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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Запись на прием к врачу

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу

СОБЫТИЯ

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10.12.2025 «Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу

ния «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), чт
10.04.2025 «Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов

и. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на портале. Сервис интегрирован с решением «N3.Запись на прием к врачу», поддерживает регистрацию и отмену заявок, получение информации о ни
21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

свободные для записи слоты. Взаимодействие между МИС и порталом «Госуслуги» обеспечивает сервис «N3.Запись на прием к врачу». Все эти меры помогают повышать доступность и прозрачность первичной
26.12.2023 Оценки в школе, запись к врачу и показания счетчиков: приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет

пользоваться всего несколькими функциями, то сейчас через приложение можно решить практически любую повседневную задачу. В числе самых востребованных — просмотр оценок и посещаемости ребенка в школе, запись к врачу, получение и оплата единого платежного документа, и передача показаний счетчиков. Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке

30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

ударственной информационной системы в сфере здравоохранения (ГИСЗ) Калмыкии. Среди них – сервис «N3.Запись на прием к врачу», обеспечивающий взаимодействие между медицинской информационной сист
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

проекта продемонстрировал свою подготовленность и опыт автоматизации обслуживания граждан, включая запись на прием к врачу. Позитивно отмечена работа горячей линии 112. Эти практики были призн
28.10.2022 Обновленный сервис «Запись к врачу» на «Госуслугах» доступен в 10 пилотных регионах

что пользователи «Госуслуг» более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса «Запись к врачу». Новая форма доступна жителям: Астраханской области, Кабардино-Балкарской рес
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу

"Госуслуги" "Вконтакте" появится раздел "Здоровье", благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел "Авто". Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенд
12.08.2022 Минцифры: регионам необходимо повысить качество онлайн-записи на прием к врачу

Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги «Запись на прием к врачу» на портале госуслуг и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за II квартал 2022 г. 10 регионов с наибольшим к
21.07.2022 Вице-премьер Чернышенко: необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса «Запись к врачу»

обо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно Президент. Мы отмечаем, что в рамках пилот
25.05.2017 Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента

инской организации. В результате создания регионального портала всем жителям Бурятии стала доступна запись к врачу через единое окно с авторизацией в ЕСИА. Кроме того, в качестве пилотного прое
20.03.2014 Более 130 тыс. татарстанцев в этом году воспользовались электронной записью на прием к врачу

Почти два месяца жители Татарстана имеют возможность записаться на прием к врачу в детские и взрослые поликлиники и больницы, стоматологические уч
05.03.2013 Электронной записью на прием к врачу воспользовались более 4 млн россиян

По состоянию на 1 марта электронной записью на прием к врачу воспользовались 4 148 412 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения РФ. Только за январь на прием к врачу с помощью электронной услуги записалось 1 200 584 челове
04.09.2012 Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России

Минздравом России продолжается работа по внедрению в эксплуатацию сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» на территории страны. «На данный момент работы за
30.05.2012 Через «Портал здравоохранения» Саратовской области на прием к врачу записались более 300 тыс. человек

ена компьютерная техника. На базе созданной информационной системы «Портал здравоохранения» разработаны сайты всех поликлиник, работающих в ОМС, а также запущена в эксплуатацию подсистема электронной записи на прием к врачу. С начала года через интернет на прием к врачу записалось более 8500 человек, через регистратуры в указанной системе записано на прием к врачу более 300 тыс. человек. Пр
27.12.2011 До 1 июля 2012 г. все московские поликлиники перейдут на электронную систему записи на прием к врачу

До 1 июля 2012 г. все московские поликлиники перейдут на электронную систему записи на прием к врачу, сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова заммэра города по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец. По её словам, все столичные учреждения амбулаторного

Публикаций - 477, упоминаний - 574

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 63
МегаФон 10742 31
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
БАРС Груп 579 21
Microsoft Corporation 25775 18
9594 18
Yandex - Яндекс 9216 17
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 11
ФОРС - Центр разработки 703 10
Сван 30 9
Oracle Corporation 7074 9
InterSystems - ИнтерСистемз 137 9
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 8
SAP SE 5601 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 8
SofTrust - СофТраст 15 7
СП.АРМ 58 7
Google LLC 12688 6
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 6
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 6
Хост ГК 39 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 5
Крок - Croc 1964 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
АйТи 1519 5
Доктор рядом - Doc+ 55 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 36
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 13
Почта России ПАО 2370 13
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 10
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 10
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 4
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Ак Барс Банк 283 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Uber 357 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 105
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 67
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 59
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 49
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 33
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 11
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Федеральное казначейство России 1949 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 7
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 19 6
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 6
Администрация Краснодарского края 64 6
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ГосИнформСистемы 160 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Гильдия маркетологов 4 1
НАМО - Национальная Ассоциация медицинских организаций 1 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 219
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 163
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 89
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 78
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 78
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 64
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 54
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MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 47
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 47
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 47
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 46
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 41
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 37
Оповещение и уведомление - Notification 5943 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 226
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 94
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 61
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 38
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
ЕМИАС Электронный рецепт 90 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 20
Google Android 15243 20
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 18
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 18
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 17
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 17
Apple iOS 8583 16
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 15
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 12
Apple - App Store 3109 12
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