2021 На портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
17.12.2020 Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
26.08.2020 «Галэкс» реализовала «Цифровой сельсовет» в Новосибирской области 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
07.06.2018 Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России 1
27.04.2018 «Ростелеком» запустил в приложении «Госуслуги ХМАО» услугу записи к врачу 1
08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 1
25.09.2017 Денис Чамара - Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов 1
21.08.2017 Москва запустила в Telegram сервис записи ко врачу 1
20.06.2017 «Швабе» и «БАРС Груп» планируют развивать сотрудничество в области телемедицины 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 6
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 1
02.12.2016 «Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ» 1
01.12.2016 Путин объявил переход России на «цифровую экономику» 1
16.11.2016 Посетители городских поликлиник теперь могут переносить визит к врачу, не отменяя запись 1
06.10.2016 Экс-начальница «Спасибо от Сбербанка» стала заместительницей ИТ-директора Москвы 1
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 1
24.02.2016 В казахстанском мобильном приложении Egov доступно 29 новых услуг 1
01.02.2016 В Крыму заработал портал госуслуг 1
16.07.2015 Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам 1
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 1
23.03.2015 Минкомсвязи смещает фокус на региональные электронные госуслуги 1
03.02.2015 В столичных медколледжах будут изучать ЕМИАС 1
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты 1
18.12.2014 Количество пользователей Портала городских услуг Москвы выросло втрое 1
28.10.2014 Иван Громов - Нам удалось организовать эффективное взаимодействие населения и органов государственной власти  1

Публикаций - 89, упоминаний - 100

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7893 14
Netrika - Нетрика 98 7
Yandex - Яндекс 4738 3
Корус Консалтинг ГК 997 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 504 3
Открытые технологии 513 3
Microsoft Corporation 21799 3
Telegram Group 701 2
Google LLC 9697 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
Oracle Corporation 5881 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
SAP SE 4401 2
InterSystems - ИнтерСистемз 130 1
Meta - Facebook 4154 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
Yahoo! 3500 1
1С-ИжТиСи 4895 1
Siemens AG - Siemens Group 2252 1
UseTech - Юзтех Интеграция 9 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6374 1
Cerner 11 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 187 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 85 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Армада - РБК софт 699 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 47 1
Сбер - Цифровая Платформа 280 1
Цифровое пространство 61 1
Хост ГК 26 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 19 1
LifeRay 10 1
Netrika - Нетрика Медицина 10 1
KPMG - КПМГ 272 1
АйТи 1116 1
Восход ФГБУ НИИ 489 1
NVision Group - Энвижн Груп 656 1
ФОРС - Центр разработки 306 1
Беркут НПФ 106 1
Samsung Electronics 9061 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4996 8
УЭК - Универсальная электронная карта 556 6
Почта России ПАО 1816 4
Уралсиб Банк 454 2
РЖД - Российские железные дороги 1388 2
Открытие ФК 1506 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
Ак Барс Банк 185 1
Timepad 9 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
Vostok New Ventures 10 1
Winter Capital 6 1
МК Доктор рядом 2 1
РОСНО СК 169 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Социальные гарантии 15 1
Газпром ПАО 865 1
EPIC Telecom Invest 162 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
GFG - Lamoda 87 1
Открытие ФК - Росгосстрах 260 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 43 1
Согласие СК 241 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 68 1
Яндекс.Такси 281 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7498 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 949 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5690 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 10
Правительство РФ 5791 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1309 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2085 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 5
Правительство Москвы 1432 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 834 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 479 3
МИАЦ ГУЗ ВО - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 3
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 3
Федеральное казначейство России 1132 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2880 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 29 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 3 1
ЗАГС РФ Астраханской области 3 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
МИАЦ СПб ГБУЗ - Медицинский информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга 3 1
Федеральное собрание Российской Федерации 141 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2074 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 537 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 1
Руссофт - Russoft 348 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 510 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12454 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 26153 5
Мобильное приложение - Mobile app 2490 5
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 66 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4106 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5066 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 31 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 849 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6448 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 312 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10186 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6036 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4440 2
Открытые данные - Open data 108 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 830 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 306 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 10 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 680 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8976 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1108 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 486 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 50 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 37 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 710 1
Тонкий клиент - Thin client 144 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 191 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 509 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 836 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 114 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1421 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 814 1
Открытый регион 26 1
ЕМТС - Единая многофункциональная телекоммуникационная сеть 8 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3182 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 831 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 275 6
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 103 4
Электронный дневник 50 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 575 3
Google Android 11630 3
Apple iOS 6269 3
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 16 3
Правительство Москвы - Наш город 56 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 16 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 2
МОД Народный контроль 34 2
Linux OS 7366 2
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 85 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
Барс.Образование-Электронная школа 7 1
Барс.Здравоохранение - МИС 11 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 118 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 57 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 9 1
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 16 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
МЭШ - Московская электронная школа 35 1
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ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
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Экологический паспорт 5 1
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eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 24 1
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 2 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 565 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 346 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
Академгородок Новосибирск 74 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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