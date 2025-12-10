Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Запись на прием к врачу
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.12.2025
|
«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу
ния «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), чт
|10.04.2025
|
«Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов
и. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на портале. Сервис интегрирован с решением «N3.Запись на прием к врачу», поддерживает регистрацию и отмену заявок, получение информации о ни
|21.01.2025
|
Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»
свободные для записи слоты. Взаимодействие между МИС и порталом «Госуслуги» обеспечивает сервис «N3.Запись на прием к врачу». Все эти меры помогают повышать доступность и прозрачность первичной
|26.12.2023
|
Оценки в школе, запись к врачу и показания счетчиков: приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет
пользоваться всего несколькими функциями, то сейчас через приложение можно решить практически любую повседневную задачу. В числе самых востребованных — просмотр оценок и посещаемости ребенка в школе, запись к врачу, получение и оплата единого платежного документа, и передача показаний счетчиков. Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке
|30.11.2023
|
Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»
ударственной информационной системы в сфере здравоохранения (ГИСЗ) Калмыкии. Среди них – сервис «N3.Запись на прием к врачу», обеспечивающий взаимодействие между медицинской информационной сист
|17.05.2023
|
Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112
проекта продемонстрировал свою подготовленность и опыт автоматизации обслуживания граждан, включая запись на прием к врачу. Позитивно отмечена работа горячей линии 112. Эти практики были призн
|28.10.2022
|
Обновленный сервис «Запись к врачу» на «Госуслугах» доступен в 10 пилотных регионах
что пользователи «Госуслуг» более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса «Запись к врачу». Новая форма доступна жителям: Астраханской области, Кабардино-Балкарской рес
|22.09.2022
|
Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу
"Госуслуги" "Вконтакте" появится раздел "Здоровье", благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел "Авто". Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенд
|12.08.2022
|
Минцифры: регионам необходимо повысить качество онлайн-записи на прием к врачу
Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги «Запись на прием к врачу» на портале госуслуг и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за II квартал 2022 г. 10 регионов с наибольшим к
|21.07.2022
|
Вице-премьер Чернышенко: необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса «Запись к врачу»
обо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно Президент. Мы отмечаем, что в рамках пилот
|25.05.2017
|
Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента
инской организации. В результате создания регионального портала всем жителям Бурятии стала доступна запись к врачу через единое окно с авторизацией в ЕСИА. Кроме того, в качестве пилотного прое
|20.03.2014
|
Более 130 тыс. татарстанцев в этом году воспользовались электронной записью на прием к врачу
Почти два месяца жители Татарстана имеют возможность записаться на прием к врачу в детские и взрослые поликлиники и больницы, стоматологические уч
|05.03.2013
|
Электронной записью на прием к врачу воспользовались более 4 млн россиян
По состоянию на 1 марта электронной записью на прием к врачу воспользовались 4 148 412 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения РФ. Только за январь на прием к врачу с помощью электронной услуги записалось 1 200 584 челове
|04.09.2012
|
Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России
Минздравом России продолжается работа по внедрению в эксплуатацию сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» на территории страны. «На данный момент работы за
|30.05.2012
|
Через «Портал здравоохранения» Саратовской области на прием к врачу записались более 300 тыс. человек
ена компьютерная техника. На базе созданной информационной системы «Портал здравоохранения» разработаны сайты всех поликлиник, работающих в ОМС, а также запущена в эксплуатацию подсистема электронной записи на прием к врачу. С начала года через интернет на прием к врачу записалось более 8500 человек, через регистратуры в указанной системе записано на прием к врачу более 300 тыс. человек. Пр
|27.12.2011
|
До 1 июля 2012 г. все московские поликлиники перейдут на электронную систему записи на прием к врачу
До 1 июля 2012 г. все московские поликлиники перейдут на электронную систему записи на прием к врачу, сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова заммэра города по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец. По её словам, все столичные учреждения амбулаторного
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Владимир 78 14
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Путин Владимир 3454 13
|Чернышенко Дмитрий 581 13
|Лысенко Эдуард 317 13
|Ивакин Роман 57 12
|Сергунина Наталья 375 12
|Козырев Алексей 328 11
|Собянин Сергей 538 10
|Скворцова Вероника 69 10
|Суслов Константин 23 9
|Бойко Елена 152 8
|Фишер Андрей 75 8
|Симаков Олег 113 8
|Захаров Павел 60 8
|Савицкий Андрей 35 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Переверзев Михаил 19 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Евраев Михаил 266 7
|Авербах Владимир 127 7
|Попов Алексей 339 7
|Сафронов Роман 36 6
|Лебедев Георгий 57 6
|Орлов Геннадий 16 5
|Контрабаев Артур 70 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Соловьев Владимир 108 5
|Петрухин Дмитрий 17 5
|Пугачев Павел 63 5
|Гайдуков Алексей 23 5
|Петухов Максим 14 4
|Паперный Евгений 11 4
|Башков Игорь 19 4
|Остроушко Алексей 28 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Островский Владимир 25 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.