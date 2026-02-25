Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis

Разделы

Медтех-холдинг «Доктис» — это телемедицинская экосистема, объединяющая цифровые компании и сервисы различных направлений — для пациентов, врачей, исследователей, организаций здравоохранения. «Доктис» – сервис онлайн-консультаций медицинских специалистов страны и медицинского сопровождения пациентов, единственная платформа, интегрированная в Портал государственных услуг РФ. В 2024 году к телемедицинскому сервису «Доктис» подключены более 2 тыс. врачей различных специальностей и свыше 700 тыс. пациентов. Основным медицинским партнером группы компаний «Доктис» является ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших российских сетей частных клиник, крупнейшими участниками группы также являются ГК «Цифромед» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

25.02.2026 «Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max 2
06.11.2025 «Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
14.02.2023 Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 1
26.12.2022 Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис» 2
27.10.2022 Tele2 запустил конструктор мультиподписок 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 2
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
03.11.2020 В «Одноклассниках» открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 2

Ростелеком 10446 9
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 52 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 3
Ростелеком - РТЛабс 183 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 62 3
Yandex - Яндекс 8647 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
СалютДевайсы - Элпитех 34 1
Ростелеком - Netris - Фастек 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Xiaomi 2047 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1186 1
Ред Софт - Red Soft 1063 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
БАРС Груп 563 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 253 1
Basis - Tionix - Тионикс - 84 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 103 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 133 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 26 4
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 2
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
ГПБ - Газпромбанк 1193 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1004 1
GFG - Lamoda - Купишуз 200 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
Фармстандарт АО 45 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
О2О Холдинг 59 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Superjob - Суперджоб 744 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Планета Здоровья 8 1
Genotek - Генотек 19 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1326 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 684 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7757 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 388 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 68 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 206 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2450 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 100 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1892 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7712 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 1
Онлайн-запись 51 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1054 1
MedTech - Тонометр 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2390 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Ростелеком - MVNO 6 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 84 1
Доктис ДМО - Гостелемед 2 1
FitStars - Фитстарс 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 27 1
Google Android 14850 1
Apple iOS 8336 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1383 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 1
Kaspersky Internet Security 477 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
VK - My.Games 79 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Cyberhero 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 40 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 223 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Яндекс.Практикум 73 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 13 1
VK Combo 84 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 34 1
Осеевский Михаил 334 3
Лежнин Сергей 2 2
Лебедев Павел 35 1
Суслов Константин 23 1
Симаков Игорь 1 1
Кудряшова Юлия 15 1
Зима Дмитрий 7 1
Мухтиярова Елена 1 1
Рустамов Рустам 527 1
Назаров Александр 76 1
Воробьев Андрей 189 1
Кириенко Владимир 144 1
Анохин Сергей 112 1
Делицын Леонид 133 1
Голубев Василий 40 1
Пилипчук Александр 17 1
Курцер Марк 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1699 2
Казахстан - Республика 5852 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
Европа 24701 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Армения - Республика 2388 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - УФО - Свердловская область 1800 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 1
Россия - СФО - Новосибирск 4724 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 614 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3187 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5323 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6801 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 373 2
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1418 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4935 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1728 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 92 1
Здравоохранение - Гинекология 38 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1631 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 469 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 283 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 325 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 671 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 1
Forbes - Форбс 933 1
Global Market Insights 15 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
VK Skillbox - Скилбокс 131 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Effie Awards 11 1
Телеком Интенсив 3 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Единый день голосования 139 1
