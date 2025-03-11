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Сван
Сван и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 3
|ГосИнформСистемы 131 2
|Суслов Константин 23 6
|Гусев Александр 36 6
|Скворцова Вероника 69 4
|Метелев Сергей 7 4
|Гридин Игорь 6 4
|Ивакин Роман 57 3
|Соловьев Владимир 106 3
|Ашенбреннер Инна 15 3
|Островский Владимир 25 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Штыкова Елена 6 2
|Антипов Александр 22 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Яцковский Максим 2 2
|Карпинский Алексей 42 1
|Трефилов Александр 1 1
|Орловский Виктор 383 1
|Бойко Елена 152 1
|Симаков Олег 113 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Устименко Екатерина 2 1
|Зурабов Михаил 9 1
|Милюков Денис 12 1
|Чирков Максим 4 1
|Попов Алексей 336 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Хилов Павел 16 1
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 1
|Чумаков Денис 18 1
|Зарубина Татьяна 4 1
|Потапов Александр 29 1
|Морозов Андрей 47 1
|Бондаренко Андрей 3 1
|Новикова Юлия 6 1
|Мартыненко Александр 20 1
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