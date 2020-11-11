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Ростелеком
РТЛабс

Ростелеком - РТЛабс


11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года
29.10.2020 Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020»
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»
22.07.2019 «РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения
14.02.2019 Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома»
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение»
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка»
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис»
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов
26.09.2016 «РТ Лабс» открыла офис на Дальнем Востоке
17.12.2015 «Дочка» «Ростелекома» углубляет экспертизу в медицине и открывает филиал в Казани
24.09.2015 Минкомсвязи аккредитовало «РТ Лабс»
26.06.2015 «Ростелеком» заплатит своей «дочке» 935 млн руб. за поддержку ИС электронного правительства
27.04.2015 В дочерней ИТ-компании «Ростелекома» сменился гендиректор
22.10.2014 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют свои ИТ-компании

Публикаций - 147, упоминаний - 267

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7813 122
Ростех - Ростехнологии 2312 18
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 16
Восход ФГБУ НИИ 423 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 8
Программный продукт ГК 106 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 253 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 8
Netrika - Нетрика 89 7
Барс груп 417 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 38 7
Базальт СПО 219 6
Telegram Group 744 6
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 7 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 448 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 6
iTeco - Ай-Теко 892 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 5
Diasoft - Диасофт 500 5
Directum - Директум 810 5
Крок 1559 5
Корус Консалтинг ГК 946 5
Oracle Corporation 5809 5
5030 5
Yandex - Яндекс 4577 5
Google LLC 9436 4
Новые облачные технологии (НОТ) 228 4
Intel Corporation 10801 4
NVision Group - Энвижн Груп 628 4
VK - Mail.ru Group 2812 4
SAP SE 4377 4
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 13 4
Сван 21 4
Meta - Facebook 4129 4
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 4
СКБ Контур 436 3
Maykor - Мэйкор 265 3
Microsoft Corporation 21009 3
Promt - Промт 257 3
Acronis - Акронис 404 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 12
Почта Банк 304 11
Почта России ПАО 1779 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 5
РЖД - Российские железные дороги 1328 3
Prometheus Capital Partners 5 3
НСПК - Национальная система платежных карт 273 2
LinkedIn 548 2
X5 Group - Пятерочка 289 2
Газпром нефть 399 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
СМП банк - Северный морской путь 73 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
Visa International 1640 2
Ростелеком - РТК Радиология 3 2
eBay Inc 1560 2
Мать и дитя 17 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 29 1
Аргос 4 1
ВТБ24 622 1
Нейронные сети Фонд 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Lego 189 1
Совкомбанк Совесть 28 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ББР банк 3 1
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 37 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 1
Экспобанк - Expobank 25 1
РОСНО СК 163 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 10 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 80
Президент Российской Федерации 1729 20
Правительство РФ 2657 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2026 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 927 9
Федеральное казначейство России 867 9
Счётная палата РФ 556 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 96 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 6
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
Правительство Республики Башкортостан - Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 17 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 4
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
Администрация Президента РФ 324 4
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 56 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 5 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 3
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12339 22
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 21
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 19
ИТ-аутсорсинг 844 9
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2519 5
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 3
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MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 2
УЗИ - Ультразвуковое исследование 30 2
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 347 2
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 14 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 37 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
ПЭП - Простая электронная подпись 9 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
Телерадиология - обмен диагностическими изображениями и иными данными, относящимися к пациенту и исследованию между географически удаленными объектами по каналам связи 3 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 921 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3553 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 667 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6286 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1891 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 51
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 14
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 167 10
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 9
Apple iOS 6242 7
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 6
Google Android 11666 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 6
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 4
Модернизация ИБД 6 3
Почта Банк Онлайн 19 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 3
Штрафы ГИБДД 16 3
Ростелеком Электронный доктор 4 3
Новые облачные технологии - МойОфис 326 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 363 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 142 3
Apple Pay 405 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 3
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 3
WhatsApp Messenger 694 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 2
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СП.АРМ 23 2
Rakuten Viber 465 2
VK - Mail.ru Одноклассники 976 2
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 16 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 2
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ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 26 2
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Турчак Евгений 23 7
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Акимов Максим 169 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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