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Зима Дмитрий
|11.03.2025
|В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
|10.10.2024
|Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
|25.03.2024
|Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 3
Зима Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
|ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 345 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Туянин Алексей 2 1
|Лебедев Павел 35 1
|Мухтиярова Елена 1 1
|Мартыненко Александр 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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