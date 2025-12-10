«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу ния «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), чт

«Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов и. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на портале. Сервис интегрирован с решением «N3.Запись на прием к врачу», поддерживает регистрацию и отмену заявок, получение информации о ни

Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» свободные для записи слоты. Взаимодействие между МИС и порталом «Госуслуги» обеспечивает сервис «N3.Запись на прием к врачу». Все эти меры помогают повышать доступность и прозрачность первичной

Оценки в школе, запись к врачу и показания счетчиков: приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет пользоваться всего несколькими функциями, то сейчас через приложение можно решить практически любую повседневную задачу. В числе самых востребованных — просмотр оценок и посещаемости ребенка в школе, запись к врачу, получение и оплата единого платежного документа, и передача показаний счетчиков. Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке

Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» ударственной информационной системы в сфере здравоохранения (ГИСЗ) Калмыкии. Среди них – сервис «N3.Запись на прием к врачу», обеспечивающий взаимодействие между медицинской информационной сист

Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 проекта продемонстрировал свою подготовленность и опыт автоматизации обслуживания граждан, включая запись на прием к врачу. Позитивно отмечена работа горячей линии 112. Эти практики были призн

Обновленный сервис «Запись к врачу» на «Госуслугах» доступен в 10 пилотных регионах что пользователи «Госуслуг» более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса «Запись к врачу». Новая форма доступна жителям: Астраханской области, Кабардино-Балкарской рес

Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу "Госуслуги" "Вконтакте" появится раздел "Здоровье", благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел "Авто". Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенд

Минцифры: регионам необходимо повысить качество онлайн-записи на прием к врачу Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги «Запись на прием к врачу» на портале госуслуг и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за II квартал 2022 г. 10 регионов с наибольшим к

Вице-премьер Чернышенко: необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса «Запись к врачу» обо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно Президент. Мы отмечаем, что в рамках пилот

Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента инской организации. В результате создания регионального портала всем жителям Бурятии стала доступна запись к врачу через единое окно с авторизацией в ЕСИА. Кроме того, в качестве пилотного прое

Более 130 тыс. татарстанцев в этом году воспользовались электронной записью на прием к врачу Почти два месяца жители Татарстана имеют возможность записаться на прием к врачу в детские и взрослые поликлиники и больницы, стоматологические уч

Электронной записью на прием к врачу воспользовались более 4 млн россиян По состоянию на 1 марта электронной записью на прием к врачу воспользовались 4 148 412 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения РФ. Только за январь на прием к врачу с помощью электронной услуги записалось 1 200 584 челове

Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России Минздравом России продолжается работа по внедрению в эксплуатацию сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» на территории страны. «На данный момент работы за

Через «Портал здравоохранения» Саратовской области на прием к врачу записались более 300 тыс. человек ена компьютерная техника. На базе созданной информационной системы «Портал здравоохранения» разработаны сайты всех поликлиник, работающих в ОМС, а также запущена в эксплуатацию подсистема электронной записи на прием к врачу. С начала года через интернет на прием к врачу записалось более 8500 человек, через регистратуры в указанной системе записано на прием к врачу более 300 тыс. человек. Пр