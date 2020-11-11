Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТЛабс
Публикаций - 147, упоминаний - 267
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
|Бондаренко Михаил 55 36
|Шадаев Максут 420 21
|Сивидов Алексей 39 10
|Никифоров Николай 1131 10
|Путин Владимир 2442 9
|Фишер Андрей 55 9
|Бутенко Юрий 64 9
|Носков Константин 205 8
|Чамара Денис 58 7
|Шилов Сергей 64 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Малышев Александр 32 7
|Турчак Евгений 23 7
|Солодовников Денис 64 7
|Бойко Елена 154 7
|Катамадзе Анна 72 6
|Акимов Максим 169 6
|Евстигнеев Сергей 21 6
|Гуревич Раиса 16 6
|Калина Роман 61 6
|Трушкин Константин 47 6
|Герасимюк Максим 20 6
|Цариковский Федор 31 6
|Таипов Расул 11 6
|Звягина Наталья 64 5
|Веригин Илья 28 5
|Раков Ярослав 49 5
|Смирнов Алексей 158 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Чернышенко Дмитрий 264 5
|Левин Леонид 88 5
|Мишустин Михаил 332 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Войтенко Олег 25 4
|Нарышкин Сергей 51 4
|Усманов Артур 24 4
|Кисляков Евгений 88 4
|Нечаев Владимир 11 4
|Соколов Алексей 129 4
|Рейман Леонид 1001 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru