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Зима Дмитрий


11.03.2025 В руководстве компании «РТ МИС» произошли изменения 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Зима Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9785 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
БАРС Груп 546 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ред Софт - Red Soft 737 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 324 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2188 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 147 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 323 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 548 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 16 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 534 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Рустамов Рустам 419 1
Туянин Алексей 2 1
Лебедев Павел 35 1
Мухтиярова Елена 1 1
Мартыненко Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 863 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 1
Россия - СФО - Омская область 680 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1900 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 316 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 18 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 878 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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