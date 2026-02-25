Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТЛабс Цифромед РТ Доктис ДМО Doctis
Медтех-холдинг «Доктис» — это телемедицинская экосистема, объединяющая цифровые компании и сервисы различных направлений — для пациентов, врачей, исследователей, организаций здравоохранения. «Доктис» – сервис онлайн-консультаций медицинских специалистов страны и медицинского сопровождения пациентов, единственная платформа, интегрированная в Портал государственных услуг РФ. В 2024 году к телемедицинскому сервису «Доктис» подключены более 2 тыс. врачей различных специальностей и свыше 700 тыс. пациентов. Основным медицинским партнером группы компаний «Доктис» является ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших российских сетей частных клиник, крупнейшими участниками группы также являются ГК «Цифромед» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 334 3
|Лежнин Сергей 2 2
|Лебедев Павел 35 1
|Суслов Константин 23 1
|Симаков Игорь 1 1
|Кудряшова Юлия 15 1
|Зима Дмитрий 7 1
|Мухтиярова Елена 1 1
|Рустамов Рустам 527 1
|Назаров Александр 76 1
|Воробьев Андрей 189 1
|Кириенко Владимир 144 1
|Анохин Сергей 112 1
|Делицын Леонид 133 1
|Голубев Василий 40 1
|Пилипчук Александр 17 1
|Курцер Марк 3 1
|Forbes - Форбс 933 1
|МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
|VK Skillbox - Скилбокс 131 1
|РАН - Российская академия наук 2042 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.