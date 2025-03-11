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Сван


11.03.2025 В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
03.07.2023 «Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму 1
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков 1
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX 1
22.07.2019 «РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения 1
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
08.09.2015 Казанские ИТ-шники захватывают рынок ИТ для здравоохранения 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
12.05.2015 «Сван» будет создавать для региональных медучреждений решения на базе Prognoz Platform 8 1
01.04.2014 Более 1900 врачей и медсестер Пермского края прошли обучение работе с региональной медицинской системой 1
19.11.2013 Минздрав утвердил структуру электронной медкарты 1
03.09.2013 Каждый пятый житель Пермского края записывается на прием к врачу через интернет 1
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 1
02.06.2013 ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
02.06.2013 Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
01.06.2013 Как защитить персданные в больнице 1
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
19.07.2012 «Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края 1
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура» 1
01.02.2012 Пермякам будут приходить SMS с напоминанием о визите к врачу 1
15.02.2007 В Антарктиде откроется центр онлайнового обучения 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Сван и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 546 12
Ростелеком 9785 11
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 11
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 8
ФОРС - Центр разработки 639 7
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 7
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 6
СП.АРМ 47 6
Ростелеком - РТЛабс 180 5
Аксимед 9 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 4
Корус Консалтинг ГК 1229 4
Хост ГК 37 4
Парус Корпорация 540 3
Крок - Croc 1778 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Медотрейд 3 2
Directum - Директум 1103 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
SAP SE 5294 1
АйТи 1375 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
8297 1
Dell EMC 5037 1
Cisco Systems 5128 1
HP Inc. 5697 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Проект 1 1
ПрограмБанк 95 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Технология здоровья 8 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Мать и дитя 24 1
Нордмедсервис 1 1
101Hotels.com 456 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Фармстандарт АО 40 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Челябинской области 64 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 3
ГосИнформСистемы 131 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 11
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 324 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 9
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 6
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 47 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 412 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3870 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7737 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 138 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2877 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1216 3
Электронный документ - Electronic document 1465 3
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4046 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 2
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3329 2
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Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2176 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 534 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3254 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 4
ЕМИАС Электронный рецепт 87 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 3
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 3
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 36 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Directum Solo 52 1
Directum Jazz 39 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
FreePik 1042 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
Суслов Константин 23 6
Гусев Александр 36 6
Скворцова Вероника 69 4
Метелев Сергей 7 4
Гридин Игорь 6 4
Ивакин Роман 57 3
Соловьев Владимир 106 3
Ашенбреннер Инна 15 3
Островский Владимир 25 2
Зезюлинский Николай 23 2
Штыкова Елена 6 2
Антипов Александр 22 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Яцковский Максим 2 2
Карпинский Алексей 42 1
Трефилов Александр 1 1
Орловский Виктор 383 1
Бойко Елена 152 1
Симаков Олег 113 1
Голикова Татьяна 55 1
Гаттаров Руслан 144 1
Абрамов Виктор 11 1
Гусельников Андрей 15 1
Радзиевский Георгий 6 1
Дубинин Вадим 27 1
Устименко Екатерина 2 1
Зурабов Михаил 9 1
Милюков Денис 12 1
Чирков Максим 4 1
Попов Алексей 336 1
Орлов Геннадий 16 1
Хилов Павел 16 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 1
Чумаков Денис 18 1
Зарубина Татьяна 4 1
Потапов Александр 29 1
Морозов Андрей 47 1
Бондаренко Андрей 3 1
Новикова Юлия 6 1
Мартыненко Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 4
Россия - ЮФО - Севастополь 543 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1693 3
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Россия - ДФО - Магаданская область 427 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 3
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 2
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Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика 398 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 3
Juniper Research 528 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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