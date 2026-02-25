Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis

Медтех-холдинг «Доктис» — это телемедицинская экосистема, объединяющая цифровые компании и сервисы различных направлений — для пациентов, врачей, исследователей, организаций здравоохранения. «Доктис» – сервис онлайн-консультаций медицинских специалистов страны и медицинского сопровождения пациентов, единственная платформа, интегрированная в Портал государственных услуг РФ. В 2024 году к телемедицинскому сервису «Доктис» подключены более 2 тыс. врачей различных специальностей и свыше 700 тыс. пациентов. Основным медицинским партнером группы компаний «Доктис» является ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших российских сетей частных клиник, крупнейшими участниками группы также являются ГК «Цифромед» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).