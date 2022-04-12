Ростелеком - РТЛабс

В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года История кадровых изменений «РТ Лабс» Генеральным директором «РТ Лабс», ИТ-«дочки» Ростелекома, назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена руководителя компании за два года. До этого пост занимал Фарит Хуснояров,

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегическ

Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года инации «Цифровой сервис года». Церемония награждения состоялась в рамках CNews Forum 2020. Цифровой профиль гражданина на Госуслугах, разработанный Минцифры России совместно с системным интегратором «РТ Лабс», представляет собой совокупность всех данных о гражданине, которые имеются в распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, и совокупность технических ср

Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома» и основной поставщик услуг по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, завершила основной этап проекта по внедрению комплексн

ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020» «РТ Лабс», один из ведущих поставщиков инновационных решений для бизнеса и государства, стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020». Награда присуждается ежегодно для распространения лучше

«РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области «РТ лабс», дочерняя компания «Ростелекома», реализовала проект по запуску речевого голосового помощника и чат-бота в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Кузбас

На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» Назначение с повышением Группа компаний «РТ лабс», дочерняя организация «Ростелекома», объявила о том, что на освободившийся пост гене

«РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения «РТ лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») и «Сван» создали общий центр компетенций для разработки решений и оказания услуг в сфере информатизации здравоохранения. Совместное предприятие зареги

Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома» Новый генеральный директор «РТ лабс» «РТ лабс», российский системный интегратор, входящий в структуру «Ростелекома», объявил о назначении Максута Шадаева на должность генерального директора. На ней он заменит Михаи

«БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» пертов и консультантов для участия в проектах «Центра компетенций», - отметил генеральный директор «РТ Лабс» Михаил Бондаренко. «Развитие IT в Медицине в России вступает в очень активную стадию

«РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка» айшего будущего во многих отраслях нашей жизни», — отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

«РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером о» в качестве одного из подрядчиков. Ключевой вектор развития компании как системного интегратора и разработчика программного обеспечения был сформирован в 2011-2012 годах, и мы были переименованы в «РТ Лабс». А в 2013 году, когда президентом «Ростелекома» стал Сергей Борисович Калугин, было принято решение наращивать и сосредотачивать компетенции по разработке и эксплуатации инфраструктуры

«Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика «Ростелеком» при участии «РТЛабс» составил портрет типичного «мобильного избирателя» на основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг.С 31 января по 12 марта 2018 г. на Едином портале госуслу

«РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг ункциональность мультиоплаты – погашения одним платежом налоговых задолженностей. Ранее каждый выставленный счет приходилось оплачивать отдельно. Разработку и внедрение сервиса осуществляла компания «РТ Лабс» по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.0

«РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена

«РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка «РТ Лабс» (ГК «Ростелеком») объявила о победе в открытом конкурсе Сбербанка по выбору поставщи

Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» Проект «РТК Софт Лабс», дочернего предприятия группы компаний «РТ Лабс», получил одобрение Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис

ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов «РТ лабс» разменивает третий миллиард Выручка дочерней ИТ-компании «Ростелекома» — «РТ лабс» — в 2016 г. ориентировочно составит p1,751 млрд без НДС (или p2,066 млрд с НДС). Это на 11% бо

«РТ Лабс» открыла офис на Дальнем Востоке Компания «РТ Лабс» объявила об открытии нового офиса на Дальнем Востоке. Как рассказали CNews в компании, открытие приурочено к началу работы ИТ форума «Дальинфоком-2016», партнером которого выступает «<

«Дочка» «Ростелекома» углубляет экспертизу в медицине и открывает филиал в Казани В рамках реализации задач по развитию, внедрению и сопровождению региональных медицинских систем на базе «О7.Медицина» компания «РТ Лабс» открывает обособленное подразделение в г. Казани «РТ Лабс», дочернее предприятие «Ростелекома», сообщило об открытии обособленного подразделения в городе Казани. Географическое

Минкомсвязи аккредитовало «РТ Лабс» «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», получила государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Акк

«Ростелеком» заплатит своей «дочке» 935 млн руб. за поддержку ИС электронного правительства «Ростелеком» определил свою дочернюю ИТ-компанию «РТ Лабс» подрядчиком на оказание услуг по внедрению и сопровождению ряда своих информационных

В дочерней ИТ-компании «Ростелекома» сменился гендиректор Информация о смене генерального директора компании «РТ-Лабс» была размещена в Едином реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – с 8 апреля 2015 г. эту дол