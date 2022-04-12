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Ростелеком РТЛабс

Ростелеком - РТЛабс

В состав группы компаний «РТ лабс» входит холдинговая компания «РТ лабс», «Ртрегионы», «РТК софт лабс» (резидент ОЭЗ «Иннополис»), «Цифромед», «РТ МИС», «РТК радиология», «РТК-дневник» и «Цифровое образование». 

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12.04.2022 В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года

История кадровых изменений «РТ Лабс» Генеральным директором «РТ Лабс», ИТ-«дочки» Ростелекома, назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена руководителя компании за два года. До этого пост занимал Фарит Хуснояров,

12.04.2022 Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания

Генеральным директором АО «РТ Лабс» назначен Тенгиз Алания. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегическ
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года

инации «Цифровой сервис года». Церемония награждения состоялась в рамках CNews Forum 2020. Цифровой профиль гражданина на Госуслугах, разработанный Минцифры России совместно с системным интегратором «РТ Лабс», представляет собой совокупность всех данных о гражданине, которые имеются в распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, и совокупность технических ср
29.10.2020 Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома» и основной поставщик услуг по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, завершила основной этап проекта по внедрению комплексн
20.10.2020 ИТ-компания «РТ Лабс» стала лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020»

«РТ Лабс», один из ведущих поставщиков инновационных решений для бизнеса и государства, стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида-2020». Награда присуждается ежегодно для распространения лучше
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области

«РТ лабс», дочерняя компания «Ростелекома», реализовала проект по запуску речевого голосового помощника и чат-бота в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Кузбас
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»

Назначение с повышением Группа компаний «РТ лабс», дочерняя организация «Ростелекома», объявила о том, что на освободившийся пост гене
22.07.2019 «РТ лабс» и «Сван» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения

«РТ лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») и «Сван» создали общий центр компетенций для разработки решений и оказания услуг в сфере информатизации здравоохранения. Совместное предприятие зареги
14.02.2019 Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома»

Новый генеральный директор «РТ лабс» «РТ лабс», российский системный интегратор, входящий в структуру «Ростелекома», объявил о назначении Максута Шадаева на должность генерального директора. На ней он заменит Михаи
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение»

пертов и консультантов для участия в проектах «Центра компетенций», - отметил генеральный директор «РТ Лабс» Михаил Бондаренко. «Развитие IT в Медицине в России вступает в очень активную стадию
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка»

айшего будущего во многих отраслях нашей жизни», — отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс». 
10.04.2018 «РТ Лабс»: У России есть все шансы стать мировым ИТ-лидером

о» в качестве одного из подрядчиков. Ключевой вектор развития компании как системного интегратора и разработчика программного обеспечения был сформирован в 2011-2012 годах, и мы были переименованы в «РТ Лабс». А в 2013 году, когда президентом «Ростелекома» стал Сергей Борисович Калугин, было принято решение наращивать и сосредотачивать компетенции по разработке и эксплуатации инфраструктуры
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика

«Ростелеком» при участии «РТЛабс» составил портрет типичного «мобильного избирателя» на основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг.С 31 января по 12 марта 2018 г. на Едином портале госуслу
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг

ункциональность мультиоплаты – погашения одним платежом налоговых задолженностей. Ранее каждый выставленный счет приходилось оплачивать отдельно. Разработку и внедрение сервиса осуществляла компания «РТ Лабс» по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.0
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», стала победителем конкурса Российского союза автостраховщиков (РСА) по выбору разработчика программного решения для организации информационного обмена
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка

«РТ Лабс» (ГК «Ростелеком») объявила о победе в открытом конкурсе Сбербанка по выбору поставщи
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис»

Проект «РТК Софт Лабс», дочернего предприятия группы компаний «РТ Лабс», получил одобрение Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис
05.10.2016 ИТ-дочка «Ростелекома» в 2016 г. заработает больше 2 миллиардов

«РТ лабс» разменивает третий миллиард Выручка дочерней ИТ-компании «Ростелекома» — «РТ лабс» — в 2016 г. ориентировочно составит p1,751 млрд без НДС (или p2,066 млрд с НДС). Это на 11% бо
26.09.2016 «РТ Лабс» открыла офис на Дальнем Востоке

Компания «РТ Лабс» объявила об открытии нового офиса на Дальнем Востоке. Как рассказали CNews в компании, открытие приурочено к началу работы ИТ форума «Дальинфоком-2016», партнером которого выступает «<
17.12.2015 «Дочка» «Ростелекома» углубляет экспертизу в медицине и открывает филиал в Казани

В рамках реализации задач по развитию, внедрению и сопровождению региональных медицинских систем на базе «О7.Медицина» компания «РТ Лабс» открывает обособленное подразделение в г. Казани «РТ Лабс», дочернее предприятие «Ростелекома», сообщило об открытии обособленного подразделения в городе Казани. Географическое

24.09.2015 Минкомсвязи аккредитовало «РТ Лабс»

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», получила государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Акк
26.06.2015 «Ростелеком» заплатит своей «дочке» 935 млн руб. за поддержку ИС электронного правительства

«Ростелеком» определил свою дочернюю ИТ-компанию «РТ Лабс» подрядчиком на оказание услуг по внедрению и сопровождению ряда своих информационных
27.04.2015 В дочерней ИТ-компании «Ростелекома» сменился гендиректор

Информация о смене генерального директора компании «РТ-Лабс» была размещена в Едином реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – с 8 апреля 2015 г. эту дол
22.10.2014 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют свои ИТ-компании

Сотрудникам принадлежащей «Ростелекому» компании «РТ-Лабс» сегодня объявили о слиянии с одной из структур госкорпорации «Ростех», рассказал CNews знакомый с ситуацией источник. Другой собеседник CNews, близкий к «Ростеху», подтвердил эту инфор

Публикаций - 210, упоминаний - 247

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 157
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 23
Крок - Croc 1964 22
Восход ФГБУ НИИ 721 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 16
9594 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
БАРС Груп 579 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Oracle Corporation 7074 12
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
АйТи 1519 10
Yandex - Яндекс 9216 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 8
ИКС 538 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 7
Сван 30 7
SAP SE 5601 7
Новые облачные технологии (НОТ) 485 7
Directum - Директум 1268 7
Telegram Group 2940 7
Рексофт - Reksoft 488 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 5
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25775 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Почта Банк 514 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Фармстандарт АО 48 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
LEGO 260 3
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром нефть 725 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Транснефть 335 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 2
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 103
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Федеральное казначейство России 1949 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 8
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 7
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
ГосИнформСистемы 160 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 91
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 10
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